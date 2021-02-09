До 70% детей готовы остаться на дистанционном обучении, но большинство родителей против, - Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что до 70% детей готовы остаться на дистанционном обучении. В то же время 60% родителей высказались против такого формата.

Об этом Шкарлет сообщил на Всеукраинском форуме "Украина 30 Коронавирус, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная служба качества образования проводила, не только в апреле, но и в июне, и в октябре, и в декабре срезы знаний по качеству образования, и срезы по вообще анкетированию родителей, детей, учащихся, состоянию образования. Если 80% было категорически против дистанционного образования в апреле, то где-то примерно в декабре их было всего 54-55%. Но при анкетировании в декабре оказалось, что 65-70% детей вообще готовы остаться на дистанционной форме обучения, но при этом 55-60% родителей категорически против дистанционной формы обучения", - сказал Шкарлет.

По его словам, именно потому, что дистанционное обучение было большой нагрузкой для начальной школы и дети этого возраста больше всего нуждаются социализации, и меньше болеют COVID-19, были оставлены на очном обучении.

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