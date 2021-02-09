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Facebook и Instagram будут удалять больше фейков о COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Facebook и Instagram будут удалять больше фейков о COVID-19

Компания Facebook расширяет список ложных утверждений о COVID-19 и вакцинации, которые будут удалять из своих соцсетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

С апреля прошлого года в Facebook и Instagram началась просветительская кампания COVID-19. В целом с 1 марта по 12 мая удалено 2,5 миллиона постов, в которых говорилось о продаже масок, дезинфицирующих средств и тестов на COVID-19. В декабре соцсети начали удалять посты с ошибочными утверждениями о вакцинах против COVID-19, которые разоблачали эксперты по вопросам здравоохранения.

С 8 февраля, после консультаций с ведущими организациями здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения, компания расширила перечень ложных заявлений. В список попали утверждения, что COVID-19 создан человеком или синтезирован; вакцины неэффективны; безопаснее переболеть, чем вакцинироваться; вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter с начала пандемии удалил более восьми тысяч постов с фейками о коронавирусе

Удалять посты такого содержания из аккаунтов, групп и страниц Facebook начал немедленно.

Перечень запретов в целом шире.

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Кстати, не мешало бы и на Цензоре ввести такую практику. Достали уже эти антиковидники и антипрививочники.
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09.02.2021 18:43 Ответить
Масочку поправьте.....
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09.02.2021 19:29 Ответить
Удаляйте - не удаляйте, те кому надо уже все знают. Поздно вы встрепенулись убогие.
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09.02.2021 18:52 Ответить
Ковид--19.....Мы все плачем по тебе....ты был такой добрый и ласковый...... тебя любили и обожали, преклонялись масками и задабривали антисептиком..... А что прийдет тебе на смену? Ковид-20 как в насмешку над верующими в Чистый Ковид принес новые правила и обряды - африканские. Руки никогда не мыть, попу никогда не мыть, тряпку для дыхания (маску) регулярно обливать мочой. Антисептик только внутрь! Карантин дневной вместо прежнего ночного, то есть все работает с 23 до 7. Дистанция нулевая всегда со всеми в поле зрения, так что передвигаться верующие в Ковид20 будут стайками и в обнимку. Материал для тестов на Ковид20 берутся только из анального отверстия железной отверткой....Ну там много еще всего разного, а я лично поздравляю всех носивших кусок ткани во рту для защиты от Ковида 19! Поздравляю вас, вы лохи...
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09.02.2021 19:28 Ответить
Фейсбук - частная контора, контролирующая множество СМИ разных стран, большинство людей , чтобы не отрывались от "линии партии", и даже участвует в госпереворотах многих стран! Надсмотрщик, цензор и палач! На каких основаниях они определяют что есть фейк, а что нет? Цукенберг решает за нас?
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09.02.2021 19:56 Ответить
Как по мне, то скучная помойка. Как то пытался зарегаться и на старте бросил. Унылое оно.
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09.02.2021 20:32 Ответить
Так-так, там - "експерти" визначають і вирішують.
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09.02.2021 20:56 Ответить
Современное значение социальных сетей сложно переоценить. Причем не только для простых людей, но и для бизнес проектов, ведь любой человек с большим количеством подписчиков может зарабатывать на рекламе. Поэтому и существуют такие услуги как инстаграм мониторинг https://instahero.pro/, которые помогают получать статистику и информацию.
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10.03.2021 18:20 Ответить
 
 