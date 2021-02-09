Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Группа европейских парламентариев призвала главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля уйти в отставку после "унизительного" визита в Москву, который нанес "серьезный ущерб репутации Европейского Союза".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.
Отмечается, что письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен подписали более чем 80 депутатов Европарламента.
По их словам, во время визита в Москву "Боррелю многократно не удавалось защитить интересы ЕС".
"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если Борелль не уйдет в отставку по собственному желанию", 0 говорится в письме, которое есть в распоряжении издания.
По словам депутатов, высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности должен был незамедлительно прекратить поездку, как только он узнал о высылке европейских дипломатов из Москвы.
Как сообщалось, 5 февраля Жозеп Боррель прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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Щиро бажаю пану Боррелю піти ще далі й зрозуміти, що для Російської держави в її нинішніх кордонах демократичні цінності справді є екзистенційною загрозою.
Бо таке враження, що він їде в Росію "з простягнутою рукою" й щиро не розуміє, чому Росія відкидає його миролюбність з такою демонстративною огидою. А тому, що для неї саме ця миролюбність є смертельною загрозою!
Бо насправді для Росії питання стоїть так:
- або Європа погодиться на геополітичний "розділ сфер впливу" і взагалі перестане лізти у "сферу російських інтересів" (на що там досі не готові);
- або Європа смертельно отруїть Росію своєю ліберальною демократією (що призведе до подальшого демонтажу цього останнього уламку імперії);
- або Росія, захищаючись від цієї загрози, сама смертельно отруїть Європу відразою до її власного лібералізму (підтримуючи його критику і "зліва", і "справа").
Напевно, в Європі багато кому хочеться уникнути цього жорсткого "тризубу". А не вийде. - https://gazeta.ua/blog/54590/************-evrosoyuzu-ye-smertelnoyu-zagrozoyu-dlya-rosiyi
"Жозеп Боррель Фонтельес - іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії, з 20 липня 2004 по 16 січня 2007 - голова Європейського парламенту. Жозеп Боррель входить до Партії європейських соціалістів"
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Щиро бажаю пану Боррелю піти ще далі й зрозуміти, що для Російської держави в її нинішніх кордонах демократичні цінності СПРАВДІ є екзистенційною загрозою. Бо таке враження, що він їде в Росію "з простягнутою рукою" й щиро не розуміє, чому Росія відкидає його миролюбність з такою демонстративною огидою. А тому, що для неї саме ця миролюбність є смертельною загрозою! Бо насправді для Росії питання стоїть так:
- або Європа погодиться на геополітичний "розділ сфер впливу" і взагалі перестане лізти у "сферу російських інтересів" (на що там досі не готові),
- або Європа смертельно отруїть Росію своєю ліберальною демократією (що призведе до подальшого демонтажу цього останнього уламку імперії),
- або Росія, захищаючись від цієї загрози, сама смертельно отруїть Європу відразою до її власного лібералізму (підтримуючи його критику і "зліва", і "справа").
Напевно, в Європі багато кому хочеться уникнути цього жорсткого "тризубу". А не вийде.
Олексій Панич
Технично разыграл армянского напёрсточника орудующего в наркокортеле "мид рф" под кликухой "лавров"
Кацапсины очередной раз , на весь мир показали сизорылое мурло хрюSSкого мира !!