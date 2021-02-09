Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал запуск программы по развитию медиаграмотности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Отвечать только методом запретов или ограничений невозможно. На мой взгляд, гораздо более эффективными являются медиаграмотность и развитие критического мышления, потому что человек сам начинает узнавать, каким образом можно отличать фейки, проверять информацию. И такую национальную программу мы запускаем в этом году, когда человек с самого детства до пенсионного возраста может проверить, это фейк или манипуляция. Отдельные так называемые центры дезинформации, которые уже существуют во многих странах", - отметил министр.

Также Ткаченко рассказал, когда появится национальная программа по проверке фейков и дезинформации.

"Президент уже заявлял, что, возможно, в нашей стране стоит создать такой центр. Мы приступаем к его созданию, чтобы можно было собственно обнародовать, какая информация и какие боты работали тем или иным способом. Вариантов освоения и критического мышления, и оповещения граждан о том, что происходит не так с информпространством, существует много. Важно эти механизмы эффективно и быстро запустить. Мы собираемся запустить его в марте", - сказал глава Министерства культуры и информационной политики.

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