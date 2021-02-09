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Украинцы спокойно стоят в очередях за айфонами, которые производятся в Китае, а к китайской вакцине относятся скептически, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы спокойно стоят в очередях за айфонами, которые производятся в Китае, а к китайской вакцине относятся скептически, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина решила закупить китайскую вакцину от коронавируса "Sinovac Biotech".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам главы Минздрава, китайская компания Sinovac Biotech первая, с которой Украина достигла договоренности и заключила договор.

"Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotec одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq. Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят "Классный телефон", а к китайской вакцине относятся скептически", - отметил министр.

Степанов добавил, что основной критерий Минздрава - безопасная и эффективная вакцина.

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Топ комментарии
+33
яке ж воно тупеньке ))
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09.02.2021 15:36
+23
Степанов переживает, что нет лохов купить вакцину через его прокладки
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09.02.2021 15:37
+23
ніт, тупенькими воно вважає нас
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09.02.2021 15:37
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Сравнил завод Эпл в Китае и китайский "самопал"! Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 7635 Да ещё тот, что себе под кожу колоть надо! Ты этой дрянью всю вашу "политическую ылиту" проколи, а для народа покупай западные вакцины. Под дурачка он косит!
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09.02.2021 16:04 Ответить
народ, избирающий овощей, рабижопичей, мертвечуков достоин "спутника", а не то шо китайской. вторая Франция бл. Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 2757
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09.02.2021 19:53 Ответить
Знаете ли....а китайская, по идее, должна быть самой лучшей! Они этого монстра создавали они его и побеждают( Смотрите статистику ?). Как-то так!
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09.02.2021 16:05 Ответить
Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 846А поджигатель - лучший пожарный.
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09.02.2021 16:25 Ответить
Стєпашка мусить рекламувати замовлену китайську вакцину, інакше вона протухне будучи не використаною.
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09.02.2021 16:06 Ответить
степанов, ты что глупый? в КНР собирают и айфоны и фольксвагены и пежо и сони и тошибы с панасониками и филипсы с грюндиками и хонды с тойотами и мотороллы и эриксоны итеще всего всего много такого что создано не в Китае, а только там собирается из частей. а вот в отличии от этого китайская вакцина от ковиды , разработана создана и разбадяжена по фунфырикам именно в Китае а имеено в том же печально знаменитом Ухане ....и шо воно таке не знает толком никто! а вдруг она такая же как у х у й ла? ты сам степанов можешь дать гарантии? сам то чем прививаться будешь? может надо было всетаки сосредоточится на американской и европейской?
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09.02.2021 16:11 Ответить
Степашка, ты за кого украинцев держишь? Айфоны производятся под суровым контролем владельцев марки! Равно как и другие вещи хай-класса. А бодягу, за которую ты похоже взял на лапу - китаёзы варят на своё усмотрение...
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09.02.2021 16:12 Ответить
Мудило айфон разработка США а сборка Китай а то что прогнал деньги через прокладку и покупаешь китайское неизвестное то видно тебя хапуга давно все денег мало прохиндей
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09.02.2021 16:15 Ответить
В отличие от вакцины смартфоны внутрь не вводят. Стпанов - идиот.
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09.02.2021 16:15 Ответить
Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 3236
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10.02.2021 16:48 Ответить
Знаете ли....а китайская, по идее, должна быть самой лучшей! Они этого монстра создавали они его и побеждают( Смотрите статистику ?). Как-то так! СТАТИСТИКУ СМОТРИТЕ!! Там и результат применения увидите.
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09.02.2021 16:19 Ответить
Совершенно верно! Как в 32-33-хх - статистика говорила - нету голода и все тут! правда немцы даже какую-то конференцию сделали на тему: Совки дохнут тысячами каждый день, что творится?
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09.02.2021 19:56 Ответить
Извиняюсь узнать,а кто крайний за айфоном🤣.Дебилы бл...
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09.02.2021 16:20 Ответить
Краткое содержание

Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 1051

- Хелоу! Зіс із Вова
- Which Vova?
- Зе презідент оф Юкрейн
- The same Vova who spoke with Trump?
- Єс сер, бат...
- Trump got in deep shit after that conversation, Vova.
- Зіс із е біґ містейк...
- Forget my number, Monica
- Бат сер, лістен ту мі... Сер. Халло, сер!
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09.02.2021 16:22 Ответить
Що цей чорт взагалі меле?
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09.02.2021 16:23 Ответить
Степанов! Не путай бараньи яйца с северным сиянием Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 3672
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09.02.2021 16:23 Ответить
Настроившиеся на жирную схему продолжают ссать украинцам просто в очи.
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09.02.2021 16:29 Ответить
Ось тільки це американська розробка, яка виробляється за американськими технологіями на американському, японському та нідерландському обладнанні, а не місцевий китайський шмурдяк.
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09.02.2021 16:33 Ответить
В ближайшие 100 лет мы не сможем повторить любой шмурдяк из Китая. Сможем только купить.
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09.02.2021 21:26 Ответить
Ми - це хто? К@цапи, які пишуть тут через впн?
Китайці й досі не можуть створити свою ефективну авіапромисловость, випускають копії наших АНів та роблять спроби вкрасти Мотор Січ.
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10.02.2021 06:14 Ответить
по перше, тільки довбні можуть зв'язати в дурній голові ВПН с кацапстаном, а по друге, поки ти тут росписуешь які китайі тупі вони стали другою єконмікою світу. а про ефективну авіапромисловість, поки вони поступово розробляють її, ми (УКраїна) повністтю її знищили. крапка.
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10.02.2021 12:42 Ответить
По-перше, тобі треба навчитися писати без дитячих помилок, а вже потім щось базікати.
По-друге, чого ж ці маленькі жовті істоти так хочуть купити нашу "Мотор Січ"? Виходить, що далеко не усе ми просрали, як тобі здається.
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10.02.2021 16:24 Ответить
чисто кацапская технология разговора, со смысловой нагрузки нагрузки перескакивать на правописание. инструкция из темника ольгинских троллей. не пиши мне, я с баранами не разговариваю
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10.02.2021 18:00 Ответить
Істото, ти маєш радіти, що я щось тобі пишу.

Істото, ти хоча б раз був у Китаї? А я ту вбогу комуністичну недокраїну чудово знаю, був там багато разів, тож мені казок не треба.
Напівпровідники - це основа мікроелектроники, якою так пишаються китайці. Так ось... усі китайські напівпровідники виробляються на іноземному обладнанні. Підкреслюю - геть усі! У китайців взагалі немає власного обладнання для виробництва напівпровідників. Якщо США, Японія та Нидерланди перестануть їм продавати та обслуговувати своє обладнання для виробництва напівпровідників, то уся срана китайська промисловість мікроелектроніки помре за пару років.
Я дуже ********** к@цапів, але китайці ще гірші за к@цапів. І треба робити усе можливе, щоб китай почав максимально занепадати.
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10.02.2021 18:10 Ответить
Олег, про істоту, це дуже і дуже швидко, низький інтелект зробив істоту на сам перед з тебе. Якщо ти так спілкуешся то і батьки тебе не виховали, і школа, і природа не додала.
А що до Китаю, то я там прожив 15 років, і що тобі сказати, тобі мабуть з дивану видніше. Але ти справжнього технологічного Китаю не бачив, і навряд чи побачиш. Та й твій шовінізм не дасть тобі розгледіти нічого, у тебе повний занепад світогляду, розказувати які нація гірші за інших повне дно, в Німеччині 30-40х років 20го сторіччя це вже проходили.
Так що словом "істота" ти зовсім не образив співрозмовника а показам свій інтелект на рівні мавпи.
Мабуть я образив мавп таким порівнянням. Ну нічого, мавпи мене вибачать.
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12.02.2021 05:42 Ответить
Істото, коли навчишся писати без дитячих помилок, тоді й звертайся до мене.
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17.02.2021 00:09 Ответить
Степашка иди в пеший поход вместе с китайским гумном. Ни за деньги, ни бесплатно колоть неведумую фигню не буду.
Про патифоны - их клепают по заказу, под надзором фирмы заказчика. ВСЕ.
Кто будет отвечать за фиг знает что? Фирма прокладка?
Для чего она нужна, если ВСЯ логистика будет через госучереждения, через докторов работающих в государственных и комунальных заведениях? Получается тупая схема
Государство - прокладка - государство. ВСЕ.
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09.02.2021 16:33 Ответить
А что айфон я буду кушать или расплавят и введут в кровь?
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09.02.2021 16:33 Ответить
Нехай собі в дупу китайський втулить, замість вакцини.
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09.02.2021 17:16 Ответить
Интересно, а какой IQ у Степанова?
Может ему лечится надо, а не руководить Минздравом?
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09.02.2021 16:34 Ответить
я теперь скептически отношусь ко всему китайскому, это фашистская страна (Гон-Конг, геноцид уйгуров), также я скептически отношусь к таким идиотским заявлениям. Во-первых айфон внутрь принимает не так много людей, а во-вторых разработан он был не в Китае, в отличии от вакцины. Как такое можно сказануть вообще...
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09.02.2021 16:35 Ответить
Якби то був пфайзер виготовлений в Китаї з американським контролем якості то без питань, порівняння було би влучним. А так, Степанов показує свій розвиток і розвиток тих хто такого бовдура призначив.
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09.02.2021 16:38 Ответить
Он бы смог "рассмешить комика"
С такой логикой это все равно, что когда молдаванам например всем купили последний айфон оригинальный нам Cтепанов подсунул китайскую подделку и говорит что мы неблагодарные.
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09.02.2021 16:39 Ответить
ну зачем так манипулировать? зачем путать *уй с пальцем?!)))
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09.02.2021 16:41 Ответить
Степанов у меня уже закрадывается подозрение что ты сынок того зайчика Степашки из "Спокойной ночи малыши" причем зачат был им с бодуна в пьяном угаре. Ты б **** лучше молчал и не дразнил людей.
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09.02.2021 16:41 Ответить
Украинцы не дураки. Китайские товары в вену не колят.
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09.02.2021 16:43 Ответить
Медицинские работники Турции первыми получили уколы от CoronaVac 14 января. Сегодня количество людей, которым была введена первая доза, составляет более 2,6 миллиона человек.

На самом деле и хорошо что задерживают, ещё месяц надо, чтобы картинка была. Данные по Израилю где процентов 50 привилось Пфайзером, дают всё те же 7-8 тысяч новых случаев.
Месяц вакцинации кто что может точно утверждать? Многие хаят Спутник, летальные исходы. И многие довольны.
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09.02.2021 16:44 Ответить
ПРИДУРОК.
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09.02.2021 16:44 Ответить
Тут как бы вопрос сохранности жизни, аналогия - это автомобили.
Как только Степанов пересядет со своего "Рейнджа" на "Черри Тигго 8" - так все украинцы сразу и станут в очередь за китайской отравой.
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09.02.2021 16:47 Ответить
Капитализация какая и где торгуются? 6,47 как стоили год назад так и стоят. Это не значит что плохая, только после санкций продадут её Китайцы?
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09.02.2021 16:51 Ответить
Конечно, только вот Айфон производится по патентам и технологии Apple, а вакцина по своим китайским разработкам. Ведь он же тоже ходит с Айфоном, а не Ксяоми. И вообще, это сравнение говорит об умственном уровне министра, раз он срванивает электронное устройство, где есть широчайший выбор производителей и моделей, и вакцину, которая напрямую влияет на здоровье людей и должна спасать жизнь, а не показывать рекламу между играми.
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09.02.2021 17:07 Ответить
С.ка.., это же до чего нужно быть дебилом, что бы сравнить не сравнимое...
От смартфона никто не умирал и не терял здоровье... В отличии от , так называемого "медицинского препарата - вакцина" ...
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09.02.2021 17:14 Ответить
Поц Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 2509
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09.02.2021 17:17 Ответить
Классическая подмена понятий- проблема в низкой эффективности а не в том что вакцина китайская. Степанов ведет себя как примитивный на%бщик когда такое рассказывает. Впрочем, он и есть примитивный на%бщик, под стать своему руководителю.
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09.02.2021 17:29 Ответить
А де він бачив КИТАЙСЬКИ айфони???? Їх виробляють там... і якість - не дуже... А от технологія айфонів - це США... Так, чи ні?
Так от треба відрізняти технологію США і виробництво США... від технології Китаю і виробництво у Китаї...
Як до мене, то ці поняття просто не можуть мати однакові наслідки, в разі якщо споживання цих медичних товарів призведе до критичних наслідків для людини....
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09.02.2021 17:31 Ответить
Тут никакого секрета нет, степашка получил откат у китайских комуняк, еще когда брал маски, и теперь не может спрыгнуть с иглы, теперь юлит и выкручивается, как уж на сковороде. Теперь надо его заставить, и все его семействр, вакцинроваться катайцем.
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09.02.2021 18:09 Ответить
Айфон же не надо вводить себе в вену.
Степанов косит под дебила ?
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09.02.2021 18:15 Ответить
то что мы не дебилы ,ты уже понял, осталось понять что ты- дебил. обколите его китайской вакциной под камерами
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09.02.2021 18:30 Ответить
аналогия четкая. достойная великого гения.
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09.02.2021 18:33 Ответить
степашка ты дебил?айфон в вену не колят!
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09.02.2021 19:15 Ответить
Ещё один феерический клинический ДОЛБО@Б из зелёной власти...
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09.02.2021 19:34 Ответить
якщо людині продали неякісній айфон, то його власникові не світить швидка зустріч зі Стівом Джобсом
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09.02.2021 19:49 Ответить
Как у этот дыбил уловил связь между китайским телефоном и китайской вакцыной?
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09.02.2021 20:11 Ответить
ну засуньте нарешті цього міністра , ну хоч куди небудь....воно ж тупе порівнює життя людини з телефоном. для нього це РІВНОЗНАЧНО ???? Яки жах.....
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09.02.2021 20:22 Ответить
Не знаю за Киев, но в Харькове я очередей за айфонами не наблюдал)
Более того даже случайно забежавших одиноких посетителей вижу там довольно редко)
Может это сравнение ему навеяла столица запоребрика?
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09.02.2021 21:00 Ответить
Идиот долбаный. Смартфоны вовнутрь не колют.
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09.02.2021 21:09 Ответить
Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 3969 У Стєпанова питання "бути чи не бути.." не стоїть апріорі....
питання:щоб його ще збрехать? - ось де сенс буття Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 3969 гешефту
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09.02.2021 21:31 Ответить
Очереди за китайскими смартфонами кто видел???
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09.02.2021 22:13 Ответить
дебил за наши деньги ради отката купил китайский фуфломицин с 50% эффективностью, а теперь не знает как ее впарить населению. Как можно пороть такую чушь. Даже самый тупой зелелюб понимает, что айфон сделали не китайские мозги, и на контроле качества там стоит надзиратель из Америки
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09.02.2021 22:39 Ответить
Ох и дурак
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09.02.2021 22:47 Ответить
Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 9171 Коменти - ураган.

Насміялася.
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10.02.2021 03:52 Ответить
и оно цельный министр... теперь понятно по какому принципу подбирают в высшие эшелоны власти Украины - чем дурнее и дебильне, тем лучше
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10.02.2021 06:36 Ответить
взагалі то і самі китайці "насторожено ставляться" до вакцини Sinovac 😆😆😆
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10.02.2021 10:22 Ответить
Китайцы заразили,весь шар земной,бесплатно.Почему вакцины платно?Это что-то новое,за свое бактериальное оружие,брать деньги.Наверно сильно торопятся стать первыми в мире.
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10.02.2021 11:38 Ответить
Степанов! Ты , что платный агент Китая?? на хрен кому нужны твои фальшивые фуфловакцины из Китая , купленные фуфло- фирмой Богатырёвой в три раза дороже себестоимости!!!
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10.02.2021 14:21 Ответить
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