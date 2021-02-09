МИД обманывает посольства 11 стран по выплатам долгов "зеленым" инвесторам, - Гончаренко

Министерство иностранных дел Украины указало неправдивую информацию о выполнении условий меморандума между Кабинетом Министров и инвесторами в зеленую энергетику, поскольку проблема долгов не решена.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав письмо МИД в адрес посольства Бельгии, Великобритании, Дании, Канады, Кореи, Нидерландов, Германии, Норвегии, Турции, Франции и Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Александрович, а можно хоть иногда без лжи? Министерство иностранных дел, по вашему поручений, обманывает иностранных партнеров. Оно написало письмо посольствам 11 стран, в котором подробно расписало о том, как же четко, слаженно и вдохновенно власть работает над выполнением "зеленого" меморандума. И на самом деле не сделано почти ничего реального, кроме принятия законодательных изменений, которые правительство само и игнорирует ", - написал Гончаренко.

По его словам, в развитие зеленой энергетики Украины инвесторы за десять лет вложили 12,3 миллиарда долларов, а власть всячески отказывается от своего обязательства - выплатить долги.

"Все подписи и обещания власти президента Зеленского не стоят ни копейки. Иностранные инвесторы это почувствовали на себе и пожаловались своим представителям в Украине. Послы написали письмо этой власти еще в ноябре, а получили ответ только сейчас ", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, Кабинет Министров нарушил обязательства по выплате 9 млрд гривен долга предприятиям зеленой энергетики до 31 декабря 2020 года.

В начале февраля на счет "Гарантированного покупателя" поступило 5 млрд гривен от "Укрэнерго", которое привлекло целевые кредиты у госбанков для выплаты долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Госпредприятие выплатило 900 млн грн производителям "зеленой" энергии (4% от всей суммы долга) и 900 млн грн "Энергоатому". Таким образом, нераспределенными "Гарантированным покупателем" остается 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет Министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственное пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанный ими в июне 2020 года.





