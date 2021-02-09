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Новости Политика Украины
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судебная реформа (769) Корниенко (561)

Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина нуждается в новой судебной реформе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Судебную реформу нужно переделывать. Потому что предыдущая никуда не привела, необходимо проектировать и делать новую, которая, наконец, начнет нас двигать в правильную сторону", - отметил нардеп.

Корниенко отметил, что в планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент в течение пятой сессии сосредоточится на выполнении "структурных маяков" МВФ, - "слуга народа" Корниенко

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Топ комментарии
+8
Проснувся нарешті ?? Попередня влада проводила ,, але - щось пішло не так .. Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6809 .
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09.02.2021 15:54
+8
Дуже потужна была реформа. Как и все остальные 144
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09.02.2021 15:56
+8
Аааа, папэрэдник.
Единственная реформа - выборы судей народом. Ветвь власти должна подчиняться только источнику власти - народу.
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09.02.2021 15:57
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Правила форума Совет форумчан
кому-то пора в Трускавец, а то и двух слов внятно связать не могут..
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09.02.2021 15:49 Ответить
А у нас когда-то была судебная реформа? А кто её проводил?
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09.02.2021 15:51 Ответить
Проснувся нарешті ?? Попередня влада проводила ,, але - щось пішло не так .. Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6809 .
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09.02.2021 15:54 Ответить
Дуже потужна была реформа. Как и все остальные 144
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09.02.2021 15:56 Ответить
Потужна й безальтернативна!
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09.02.2021 15:58 Ответить
И ришуче миролюбна!
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09.02.2021 16:01 Ответить
Каждый президент делает судебную реформу под свои воровские аппетиты.
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09.02.2021 16:17 Ответить
Планувалась потужна Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 605 ... Але -маємо те що маємо . Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3411 . В багатьому , завдяки саботажу самих же суддів .
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09.02.2021 16:01 Ответить
а хіба могло бути інакше? Дядьки гроші вклали в мантії.
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09.02.2021 16:19 Ответить
Аааа, папэрэдник.
Единственная реформа - выборы судей народом. Ветвь власти должна подчиняться только источнику власти - народу.
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09.02.2021 15:57 Ответить
Народ как раз навыбирает. Как президентов, как мэров, как депутатов... Он такой, наш нарiд. Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9238
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09.02.2021 16:29 Ответить
Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2510 МальчІкІ, ви що в лІтаргічному сні два роки знаходились?

"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
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09.02.2021 16:13 Ответить
Венеціанська комісія тільки і вміє- критикувати. Що з її рекомендацій вдало впроваджено і працює?
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09.02.2021 16:20 Ответить
Та тусовался тут один жадный кучерявый.
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09.02.2021 15:56 Ответить
жадный, кучерявый. Вот поэтому и бардак, что мы боимся называть вещи и не только своими именами.
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09.02.2021 16:01 Ответить
наверное постеснялся сказать к чему привела предыдущая судебная реформа. Наверное, культурно сказать не получается. Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2580
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09.02.2021 15:51 Ответить
Что-то я не видела висящих на столбах судейских. Наверное, была невнимательна
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09.02.2021 15:51 Ответить
кровати опять переставлять ))))
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09.02.2021 15:52 Ответить
Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4639 . О Боже !!! Якщо ви візьметесь- прєдєливать , то краще повіситись . Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6293 .
Не чіпайте нічого , нехай вже буде як є ,, поки не прийде нормальна влада .
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09.02.2021 15:52 Ответить
Да вы хоть что-то сделайте. "Папередников" легко критиковать... Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9811 ДБЛ БЛД...
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09.02.2021 15:52 Ответить
не реформу !!! судей , судей переделывать надо
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09.02.2021 15:52 Ответить
США передать суды! Или суды присяжных должны судить!
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09.02.2021 15:52 Ответить
Ви думаєте присяжних в Україні буде важко купити?)
В США присяжні не думають про те як за комуналку заплатити і як би чого поїсти купити.
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09.02.2021 15:57 Ответить
12 купить дороже, да и тяжелее не попасться. По крайней мере это шаг вперед
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09.02.2021 16:03 Ответить
Вартість одного судового процесу із застосуванням присяжних у США, практично завжди перевищує мільйон доларів. Це дуже недешеве задоволення.Саме тому, більшість справ розглядається без цієї процедури. А тепер згадайте де економіка США, а де наша...
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09.02.2021 16:38 Ответить
Хватит на сегодня😂🌷×××
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09.02.2021 15:56 Ответить
Переделывать?!
Да вы, кретины, с нуля ничего сделать не можете, не то, что переделать!
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса

https://censor.net/ru/news/3145910/***********************************************************************************************************

Это-то кто вам мешал делать?!
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09.02.2021 15:54 Ответить
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А чим ваш хазяїн займався 5 років, окрім опікування своїми статками?
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09.02.2021 15:59 Ответить
Срав тобі в штани.
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09.02.2021 16:01 Ответить
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Захоплюєшся копрофілією, пустунчику?)))
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09.02.2021 16:24 Ответить
Ти пропонуєш зняти тебе на камеру та викласти в Ютуб?
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09.02.2021 16:50 Ответить
З люстерком спілкуєшся, казковий?)))
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09.02.2021 16:54 Ответить
Стрілочник? Значить кацапський покидьок з гугл-перекладачем на підхваті. Пішов.
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09.02.2021 16:56 Ответить
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То чимчикуй до себе "запарєбрік", чого тут повітря псуєш?
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09.02.2021 17:19 Ответить
іди краще сніг почисти, може хоч якась користь з тебе буде
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09.02.2021 16:14 Ответить
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Від палання дуп вашої отари весь сніг розтанув!))) Хоч якась користь!)))
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09.02.2021 16:24 Ответить
Що, опять?
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09.02.2021 15:56 Ответить
Покажите мне где в Конституции Украины написано Высшая рада правосудия??????????......Начните с этого непонятного образования....
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09.02.2021 15:56 Ответить
Это орган для защиты коррупции в КУМОВСКОЙ Украине, он заложен московско ордынской церковью и прописан в их Библии Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6127
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09.02.2021 16:10 Ответить
Московско ордынское КУМОВСТВО устраивает всех, даже людей с другой верой, они свободно чествуют себя в Украине и даже помогают управлять государством украинскому народу, Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7887
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09.02.2021 16:15 Ответить
Статья 131-я.
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09.02.2021 16:19 Ответить
Согласен...Есть такое образование в Конституции...Нужно значит менять....И убирать его оттуда....Без етого реформе не быть....
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09.02.2021 16:42 Ответить
Убирать - нет, менять положения - да. Потому что сейчас это закрытая каста, которая внутри себя решает кто офигел настолько, что его можно и нужно выбросить. Это уже не независимость одной из ветвей власти, это уже совсем другое...
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09.02.2021 17:16 Ответить
Скажите, а кто не переделывать будет? Рабочие сосны или половые гиганты которые ласкают свои гениталии прямо в парламенте?! Так может не трогать ничего и оставить как есть?
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09.02.2021 15:56 Ответить
Корабельні сосни.
Не перекручуйте вирази класиків...
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09.02.2021 15:58 Ответить
Виноват! Исправлюсь!
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09.02.2021 15:59 Ответить
Наказать "делателей" никуда не приведшей реформы.
И заставить компенсировать ущерб.
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09.02.2021 15:57 Ответить
Зеленский подписал закон о судебной реформе/ "Еженедельное лишение мантий недостойных судей" : Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов.Результат: Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн/ Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Украина выплатит компании Коломойского 12,5 миллионов долларов/ Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов / Верховный Суд обязал "ПриватБанк" выплатить 25 млн грн Коломойскому/ Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен .
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09.02.2021 15:58 Ответить
Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1811 апять парашенка вінават
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09.02.2021 15:59 Ответить
ну так флаг же в руки, кто мешает?))
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09.02.2021 15:59 Ответить
Всех теперешних судей взять за шкирку и пинком под зад выкинуть. И реформа наполовину удалась.
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09.02.2021 16:00 Ответить
100%, але цікаво почути, як ви пропонуєте зробити іншу половину реформи - кого пінком ви заженете на їх місце? Якщо у вас поганий кінь, вигнати його можно, але ви ж вівцю у віз на його місце не покладете? Чи все ж таки оберете вівцю?
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09.02.2021 16:36 Ответить
Пора все переделовать за 7 лет и в особенности власть. Не получилось из вас реформаторов, слабенькими вы оказались В + П.
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09.02.2021 16:03 Ответить
Щоб щось змінилось,треба замінити всіх судів,тих хто працював у суді повинні отримати вовчий квиток,а нових обирати на виборах терміном на один рік.Юристів в Україні вистачає.
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09.02.2021 16:03 Ответить
А медова реформа до чогось призвела? Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9971
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09.02.2021 16:05 Ответить
Если переделывать судебную реформу будут СН, то будет ещё хуже. Сначала надо сделать импичмент. Потом перевыборы ВР. А потом начать судебную реформу.
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09.02.2021 16:16 Ответить
Жодна реформа в Україні, яка не несла моментальної вигоди її ініціаторам не була доведена до логічного завершення. Україна є, країною тисячі незакінчених реформ.
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09.02.2021 16:24 Ответить
Ну по перше, не слід обирати владу, що має кардинально протилежні погляди, а по друге, 90% цих реформ, були популізмом і замилюванням очей люмпенам.
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09.02.2021 16:33 Ответить
До 2014 року , в країні не було ЖОДНОЇ реформи . Які 1000 реформ Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7086 .. ? Вони розпочалися лише декілька років тому , і хто зна коли закінчаться ! Можливо ніколи , бо за твердженням , наприклад - Меркель , реформи це - безперервний процес ( вічні) ,, і вони лише діляться -на етапи . Ми зараз , знаходимось фактично лише на першому етапі , тобто -на початку реформ.

І це вже хоч щось .
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09.02.2021 17:07 Ответить
Не реформа виновата а те, кто делает вид, что её проводит. Из-за таких мудаков с зелёным дурачком во главе - ни медицины, ни справедливого суда, ни НАТО. Просто в жопе.
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09.02.2021 16:28 Ответить
Сосна ты корабельная!
Не делали у нас судебной реформы, Евросоюз под разными соусами призывал не трогать судей! А теперь они языки в *опу позасовывали...и теперь МЫ виноваты, что судейский корпус почти полностью нужно выгнать, без права на восстановление в должности...
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09.02.2021 16:29 Ответить
А я би заборонив висловлювати ідеї про вигнати, звільнити, ліквідувати без висловлення конкретних пропозиції на рахунок: кого і де взяти на їх місця, або що натомість створити.
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09.02.2021 16:32 Ответить
"..заборонив висловлювати.." - альо, ми у вільній країні - це по-перше.
По-друге, окрім "заборони" є щось запропонувати? Ну там тотальний контроль за суддями, з використанням відео-аудіо запису засідань, вибірковий аналіз вироків, з оцінкою незалежними (може іноземнимих) експертами. І звільнення з "вовчим білетом". Аналіз під мікроскопом їхнього майнового стану, конфіскацію "нажитого нєпосільним трудом"
Люстрацію, навіть слабеньку, не довели до якогось притомного стану...
Від мене особисто: у КОЖНОМУ залі засідань КОЖНОГО суда потрібна ОБОВ*ЯЗКОВО висіти репродукція диптиху "Здирання шкіри з продажного судді"...
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09.02.2021 16:52 Ответить
Ну там тотальний контроль за суддями, з використанням відео-аудіо запису засідань, вибірковий аналіз вироків, з оцінкою незалежними (може іноземнимих) експертами.

Це усе і так існує. Скільки можно пропонувати те, що давно реалізовано? Ну звісно, окрім міжнародних експертів, бо вони не є спеціалістами в нашому праві і апріорі не можуть робити такий аналіз. Один ЄСПЛ чого вартий, де люди у хмарах літають...
Тому би і заборонив, що ви замість пропозиції, почали нову "говорильню" мене не цікавить, що у нас не так, я у сто разів більше знаю, а от що конкретно робити - ким міняти? Цікаво буде почути від вас. Ви ж якщо запропонували усіх вигнати,м аєте знати ким замінити? Ну не може ж людина, психічно здорова, пропонувати щось узяти і тупо знищити так би мовити "безвозвратно", не пропонуючи нічого в замін? чи все ж таки може?
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09.02.2021 17:09 Ответить
Мля, я не знаю що там, з ваших слів, "існує". Бо з огляду навіть на поведінку Вовка (ОАСК), який хизувався як він міг би утнути "пєрєворот", та дій КСУ - ваші ствердження виглядають, м'яко кажучи, пустими... Як і ствердження про те що ви у "курсі справ"
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09.02.2021 19:37 Ответить
Вовк це наслідок вашого вибору... за ним влада. ГПУ і ДБР на чолі з Портновим ведуть війну із НАБУ, а обраний вами (ними) поезидент відверто займає їх сторону. І не важливо, що він озвучує, головне, що робить..
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09.02.2021 20:57 Ответить
Оп-па! Вовк,як і ЗЕлене непорозуміння - зовсім не мій вибір, як вам чомусь здалося 😠
Але слід зауважити, що обоє президентів спасували перед суддівським ОЗУ (щодо ЗЕ, то від нього я і не чекав нічого взагалі, окрім шкоди, що і відбулося...)
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09.02.2021 21:48 Ответить
Я у дужках і написав - їх. Це констатація фактів, а мене цікавлять реальні пропозиції
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09.02.2021 22:03 Ответить
Ви реально думаєте що рядовий суддя, у якомусь Богом забутому районі може собі дозволити те що Й Вовк?
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09.02.2021 20:58 Ответить
Ні, цей рядовий суддя - просто "рубає капусту" і хрін кладе на Зе, як він клав його і на Пороха..
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09.02.2021 21:37 Ответить
У Біблії сказано - нехай той хто не грішив першим кине каміння. Мене дивує суспільство злодіїв, які обурені суддями чи зе кимось. З себе потрібно починати, із себе! Інакше, ніяк.
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09.02.2021 21:41 Ответить
Скажіть будь ласка, а чи можливо взагалі очікувати якийсь результат від людей, яких вже десятиліття постійно реформують - звільняють, перепризначають, переводять, постійні тести іспити і т.п.? Ми чого намагаємось досягти - задро.чити людей, чи щось дійсно створити? Судова система, правоохоронна і т.п., це в першу чергу люди, кадри... Ми у такий спосіб покращуємо цей ресурс чи знищуємо?
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09.02.2021 16:30 Ответить
С такими мудаками и зелёным пугливым дурачком во главе ни судов, ни медицины, ни НАТО не будет. Будут бесконечные переделывания. А страна тем временем - просто в жопе.
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09.02.2021 16:45 Ответить
От вже ж уроди! А ви знаєте, що потрібно зараз робити з судами? Я знаю. Та чи ви це зробите, щоб був дійсно позитивний результат, а не окозамилювання та вішання локшини на вуха. Навряд чи.
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09.02.2021 16:55 Ответить
Та да а давайте знову "переделывать переделанное и доделывать недоделанное", гроші тільки виділіть.
Нічого там "переделывать" усіх судей під сраку коліном (хто скурвився до в'язниці) а саме законодавство позичити у США бо ви лядь знову там таке ж саме і напридумуєте.
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09.02.2021 16:55 Ответить
Я считаю, что не одна реформа в Украине никуда не привела, вернее они привели в ЖОПУ всю страну!
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09.02.2021 18:25 Ответить
Проснулись, однако.
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09.02.2021 18:26 Ответить
Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко.

Медицинская реформа не логична, она не для людей, - Зеленский

Мне почему-то кажется, что плохому танцору ноги мешают
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09.02.2021 18:55 Ответить
 
 