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Twitter с начала пандемии удалил более восьми тысяч постов с фейками о коронавирусе

Новости Цензор.НЕТ Общество

Twitter с начала пандемии удалил более восьми тысяч постов с фейками о коронавирусе

Компания Twitter в рамках кампании по борьбе с дезинформацией о пандемии COVID-19 с марта 2020 удалила более 8,4 тысячи фейков в своей соцсети.

Об этом говорится в блоге компании, передает Цензор.НЕТ.

Представительница Twitter в Испании Камино Рохо напомнила, что в марте прошлого года для пользователей платформы вступили в силу новые правила, призванные свести к минимуму фейковые и конспирологические теории о причинах возникновения, способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.

Рохо отметила, что с тех пор Twitter удалил 8493 твиты, а автоматизированные системы обжаловали 11,6 миллиона аккаунтов, которые "сделали обсуждения COVID-19 объектом спама и манипулирования".

Представительница соцсети назвала еще один итог кампании по обеспечению безопасности и корректности дискуссий в Twitter: количество учетных записей, заблокированных или удаленных в связи с этим администраторами платформы, выросло за последний календарный год на 105%.

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Топ комментарии
+1
Производители масок банят свободу слова Twitter с начала пандемии удалил более восемь тысяч постов с фейками о коронавирусе - Цензор.НЕТ 7725
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09.02.2021 16:21
+1
Фейк или не фейк ?
У кого Twitter получает экспертное заключение по качеству и безопасности
инновационных вакцин ДНК и РНК ?
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09.02.2021 16:43
+1
Есть варианты ? Подскажите , please .
Видите ли , вопрос на форуме мною задан чисто символически.
Уверена ,что нет в мире на сегодня таких экспертов ,которые могли бы экстраполировать
эффективность или бесполезность инновационных вакцин хотя бы на пару лет .
Так что обращаться к экспертам всё равно ,что в космос.
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09.02.2021 17:35
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Производители масок банят свободу слова Twitter с начала пандемии удалил более восемь тысяч постов с фейками о коронавирусе - Цензор.НЕТ 7725
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09.02.2021 16:21 Ответить
Та ні. Ось так буде вірніше. І зовсім не смішно: ті, хто хочуть загнати людство в нео-комуністичну кошару, банять свободу слова. І це стосується не лише барановірусу. Чи стане у людства сил і організованості, щоби цього не допустити і відстояти власну свободу? ІМХО, наразі відповідь на це питання негативна. Бо сили зла, захававши Трампа, знову отримали в союзники комуністичний Китай і вже запроваджують його "практичний досвід": https://www.youtube.com/watch?v=xdA-4eiCIe8. А ось іще: https://www.youtube.com/watch?v=M0l7xH5zbIg
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09.02.2021 18:51 Ответить
Володимир, вам чип не жмёт?
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09.02.2021 19:06 Ответить
Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус - Цензор.НЕТ 7308

Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус - Цензор.НЕТ 9618
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09.02.2021 23:59 Ответить
Я так понимаю Степанова они вообще забанили?!
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09.02.2021 16:23 Ответить
Удаляйте и дальше ушлепки. Все давно уже все знают. Можете самоликвидироваться, так лучше будет.
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09.02.2021 16:30 Ответить
Фейк или не фейк ?
У кого Twitter получает экспертное заключение по качеству и безопасности
инновационных вакцин ДНК и РНК ?
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09.02.2021 16:43 Ответить
Подозреваю, что у экспертов. Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус - Цензор.НЕТ 9532
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09.02.2021 16:51 Ответить
Хотелось бы услышать кто эти эксперты ,конкретно ,не является ли их уровень
уровнем Степанова и Радуцкого ?
Вам правда смешно ? Или у Вас тот вариант ,что ,когда плохо -плачут ,
а когда безнадёжно плохо -смеются ?
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09.02.2021 16:58 Ответить
И Вы, для того, чтобы узать имена экспертов Twitter, пишете вопросы на форуме Цензора? Тут действительно уже плакать хочется.
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09.02.2021 17:13 Ответить
Есть варианты ? Подскажите , please .
Видите ли , вопрос на форуме мною задан чисто символически.
Уверена ,что нет в мире на сегодня таких экспертов ,которые могли бы экстраполировать
эффективность или бесполезность инновационных вакцин хотя бы на пару лет .
Так что обращаться к экспертам всё равно ,что в космос.
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09.02.2021 17:35 Ответить
Ну, наверняка ж есть экперты, которые явную чушь о вакцинах могут идентифицировать? Типа чипов со схемами от педали электрогитары или искуственно нагнеетают истерию вокруг историй типа этой "Як моя нога стала зброєю антивакцинаторів"
Или Вы думаете, что в твиттере будут обсуждать особенности альтернатиного сплайсинга мРНК вакцины Пфайзер?
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10.02.2021 00:26 Ответить
" Или Вы думаете... "
А почему бы и нет ,коль это касается собственного здоровья ,здоровья близких тебе
людей и будущего нации ?
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10.02.2021 01:45 Ответить
Ну, именно под таким соусом антивакскеры и постят любой бред, вместо того, чтобы изучить вопрс ну хотябы на элементарном уровне.
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10.02.2021 07:23 Ответить
Важен не так соус ,как понимание сути вопроса.
Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК ,что явно элементарный
уровень вопроса ещё не прошли.
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10.02.2021 09:27 Ответить
Вы это "Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК" с какого перепуга придумали?
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10.02.2021 10:07 Ответить
Оля, Вас что, переклинило?
Вы это "Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК" с какого перепуга придумали?
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10.02.2021 14:45 Ответить
Ваш коммент на теме " У нас есть полгода... " от 02.02.2021 16:43 ,восприняла как
отрицание того ,что вакцины ДНК применяют сейчас в Европе.
Если не правильно поняла ,извините.
Но и меня не надо необоснованно относить к антивакскерам.
Я всего лишь хочу разобраться самостоятельно ,без лапши на уши.
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10.02.2021 15:33 Ответить
Извините, если что не так.
Я и сам не спец по вакцинам, но по вирусам немало статей пришлось поизучать.
Думал Вы на альтернативный сплайсинг так отреагировали. Дело в том, что появились статьи типа этих
https://www.academia.edu/44805917/BNT162b2Vaccine_possible_codons_misreading_errors_in_protein_synthesis_and_alternative_splicing_s_anomalies

https://www.academia.edu/44790608/VACCINO_COVID_19_THE_WORST_CASE_SCENARIO

и запись в фейсбуке
https://www.facebook.com/pg/Pfizer-BioNtech-Covid-19-vaccine-side-effects-What-to-expect-629185231060458/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0

где муссируют этот процесс (автор у статей один, ее имя совпадает с именем фейсбучника, думаю, там тоже она).
Дело в том, что вакцина Пфайзера уже полностью созревшая мРНК, там сплайсинг уже не будет происходить.
А по ДНК вакцинам пока для людей одобрены в нек. странах только Спутник В и Астразенека. Но там информации немного.
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10.02.2021 15:59 Ответить
ОК ,проехали.
Нет ,я по сплайсингу не стала бы дискуссировать ,там ясно.
А вот то .что именно Астразенека будет массово в Украине - это беспокоит. Тем более ,что
намереваются комбинировать её со Спутником V по лицензионному соглашению на
мощностях Индии . Украина таким образом превратится в испытательный полигон для этих вакцин.
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10.02.2021 16:34 Ответить
Как по мне, сами ДНК вакцины еще не очень отработаны. Да и вектор у спутника неудачен. Человеческий аденовирус. Если чел. переболел менее, чем ха 6 мес аденовирусным ОРВИ, то толку от прививки той вакциной как от пофилактической беседы. А ведь отметку о вакцинации получит.
У Зенеки вектор - аденовирус шимпанзе, у людей не встречался, но могут быть имунные кросс-реакции.
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10.02.2021 16:42 Ответить
Спасибо за информацию. Про Зенека знала ,а что вектор у Спутника человеческий -нет.
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10.02.2021 17:43 Ответить
завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Львівського національного медичного університету професор Роман Дутка застерігає: COVID-19 ушкоджує всі судини в організмі.
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09.02.2021 18:23 Ответить
У суккєрберга. В якого дружина, до речі, китаянка. І який фінансував ballot harvesting на недавніх през. виборах в США, тобто виділив 500 млн долярів тим, хто їх фальшував.
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09.02.2021 18:52 Ответить
Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус - Цензор.НЕТ 3925
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10.02.2021 00:01 Ответить
за год удалили столько, сколько средней руки троль наклацает за неделю. Причём рукаи и без автоматизации
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09.02.2021 19:05 Ответить
 
 