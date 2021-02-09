"ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета
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"Европейская Солидарность" инициирует постановление Верховной Рады с требованием к властям освободить всех политических заключенных.
Об этом сообщили народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, которые сегодня пытались попасть на судебное заседание по делу Шеремета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы все с вами являемся свидетелями, что это Зеленский с министром Аваковым назначил виновных. Но мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены. Потому что уже больше года Антоненко в тюрьме семь месяцев просидела в тюрьме Юля Кузьменко, и Яна под домашним арестом около шести месяцев. И сейчас продолжают держать Андрея за решеткой как политического заключенного Зеленского ", - говорит Ионова.
Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде их вопреки закону не допустили.
"Очередное судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь - и снова народных депутатов не пустили в зал судебного заседания, несмотря на существующее законодательство о статусе народного депутата", - заявил Арьев.
"От "Европейской Солидарности" мы инициируем проект постановления об освобождении политических заключенных в Украине. Это касается Антоненко, Кузьменко, Дугарь, это касается и позывной Фортуна, это касается очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть Зеленского бросает за решетку ", - отметил Арьев.
Ионова отметила, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде.
"Потому что мы видим, куда Украина скатывается, права человека не защищаются. Президент, который говорит о якобы европейских ценностях и европейских принципах, сам их совершенно предает", - отмечает Ионова.
Арьев также отметил, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на создании ВСК по делу Шеремета и по делу срыва спецоперации по "вагнеривцам".
"А также обязательно будем обращаться ко всем международным организациям. Поднимать этот вопрос в ПАСЕ, ОБСЕ, поднимать этот вопрос на очередной сессии ЕвроНЕСТ Восточного партнерства Европейского Парламента. Власть Украины удерживает политических заключенных. И международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, а Уголовный кодекс прекратили использовать для того, чтобы сводить политические счеты", - отметил Арьев.
"Мы будем отстаивать наших патриотов, которые первыми дали отпор российской агрессии. И мы точно будем поднимать этот вопрос на всех международных площадках. Не дадим, чтобы времена Януковича вернулись в Украину ", - резюмирует Ионова.
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Зєлю геть. Дострокові. Українці втретє обісрались на виборах
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Зєлю геть. Дострокові.
ЕЩЕ В 2018 ГОДУ СЛЕДСТВИЕ ОБНАРУЖИЛО НА ЧЕТЫРЕХ ПРИБАЛТИЙСКИХ СЧЕТАХ ШЕРЕМЕТА 1 116 890 ЕВРО
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
ШЕРЕМЕТ ЕХАЛ НЕ НА РАБОТУ.
Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда.
Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования.
Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.