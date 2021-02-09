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Новости Политика Украины
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Арьев (264) политзаключенные (754) Ионова (27) Европейская Солидарность (803) Антоненко Андрей (234) Кузьменко Юлия (154)

"ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета

"Европейская Солидарность" инициирует постановление Верховной Рады с требованием к властям освободить всех политических заключенных.

Об этом сообщили народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, которые сегодня пытались попасть на судебное заседание по делу Шеремета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы все с вами являемся свидетелями, что это Зеленский с министром Аваковым назначил виновных. Но мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены. Потому что уже больше года Антоненко в тюрьме семь месяцев просидела в тюрьме Юля Кузьменко, и Яна под домашним арестом около шести месяцев. И сейчас продолжают держать Андрея за решеткой как политического заключенного Зеленского ", - говорит Ионова.

Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде их вопреки закону не допустили.

"Очередное судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь - и снова народных депутатов не пустили в зал судебного заседания, несмотря на существующее законодательство о статусе народного депутата", - заявил Арьев.

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"От "Европейской Солидарности" мы инициируем проект постановления об освобождении политических заключенных в Украине. Это касается Антоненко, Кузьменко, Дугарь, это касается и позывной Фортуна, это касается очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть Зеленского бросает за решетку ", - отметил Арьев.

Ионова отметила, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде.

"Потому что мы видим, куда Украина скатывается, права человека не защищаются. Президент, который говорит о якобы европейских ценностях и европейских принципах, сам их совершенно предает", - отмечает Ионова.

Арьев также отметил, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на создании ВСК по делу Шеремета и по делу срыва спецоперации по "вагнеривцам".

"А также обязательно будем обращаться ко всем международным организациям. Поднимать этот вопрос в ПАСЕ, ОБСЕ, поднимать этот вопрос на очередной сессии ЕвроНЕСТ Восточного партнерства Европейского Парламента. Власть Украины удерживает политических заключенных. И международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, а Уголовный кодекс прекратили использовать для того, чтобы сводить политические счеты", - отметил Арьев.

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"Мы будем отстаивать наших патриотов, которые первыми дали отпор российской агрессии. И мы точно будем поднимать этот вопрос на всех международных площадках. Не дадим, чтобы времена Януковича вернулись в Украину ", - резюмирует Ионова.

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Топ комментарии
+16
Зебилы а вы заметили как ваш зелька теперь игнорирует убийства украинских военных на Донбассе? Наживается на войне походу, да?
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09.02.2021 18:33
+15
Виступ Зеленського на форумі «Україна 30», присвячений COVID-19, вразив своєю брехливістю. Найбрехливіший президент України - до кінця каденції ще далеко, але свій титул Зеленський вже має!

"ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 1709
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09.02.2021 18:35
+14
В ВР 99,9% демагогів та брехунів. А ПЕС - то лише частина від цілого.
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09.02.2021 18:34
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Арьев баллотировался по моему избирательному округу. Ещё тот демагог и брехло.
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09.02.2021 18:31 Ответить
В ВР 99,9% демагогів та брехунів. А ПЕС - то лише частина від цілого.
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09.02.2021 18:34 Ответить
Виступ Зеленського на форумі «Україна 30», присвячений COVID-19, вразив своєю брехливістю. Найбрехливіший президент України - до кінця каденції ще далеко, але свій титул Зеленський вже має!

"ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 1709
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09.02.2021 18:35 Ответить
Но не все с инициативами и хотят в Совет Европы.
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09.02.2021 18:38 Ответить
Viktor. 20-ти летняя дочь арьева-депутатка киевского горсовета. Ваш комент заспамили, тот , который в топе, +7.
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09.02.2021 19:52 Ответить
Киевский горсовет ещё то гнездо коррупции с советских времен, он рос и размножался вместе с кумовством и русификацией насаждаемыми Щербицким и потоками люмпенов-строителей коммунизма.
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09.02.2021 20:12 Ответить
Спасибо.
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09.02.2021 20:13 Ответить
Ну, тобто нехай сидять, раз Найвеличніший сказав, що винні? Чи хай сидить Антоненко, бо Арьев - демагог?
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09.02.2021 19:12 Ответить
Я не суддя і не слідчий. І не мені вирішувати хто винний, а хто ні.
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09.02.2021 19:18 Ответить
А Зе-чмо твое себе вважає саме "Абсолютом Истіни" , судячи з того виступу, відразу після арешту, та й після того. І воно ж так зручно, правда? Засунути голову під ковдру і казати "не мені вирішувати, хай собі сидять"!
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09.02.2021 19:23 Ответить
Та в мене й не було сподівань, що тобі є "какая разница"
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09.02.2021 19:32 Ответить
К сожалерию приходится из двух зол меньшее вибирать
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09.02.2021 18:38 Ответить
63,46% виборців на твоєму окрузі твоїй брехні не повірили
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09.02.2021 18:39 Ответить
Зебилы а вы заметили как ваш зелька теперь игнорирует убийства украинских военных на Донбассе? Наживается на войне походу, да?
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09.02.2021 18:33 Ответить
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"ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 5884
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09.02.2021 18:38 Ответить
"ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 4237
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09.02.2021 18:35 Ответить
Беспредел полний!((
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09.02.2021 18:37 Ответить
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А Зєлю геть? Нє? Бо Пєця не обереться? Нехай чмирьок зелений далі сидить на схемах Мародера?
_______
Зєлю геть. Дострокові. Українці втретє обісрались на виборах
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09.02.2021 18:41 Ответить
так вперед, довбню.. ти його вибрало - ********** панчохами йульки - теперь біжи та став палаику біля опг))
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09.02.2021 19:09 Ответить
Нафіга намет? Київське віче і Зєля здрисне. Важливо, щоб була якась альтернатива. А у людей досі її нема. Альтернативи...
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09.02.2021 19:21 Ответить
Колись гетьманом Запоріжського війська був Сулима Іван. Може візьмешся?
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09.02.2021 20:45 Ответить
Ні. В мене є лідер. І він буде Лідером. Юля.
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09.02.2021 21:10 Ответить
Дивись, не прогадай!
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09.02.2021 21:38 Ответить
Юля не может быть пидером, хотяяя... 20 баксов, это 20 баксов "ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 4608
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10.02.2021 01:02 Ответить
Якесь ти навіжжене. Вище сам написав, що над торнадівцями було судилище, а тут нявкаєш що пропонувати випустити їх може хіба що кацапюра. Може тобі до лікаря звернутись?
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09.02.2021 19:19 Ответить
Над Антоненко по цій справі вже відверто знущаются! Жодного доказу!! РІК!!! Навіть, вже більше ніж РІК!!! З якого переляку???
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09.02.2021 19:14 Ответить
Поразительный факт: при любом упоминании порошенко или его партии, в новости сразу туча зебилов, которые пишут коменты как под копирку, но когда в новостях очередной зашквар зе-мародеров, так все эти зе-боты куда-то исчезают. Кстати, а на каком законном основании зеленский с авакяном держат людей в сизо, если у следствия вообще нет улик против них?!
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09.02.2021 19:20 Ответить
Пєця і Зєля - одна шобла! Вони тільки грають суперників, а насправді Зєля зручно всівсь у всі корупйійні схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше.
__________
Зєлю геть. Дострокові.
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09.02.2021 19:24 Ответить
Може хлопчик просто дуже талановитий?
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09.02.2021 19:33 Ответить
придурок сулыма, если тебе так нравится мертведчук президент - вали за *********. Нам это дерьмо не надо.
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09.02.2021 19:44 Ответить
Як там зараз в Чебоксарах, кацапюра? Ваш Мертветчук НІКОЛИ не стане в Україні лідером, Do you understand?
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09.02.2021 19:49 Ответить
Отсидит по делу Паши, потом можно и подумать. Лет через 20 "ЕС" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных, - депутаты из суда по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 7704
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10.02.2021 01:04 Ответить
Немешалобы пересмотреть название. Банальная манипуляция вызывает неудобства при чтении)
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09.02.2021 20:14 Ответить
Ця назва теж буде змінена.
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10.02.2021 10:56 Ответить
Справа Шеремета потребує виключно справедливого розслідування, але дивує те, як ЄС в унісон з ОПЗЖ заговорили про утиски свободи, порушення прав людини в Україні і т.п. Чи не дивно?
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09.02.2021 20:39 Ответить
Следователи по делу ШЕРЕМЕТА каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран.
ЕЩЕ В 2018 ГОДУ СЛЕДСТВИЕ ОБНАРУЖИЛО НА ЧЕТЫРЕХ ПРИБАЛТИЙСКИХ СЧЕТАХ ШЕРЕМЕТА 1 116 890 ЕВРО

Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
ШЕРЕМЕТ ЕХАЛ НЕ НА РАБОТУ.
Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда.
Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования.
Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.
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09.02.2021 21:50 Ответить
Антоненко, Кузьменок і Дугар швидше всього будуть сидіти в тюрмі. Зеленському їх звільнення відібється на рейтингу, а Лукашенкові теж це ні до чого (навіть з його репутацією). Для них краще, щоб українці були звинувачені в убивстві Шеремета.
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09.02.2021 22:14 Ответить
І "Торнадо" ?
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10.02.2021 10:54 Ответить
Лучший вариант для всех (кроме Зеленского и Авакова) это передать дело Шеремета в Европейский суд. Пусть независимый суд рассмотрит доказательства вины и вынесет приговор. Зеленский и Аваков никогда не пойдут на это и будут тянуть резину еще 3 года, не вынося никаких решений, т.к. после вынесения приговора в Украине станут доступны нормальные суды. Отпускайте невинных, ироды!
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10.02.2021 11:38 Ответить
 
 