ОПЗЖ и ее сторонники могут стать инструментом для реализации российских угроз безопасности Украины, – политолог
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По мнению эксперта, сейчас угрозы со стороны России реальны, как никогда раньше.
Деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других политических сил пророссийского направления может угрожать безопасности Украины. Особенно если речь идет о присутствии таких политических сил и имеющихся у них ресурсах для раскачивания ситуации на прифронтовых территориях Донбасса.
Такое мнение в сюжете "5 канала" высказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
По мнению эксперта, сейчас угрозы со стороны России реальны, как никогда раньше. А инструментом для их реализации могут стать именно сторонники пророссийских сил, в частности, политических партий вроде ОПЗЖ.
"Они могут быть, безусловно," 5 колонной ". Не только ОПЗЖ, но и сторонники Шария или другие. Но ОПЗЖ имеет широкую электоральную базу людей, в частности, с руководящим опытом. И они могут быть задействованы. Тем более, там есть люди , имеющие прямые связи с Россией – тот же Медведчук и другие – и их тоже могут использовать как "5 колонну", – считает Фесенко.
Политолог отказался очерчивать временные рамки очередной эскалации гибридной войны России против Украины. Но предостерег: наибольшую опасность прогнозирует не только в прифронтовых городах, в частности, в Мариуполе, но и на всей протяженности российско-украинской границы.
"По меньшей мере 10 процентов украинских граждан имеют потенциально пророссийские взгляды. И это к тем, кто уже определился и поддерживает ОПЗЖ. Поэтому блокирование агрессивных медийных проводников путинской политики в Украине – первый и правильный шаг", – убежден политолог.
На то, что будут и следующие шаги, в частности, введение санкций в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности и безопасности государства, намекнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться. Более того, могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в ВР", – анонсировал секретарь СНБО, не называя фамилий возможных фигурантов из будущих решений о введении санкций.
Опрошенные журналистами эксперты предложили собственный алгоритм противодействия новым вызовам гибридной агрессии. В частности, они советуют:
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отслеживать ситуацию и оценивать политические угрозы;
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мгновенно и взвешенно реагировать на провокации сепаратистов;
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пристально наблюдать за намерениями и действиями ОПЗЖ и других сил пророссийского направления;
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мобилизовать работу спецслужб в направлении противодействия гибридной агрессии, в частности, в ее информационной плоскости;
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наладить действенную коммуникацию между спецслужбами и высшим руководством страны по информированию власти о реальных угрозах;
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проработать механизм информирования общества о крупнейших из выявленных вызовов для предупреждения манипуляций, введения людей в заблуждение и расшатывания общественно-политической ситуации в стране.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по введении персональных санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ, соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, которому было запрещено любым способом распоряжаться принадлежащими ему активами. Отдельно санкции были введены и в отношении ряда телеканалов, в частности, ZIK, NewsOne и 112 Украина, которые формально принадлежат Козаку, но полностью подконтрольны Медведчуку. Упомянутым телеканалам аннулировали лицензии на вещание, отобрали частоты, запретили юридическим лицам, на которые они оформлены, в любой способ продавать, переписывать эти телеканалы на других владельцев, взаимодействовать с другими государствами, в том числе, в финансовом или информационном плане.
Официально причиной для введения санкций стала возможная причастность Козака к финансированию террористических организаций "Л/ДНР". Запрещенным отныне каналам вменяют финансирования из страны-агрессора и "информационный терроризм" в отношении граждан Украины, который систематически проявлялся в распространении недостоверной информации, фейков и ключевых тезисов российской пропаганды.
Все упомянутые телеканалы были основными медийными площадками для партийцев ОПЗЖ и персонально для лидера этой политической силы Виктора Медведчука.
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Життю наших військових та цивільним.
Олександр Погребиський
@nasia014
На даний момент заборона на роботу контрснайперських груп не знята.
Заборона на роботу наших розвідгруп не знята Заборона на роботу безпілотників не знята.
Конфлікт між міністром оборони Тараном і Головнокомандувачем Хомчаком не вирішенний і не залагоджений.
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж патріоти - депутати?