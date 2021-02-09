С начала 2021 года в Украине от СПИДа умерли 158 человек, - ЦОЗ

В Украине от синдрома приобретенного иммунодефицита в январе умерли 158 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

"В январе 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1 001 новый случай ВИЧ-инфекции, у 313 пациентов диагностирован СПИД, а 158 человек умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.

Путями инфицирования ВИЧ в Украине в январе 2021 года были - гетеросексуальный - 606, гомосексуальный - 28 парентеральный - 360 и вертикальный - 167.

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"Важно помнить, что человек может жить 10-15 лет без проявления каких-либо симптомов. Только со временем, когда вирус все больше ослабляет иммунную систему, могут проявляться такие симптомы как увеличенные лимфоузлы, потеря веса, повышенная температура, кашель, расстройства ЖКТ. Без лечения у инфицированных могут развиться такие серьезные болезни, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелая бактериальная инфекция, онкологические заболевания и др.", - отметили в ЦОЗ.

Однако, если выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, что количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерная, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым, даже через половой акт.

"В Украине сегодня доступно эффективное и бесплатное лечение для всех ВИЧ-инфицированных. Быстрый тест можно сделать даже у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Довира", в центрах СПИДа и др. Это бесплатно, безболезненно и требует лишь капли крови и 15 мин вашего времени", - говорится в сообщении.

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