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Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом

Украина хотела бы получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО вместе с Грузией.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день, конечно, нашей краткосрочной стратегией является получение Плана действий по членству. Мы хотим не отставать далеко от Грузии и, в идеале, получить вместе с Грузией ПДЧ, и активно над этим работаем. Считаю, что сегодняшняя наша встреча является достаточно позитивным и важным символическим сигналом и также дает нам хороший заряд, хорошую надежду", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что членство в НАТО является для Украины важным приоритетом и это прописано в Конституции Украины.

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"Мы приняли целый ряд законопроектов, мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, мы продолжаем переход на стандарты НАТО, мы проводим совместные учения, мы принимаем участие вместе с НАТО в совместных международных операциях, и у нас действительно очень много сегодня есть наработок, которые дают нам надежду на быстрое выполнение нашего домашнего задания. Как говорил сегодня господин генеральный секретарь, достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет тем предусловием, когда мы получим возможность стать полноправным членом", - пояснил Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: Годовые программы Украина - НАТО фактически соответствуют формату ПДЧ, - замглавы ОП Жовква

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Топ комментарии
+7
Боже збав! Це ж дві тещі! Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 2233
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 231
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09.02.2021 18:57
+6
Не забывайте что к жёнам Вы автоматом получите и 2 тещи... оно Вам надо?! От такого счастья даже два гаража не спасут!
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09.02.2021 18:58
+4
зебуїн не хоче, бо ця пад.юка проігнорувала саміт НАТО у 2019р, куди її запрошували
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09.02.2021 18:54
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Шмигло мабуть отримав Ц/У від Ахметки,не бажає Ахметка втратити свій бізнес в Україні,як втратив в Лугандоні.
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09.02.2021 18:46 Ответить
Р.Л.Ахметов оркам своего детища "Донбасс - Арены" не простит
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 1871
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09.02.2021 18:56 Ответить
это же его электорат... чего удивляться? зато теперь в Киеве полно поклонников кротов с эмблемой шахты на лбу шарится....
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09.02.2021 19:09 Ответить
Гоша! Вы в Донецке были?
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09.02.2021 19:31 Ответить
І я хочу. І зе хоче.
Тільки хто за так запросто це право надасть?
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09.02.2021 18:48 Ответить
зебуїн не хоче, бо ця пад.юка проігнорувала саміт НАТО у 2019р, куди її запрошували
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09.02.2021 18:54 Ответить
там, на тому самміті, був присутній справжній Президент.
А з 2019-го в бубочки риторика змінилася на "Байден, а де моє НАТО?"
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09.02.2021 18:56 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/11/28/7103581/. Нікого з України там не було.
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09.02.2021 20:23 Ответить
Порох був як гість
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10.02.2021 13:34 Ответить
Бо у него хозяин х-йло. Правда сейчас он Байдена ссыт больше, чем своего хозяина, так что "вечер перестаёт быть томным"...
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09.02.2021 18:57 Ответить
Шмигаль ще й перебирає... коли? з ким? А попереду Грузії? Але ж для цього немає ніяких позитивних внутрішніх перетворень...
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09.02.2021 19:27 Ответить
Хотілось би вірити,та на жаль не дуже ствердно сказано.
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09.02.2021 18:50 Ответить
с такими скандалами и судами между генералами и в НАТО?) колхоз и совок...
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09.02.2021 18:51 Ответить
Вот это настоящий колхоз "Дышло". Они второй раз за полгода цвет ниток меняют.

https://www.ukrmilitary.com/2021/02/kolir-nytok.html
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09.02.2021 19:00 Ответить
Лохів в НАТУ не пускають.
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09.02.2021 18:51 Ответить
А бабу Юлю?
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09.02.2021 18:52 Ответить
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 8336
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09.02.2021 19:05 Ответить
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 8182
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09.02.2021 19:06 Ответить
Зможеш довести що я порохнявий? Доведи. Інакше будеш занесений до списку тріпачів.
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09.02.2021 19:01 Ответить
Боррель после провального визита в Москву намерен инициировать санкции против РФ.
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09.02.2021 18:51 Ответить
Хотеть, это ещё не ПДЧ. Надо добиваться, Шмыгло.
Я например, хочу две жены. Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 4856
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09.02.2021 18:51 Ответить
А навіщо тобі дві дружини?
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09.02.2021 18:54 Ответить
для разнообразия))) Україна хоче отримати ПДЧ у НАТО разом із Грузією - Шмигаль після переговорів зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 1357
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09.02.2021 20:07 Ответить
Да и яб не против
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09.02.2021 18:56 Ответить
можно и три ток шоб кормили меня
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09.02.2021 18:57 Ответить
Боже збав! Це ж дві тещі! Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 2233
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 231
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09.02.2021 18:57 Ответить
Не забывайте что к жёнам Вы автоматом получите и 2 тещи... оно Вам надо?! От такого счастья даже два гаража не спасут!
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09.02.2021 18:58 Ответить
Бизнес, рыбалка, охота тоже не спасают)))
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09.02.2021 20:09 Ответить
Для двух жен надо иметь три аппарата
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09.02.2021 20:46 Ответить
Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем висловився щодо членства України в НАТО. За його словами, зараз конкретної дати вступу України в Альянс немає. За словами Столтенберга, Україна стає ближчою до членства в НАТО з впровадженням стандартів Альянсу.
"Чим ближче Україна стає до стандартів НАТО, тим ближче вона стає до членства в НАТО. Я не можу назвати конкретну дату вступу, але можу сказати, що ми будемо підтримувати її на шляху в Альянс. Найкращий засіб - продовження демократичних реформ", - наголосив генсек НАТО.

Короче: Столтенберг сказав Шмигалю "готуйте встп шляхом виконання наших стандартів. А інакше - і не думайте".
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09.02.2021 18:54 Ответить
Не вместе, а одновременно. Что значит вместе с Грузией? Что, одновременно или даже вместе легче попасть в НАТО?
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09.02.2021 19:17 Ответить
Нижний абзац, это феерия. Мы...мы...мы...мы..., и ни слова правды.
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09.02.2021 19:28 Ответить
зесранці забули,як восени 2019р.бубочка тупо не поїхав на саміт НАТО.
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09.02.2021 19:52 Ответить
Гарно буде, якщо так вийде. Це ж скільки чорних ротяк можна буде цим прикрити...
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09.02.2021 19:52 Ответить
Хотеть можно всю жизнь, но так ничего и не получить. Многие хотели быть космонавтами, увы, только один из наших рядов и то по милости, нельзя называть.
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09.02.2021 20:41 Ответить
Хотеть, Шмыгаль, не вредно . Вредно не хотеть. Но еще вреднее - это не знать чего ты хочешь
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09.02.2021 20:50 Ответить
премьер-министра Украины Шмыгаль и президент Европейского совета Шарль Мишель
who is who ? ))))
Україна хоче отримати ПДЧ у НАТО разом із Грузією - Шмигаль після переговорів зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 7610

...
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09.02.2021 21:59 Ответить
 
 