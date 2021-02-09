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Новости Экономика
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Если экспортные пошлины на металлолом не продлят, металлурги столкнутся с дефицитом сырья, – нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Если экспортные пошлины на металлолом не продлят, металлурги столкнутся с дефицитом сырья, – нардеп

Правительство должно продлить пошлины на экспорт металлолома, иначе отечественные металлурги будут иметь дефицит сырья.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в комментарии Минпром, информирует Цензор.НЕТ.

По словам депутата, благодаря введенной пошлине на металлолом отечественные меткомбинаты избавились от постоянного дефицита сырья. В частности, в 2020 году они смогли нарастить запасы сырья более чем на 119%, по сравнению с 2019 годом. Кроме того, Украина сократила объем импорта черных металлов. В прошлом году, по сравнению с 2019 годом, он упал на 15,1%, в то время, как объем импорта металлолома уменьшился на 47,1%.

"Это хороший пример прямой выгоды от локализации. Украина снизила зависимость от внешних источников сырья, сконцентрировав ресурс в местной производственной цепи. При этом объем поступлений в бюджет от переработки металлолома превысили выручку от экспорта в 8,5 раз. Экономический эффект налицо", - рассказал Магера.

По его мнению, правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, чтобы поддержать украинских металлургов.

"Год обещает быть сложным для наших металлургов, для выживания им не помешает любая помощь государства", - сказал Магера.

Кроме того, он напомнил, что в текущем году "Укрзализныця" запускает масштабную программу обновления парка вагонов, и в случае отмены пошлины на экспорт лома, металлургические предприятия могут столкнуться с дефицитом сырья.

"Нельзя допустить, чтобы весь лом ушел на экспорт, а нашим предприятиям пришлось закупать сырье за границей", - считает Магера.

Ранее глава ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что экспортная пошлина на лом принесла огромные средства в бюджет. Так, поступления в госбюджет от металлолома, который переработан, стали в 8,5 раза больше, чем поступления от экспорта лома, поэтому пошлина на лом должна быть сохранена.

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Топ комментарии
+9
Закупочные цены на вторсырье настолько смешные, что его перестали собирать даже бомжи.
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09.02.2021 18:05
+6
подымите цену и отбоя в сырье не будет. зажрались суки.
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09.02.2021 18:07
+2
Металлури столкнутся - так им и надо.
Налогов от них не дождёшься, пусть сталкиваются со всего разгона.
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09.02.2021 18:12
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Закупочные цены на вторсырье настолько смешные, что его перестали собирать даже бомжи.
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09.02.2021 18:05 Ответить
подымите цену и отбоя в сырье не будет. зажрались суки.
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09.02.2021 18:07 Ответить
Министр Степанов оказался миллионером. Только квартира на 850.000 $. Что значит вакцинами торговать.
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09.02.2021 18:08 Ответить
Кто там в Украинн по металу самый ,,умный,, ? Вот к нему и вопросы !
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09.02.2021 18:11 Ответить
Металлури столкнутся - так им и надо.
Налогов от них не дождёшься, пусть сталкиваются со всего разгона.
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09.02.2021 18:12 Ответить
як же ж маланців шкода вони за нас завжди страждають...
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09.02.2021 18:14 Ответить
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ничего не понял, но осуждаю!
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09.02.2021 18:24 Ответить
Что тут не понятно? Нас будут опять грабить в пользу бедных Пинчуков и Ахметовых.
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09.02.2021 18:28 Ответить
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ну тогда дважды осуждаю Если экспортные пошлины на металлолом не продлят, металлурги столкнутся с дефицитом сырья, – нардеп - Цензор.НЕТ 4979
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09.02.2021 18:31 Ответить
Был осенью на пункте приема металлолома.Так жаловаль приемщица,что никто и ни чего не несет.Они поставили цену в 2-50 гр черный металл.И народ перестал сдавать лом.В рф рринимают металл по 14-16 р за кг черного.Это на наши гривны 5-6 гр.И ихним металлургам выгодно,а украинским металлургам уже не выгодно.Привыкли иметь прибыль 400-500% и работать не хотят.Еще налогов абсолютно не платят и все через офшоры.Нужно офшоры запретить,чтобы бюджет наполнить.
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09.02.2021 20:11 Ответить
Наши металлурги разули варежку на металл с железной дороги. Её там попилить в ноль собрались, типа совсем уж устарела. Под это дело металлурги уже сбили цены на лом почти "забесплатно". Ждут халявы. А тут есть шанс, что халява мимо рта за границы уплывет, конечно они волнуются и в СМИ заказные статьи штампуют.
PS я теперь хожу на пункты приема металла покупать разное интересное, что в лом сдают. Например, за 300грн. купил вполне приличные неушатанные тиски. И мне польза, и пункту приема металлолома профит. По 10грн за кг у них металл никто не купит. Видел примерно две тонны ржавых профильных труб самого ходового размера 20х40. Они, конечно, были далеко не в лучшем состоянии, но для забора на дачу были ещё вполне ничего. С нашими ценами на новые металлоизделия для небогатых людей самое то.
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09.02.2021 20:36 Ответить
Бедные металлурги с офшорами
А может те кто хотят отправлять металлалом наполнят больше бюджет налогами чем наши вороватые производители,сейчас опустят цену ниже плинтуса и будут зарабатывать милионы
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10.02.2021 18:32 Ответить
 
 