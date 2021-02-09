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Новости За рубежом
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Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву

Группа европейских парламентариев призвала главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля уйти в отставку после "унизительного" визита в Москву, который нанес "серьезный ущерб репутации Европейского Союза".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

Отмечается, что письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен подписали более чем 80 депутатов Европарламента.

По их словам, во время визита в Москву "Боррелю многократно не удавалось защитить интересы ЕС".

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если Борелль не уйдет в отставку по собственному желанию", 0 говорится в письме, которое есть в распоряжении издания.

По словам депутатов, высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности должен был незамедлительно прекратить поездку, как только он узнал о высылке европейских дипломатов из Москвы.

Как сообщалось, 5 февраля Жозеп Боррель прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался

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Топ комментарии
+25
Пинка под зад
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09.02.2021 17:47
+21
_Боррель ничтожество, это понятно. Слизняк. Непонятно только ли это, или купили его людоеды? Как шрёдеры, меркели и саркозявки с микронами и трумпами.
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09.02.2021 17:48
+18
моцква снова показала своё истинное лицо
Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 9088
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09.02.2021 17:50
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Пинка под зад
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09.02.2021 17:47 Ответить
При хорошем пинке под зад,тоже может получиться шаг вперед! Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 6350
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09.02.2021 18:00 Ответить
Вообще-то общаться с разными уродами это именно и есть работа дипломата.
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09.02.2021 17:47 Ответить
Его предупреждали, но они видели только социалистический мир в глазах путена
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09.02.2021 17:50 Ответить
Спілкуватися, а не грати в піддавки.
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09.02.2021 17:55 Ответить
цікаво, а якби під час його візиту не було вислано дипломатів, то він також би заявив, що раша більше не подружка?
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09.02.2021 21:17 Ответить
Остальные "боррели" будут против отставки.
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09.02.2021 17:48 Ответить
_Боррель ничтожество, это понятно. Слизняк. Непонятно только ли это, или купили его людоеды? Как шрёдеры, меркели и саркозявки с микронами и трумпами.
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09.02.2021 17:48 Ответить
Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 8572
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09.02.2021 17:49 Ответить
Там не 80, а все 700 должны были подписать
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09.02.2021 17:49 Ответить
Боррель запеченая в сливочном соусе Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 2592
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09.02.2021 17:49 Ответить
А ще, ще... Депутати виказали велике занепокоєння...

Душені пориви депутатів призвели до трьох нервових зривів, та росту доходів психітрів! Економічний стан європи значно покращився!
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09.02.2021 17:49 Ответить
Вот это правильно !
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09.02.2021 17:50 Ответить
моцква снова показала своё истинное лицо
Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 9088
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09.02.2021 17:50 Ответить
Вірить в казочки, уявив себе "котом леапольдом" і поїхав поговорити з "унилой лошадью", думав, що то "мишонок" Обкакався, карочє...
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09.02.2021 17:50 Ответить
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Боррельку на мыло!
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09.02.2021 17:51 Ответить
Ну а что, теперь только бубочка будет в "глаз" Путлера заглядывать ?
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09.02.2021 17:52 Ответить
Старый наивный дурак.
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09.02.2021 17:59 Ответить
Верховного представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель раптом прозрів і заявив буквально таке: "Здається, Росія поступово відключається від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу".
Щиро бажаю пану Боррелю піти ще далі й зрозуміти, що для Російської держави в її нинішніх кордонах демократичні цінності справді є екзистенційною загрозою.
Бо таке враження, що він їде в Росію "з простягнутою рукою" й щиро не розуміє, чому Росія відкидає його миролюбність з такою демонстративною огидою. А тому, що для неї саме ця миролюбність є смертельною загрозою!
Бо насправді для Росії питання стоїть так:
- або Європа погодиться на геополітичний "розділ сфер впливу" і взагалі перестане лізти у "сферу російських інтересів" (на що там досі не готові);
- або Європа смертельно отруїть Росію своєю ліберальною демократією (що призведе до подальшого демонтажу цього останнього уламку імперії);
- або Росія, захищаючись від цієї загрози, сама смертельно отруїть Європу відразою до її власного лібералізму (підтримуючи його критику і "зліва", і "справа").
Напевно, в Європі багато кому хочеться уникнути цього жорсткого "тризубу". А не вийде. - https://gazeta.ua/blog/54590/************-evrosoyuzu-ye-smertelnoyu-zagrozoyu-dlya-rosiyi
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09.02.2021 18:00 Ответить
Что он там вообще искал,старый маразматик?
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09.02.2021 18:01 Ответить
Боррель приехал в Москву грозить санкциями за Навального, но при встрече стал нахваливать Спутник В и заинтересованность в достройке СП-2 , это сильно задело европарламент , такие поступки не прощаются.
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09.02.2021 18:22 Ответить
По их словам, во время визита в Москву "Боррелю многократно не удавалось защитить интересы ЕС". Источник: https://censor.net/ru/n3246940

"Жозеп Боррель Фонтельес - іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії, з 20 липня 2004 по 16 січня 2007 - голова Європейського парламенту. Жозеп Боррель входить до Партії європейських соціалістів"


ІШПАНСЬКА ПОВІЯ - ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 9836 Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 4060
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09.02.2021 18:02 Ответить
Піде на підвищення в газпром ,теж налякали !
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09.02.2021 18:09 Ответить
Жозеп Боррель раптом прозрів і заявив буквально таке: "Здається, Росія поступово відключається від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу".
Щиро бажаю пану Боррелю піти ще далі й зрозуміти, що для Російської держави в її нинішніх кордонах демократичні цінності СПРАВДІ є екзистенційною загрозою. Бо таке враження, що він їде в Росію "з простягнутою рукою" й щиро не розуміє, чому Росія відкидає його миролюбність з такою демонстративною огидою. А тому, що для неї саме ця миролюбність є смертельною загрозою! Бо насправді для Росії питання стоїть так:

- або Європа погодиться на геополітичний "розділ сфер впливу" і взагалі перестане лізти у "сферу російських інтересів" (на що там досі не готові),
- або Європа смертельно отруїть Росію своєю ліберальною демократією (що призведе до подальшого демонтажу цього останнього уламку імперії),
- або Росія, захищаючись від цієї загрози, сама смертельно отруїть Європу відразою до її власного лібералізму (підтримуючи його критику і "зліва", і "справа").

Напевно, в Європі багато кому хочеться уникнути цього жорсткого "тризубу". А не вийде.

Олексій Панич
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09.02.2021 18:12 Ответить
Це свідчить тільки про повну безпорадність, а де і непотрібність таких організацій як ПАРЕ, ОБСЄ, ЄС, РБ ООН, ВООЗ... Жодного ефективного рішення, жодного результату. Крім, звісно ж нескінченних повчань та виразів "занепокоєння","засудження","вимог", "обурення", а, як комусь добре поталанить, то і "глибокого обурення" і "категоричного наполягання"...
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09.02.2021 18:12 Ответить
Один із законів Паркінсона каже - якщо маєте бажання поховати справу - створіть комісію.
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09.02.2021 19:17 Ответить
Вообще это смешно. Покупать нефть и газ, то есть фактически спонсировать, можно, а съездить поболтать нельзя

Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 4092
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09.02.2021 18:15 Ответить
"Испания является одной из 23 полноценных демократий в мире, и всего существует 23. В Испании права и свободы всех подданных полностью гарантированы. В Испании нет политзаключенных, есть заключенные политики." - Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая

Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 8692
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09.02.2021 18:21 Ответить
сьездить в рашку все равно что нырнуть в бочку с говном
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09.02.2021 18:21 Ответить
Лавры г. Gerhard Fritz Kurt Schröderа манят многих в этой продажной Европе !?
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09.02.2021 18:32 Ответить
РФ має бути визнано терористисною державою.
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09.02.2021 18:34 Ответить
та отстаньте от пердуна старого...он себе место на пенсии выбивал))) как шредер...и, наверно, выбил...так что ему пох.
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09.02.2021 18:53 Ответить
А почему не призвали обложить ********* полезными санкциями и перекрыть сев. поток?
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09.02.2021 19:31 Ответить
в шею вон ещё одну путинскую "евробляху" !!!!
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09.02.2021 19:43 Ответить
Я смотрю в европарламенте сидят одни педики.Когда там появятся настоящие мужики с яйцами?
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09.02.2021 20:02 Ответить
Это значить - Все кацапы токсичны!!! Бежать от них нужно или добивать в хлам всем Миром!!! Депутати Європарламенту закликали Борреля піти у відставку через "принизливий" візит до Москви - Цензор.НЕТ 1126 Аминь
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09.02.2021 20:02 Ответить
Молодец представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности,старый пердила - Зажопа Барреля! Заслужил медаль!
Технично разыграл армянского напёрсточника орудующего в наркокортеле "мид рф" под кликухой "лавров"
Кацапсины очередной раз , на весь мир показали сизорылое мурло хрюSSкого мира !! Депутати Європарламенту закликали Борреля піти у відставку через "принизливий" візит до Москви - Цензор.НЕТ 7846
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09.02.2021 20:30 Ответить
тупой и ещё тупее))
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09.02.2021 21:51 Ответить
Не понравился Кремлю, выгнать с треском. Депутат Европарламента призвал ???, он может быть "дитём Газпрома", как к примеру Шрёдер, а его уже тиражируют. Нет, уж пусть играет, как может, дело ведь не в Борреле.
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09.02.2021 23:14 Ответить
Дешевка этот гражданин как и многие из Испании.
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09.02.2021 23:21 Ответить
 
 