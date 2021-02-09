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Новости Политика Украины
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Фесенко (72) Оппозиционная платформа - За жизнь (342)

ОПЗЖ и ее сторонники могут стать инструментом для реализации российских угроз безопасности Украины, – политолог

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОПЗЖ и ее сторонники могут стать инструментом для реализации российских угроз безопасности Украины, – политолог

По мнению эксперта, сейчас угрозы со стороны России реальны, как никогда раньше.

Деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других политических сил пророссийского направления может угрожать безопасности Украины. Особенно если речь идет о присутствии таких политических сил и имеющихся у них ресурсах для раскачивания ситуации на прифронтовых территориях Донбасса.

Такое мнение в сюжете "5 канала" высказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По мнению эксперта, сейчас угрозы со стороны России реальны, как никогда раньше. А инструментом для их реализации могут стать именно сторонники пророссийских сил, в частности, политических партий вроде ОПЗЖ.

"Они могут быть, безусловно," 5 колонной ". Не только ОПЗЖ, но и сторонники Шария или другие. Но ОПЗЖ имеет широкую электоральную базу людей, в частности, с руководящим опытом. И они могут быть задействованы. Тем более, там есть люди , имеющие прямые связи с Россией – тот же Медведчук и другие – и их тоже могут использовать как "5 колонну", – считает Фесенко.

Политолог отказался очерчивать временные рамки очередной эскалации гибридной войны России против Украины. Но предостерег: наибольшую опасность прогнозирует не только в прифронтовых городах, в частности, в Мариуполе, но и на всей протяженности российско-украинской границы.

"По меньшей мере 10 процентов украинских граждан имеют потенциально пророссийские взгляды. И это к тем, кто уже определился и поддерживает ОПЗЖ. Поэтому блокирование агрессивных медийных проводников путинской политики в Украине – первый и правильный шаг", – убежден политолог.

На то, что будут и следующие шаги, в частности, введение санкций в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности и безопасности государства, намекнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться. Более того, могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в ВР", – анонсировал секретарь СНБО, не называя фамилий возможных фигурантов из будущих решений о введении санкций.

Опрошенные журналистами эксперты предложили собственный алгоритм противодействия новым вызовам гибридной агрессии. В частности, они советуют:

  • отслеживать ситуацию и оценивать политические угрозы;

  • мгновенно и взвешенно реагировать на провокации сепаратистов;

  • пристально наблюдать за намерениями и действиями ОПЗЖ и других сил пророссийского направления;

  • мобилизовать работу спецслужб в направлении противодействия гибридной агрессии, в частности, в ее информационной плоскости;

  • наладить действенную коммуникацию между спецслужбами и высшим руководством страны по информированию власти о реальных угрозах;

  • проработать механизм информирования общества о крупнейших из выявленных вызовов для предупреждения манипуляций, введения людей в заблуждение и расшатывания общественно-политической ситуации в стране.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по введении персональных санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ, соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, которому было запрещено любым способом распоряжаться принадлежащими ему активами. Отдельно санкции были введены и в отношении ряда телеканалов, в частности, ZIK, NewsOne и 112 Украина, которые формально принадлежат Козаку, но полностью подконтрольны Медведчуку. Упомянутым телеканалам аннулировали лицензии на вещание, отобрали частоты, запретили юридическим лицам, на которые они оформлены, в любой способ продавать, переписывать эти телеканалы на других владельцев, взаимодействовать с другими государствами, в том числе, в финансовом или информационном плане.

Официально причиной для введения санкций стала возможная причастность Козака к финансированию террористических организаций "Л/ДНР". Запрещенным отныне каналам вменяют финансирования из страны-агрессора и "информационный терроризм" в отношении граждан Украины, который систематически проявлялся в распространении недостоверной информации, фейков и ключевых тезисов российской пропаганды.

Все упомянутые телеканалы были основными медийными площадками для партийцев ОПЗЖ и персонально для лидера этой политической силы Виктора Медведчука.

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Топ комментарии
+26
Жопоблок треба заборонити в Україні,а їх верхівку пересаджати довічно.
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09.02.2021 14:47
+16
Запретите эту партию....В чем проблема? Я уверен их рейтинг 2-3 % не более...На улицу за них выйдет больше 5-6 тысяч и те будут проплаченные....
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09.02.2021 14:48
+14
а пока , по закону военного времени- не помешало бы расстрелять штук 15 рабиновичей
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09.02.2021 14:55
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Правила форума Совет форумчан
Жопоблок треба заборонити в Україні,а їх верхівку пересаджати довічно.
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09.02.2021 14:47 Ответить
а пока , по закону военного времени- не помешало бы расстрелять штук 15 рабиновичей
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09.02.2021 14:55 Ответить
Вот тільки цей Закон і не принятий.
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09.02.2021 15:12 Ответить
Есть понятие *военное положение*. Закон тут не совсем то. Хотя у нас толком ни того ни другого нет юридически растолклванного и принятого. Здесь надо выходить на улицы с протестными конкретными лозунгами по этим госпреступникам. Там признаки такого есть, можно впаять. Но судебная система не работает в этом направлении. В 2014--2016 гг можно было с учётом ситуации тогда пересажать всю 5 колону запросто. Самая большая претензия тут к тому парню кондитеру---шанс был на 100%!
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09.02.2021 16:40 Ответить
Партия РыГоАналов в Украине запрещена, а ОПЗЖоппые- это перекрасившие рыгоаналы, значит формально ОПЗЖ под запретом.
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09.02.2021 15:17 Ответить
Запретите эту партию....В чем проблема? Я уверен их рейтинг 2-3 % не более...На улицу за них выйдет больше 5-6 тысяч и те будут проплаченные....
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09.02.2021 14:48 Ответить
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Свои провалы списывают на других, так удобно.
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09.02.2021 14:50 Ответить
На бутылку,петушок.
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09.02.2021 14:55 Ответить
Разве не видишь, что та бутылка застряла ему между гландами и прямой кишкой?
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09.02.2021 14:58 Ответить
а где ты видел русских людей в опзж? там 99% жидов
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09.02.2021 14:56 Ответить
Ты все кукарекаешь, петушок!?
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09.02.2021 14:56 Ответить
А шо ж ты не забираешь себе эти русские земли? Ссыкотно? Или ограбил уже до нитки и этот порожняк нах никому не нужен? Скажи правду: без украинцев нам жопа, а кацапского быдла у нас и своего за гланды!
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09.02.2021 14:57 Ответить
Нужен закон о коллаборантах.
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09.02.2021 14:54 Ответить
і освітня програма для роз'яснення різниці між колабораціоністами і колаборантами .
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09.02.2021 14:58 Ответить
на кшталт "лікнепу".
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09.02.2021 14:59 Ответить
В принципі це не така різниця як між аспірантами і лаборантами.
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09.02.2021 15:15 Ответить
Діяльність Генштаба та преЗедента також загроза.
Життю наших військових та цивільним.


Олександр Погребиський
@nasia014

На даний момент заборона на роботу контрснайперських груп не знята.
Заборона на роботу наших розвідгруп не знята Заборона на роботу безпілотників не знята.

Конфлікт між міністром оборони Тараном і Головнокомандувачем Хомчаком не вирішенний і не залагоджений.
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09.02.2021 14:55 Ответить
Флуд не по темі новини. В спам.
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09.02.2021 15:10 Ответить
Развесить зажоповцев на ветках.
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09.02.2021 14:56 Ответить
хочется написать всякое обидное скаленовстанцам, но админы и так банят постоянно...там точно какой то ОПЗЖопер сидит))
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09.02.2021 14:56 Ответить
Вчера портников на Еспресо: Украина без порошенко нежизнеспособна, альтернативы порошенко нет. Путинизм только в обратную сторону!
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09.02.2021 15:01 Ответить
діяльність колабораціоністів шкодить Україні на всій території .
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09.02.2021 15:02 Ответить
нуна закон о колаборантах принять и пропустить всех политиков через детектор лжи и электрический стул
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09.02.2021 15:08 Ответить
Деятельность озж угрожает всей Украине
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09.02.2021 15:11 Ответить
деятельность опзж, уже давно можно было превратить в какую-то сказочную Русь, чтобы всё на этих клоунов смотрели и со смеху усцыкались.. а вовочка забыл свою истинное предназначение..
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09.02.2021 15:14 Ответить
просют пабольше банкаматоф сбербанка!
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09.02.2021 15:27 Ответить
Фесенко почав мочити зажопів! Ось що Байден животворящий витворяє! будь-який флюгер поверне!
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09.02.2021 15:34 Ответить
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж патріоти - депутати?
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09.02.2021 15:55 Ответить
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов якого біса ти нам це все пишеш, залякати хочеш? Ти придурок? Іди до "я не лоха" і в СБУ вимагай від них дій он нацгвардію ще "вазбуди". А нам тільки доповідати можеш що і чого ви зробили, та чого досягли.
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09.02.2021 16:17 Ответить
"Они могут быть, безусловно," 5 колонной "- безусловно они все времья в Украине были и есть "5 прорашистской колоной".Ихняя прорашистская суть не изменилась ни на йот
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09.02.2021 16:39 Ответить
Вот я и говорю, ОПЗЖ надо срочно запретить как коммунистов.
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09.02.2021 18:03 Ответить
могут стать? але, политолух, протри глаза. они уже давно стали.
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09.02.2021 18:35 Ответить
 
 