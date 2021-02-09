РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44796 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
27738 155
журналистика (1344) Портнов (273) суд (7303) Ткач Михаил (75)

Суд обязал водителя съемочной группы "Схем" выплатить опубликовавшему их личные данные Портнову 110 тыс. грн, - Ткач

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд обязал водителя съемочной группы "Схем" выплатить опубликовавшему их личные данные Портнову 110 тыс. грн, - Ткач

Суд обязал водителей программы"Схемы" Радио Свобода выплатить Андрею Портнову, опубликовавшему ранее их персональные данные, 110 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

Он опубликовал скриншот поста экс-заместителя главы Администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова, в котором он сообщает, что суд присудил сотрудникам "Радио Свобода" выплатить Портнову 57,5 и 52,5 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы": "Прослушка, поджог авто, что дальше?". ФОТОрепортаж (обновлено)

"Сначала Портнов опубликовал личные данные водителей нашей программы. А теперь получить 110 000 гривен от тех же водителей программы. А вы говорите ничего не меняется в нашем правовом государстве", - заявил Ткач.

Суд обязал водителя съемочной группы Схем выплатить опубликовавшему их личные данные Портнову 110 тыс. грн, - Ткач 01
Суд обязал водителя съемочной группы Схем выплатить опубликовавшему их личные данные Портнову 110 тыс. грн, - Ткач 02

Ранее экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+49
портнов ТВАРЬ!!!
показать весь комментарий
09.02.2021 16:28
+46
Это перемога, зебобы, или пока еще нет?
показать весь комментарий
09.02.2021 16:28
+39
Уже 1 год и 8 месяцев сплошная реформа. Одна другой краше.

Суд обязал водителя съемочной группы "Схем" выплатить опубликовавшему их личные данные Портнову 110 тыс. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 2977
показать весь комментарий
09.02.2021 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Портнов - сила....только Порошенко мог выгнать его из Украины, так как он откупные не захотел платить...а сейчас Портнов на коне, хрен его кто укусит..
показать весь комментарий
09.02.2021 16:43 Ответить
комментарий отмечен как спам
Коли це Порошенко виганяв його з України?
показать весь комментарий
09.02.2021 16:53 Ответить
Господин Портнов в 2014 году, уже в разгар Майдана, был назначен тогдашним президентом Виктором Януковичем на должность первого заместителя главы администрации президента. Эту позицию он занимал около месяца и после бегства Виктора Януковича из страны также покинул Украину и до 19 мая 2019 года жил за границей. Вернулся Андрей Портнов накануне инаугурации нового президента
показать весь комментарий
09.02.2021 16:58 Ответить
Интересно, как жадность и злоба портит жызнь этим нищим типа этого Вани...
Обосравшись по жизни хоть пять гривен взятки получить, он скрежеща зубами от зависти приписывает миллиардеру Порошенко желание испачкаться о какого-то Портнова ради сотни долларов.....
показать весь комментарий
09.02.2021 16:54 Ответить
комментарий отмечен как спам
куда мне до тебя...тебе же хоть фантики рошеновские...но попадают с барского плеча))) не подавись только, он если и даёт крохи, то очень потом об этом жалеет))))
показать весь комментарий
09.02.2021 17:06 Ответить
Ты забыл про щепку от креста распятого и закопанного в Приднестровье брата!
показать весь комментарий
09.02.2021 17:31 Ответить
Ну и что с такими "судами" делать? Только под нож.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:52 Ответить
Так за что выплаты?
показать весь комментарий
09.02.2021 17:08 Ответить
Юлин викормиш !
показать весь комментарий
09.02.2021 17:24 Ответить
А чей выкормыш Пэтя?
показать весь комментарий
09.02.2021 18:47 Ответить
При Пете его в Украине не было.
показать весь комментарий
09.02.2021 19:15 Ответить
Хто платить той і замовляє музику! Питання у іншому: Чи є у Української держави інституції які б зупинили оте свавілля україножера Портнова!
показать весь комментарий
09.02.2021 17:37 Ответить
Так портной - это и есть смотрящий от зеленского за всей судебной системой.
показать весь комментарий
09.02.2021 19:32 Ответить
Я уже писал недавно, при Порохе портянка и не думал возвращаться
показать весь комментарий
09.02.2021 17:42 Ответить
Учитывая, что портянка по сей день творит что вздумается, это лишь говорит что нет никакой реформы. Безобразие на высшем уровне.
показать весь комментарий
09.02.2021 17:58 Ответить
Какая реформа, зе-троль?! С приходом клоуна, портянка рулит всей судейской властью через карманный вакс
показать весь комментарий
09.02.2021 19:34 Ответить
Ты дурак? Или притворяешься? Иди учись. Бараны, не знаете не законов, не принципов как работает система. Поставили б тебя неуча презом, шляпа была бы еще большая. Когда вы уже думать начнете перт тем как писать чушь.
показать весь комментарий
09.02.2021 19:59 Ответить
Портнов, конечно, фрукт еще тот!. Но вот из текста совсем не понятно: в чем суть иска Портнова к этим водителям и за что им присудили штраф? Или что-то не договаривается, или традиционный фейк?
показать весь комментарий
09.02.2021 18:10 Ответить
ну типо шпионили за ним типо это вмеш. в личную жизнь очкошников.
показать весь комментарий
09.02.2021 18:15 Ответить
А насправді? Як трактують закони проведення таких специфічних дій? Мабуть не дозволяють. Які ж тоді претензії до судів?
показать весь комментарий
09.02.2021 18:35 Ответить
Ну в принципі так, але виродок теж виложив і наложив особ. дані журналіста - хай його б теж судили. То типу як з Аль Капоне - всі знають шо він редиска, але хто ж його посадить? Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 8078
показать весь комментарий
10.02.2021 08:58 Ответить
Тоді де позови водіїв до портного? Напевне не все так просто. Але в цій і інших ситуаціях ми робимо дуже різкі і безпідставні висновки відносно дій , в даному випадку судів. Вони повинні керуватися ЗАКОНОМ, а не особистими відчуттями.
показать весь комментарий
10.02.2021 09:52 Ответить
ясно шо непросто - у Дубінського скільки майна, а сам Дуб сказав шо у Бігуса - батя шось там, ну типу якісь теж мутки та чуть не лабіринт махінацій.
а послухати Лещенка = зненавидіти Антиколорадоса. А почитати останнього = зненавидіти Трампа, а подумати - за Трампа якраз норм. мужики, а подивитись на наших мокровладців = Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 1739 Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 3073
показать весь комментарий
10.02.2021 10:12 Ответить
Ви знаєте, я не вірю у все, що пишуть. Вірю собі і своїм очам. Сьогодні стільки підлоти розвелося, що розібратися в їх схемах неможливо. Всі явні корупціонери волають про політичні переслідування, явні вороги держави - про утиски свободи слова і прав громадян, злочинці- про розгул беззаконня в державі і т.п. І всі апелюють до "електорату", який ( до речі) бездумно і постійно ведеться на ці уловки. Але це- ми!
показать весь комментарий
10.02.2021 10:43 Ответить
мені здається шо "хтось" реально тупо завів "ферму", ну, типу там шо планета = теплиця для якогось профіту.
бо нема як пояснити різні подвиги напр. Наполеона та інших(тіпа там "доля" і т.д.)
так і теперішні срачі шо у нас, шо у "їх" Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 4721
показать весь комментарий
10.02.2021 11:01 Ответить
portnov-SVOLOTA !
показать весь комментарий
09.02.2021 18:14 Ответить
БЕЗСУМНіВНО.
показать весь комментарий
09.02.2021 18:33 Ответить
Эта тварь даже пишет как-то со злобой, да Ёще нёдобуковку любит, совковый упырь. кстати, а че этот урод только при "Зе" приперся взад?
показать весь комментарий
09.02.2021 18:14 Ответить
Какой то бред, кто может членораздельно сказать, за шо водителей "Схем" суд оштрафовал?
показать весь комментарий
09.02.2021 18:29 Ответить
Просил суд обязать портновской удалить опубликованные портовым его персональные данные. Суд отказал и обязал выплатить за юр услуги портнову необоснованную огромную сумму
показать весь комментарий
09.02.2021 20:28 Ответить
Ты - Портнов тварь конченная -это мое личное оценочное суждение и есля я тебя где нибудь увижу вживую - получишь в харю!
показать весь комментарий
09.02.2021 18:41 Ответить
комментарий отмечен как спам
А ведь Портняжка посмел вернуться в Украину при попустительстве и полном потакании Вальцмана. Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 1029
показать весь комментарий
09.02.2021 18:41 Ответить
Не сработался с коллективом Липецкой фабрики. Пришлось вернуться в Украину.
показать весь комментарий
09.02.2021 18:48 Ответить
В больном воображении пожирателей кацапский пропаганды.
показать весь комментарий
09.02.2021 19:14 Ответить
Ну вообще-то при зеленском уже назначено сотни новых судей отобранных аттестационной комисией во главе с портновым. А тупоголовым зебилам опять порошенко в рот насрал.
показать весь комментарий
09.02.2021 19:31 Ответить
Якщо щось не так, чому на портнова нема позиву?
показать весь комментарий
09.02.2021 19:22 Ответить
Ткач, прикольно ведь правда, что президент теперь не порошенко!
показать весь комментарий
09.02.2021 19:29 Ответить
Чому на портнова ніхто не найде управи,не пойму.
показать весь комментарий
09.02.2021 20:17 Ответить
Мне вот тоже интересно, неужели не найдутся те, кто проучил бы этого говнюка?
показать весь комментарий
09.02.2021 20:33 Ответить
он настоящая власть в этой стране, остальные - статисты...
показать весь комментарий
09.02.2021 20:45 Ответить
Портянка,купи себе таблеток о рака на эти деньги,падаль **********
показать весь комментарий
09.02.2021 20:27 Ответить
розпочинаємо ліквідацію ригів. суддів треба тільки злякати.
показать весь комментарий
09.02.2021 21:00 Ответить
Когда уже этого прихвостня януковича выгонят в Ростов !??????????????
показать весь комментарий
09.02.2021 21:36 Ответить
Не при ЗЕ - это точно.
показать весь комментарий
09.02.2021 22:32 Ответить
АГЕНТ "КАЗБЕК" ТА ЙОГО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ (Ч.7)
Про Кремль, Портнова й Пашинського
Увага! Матеріал викладено мовою агресора для агресорів з Кремля. Вони знайдуть в ньому зашифровані послання…. нах.
Анализируя имеющуюся в Центре «Миротворец» информацию о подрывной деятельности А. ПОРТНОВА, мы уже четко видим, что Кремль использует возможности своего КАЗБЕКА на полную катушку….
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
показать весь комментарий
09.02.2021 22:08 Ответить
АНДРЕЙ ПОРТНОВ: АГЕНТ «КАЗБЕК»
| ЧТ, 2020-07-09 07:35
Масштабы подрывной антиукраинской дияльности этого "Казбека" в интересах Кремля поразили даже специалистов. Руководство МВД и ОГПУ работает на Кремль? Как был уличен российский агент "Казбек".
В процессе исследования дампа электронной почты советника Суркова-Путина Бориса Рапопорта в поле зрения сотрудников Центра "Миротворец" попала его переписка с лицом, называющим себя Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Масштабы подрывной антиукраинской дияльности этого "Казбека" в интересах Кремля поразили даже нас - специалистов с многолетним опытом контрразведывательной, разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, которые имеют на своем счету ряд выявленных агентурных сетей врага и агентов различного калибра.

На эту тему: «Переписка Рапопорта»: кому платило ведомство Суркова за уничтожение Украины

Только представьте себе:
- через "Казбека" в Кремль попадали планы оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов Украины относительно лиц, в которых был заинтересован Кремль;
- "Казбек" в интересах Кремля организовывал в Украине мощные целевые информационные кампании по дискредитации органов Государственной власти Украины и государственных деятелей нашей страны;
- по согласованию с Кремлем и для обеспечения интересов российского агрессора, "Казбек" создавал в Украине т.н. правозащитные общественные объединения;
- в интересах Кремля при непосредственном содействии "Казбека" в Украине принимались соответствующие судебные решения в ущерб интересам нашего государства.
И это далеко не весь перечень направлений системной, сознательной, преступной деятельности этого "Казбека" в интересах российского агрессора на уничтожение Украины.
Справка: почта [email protected], дамп которой изучался сотрудниками Центра "Миротворец", использовалась ее владельцем как дополнительная. То есть, это своеобразный архив части из всего массива электронных писем, которые направлялись на его служебную почту ([email protected]), и которые Б.Рапопорт считал особенно важными.
Другими словами: Рапопорт со своей служебной почты в Кремле регулярно пересылал на свою частную почту некоторые письма для дальнейшего хранения. Так кто ты, Казбек Рашидович?
Установить "Казбека", который думал, что он самый хитрый и умный из всех "Казбеков" Вселенной, оказалось достаточно просто.
Как известно из теории контрразведывательной деятельности, все агенты "топятся" на мелочах и на каналах связи. Казбек не был исключением.
Так, в имени своего адреса электронной почты [email protected] "Казбек" дал нам три зацепки:
1. Он пользуется IPhone.
2. Имя или фамилия "Казбека" скорее всего начинаются с буквы "А". (Возможны и другие варианты, но, согласно исследованиям, которые изложены в специальной литературе, в 73% случаев одна буква в электронном адресе является первой буквой имени или фамилии).
3. Набор из семи цифр может означать номер какого-то телефона большого города. Учитывая масштабность направлений подрывной деятельности "Казбека" против Украины и его охват связями, скорее всего этот город - Киев.
Мы начали свои исследования с телефона 4112148, и с первой же попытки попали в цель, так как "Google знает все"
Как оказалось, в г. Киеве стационарный телефон 411-21-48 установлен на Оболони по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 13/А, кв. 186. Этот номер телефона, по данным из открытых источников, принадлежит лицу по имени Портнов Т.В. (архив).
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
показать весь комментарий
09.02.2021 22:14 Ответить
Эти схемы такие же продажные, как и Бигус.

Свинарчуки, барыга, Липецкая фабрика?

Имбецилов нужно бить по карману. Чтобы твари знали, что Яценюк еще лучше Порошенко!
показать весь комментарий
09.02.2021 23:33 Ответить
Портнов вже викликає загальну ненависть.І рано чи пізно ця ненависть прорветься...
показать весь комментарий
09.02.2021 23:57 Ответить
Когда же этого ублюдка кто нибудь зароет?
показать весь комментарий
10.02.2021 00:20 Ответить
Странная история, почему Ткач не сообщает мотивы суда о взыскания этих 110 тыс, хотелось бы увидеть решение.
показать весь комментарий
10.02.2021 00:39 Ответить
Бесстрашные суды,портновы,у Господа нервы не резиновые.Мы разве мало им заплатили за 30 лет?
показать весь комментарий
10.02.2021 11:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 