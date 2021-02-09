В суде рассматривается админпротокол в отношении одного из экс-заместителей министра обороны, - Якубовский

Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере вернули функцию представительства интересов государства и полномочия по составлению админпротоколов о совершении военных админправонарушений. Эти функции были утрачены в процессе ликвидации Главной военной прокуратуры.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

"На стадии реформирования Офиса Генпрокурора ликвидировали Главную военную прокуратуру и создали как отдельный департамент специализированную прокуратуру. Это, в принципе, может быть нормальной юридической конструкцией. Но эту специализированную прокуратуру создали с очень ограниченным кругом функциональных полномочий, оставив лишь процессуальное руководство в уголовном производстве. Забрали функцию представительства интересов государства, забыли вообще об административной практике и административных военных правонарушениях", - объяснил он.

По словам замгенпрокурора, речь идет о таких преступлениях, как нарушение порядка несения службы, злоупотреблении алкогольными напитками и нарушении уставных требований - как рядовым составом, так и командирами.

По решению генпрокурора произошло переформатирование работы специализированных прокуроров и утраченные полномочия были возвращены. "Специализированными прокурорами составлено и направлено в суд 211 протоколов о совершении военных админправонарушений, - заявил Якубовский. - В частности, в отношении начальника юридической службы - помощника Командующего Медицинских сил ВСУ, полковника юстиции - за халатное отношение к военной службе при организации закупки медицинского оборудования в КНР. А также относительно Командующего Медицинских сил ВСУ, генерал-майора медицинской службы - за служебную халатность при подготовке и заключении договоров на покупку медицинского имущества для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Он также подчеркнул, что в октябре прошлого года было принято решение о формировании полноценной специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере в Офисе генерального прокурора с полным функционалом.

Как результат - активизирована и работа в сфере предотвращения коррупции. Так, при участии прокуроров спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Соломенский райсуд Киева рассматривает админпротокол по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля) в отношении одного из экс-заместителей министра обороны Украины.

"Теперь у нас есть трехуровневая система: гарнизонные местные прокуратуры, прокуратуры регионов и специализированная прокуратура в Офисе генпрокурора", - отметил замгенпрокурора.