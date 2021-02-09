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Новости Политика Украины
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МИД (2545) инвесторы (140) Гончаренко (322) альтернативная энергетика (96)

МИД обманывает посольства 11 стран по выплатам долгов "зеленым" инвесторам, - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД обманывает посольства 11 стран по выплатам долгов "зеленым" инвесторам, - Гончаренко

Министерство иностранных дел Украины указало неправдивую информацию о выполнении условий меморандума между Кабинетом Министров и инвесторами в зеленую энергетику, поскольку проблема долгов не решена.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав письмо МИД в адрес посольства Бельгии, Великобритании, Дании, Канады, Кореи, Нидерландов, Германии, Норвегии, Турции, Франции и Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Александрович, а можно хоть иногда без лжи? Министерство иностранных дел, по вашему поручений, обманывает иностранных партнеров. Оно написало письмо посольствам 11 стран, в котором подробно расписало о том, как же четко, слаженно и вдохновенно власть работает над выполнением "зеленого" меморандума. И на самом деле не сделано почти ничего реального, кроме принятия законодательных изменений, которые правительство само и игнорирует ", - написал Гончаренко.

По его словам, в развитие зеленой энергетики Украины инвесторы за десять лет вложили 12,3 миллиарда долларов, а власть всячески отказывается от своего обязательства - выплатить долги.

"Все подписи и обещания власти президента Зеленского не стоят ни копейки. Иностранные инвесторы это почувствовали на себе и пожаловались своим представителям в Украине. Послы написали письмо этой власти еще в ноябре, а получили ответ только сейчас ", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, Кабинет Министров нарушил обязательства по выплате 9 млрд гривен долга предприятиям зеленой энергетики до 31 декабря 2020 года.

В начале февраля на счет "Гарантированного покупателя" поступило 5 млрд гривен от "Укрэнерго", которое привлекло целевые кредиты у госбанков для выплаты долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Госпредприятие выплатило 900 млн грн производителям "зеленой" энергии (4% от всей суммы долга) и 900 млн грн "Энергоатому". Таким образом, нераспределенными "Гарантированным покупателем" остается 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет Министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственное пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанный ими в июне 2020 года.

МИД обманывает посольства 11 стран по выплатам долгов зеленым инвесторам, - Гончаренко 01
МИД обманывает посольства 11 стран по выплатам долгов зеленым инвесторам, - Гончаренко 02
МИД обманывает посольства 11 стран по выплатам долгов зеленым инвесторам, - Гончаренко 03

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Топ комментарии
+13
Не выплачивают понимаешь попутчику Ринату долю малую. Страшны ПЕСы в гневе
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09.02.2021 17:53
+13
Опять это рыгоанальное визжит, тьфу.
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09.02.2021 17:53
+13
Ну прям стисняюсь спросить, а иносранные инвесторы, это фирмы украинских воров, которые зарегистрированы за бугром? А лёша губошлёп, случаем не девка с фаберже?
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09.02.2021 18:00
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Владимир Александрович, а можно хоть иногда без лжи?
А всегда нельзя?
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09.02.2021 17:52 Ответить
та шо ему задохнуться што ли?
(оно ж брешет как дышит)
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09.02.2021 18:29 Ответить
Не выплачивают понимаешь попутчику Ринату долю малую. Страшны ПЕСы в гневе
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09.02.2021 17:53 Ответить
а куда девается сэкономленное от невыплаты ?
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09.02.2021 18:17 Ответить
Вопрос поставлен неверно. Надо так - из каких джерел идут выплаты бедолагам "иностранным инвесторам"?
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09.02.2021 18:27 Ответить
МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів "зеленим" інвесторам – Гончаренко - Цензор.НЕТ 5985
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09.02.2021 18:51 Ответить
Мін'юст виставляє на продаж перші колонії (в Ірпені) та тюрми...

Навіть тут-влада різко погіршує собі перспективи - немає чим думати...

Я б не рекомендував поспішати з розпродажем тюрем.... бо ж не буде куди вас, сволот, садити... бо ж тоді прийдеться просто знищувати
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09.02.2021 19:12 Ответить
из тех же самых джерел, из которых Беня получает скидку на основное своё сырьё - электроэнергию, а Ринат выплаты за нахрен никому не нужную угольную электрику.
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09.02.2021 22:07 Ответить
Опять это рыгоанальное визжит, тьфу.
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09.02.2021 17:53 Ответить
Он не рыгиональное. Он давно патриот-реформатор. Кажуть, что он уже даже почти не типается от вида вышиванки
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09.02.2021 17:55 Ответить
Вату рвёт от патриотов. Ничего нового.
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09.02.2021 18:53 Ответить
зебилоиды, вас многовато на ресурсе сегодня. Сезон размножения у рептилий в разгаре? Или просто холодно?
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09.02.2021 17:59 Ответить
снегу насыпало, Порох виноват
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09.02.2021 18:12 Ответить
Ну прям стисняюсь спросить, а иносранные инвесторы, это фирмы украинских воров, которые зарегистрированы за бугром? А лёша губошлёп, случаем не девка с фаберже?
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09.02.2021 18:00 Ответить
комментарий отмечен как спам
Путін разом зі своїми шоколадними посіпаками йде до дупи. Наступник Меркель намалював реальну перспективу членства України в ЕС. Раша гудбай! Україна понад усе!
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09.02.2021 18:00 Ответить
Наступник Меркель намалював реальну перспективу добудови Північного потоку - 2.

А зебіл радіє.
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09.02.2021 18:12 Ответить
Лёша, много ли "зелёных" полей у твоих избирателей в городе Подольске ????
Чьих холоп будешь ???
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09.02.2021 18:02 Ответить
Бывших рыгоаналов не бывает.
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09.02.2021 18:05 Ответить
Когда при барыге подписывали договор с "зарубежными инвесторами", то надурили прежде всего народ. А что сейчас? Долги надо отдавать, но пересмотреть условия договора, и смягчить пагубные последствия для государства и народа, и уменьшить сверхприбыли "иностранных инвесторов". Главное всем надо понимать, что кризис в энергетике страны вызван искусствекнно олигархами страны через своих марионеток Зеленскуого и Геруса. "Зелёная энергетика" к этому отношения не имеет. Она слишком слаба. Да и в тарифах 3%- не то, что может делать погоду.
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09.02.2021 18:02 Ответить
МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів "зеленим" інвесторам – Гончаренко - Цензор.НЕТ 7939
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09.02.2021 18:35 Ответить
Ох ты ж мля РЫГОанальное вылезло. А что же гончернко не расскажет что это за такая "зЫлоная" Ынергетика? Можно даже в цифрах. В эвро. Сколько платили в Германии и т.д. и у нас? Ах у нас почему то БОЛЬШЕ, при этом расходы на зарплату ниже в 5 раз.
Это типичный лохотрон с отобором денег от ВСЕХ для "избраных".
Зачем нужны эти "солнечные" гадюшники? КАК балансировать в режиме онлайн эту галиматню?
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09.02.2021 18:15 Ответить
Меморандум ни в коем случае нельзя выполнять! Кроме воя никаких последствий не будет, на то он и меморандум, а инвестиции - венчурное мероприятие, инвестор всегда рискует, особенно, если инвестиции основаны на мошенничестве. Помните - Москва слезам не верит, пусть хлебаются.
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09.02.2021 18:22 Ответить
Слышь, Алексей, не лезь в это дело!
Зилёная энергетика - грязная коррупционная дыра!
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09.02.2021 18:26 Ответить
в развитие зеленой энергетики Украины инвесторы за десять лет вложили 12,3 миллиарда долларов.

-------
Лучше бы на эти деньги ТЭС построили или попросили АЭС построить.
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09.02.2021 18:26 Ответить
Зелена енергетика - інструмент демонтажу країни.
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09.02.2021 18:33 Ответить
Мало того, что при порошенко взяли обязательство платить этим зелёным энергетикам охрененные деньги, так ещё и мы будем это делать ЦЕЛЫХ ДЕСЯТЬ ЛЕТ!!
Порошенко к этому имеет прямое отношение, а нам всем плати теперь за это.
Вот поэтому и останавливали некоторые блоки атомных станций, чтобы была возможность выплачивать этим зелёным энергетикам.
Поэтому и кризис возник в энергетике.
Возмущению нет предела!
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09.02.2021 18:42 Ответить
Льоха, пішов ти із своєю "зеленою"! Закрити її потрібно, поки країна не здохла.
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09.02.2021 19:09 Ответить
"в развитие зеленой энергетики Украины инвесторы за десять лет вложили 12,3 миллиарда долларов" При всём уважении к Гончаренко такая сумма кажется мне слишком большой. Ветряк мощность 1МВт - это большой промышленный ветряк стоит 1мнл. долларов. Туда же входит и стоимость доставки. Простой вопрос: сколько таких ветряков можно купить на 12,3 млрд. долларов? Ответ: 12 тысяч мощных ветряков. Кто-нибудь знает, где в Украине стоит такое количество ветряков? Я - нет. Их просто нет в таком количестве.

А что же это за долг Украины в 12,3 млрд. долларов? Это долг по договорам оплачивать инвесторам ещё и за вырабатываемую ветряками и солнечными панелями электроэнергию.
Дарили инвесторы нашим организациям ветряки с одним "маленьким" условием: за 10 лет отчислить им сумму, которая во много раз превышает стоимость ветряка. Дескать, возьмёте из суммы за проданную в Украине электроэнергию. Но сумма оказалась малой даже по тарифу 5 грн/квтч. Нужно было просто купить ветряки и не влезать в кабалу.
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09.02.2021 20:33 Ответить
 
 