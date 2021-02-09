Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности, - Ляшко
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда вернут адаптивный формат карантина. Адаптивный карантин введут или в середине, или в конце февраля.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Ляшко заявил на форуме "Украина 30".
По словам Ляшко, пока нет точной даты возвращения к адаптивному карантину.
"Сейчас мы предложим правительству новый светофор - зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля может в конце февраля", - отметил главный санврач.
Ляшко рассказал, что Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности.
"Они (регионы. - Ред.) будут разделены на несколько зон, 3 или 4, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация стабилизируется и где нужно принимать дополнительные меры", - объяснил главный санитарный врач.
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интересно есть ли жизнь после карантина? ))))
Компания "Лекхим", которой 31.12.2020 в экстренном порядке решением министра здравоохранения Степанова была осуществлена проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. сообщила о невозможности выполнения обязательств на поставку вакцины. То что это незаконная, коррупционная и мошенническая схема было понятно с самого начала, но на счетах "Лекхима" этих денег нет !!! Где они - это вопрос к мирно спящему НАБУ и СБУ. Никаким "свинарчукам" такое и не снилось ! На глазах всей страны утащить почти 700 млн. гривен и все молчат ! (с)
Я вижу только один выход: не играть в эту игру. Я не ношу намордник. Пытаюсь донести людям, и многие соглашаются. В противном случае мы становимся частью Global Goverment, его нервными окончаниями.