Австрийский Тироль закрывают на 10 дней из-за крупнейшей вспышки южноафриканского штамма COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Австрии зафиксирована крупнейшая в Европейском союзе вспышка южноафриканского штамма COVID-19. В связи с этим регион Тироль полностью закроют на 10 дней.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина,
"К сожалению, британские и южноафриканские мутации набирают популярность в Европе", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Оба штамма считаются более заразными, чем первоначальный. Но вариант из Южной Африки представляет собой особую угрозу, поскольку вакцина AstraZeneca оказывает на него куда меньшее влияние, чем остальные. Именно эту вакцину в основном заказала Австрия.
Ввиду того, что в Тироле зафиксировано около 400 случаев мутации нового вируса, правительство решило ограничить движения транспорта с пятницы. Если нужно выехать из региона, то с собой необходимо будет иметь отрицательный тест на COVID, сданный не ранее чем за двое суток до выезда.
"Вспышка южноафриканского варианта является самой крупной из известных в Европейском союзе, и с ней необходимо бороться", - добавил Курц.
До этого британский и южноафриканский штаммы COVID обнаружили еще в 18 странах.
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Разжиревшие бюргеры перестали резать шпагами, котласами, рапирами друг друга на улицах и стали очень и очень ценить как свою жизнь так и соседей...в результате чего маятник шатнулся в обратную сторону..ценность собственной жизни переросла в паранойю
А виноваты во всём богатые . Бедные только по мусоркам туры проводят , никакой заразы , только польза .
(а точно то спутник? ибо к бояре не все тирольцы привычны)))))
южно-африканской мутации вируса теряет в разы свою эффективность.
К сведению ,астразенека -это вакцина ДНК ,пфайзер -РНК ,
это инновационные вакцины.
Це не життя, це щось жалюгідне. Амеба виглядае більш щасливою.
цветочкивесна...!
Иначе мы эту заразу не поборем .
Я имею ввиду аллигаторхов ...
" Совпадение ? " (с)
Люди не слабі податки платять.
А до мед.допомоги добратися не можуть.
І перестали щось Європу та Захід у приклад ставити ...
І щеплюватися не спішать.
Круто.
А чого не закрили при 50-ти ?
Так взагалі ефект =вау=.