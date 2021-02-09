Суд обязал водителя съемочной группы "Схем" выплатить опубликовавшему их личные данные Портнову 110 тыс. грн, - Ткач
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Суд обязал водителей программы"Схемы" Радио Свобода выплатить Андрею Портнову, опубликовавшему ранее их персональные данные, 110 тыс. грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Михаил Ткач.
Он опубликовал скриншот поста экс-заместителя главы Администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова, в котором он сообщает, что суд присудил сотрудникам "Радио Свобода" выплатить Портнову 57,5 и 52,5 тыс. грн.
"Сначала Портнов опубликовал личные данные водителей нашей программы. А теперь получить 110 000 гривен от тех же водителей программы. А вы говорите ничего не меняется в нашем правовом государстве", - заявил Ткач.
Ранее экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.
В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.
По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.
Пожалуйста, подождите...
Обосравшись по жизни хоть пять гривен взятки получить, он скрежеща зубами от зависти приписывает миллиардеру Порошенко желание испачкаться о какого-то Портнова ради сотни долларов.....
а послухати Лещенка = зненавидіти Антиколорадоса. А почитати останнього = зненавидіти Трампа, а подумати - за Трампа якраз норм. мужики, а подивитись на наших мокровладців =
бо нема як пояснити різні подвиги напр. Наполеона та інших(тіпа там "доля" і т.д.)
так і теперішні срачі шо у нас, шо у "їх"
Про Кремль, Портнова й Пашинського
Увага! Матеріал викладено мовою агресора для агресорів з Кремля. Вони знайдуть в ньому зашифровані послання…. нах.
Анализируя имеющуюся в Центре «Миротворец» информацию о подрывной деятельности А. ПОРТНОВА, мы уже четко видим, что Кремль использует возможности своего КАЗБЕКА на полную катушку….
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
| ЧТ, 2020-07-09 07:35
Масштабы подрывной антиукраинской дияльности этого "Казбека" в интересах Кремля поразили даже специалистов. Руководство МВД и ОГПУ работает на Кремль? Как был уличен российский агент "Казбек".
В процессе исследования дампа электронной почты советника Суркова-Путина Бориса Рапопорта в поле зрения сотрудников Центра "Миротворец" попала его переписка с лицом, называющим себя Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Масштабы подрывной антиукраинской дияльности этого "Казбека" в интересах Кремля поразили даже нас - специалистов с многолетним опытом контрразведывательной, разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, которые имеют на своем счету ряд выявленных агентурных сетей врага и агентов различного калибра.
На эту тему: «Переписка Рапопорта»: кому платило ведомство Суркова за уничтожение Украины
Только представьте себе:
- через "Казбека" в Кремль попадали планы оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов Украины относительно лиц, в которых был заинтересован Кремль;
- "Казбек" в интересах Кремля организовывал в Украине мощные целевые информационные кампании по дискредитации органов Государственной власти Украины и государственных деятелей нашей страны;
- по согласованию с Кремлем и для обеспечения интересов российского агрессора, "Казбек" создавал в Украине т.н. правозащитные общественные объединения;
- в интересах Кремля при непосредственном содействии "Казбека" в Украине принимались соответствующие судебные решения в ущерб интересам нашего государства.
И это далеко не весь перечень направлений системной, сознательной, преступной деятельности этого "Казбека" в интересах российского агрессора на уничтожение Украины.
Справка: почта [email protected], дамп которой изучался сотрудниками Центра "Миротворец", использовалась ее владельцем как дополнительная. То есть, это своеобразный архив части из всего массива электронных писем, которые направлялись на его служебную почту ([email protected]), и которые Б.Рапопорт считал особенно важными.
Другими словами: Рапопорт со своей служебной почты в Кремле регулярно пересылал на свою частную почту некоторые письма для дальнейшего хранения. Так кто ты, Казбек Рашидович?
Установить "Казбека", который думал, что он самый хитрый и умный из всех "Казбеков" Вселенной, оказалось достаточно просто.
Как известно из теории контрразведывательной деятельности, все агенты "топятся" на мелочах и на каналах связи. Казбек не был исключением.
Так, в имени своего адреса электронной почты [email protected] "Казбек" дал нам три зацепки:
1. Он пользуется IPhone.
2. Имя или фамилия "Казбека" скорее всего начинаются с буквы "А". (Возможны и другие варианты, но, согласно исследованиям, которые изложены в специальной литературе, в 73% случаев одна буква в электронном адресе является первой буквой имени или фамилии).
3. Набор из семи цифр может означать номер какого-то телефона большого города. Учитывая масштабность направлений подрывной деятельности "Казбека" против Украины и его охват связями, скорее всего этот город - Киев.
Мы начали свои исследования с телефона 4112148, и с первой же попытки попали в цель, так как "Google знает все"
Как оказалось, в г. Киеве стационарный телефон 411-21-48 установлен на Оболони по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 13/А, кв. 186. Этот номер телефона, по данным из открытых источников, принадлежит лицу по имени Портнов Т.В. (архив).
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
Свинарчуки, барыга, Липецкая фабрика?
Имбецилов нужно бить по карману. Чтобы твари знали, что Яценюк еще лучше Порошенко!