Украинцы спокойно стоят в очередях за айфонами, которые производятся в Китае, а к китайской вакцине относятся скептически, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина решила закупить китайскую вакцину от коронавируса "Sinovac Biotech".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам главы Минздрава, китайская компания Sinovac Biotech первая, с которой Украина достигла договоренности и заключила договор.

"Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotec одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq. Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят "Классный телефон", а к китайской вакцине относятся скептически", - отметил министр.

Степанов добавил, что основной критерий Минздрава - безопасная и эффективная вакцина.

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