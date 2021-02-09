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Австрийский Тироль закрывают на 10 дней из-за крупнейшей вспышки южноафриканского штамма COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Австрийский Тироль закрывают на 10 дней из-за крупнейшей вспышки южноафриканского штамма COVID-19

В Австрии зафиксирована крупнейшая в Европейском союзе вспышка южноафриканского штамма COVID-19. В связи с этим регион Тироль полностью закроют на 10 дней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина,

"К сожалению, британские и южноафриканские мутации набирают популярность в Европе", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Оба штамма считаются более заразными, чем первоначальный. Но вариант из Южной Африки представляет собой особую угрозу, поскольку вакцина AstraZeneca оказывает на него куда меньшее влияние, чем остальные. Именно эту вакцину в основном заказала Австрия.

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Ввиду того, что в Тироле зафиксировано около 400 случаев мутации нового вируса, правительство решило ограничить движения транспорта с пятницы. Если нужно выехать из региона, то с собой необходимо будет иметь отрицательный тест на COVID, сданный не ранее чем за двое суток до выезда.

"Вспышка южноафриканского варианта является самой крупной из известных в Европейском союзе, и с ней необходимо бороться", - добавил Курц.

До этого британский и южноафриканский штаммы COVID обнаружили еще в 18 странах.

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Топ комментарии
+5
Та легко! Они и Гитлера не о что терпели а даже как бы подчинялись его приказам.
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09.02.2021 16:41
+4
Ни дня без ужаса. Не пойму, как европейцы терпят это ковидошизоидное изнасилование?
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09.02.2021 16:39
+3
Ну, тисячолітній карантин гарантовано.
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09.02.2021 16:48
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Ни дня без ужаса. Не пойму, как европейцы терпят это ковидошизоидное изнасилование?
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09.02.2021 16:39 Ответить
Та легко! Они и Гитлера не о что терпели а даже как бы подчинялись его приказам.
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09.02.2021 16:41 Ответить
В Нидердладнах молодцы: плюнули на коммендантский час и пошли грабить магазины. Вотето я понимаю форма сопротивления Крупнейшая вспышка южноафриканского штамма COVID-19 в Австрии - Цензор.НЕТ 1259
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09.02.2021 16:47 Ответить
То, что не добил карантин, дограбят оголтелые банды. В этом и цель коронабесов.
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09.02.2021 17:06 Ответить
Здесь я согласен. Так нельзя.
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09.02.2021 17:07 Ответить
чья бы корова мычала - он их тоже в мирное время миллионами как скот голодом морил и заставлял хавать из-за этого детей, да?
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09.02.2021 17:52 Ответить
літом минулого роцу був в Хорватії, майже ніхто не надіває маски, в магазинах - навіть гірше ніж у нас - кассири в масках на роті, нос відкритий! ресторани працюють - всюди дуже багато людей! коли ми проходили або заходили в масках - на нас дивилися як на хворих!
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09.02.2021 16:50 Ответить
Это нормально смотреть на людей приехавших якобы на отдых и лазящих везде в намордниках как на больных.
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09.02.2021 16:52 Ответить
де з тексту видно, що ми "лазили везде в намордниках?
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09.02.2021 17:02 Ответить
"проходили або заходили в масках " - но вообще я не верю что вы там где то были летом в Хорватии и натягивали на отдыхе у моря намордники, так даже больные с Альцгеймером не делают.
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09.02.2021 17:07 Ответить
Как в Хорватию добирались?
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09.02.2021 17:07 Ответить
мені якось ***** в що ти там віриш
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09.02.2021 17:09 Ответить
Да, неправильно выразился, извините. Правильно так - "Я убежден, что человек, у которого хватило ума заработать денег на отдых в Хорватии летом 20ого года, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет ходить в наморднике когда того не требуют правила безопасности установленные авиапервозчиками и службами безопасности". Ты очевидно не такоц человек и в Хорватию путешествовал в своих иллюзиях.
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09.02.2021 17:35 Ответить
Внушает надежду. Дело в том, что противоестественные модели жизни, которые нам навязывают, нежизнеспособны. Мы не животные что бы ходить в намордниках.
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09.02.2021 17:00 Ответить
І як там хорвати - не вимерли ще ?
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10.02.2021 03:32 Ответить
Очень просто ...точно так же как и экологошизное....озонодырошизное ....
Разжиревшие бюргеры перестали резать шпагами, котласами, рапирами друг друга на улицах и стали очень и очень ценить как свою жизнь так и соседей...в результате чего маятник шатнулся в обратную сторону..ценность собственной жизни переросла в паранойю
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09.02.2021 17:15 Ответить
Шляются бездельники по миру , заразу развозят ...
А виноваты во всём богатые . Бедные только по мусоркам туры проводят , никакой заразы , только польза .
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09.02.2021 16:41 Ответить
Следующая версия коронавируса - увеличение летальности на 30%. Ждите на следующую зиму.
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09.02.2021 16:42 Ответить
а раша фуфловакцин спутник еще не начали вкалывать желающим ?
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09.02.2021 16:43 Ответить
Спутник не колоть нужно, а употреблять перорально Крупнейшая вспышка южноафриканского штамма COVID-19 в Австрии - Цензор.НЕТ 1381
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09.02.2021 16:48 Ответить
ну им то это не объяснили? )))
(а точно то спутник? ибо к бояре не все тирольцы привычны)))))
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09.02.2021 16:51 Ответить
Європа стягує на свої терени найкращі кадри світу, так тримати.
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09.02.2021 16:48 Ответить
Ну, тисячолітній карантин гарантовано.
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09.02.2021 16:48 Ответить
На Цензоре совсем недавно прошла информация , что и вакцина пфайзер при
южно-африканской мутации вируса теряет в разы свою эффективность.
К сведению ,астразенека -это вакцина ДНК ,пфайзер -РНК ,
это инновационные вакцины.
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09.02.2021 16:50 Ответить
Старый Ковид-19.....Мы все плачем по тебе....ты был такой добрый и ласковый...... тебя любили и обожали, преклонялись масками и задабривали антисептиком..... А что прийдет тебе на смену? Ковид-20 как в насмешку над верующими в Чистый Ковид принес новые правила и обряды - африканские. Руки никогда не мыть, попу никогда не мыть, тряпку для дыхания (маску) регулярно обливать мочой. Антисептик только внутрь! Карантин дневной вместо прежнего ночного, то есть все работает с 23 до 7. Дистанция нулевая всегда со всеми в поле зрения, так что передвигаться верующие в Ковид20 будут стайками и в обнимку. Материал для тестов на Ковид20 берутся только из анального отверстия железной отверткой....Ну там много еще всего разного, а я лично поздравляю всех носивших кусок ткани во рту для защиты от Ковида 19! Поздравляю вас, вы лохи...
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09.02.2021 16:51 Ответить
Да уж, несладко им. Переживают, как правильно маску носить, какие меры соблюдать, какой вакциной колоться. Головняк у них страшный. Чесслово иногда жалко их адептов Святого Ковида. Радует осознание, что находишься ВНЕ этого.
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09.02.2021 17:16 Ответить
" все ваше життя буде складатися віт пандемії до пандемії і від вакцини до вакцини...."
Це не життя, це щось жалюгідне. Амеба виглядае більш щасливою.
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09.02.2021 17:24 Ответить
Не иначе как по Тиролю диверсант проехался и заразу с баллончика распылил.
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09.02.2021 16:51 Ответить
и это ещё не цветочкивесна...!
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09.02.2021 16:59 Ответить
Выехал за границу , например , в Куршавель по делам , назад не пускать , а его имущество конфисковать , чтобы не пропадало .
Иначе мы эту заразу не поборем .
Я имею ввиду аллигаторхов ...
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09.02.2021 17:01 Ответить
Что-то очень странное происходит ... Вспышки этой одинаковой хренотени появились в тех странах , которые заказали ( в основном ) AstraZeneca .
" Совпадение ? " (с)
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09.02.2021 17:02 Ответить
Любимые методы запретов и штрафов оказались самым мощным оружием против заболеваемости в Европе. За что люди каждый месяц оплачивают страховку, если чуть что серьезное - или в очереди сиди пару месяцев, или вообще дома закроют, чтоб койко-место не занял не дай бог.
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09.02.2021 17:27 Ответить
Справа не лише в страховці.
Люди не слабі податки платять.
А до мед.допомоги добратися не можуть.
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10.02.2021 03:35 Ответить
Так в них і так жорсткий карантин.Скільки десятиліть планують карантинити? Вже й на форумі прихильники карантинів чомусь мовчать.Що форумчани.набрид карантин? Готуйтеся довгі роки сидіти в ньому.Ви ж всі цього бажали.
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09.02.2021 18:09 Ответить
Австрійський Тіроль закривають на 10 днів через найбільший спалах південноафриканського штаму COVID-19 - Цензор.НЕТ 5451 Вони вже були зраділи, що =виздихали= ті, хто з самого початку критично ставився до таких =методів боротьби=. І ставив запитання, хотів правдивої інформації, аналізував те, що відбувається.
І перестали щось Європу та Захід у приклад ставити ...
І щеплюватися не спішать.
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10.02.2021 03:38 Ответить
Тобто на 757,852.00 населення через 400 випадків (400 случаев мутации нового вирусаИсточник: https://censor.net/ru/n3246915, причому не повідомляють - чи це результати тестів далеко не завжди правдивих, чи дійсно хворих - і то) закривають весь регіон ???
Круто.
А чого не закрили при 50-ти ?
Так взагалі ефект =вау=.
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10.02.2021 03:40 Ответить
 
 