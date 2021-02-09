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Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум

Председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко и правительство подписали меморандум, в котором договорились, что тариф на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона останется без изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Тариф на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона не будет расти, а предприятия коммунальной теплоэнергетики получат природный газ в объемах, которые обеспечат устойчивое прохождение отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Также правительство согласилось, что убытки коммунальных предприятий, полученные от государственного регулирования тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы до 1 октября 2021 года. Минрегион, Минэнерго, НАК "Нафтогаз" и АГУ совместно определят финансовые источники для этой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты.

"Подписание Меморандума - это первый шаг в налаживании эффективного диалога между центральной властью и местным самоуправлением по вопросам централизованного теплоснабжения. Мы ожидаем, что правительство будет придерживаться всех договоренностей и не допустит кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", - отметил председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

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Топ комментарии
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счастье-то какой у зебилов.. до КОНЦА отопительного сезона Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
подняли тарифі и обнадежили что в ближайшие 2 меяса зебилі могут раслабить булки.. но єто не точно Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
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09.02.2021 15:01
+4
Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 5437
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09.02.2021 14:59
+4
Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 9888
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09.02.2021 15:04
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Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 5437
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09.02.2021 14:59 Ответить
счастье-то какой у зебилов.. до КОНЦА отопительного сезона Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
подняли тарифі и обнадежили что в ближайшие 2 меяса зебилі могут раслабить булки.. но єто не точно Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
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09.02.2021 15:01 Ответить
Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 9888
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09.02.2021 15:04 Ответить
так уже ж повысили на 400 грн. 2 месяца назад. они в какой-то паралельной реальности живут что-ли???
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09.02.2021 15:08 Ответить
Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: ну а потооооом... Тепло і вода не дорожчатимуть до кінця опалювального сезону: Кличко зі Шмигалем підписали меморандум - Цензор.НЕТ 5615
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09.02.2021 15:10 Ответить
плохо что вИталька чмыгалем не подписал..
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09.02.2021 15:15 Ответить
Тепло і вода не дорожчатимуть до кінця опалювального сезону: Кличко зі Шмигалем підписали меморандум - Цензор.НЕТ 1725
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09.02.2021 15:59 Ответить
Да пусть эти два дебила свои меморандумы в жопу себе засунут. Есть украинский газ, цена которого для людей уже посчитано равна 3000грн. куб. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЛОХОТРОН И РАЗВОДНЯК.
А газ воруют под покровительством зеДебила. Да и Педалик там в доле, раз участвут в этом цирке.
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09.02.2021 15:22 Ответить
 
 