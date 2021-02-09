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Новости Политика Украины
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Сектор нацбезопасности и обороны Украины профинансирован в полном объеме, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сектор нацбезопасности и обороны Украины профинансирован в полном объеме, - СНБО

Сектор безопасности и обороны Украины получил из государственного бюджета 14,1 млрд грн на обеспечение деятельности ведомства, что соответствует 100%-му выполнению плана финансирования, предусмотренного на январь 2021 года.

"Согласно плану на январь 2021 года, за счет общего фонда госбюджета предусмотрено и профинансировано 14,1 миллиарда гривень для сектора безопасности и обороны, что составляет 100% от плана. Таким образом, финансирование сектора безопасности и обороны Украины в течение января-2021 осуществлено в полном объеме и в соответствии с помесячной росписью ассигнований", - сообщается на сайте СНБО, передает Цензор.НЕТ.

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Нашим раненым необходимы лекарства, дорогостоящие операции, вплоть за рубежом.
МО собирается выполнять свои обязанности по обеспечению всем необходимым наших военных?! Или выплаты паркетным генералам в первую очередь, а солдатам, отдавшим здоровье - фигу?!
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09.02.2021 15:43 Ответить
По пунктах можна. Що військовим, що аваківцям?
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09.02.2021 16:19 Ответить
Читаю Цензор, всякая фигня, а серьезные вещи проходят мимо.
Вчера с нуля поздно ночью, мне знакомый сообщил о срыве перемирия. Серьезный бой в 4х км от Донецка. Сегодня это видео.
Украина расслабила булки и в приоритете совсем не те проблемы!
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09.02.2021 17:40 Ответить
 
 