Дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто в связи с отсутствием события преступления, - замгенпрокурора Якубовский

Уголовное производство о возможных злоупотреблениях при изъятии клистронов, которое расследовало ГБР, закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

"Дело по самим клистронам в ноябре прошлого года ГБР закрыло в связи с отсутствием события преступления. Также они закрыли производство и относительно возможных нарушений со стороны сотрудников СБУ и ГБР. Не подтвердилось, что действиями правоохранителей нанесен ущерб, - рассказал он. - Сейчас в ходе другого производства следователи СБУ исследуют новую версию операции с этими клистронами. Если она подтвердится, будут конкретные уголовно-правовые последствия. Если нет - я хотел бы услышать ответ на вопрос, на каких основаниях военная контрразведка и конкретный сотрудник сообщили органу досудебного расследования о якобы наличии признаков уголовного преступления. Если оснований не было, то это будет проблема военной контрразведки".

Как сообщалось ранее, 2 июля командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.

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Также в ГБР сообщили, что проводится расследование по факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ.