Сектор нацбезопасности и обороны Украины профинансирован в полном объеме, - СНБО

Сектор безопасности и обороны Украины получил из государственного бюджета 14,1 млрд грн на обеспечение деятельности ведомства, что соответствует 100%-му выполнению плана финансирования, предусмотренного на январь 2021 года.

"Согласно плану на январь 2021 года, за счет общего фонда госбюджета предусмотрено и профинансировано 14,1 миллиарда гривень для сектора безопасности и обороны, что составляет 100% от плана. Таким образом, финансирование сектора безопасности и обороны Украины в течение января-2021 осуществлено в полном объеме и в соответствии с помесячной росписью ассигнований", - сообщается на сайте СНБО, передает Цензор.НЕТ.

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