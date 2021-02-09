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Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда вернут адаптивный формат карантина. Адаптивный карантин введут или в середине, или в конце февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Ляшко заявил на форуме "Украина 30".

По словам Ляшко, пока нет точной даты возвращения к адаптивному карантину.

"Сейчас мы предложим правительству новый светофор - зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля может в конце февраля", - отметил главный санврач.

Ляшко рассказал, что Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности.

"Они (регионы. - Ред.) будут разделены на несколько зон, 3 или 4, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация стабилизируется и где нужно принимать дополнительные меры", - объяснил главный санитарный врач.

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Топ комментарии
+3
как только эта хрень закончиться (чисто теоретически...когда то ж оно закончиться)))) все сразу забудут и про степашку и про ляшко... поэтому тольк в данный момент у них есть возможность научно необоснованных "издевательств" (маскируя их под карантин ...типа интеллектуальный)))
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09.02.2021 16:58
+2
вакцинировать ума нема ... зато разделить - це будь ласка
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09.02.2021 16:57
+2
Шоб это узнать, нужно сначала принять крещение, ой - вакцинирование. Неверующие, как обычно попадут в чистилище, или куда они там попадают.
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09.02.2021 17:34
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вакцинировать ума нема ... зато разделить - це будь ласка
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09.02.2021 16:57 Ответить
как только эта хрень закончиться (чисто теоретически...когда то ж оно закончиться)))) все сразу забудут и про степашку и про ляшко... поэтому тольк в данный момент у них есть возможность научно необоснованных "издевательств" (маскируя их под карантин ...типа интеллектуальный)))
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09.02.2021 16:58 Ответить
Это врядли. Будем теперь всю жизнь в АТБ в намордниках ходить Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4302
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09.02.2021 17:00 Ответить
та ну...)))
интересно есть ли жизнь после карантина? ))))
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09.02.2021 17:13 Ответить
Шоб это узнать, нужно сначала принять крещение, ой - вакцинирование. Неверующие, как обычно попадут в чистилище, или куда они там попадают.
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09.02.2021 17:34 Ответить
Все в ваших руках. Снимайте намордники и ходите. Это проще чем дважды три.
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09.02.2021 17:27 Ответить
пздц.. о ни зонах заговорили... ну-ну... по вам упырям уже плачет зона !!! Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3855
Компания "Лекхим", которой 31.12.2020 в экстренном порядке решением министра здравоохранения Степанова была осуществлена проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. сообщила о невозможности выполнения обязательств на поставку вакцины. То что это незаконная, коррупционная и мошенническая схема было понятно с самого начала, но на счетах "Лекхима" этих денег нет !!! Где они - это вопрос к мирно спящему НАБУ и СБУ. Никаким "свинарчукам" такое и не снилось ! На глазах всей страны утащить почти 700 млн. гривен и все молчат ! (с)
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09.02.2021 16:58 Ответить
Если вы четко не скажете дату окончания карантина, Ляшко, то вы дуробесы. Народ имеет право отменить его по своему усмотрению.
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09.02.2021 17:36 Ответить
Нас тогда Запад сгноит.
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09.02.2021 17:38 Ответить
Нас гноят и так не хило, если посмотреть на все происходящее сверху. Скорее не Запад а Global Goverment. Запад(народ) тоже страдает. Высадить весь мир на карантин у них хватает силы и средств, а закончить войну в Сирии, Ливии, Украине нет. На борьбу с несуществующей пандемией они выделили триллионы. Что мешает разнести ракетами в щепки ДНР и ЛНР? Украина уже 7 лет истекает кровью. Значит их это устравает.
Я вижу только один выход: не играть в эту игру. Я не ношу намордник. Пытаюсь донести людям, и многие соглашаются. В противном случае мы становимся частью Global Goverment, его нервными окончаниями.
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09.02.2021 18:29 Ответить
 
 