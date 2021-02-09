Twitter с начала пандемии удалил более восьми тысяч постов с фейками о коронавирусе
Новости Цензор.НЕТ Общество
Компания Twitter в рамках кампании по борьбе с дезинформацией о пандемии COVID-19 с марта 2020 удалила более 8,4 тысячи фейков в своей соцсети.
Об этом говорится в блоге компании, передает Цензор.НЕТ.
Представительница Twitter в Испании Камино Рохо напомнила, что в марте прошлого года для пользователей платформы вступили в силу новые правила, призванные свести к минимуму фейковые и конспирологические теории о причинах возникновения, способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.
Рохо отметила, что с тех пор Twitter удалил 8493 твиты, а автоматизированные системы обжаловали 11,6 миллиона аккаунтов, которые "сделали обсуждения COVID-19 объектом спама и манипулирования".
Представительница соцсети назвала еще один итог кампании по обеспечению безопасности и корректности дискуссий в Twitter: количество учетных записей, заблокированных или удаленных в связи с этим администраторами платформы, выросло за последний календарный год на 105%.
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У кого Twitter получает экспертное заключение по качеству и безопасности
инновационных вакцин ДНК и РНК ?
уровнем Степанова и Радуцкого ?
Вам правда смешно ? Или у Вас тот вариант ,что ,когда плохо -плачут ,
а когда безнадёжно плохо -смеются ?
Видите ли , вопрос на форуме мною задан чисто символически.
Уверена ,что нет в мире на сегодня таких экспертов ,которые могли бы экстраполировать
эффективность или бесполезность инновационных вакцин хотя бы на пару лет .
Так что обращаться к экспертам всё равно ,что в космос.
Или Вы думаете, что в твиттере будут обсуждать особенности альтернатиного сплайсинга мРНК вакцины Пфайзер?
А почему бы и нет ,коль это касается собственного здоровья ,здоровья близких тебе
людей и будущего нации ?
Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК ,что явно элементарный
уровень вопроса ещё не прошли.
Вы это "Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК" с какого перепуга придумали?
отрицание того ,что вакцины ДНК применяют сейчас в Европе.
Если не правильно поняла ,извините.
Но и меня не надо необоснованно относить к антивакскерам.
Я всего лишь хочу разобраться самостоятельно ,без лапши на уши.
Я и сам не спец по вакцинам, но по вирусам немало статей пришлось поизучать.
Думал Вы на альтернативный сплайсинг так отреагировали. Дело в том, что появились статьи типа этих
https://www.academia.edu/44805917/BNT162b2Vaccine_possible_codons_misreading_errors_in_protein_synthesis_and_alternative_splicing_s_anomalies
https://www.academia.edu/44790608/VACCINO_COVID_19_THE_WORST_CASE_SCENARIO
и запись в фейсбуке
https://www.facebook.com/pg/Pfizer-BioNtech-Covid-19-vaccine-side-effects-What-to-expect-629185231060458/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0
где муссируют этот процесс (автор у статей один, ее имя совпадает с именем фейсбучника, думаю, там тоже она).
Дело в том, что вакцина Пфайзера уже полностью созревшая мРНК, там сплайсинг уже не будет происходить.
А по ДНК вакцинам пока для людей одобрены в нек. странах только Спутник В и Астразенека. Но там информации немного.
Нет ,я по сплайсингу не стала бы дискуссировать ,там ясно.
А вот то .что именно Астразенека будет массово в Украине - это беспокоит. Тем более ,что
намереваются комбинировать её со Спутником V по лицензионному соглашению на
мощностях Индии . Украина таким образом превратится в испытательный полигон для этих вакцин.
У Зенеки вектор - аденовирус шимпанзе, у людей не встречался, но могут быть имунные кросс-реакции.