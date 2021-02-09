Украинцы спокойно стоят в очередях за айфонами, которые производятся в Китае, а к китайской вакцине относятся скептически, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина решила закупить китайскую вакцину от коронавируса "Sinovac Biotech".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в интервью изданию "ГОРДОН".
По словам главы Минздрава, китайская компания Sinovac Biotech первая, с которой Украина достигла договоренности и заключила договор.
"Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotec одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq. Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят "Классный телефон", а к китайской вакцине относятся скептически", - отметил министр.
Степанов добавил, что основной критерий Минздрава - безопасная и эффективная вакцина.
Пожалуйста, подождите...
- Хелоу! Зіс із Вова
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Китайці й досі не можуть створити свою ефективну авіапромисловость, випускають копії наших АНів та роблять спроби вкрасти Мотор Січ.
По-друге, чого ж ці маленькі жовті істоти так хочуть купити нашу "Мотор Січ"? Виходить, що далеко не усе ми просрали, як тобі здається.
Істото, ти хоча б раз був у Китаї? А я ту вбогу комуністичну недокраїну чудово знаю, був там багато разів, тож мені казок не треба.
Напівпровідники - це основа мікроелектроники, якою так пишаються китайці. Так ось... усі китайські напівпровідники виробляються на іноземному обладнанні. Підкреслюю - геть усі! У китайців взагалі немає власного обладнання для виробництва напівпровідників. Якщо США, Японія та Нидерланди перестануть їм продавати та обслуговувати своє обладнання для виробництва напівпровідників, то уся срана китайська промисловість мікроелектроніки помре за пару років.
Я дуже ********** к@цапів, але китайці ще гірші за к@цапів. І треба робити усе можливе, щоб китай почав максимально занепадати.
А що до Китаю, то я там прожив 15 років, і що тобі сказати, тобі мабуть з дивану видніше. Але ти справжнього технологічного Китаю не бачив, і навряд чи побачиш. Та й твій шовінізм не дасть тобі розгледіти нічого, у тебе повний занепад світогляду, розказувати які нація гірші за інших повне дно, в Німеччині 30-40х років 20го сторіччя це вже проходили.
Так що словом "істота" ти зовсім не образив співрозмовника а показам свій інтелект на рівні мавпи.
Мабуть я образив мавп таким порівнянням. Ну нічого, мавпи мене вибачать.
Про патифоны - их клепают по заказу, под надзором фирмы заказчика. ВСЕ.
Кто будет отвечать за фиг знает что? Фирма прокладка?
Для чего она нужна, если ВСЯ логистика будет через госучереждения, через докторов работающих в государственных и комунальных заведениях? Получается тупая схема
Государство - прокладка - государство. ВСЕ.
Может ему лечится надо, а не руководить Минздравом?
С такой логикой это все равно, что когда молдаванам например всем купили последний айфон оригинальный нам Cтепанов подсунул китайскую подделку и говорит что мы неблагодарные.
На самом деле и хорошо что задерживают, ещё месяц надо, чтобы картинка была. Данные по Израилю где процентов 50 привилось Пфайзером, дают всё те же 7-8 тысяч новых случаев.
Месяц вакцинации кто что может точно утверждать? Многие хаят Спутник, летальные исходы. И многие довольны.
Как только Степанов пересядет со своего "Рейнджа" на "Черри Тигго 8" - так все украинцы сразу и станут в очередь за китайской отравой.
От смартфона никто не умирал и не терял здоровье... В отличии от , так называемого "медицинского препарата - вакцина" ...
Так от треба відрізняти технологію США і виробництво США... від технології Китаю і виробництво у Китаї...
Як до мене, то ці поняття просто не можуть мати однакові наслідки, в разі якщо споживання цих медичних товарів призведе до критичних наслідків для людини....
Степанов косит под дебила ?
Более того даже случайно забежавших одиноких посетителей вижу там довольно редко)
Может это сравнение ему навеяла столица запоребрика?
питання:щоб його ще збрехать? - ось де сенс
буттягешефту
Насміялася.