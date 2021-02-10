Дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто в связи с отсутствием события преступления, - замгенпрокурора Якубовский
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Уголовное производство о возможных злоупотреблениях при изъятии клистронов, которое расследовало ГБР, закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский.
"Дело по самим клистронам в ноябре прошлого года ГБР закрыло в связи с отсутствием события преступления. Также они закрыли производство и относительно возможных нарушений со стороны сотрудников СБУ и ГБР. Не подтвердилось, что действиями правоохранителей нанесен ущерб, - рассказал он. - Сейчас в ходе другого производства следователи СБУ исследуют новую версию операции с этими клистронами. Если она подтвердится, будут конкретные уголовно-правовые последствия. Если нет - я хотел бы услышать ответ на вопрос, на каких основаниях военная контрразведка и конкретный сотрудник сообщили органу досудебного расследования о якобы наличии признаков уголовного преступления. Если оснований не было, то это будет проблема военной контрразведки".
Как сообщалось ранее, 2 июля командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.
Также в ГБР сообщили, что проводится расследование по факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ.
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"состава преступления нет"
"...я хотел бы услышать ответ на вопрос, на каких основаниях военная контрразведка и конкретный сотрудник сообщили органу досудебного расследования о ... изъятии"
Гроші залишилися в кишенях, а до відерного клістера тварюки імунні.)
2011-го до 2013-го он работал экспертом Центра правовых инициатив «Правова держава», который связан с кумом президента РФ Владимира Путина - Виктором Медведчуком.
Именно двухлетней работой в центре Медведчука прокурор Якубовский объяснял происхождение своего состояния.
Архівне.
Юрій Бутусов відзначає у Facebook:
«Клістрони для СС-300 (протиповітряного комплексу - С.Г.) можна купити лише в Росії… Це гарантована кримінальна справа. Адже закупівля - нелегальна, постачання - нелегальне, розрахунок - готівкою, первинних документів - нема. І всі про це знають.
Одначе розслідування викриє, хто і яким чином в росії закуповував клістрони, і цих людей неодмінно візьме ФСБ, і ми втратимо канали постачання клістронів. І підставимо тих, хто нам довірився».
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«ФСБ ж ще треба знайти тих, хто продав ці клістрони. Тепер вони мають s/n (або інший маркер), по яким відстежать все, що їм потрібно», - пише ще один дописувач соціальних мереж.
А інший додає: Це така собі розвідоперація кацапів під прикриттям. Ні?!".
Втім, чому слід дивуватися оцій зедебільній владі... Ящо для них хабародавець Татаров - не злочинець. Якщо вони не хочуть вказати пальцем на агента ФСБ в своєму офісі...
То чи будуть вони вважати злочином факт виведення з ладу на декілька днів системи протиповітряної оборони країни?
Риторичне питання.
вал набрать в аппарат молодняк из провинций причём по контракту годика на 3 а эту мишпуху
разогнть к ипеням собачьим с чёрными билетами.
Лишение боеспособности войск - это нет состава преступления? Пусть даже если войны или даже угрозы нет, хотя идёт полным ходом? Ну-ну.
Клистрон К-352 отражательный используется в качестве генератора колебаний СВЧ. Клистрон К-352 содержит золото 0,183 грамм.
Если с оборудования которое стоит на боевом дежурстве такое происходит можно представить что там от ЗИПа осталось.
А не было ни чего такого. Не изымали.
Прокуратура на поводку у путлера!?
Вважаю,що звинувачення Бігуса в Миротворці (Бігус Денис Станіславович) неповні.Має бути й "підрив обороноздатності держави"
Зе клоун це агент Кремля, а ГБР йому допомагає впроваджувати кацапські вказівки і накази з Кремля у життя, це не перебільшення
Тепер навіть останньому ідіоту зрозуміло чому ЗЕнедоумок йде на другий термін.
Але спочатку цей зевіслюк присяде на перший. До буцигарні. Таки сяде.