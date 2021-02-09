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Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал запуск программы по развитию медиаграмотности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Отвечать только методом запретов или ограничений невозможно. На мой взгляд, гораздо более эффективными являются медиаграмотность и развитие критического мышления, потому что человек сам начинает узнавать, каким образом можно отличать фейки, проверять информацию. И такую национальную программу мы запускаем в этом году, когда человек с самого детства до пенсионного возраста может проверить, это фейк или манипуляция. Отдельные так называемые центры дезинформации, которые уже существуют во многих странах", - отметил министр.

Также Ткаченко рассказал, когда появится национальная программа по проверке фейков и дезинформации.

"Президент уже заявлял, что, возможно, в нашей стране стоит создать такой центр. Мы приступаем к его созданию, чтобы можно было собственно обнародовать, какая информация и какие боты работали тем или иным способом. Вариантов освоения и критического мышления, и оповещения граждан о том, что происходит не так с информпространством, существует много. Важно эти механизмы эффективно и быстро запустить. Мы собираемся запустить его в марте", - сказал глава Министерства культуры и информационной политики.

Читайте: Минкульт разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий - сертификаты на спрос, - Ткаченко

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Топ комментарии
+8
Фейкомет и благословитель "Слуги народа" Ткаченко будет бороться с фейками.
Пчелы против меда? Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6736
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09.02.2021 14:44
+3
А предвыборные речи кандидатов в президенты и депутаты можно считать фейком и дезинформацией?
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09.02.2021 14:44
+3
ткаченко и есть тот самый фейк
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09.02.2021 14:45
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А предвыборные речи кандидатов в президенты и депутаты можно считать фейком и дезинформацией?
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09.02.2021 14:44 Ответить
В первую очередь.
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09.02.2021 14:51 Ответить
Фейкомет и благословитель "Слуги народа" Ткаченко будет бороться с фейками.
Пчелы против меда? Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6736
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09.02.2021 14:44 Ответить
ткаченко и есть тот самый фейк
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09.02.2021 14:45 Ответить
Все понимают, что это фейк, но стоит ли с ним бороться?
Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9185
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09.02.2021 14:49 Ответить
Давно пора було це зробити.! Головне, щоб сама ця "програма" не залишилася фейком, а стала дійовим засобом протидії ворожій пропаганді і брехні.
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09.02.2021 14:51 Ответить
Одни программы, действий никаких, а страна ту - ту.
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09.02.2021 14:52 Ответить
Жил-был мартовский кот, он любил антрекот,
Но колбаской не брезговал чайной,
Не ловил он мышей, его гнать бы взашей,
Но красив был ОН, подлец, чрезвычайно.
Стережет ваш дом собака
И ворчит себе из мрака,
Даст вам шерсти клок она
Нет, паршивая овца,
А с него то, что возьмёшь
Лишь только то, что он наплакал,
Но никто не видел
Слёз у подлеца Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9250

ТАК и ТУТ Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7703 Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7703 Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7703
И уже выделены средства из госбюджета Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7954
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09.02.2021 14:56 Ответить
о, давайте угадаю: расследование bellingcat по поводу слива дерьмаком и зеленским операции по вагнеровцам, зебилы признают фейком!
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09.02.2021 15:41 Ответить
Тю Ткаченко прокинувся... а ми вже давно знаємо де той ваш "фейкометный центр" - це рада і банкова а головній фейкомет ваш - не лох криворогий.
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09.02.2021 16:10 Ответить
На... воно потрібно. Якщо нема довіри до влади, то орган який контролює влада також не буде мати довіри.
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09.02.2021 16:50 Ответить
 
 