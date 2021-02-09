Парламент в течение пятой сессии сосредоточится на выполнении "структурных маяков" МВФ, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада в течение пятой сессии, которая продлиться с февраля по июль текущего года, сосредоточится на выполнении "структурных маяков" Международного валютного фонда (МВФ) - реформ, необходимых Украине для стабилизации экономики, развития государственных институтов и верховенства права

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Это законы о Высшем совете правосудия, о банках и банковской деятельности, Фонде гарантирования вкладов физлиц. Также нужно урегулировать восстановление ответственности за недостоверное декларирование и проблему Конституционного суда", - рассказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, актуален вопрос судебной реформы и сохранения работоспособности антикоррупционной инфраструктуры.

Политик подчеркнул, что МВФ не требует ничего, что могло бы навредить Украине или создать дополнительные проблемы, а сотрудничество с Международным валютным фондом будет способствовать доверию инвесторов к Украине. "Сотрудничество необходимо, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам без существенных потерь и "дыр" в госбюджете. А также чтобы продолжать взаимодействие с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке под приемлемый процент", - пояснил Корниенко.

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Первый заместитель главы фракции также сообщил, что в этом году в "Слуге народа" планируют инициировать проведение амнистии капиталов путем подачи "нулевой декларации". По словам Корниенко, это означает, что государство даст возможность вывести "в белую" заработанные доходы, с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины. "Налоговая амнистия поможет привлечь в экономику средства, которые сейчас лежат в сейфах и "под матрасами". Люди смогут начать работать в бизнесе "с чистого листа", и с этого момента добросовестно платить налоги", - объяснил глава партии.

Он также сообщил, что "Слуга народа" намерена в этом году принять закон о введении налога на выведенный капитал по польской модели - для предприятий с оборотом до 150 млн грн. в год.

Корниенко отметил, что о полноценной налоговой реформе можно будет говорить ближе к концу года.