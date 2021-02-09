2193 81
Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина нуждается в новой судебной реформе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Судебную реформу нужно переделывать. Потому что предыдущая никуда не привела, необходимо проектировать и делать новую, которая, наконец, начнет нас двигать в правильную сторону", - отметил нардеп.
Корниенко отметил, что в планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине.
Топ комментарии
+8 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий09.02.2021 15:54
+8 di Carmine
показать весь комментарий09.02.2021 15:56
+8 Vadim Slivkanich
показать весь комментарий09.02.2021 15:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Единственная реформа - выборы судей народом. Ветвь власти должна подчиняться только источнику власти - народу.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
Не чіпайте нічого , нехай вже буде як є ,, поки не прийде нормальна влада .
В США присяжні не думають про те як за комуналку заплатити і як би чого поїсти купити.
Да вы, кретины, с нуля ничего сделать не можете, не то, что переделать!
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
https://censor.net/ru/news/3145910/***********************************************************************************************************
Это-то кто вам мешал делать?!
Украинцы едут в Польшу на работу и остаются на ПМЖ
Не перекручуйте вирази класиків...
И заставить компенсировать ущерб.
І це вже хоч щось .
Не делали у нас судебной реформы, Евросоюз под разными соусами призывал не трогать судей! А теперь они языки в *опу позасовывали...и теперь МЫ виноваты, что судейский корпус почти полностью нужно выгнать, без права на восстановление в должности...
По-друге, окрім "заборони" є щось запропонувати? Ну там тотальний контроль за суддями, з використанням відео-аудіо запису засідань, вибірковий аналіз вироків, з оцінкою незалежними (може іноземнимих) експертами. І звільнення з "вовчим білетом". Аналіз під мікроскопом їхнього майнового стану, конфіскацію "нажитого нєпосільним трудом"
Люстрацію, навіть слабеньку, не довели до якогось притомного стану...
Від мене особисто: у КОЖНОМУ залі засідань КОЖНОГО суда потрібна ОБОВ*ЯЗКОВО висіти репродукція диптиху "Здирання шкіри з продажного судді"...
Це усе і так існує. Скільки можно пропонувати те, що давно реалізовано? Ну звісно, окрім міжнародних експертів, бо вони не є спеціалістами в нашому праві і апріорі не можуть робити такий аналіз. Один ЄСПЛ чого вартий, де люди у хмарах літають...
Тому би і заборонив, що ви замість пропозиції, почали нову "говорильню" мене не цікавить, що у нас не так, я у сто разів більше знаю, а от що конкретно робити - ким міняти? Цікаво буде почути від вас. Ви ж якщо запропонували усіх вигнати,м аєте знати ким замінити? Ну не може ж людина, психічно здорова, пропонувати щось узяти і тупо знищити так би мовити "безвозвратно", не пропонуючи нічого в замін? чи все ж таки може?
Але слід зауважити, що обоє президентів спасували перед суддівським ОЗУ (щодо ЗЕ, то від нього я і не чекав нічого взагалі, окрім шкоди, що і відбулося...)
Нічого там "переделывать" усіх судей під сраку коліном (хто скурвився до в'язниці) а саме законодавство позичити у США бо ви лядь знову там таке ж саме і напридумуєте.
Медицинская реформа не логична, она не для людей, - Зеленский
Мне почему-то кажется, что плохому танцору ноги мешают