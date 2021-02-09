Twitter с начала пандемии удалил более восьми тысяч постов с фейками о коронавирусе

Компания Twitter в рамках кампании по борьбе с дезинформацией о пандемии COVID-19 с марта 2020 удалила более 8,4 тысячи фейков в своей соцсети.

Об этом говорится в блоге компании, передает Цензор.НЕТ.

Представительница Twitter в Испании Камино Рохо напомнила, что в марте прошлого года для пользователей платформы вступили в силу новые правила, призванные свести к минимуму фейковые и конспирологические теории о причинах возникновения, способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.

Рохо отметила, что с тех пор Twitter удалил 8493 твиты, а автоматизированные системы обжаловали 11,6 миллиона аккаунтов, которые "сделали обсуждения COVID-19 объектом спама и манипулирования".

Представительница соцсети назвала еще один итог кампании по обеспечению безопасности и корректности дискуссий в Twitter: количество учетных записей, заблокированных или удаленных в связи с этим администраторами платформы, выросло за последний календарный год на 105%.

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