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Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин

Несмотря на уверенность власти в начале вакцинации от коронавируса в Украине в "районе 15 февраля или позже", списки людей на прививку еще полностью не готовы.

Об этом и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Сейчас продолжается верификация списков, потому что это довольно длительный процесс. Надеемся, что на следующей неделе этот процесс будет завершен окончательно по всем областям Украины. Сейчас этот процесс преимущественно фокусируется на количестве вакцин, которые придут в пределах первой волны COVAX, это 117 000 доз - то есть это 58 000 людей, которые будут вакцинированы в первую очередь. Финализированные (списки. - Ред.) еще не верифицированы на уровне областей", - заявил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией

Напомним, международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану, в первом полугодии в Украину направят 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca.

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Топ комментарии
+4
Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7780
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09.02.2021 19:36
+3
Мы скоро будем единственной страной в Мире где не проводят вакцинацию.(я кста против поголовной вакцинации).. Но это ЗеЧмо неспособно вообще - закрытой крышкой пианино во время игры Зе куем на нем его сделали импотентом во ВСЕМ !!!.
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09.02.2021 19:45
+2
Списки на утилизацию еще не готовы, но мы о вас заботимся.
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09.02.2021 19:27
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Списки на утилизацию еще не готовы, но мы о вас заботимся.
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09.02.2021 19:27 Ответить
вакціна тільки для кварталу блазнів, офісу зради і брехні на Банковій і друзям потерпілого чма бо завдання чма - знищення нації...

Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7171
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09.02.2021 19:29 Ответить
Ты знаешь, и без вакцины хорошо.
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09.02.2021 19:36 Ответить
Я ***, три місяці сидів на вашому локдауні і не маю права на свою нормальну вакцину? Зараз подивимось яку китайську бурду вони нам впарять!
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09.02.2021 19:37 Ответить
Так нормальних вакцин немає. Тобто вакцин, які пройшли повний спектр всіх випробуваннь згідно технологічного регламенту. Всі без виключення вакцини так би мовити форсмажорні. Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7999
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09.02.2021 20:07 Ответить
Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7687
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09.02.2021 20:24 Ответить
Ну тесты бесплатные вроде как были. Но это если верить официальным источникам информации.
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09.02.2021 20:26 Ответить
Безкоштовна вакцина лише в мишоловці
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09.02.2021 22:29 Ответить
Ты не на нашем локдауне сидел друже. Я то как раз против. Даю тебе ссылочку на официальный сайт WTF(Всемирный экономический форум) Here's how life could change in my city by the year 2030 - Вот как жизнь в моем городе может измениться к 2030 году. Это не я придумал. Прочитай внимательно, переводчик Google в помощь. Надеюсь ты поймешь что стоит за коронабесием и вакцинацией. Потому что сидеть на лохдауне = сидеть сам знаешь на чем.
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09.02.2021 20:12 Ответить
То, что Зеленский и К украдут процентов 10-12 вакцины - это не самое страшное.
Страшно то, что они не способны организовать полный цикл вакцинации в соответствии с нормативными требованиями температурного режима.
Половина, а то и более населения получит испорченную вакцину со всеми последствиями отсюда вытекающими. Тут не до политики - речь идет о тысячах жизней людей.
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09.02.2021 20:06 Ответить
Сто тисяч вакцини Пфайзер завезуть для номенклатури, іншим- другий сорт? Я так розумію.
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09.02.2021 19:28 Ответить
У Пфайзера побочек уйма, так что...
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09.02.2021 19:31 Ответить
у чма вакцина у білому порошку мабуть не закінчується...

Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 9619
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09.02.2021 19:35 Ответить
Месяц назад они тонну герыча нажили, так что "эта музыка будет вечной".
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09.02.2021 19:45 Ответить
Можешь просто переболеть и заиметь себе антитела бесплатно Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5438
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09.02.2021 19:33 Ответить
Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна буде трьома способами -сказав Зеленський. -"Через спеціальний сайт, мобільний застосунок "Дія" чи сімейного лікаря. Але вакцини я ще не дістав, так шо покищо курітє бамбук й підписуйтесь на мій піздьож на ютубє" Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 6232
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09.02.2021 19:34 Ответить
Ну вот же я рассказал лайфхак, как заиметь антитела без всякой вакцинации Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2648
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09.02.2021 19:36 Ответить
Главное ласты не склеить, чисто по левым причинам, в этот период Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2550
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09.02.2021 19:51 Ответить
Ну так побочные эффекты. Куда без них?...
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09.02.2021 19:52 Ответить
Причем у любого практически лекарства и вакцин они обычно есть. Бывает, что вплоть до летального исхода.
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09.02.2021 20:10 Ответить
А так дёшево и сердито. Шмыгаль одобрит и весь кабмин и вicлюк поддержат. Они любят, когда "оно само".
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09.02.2021 20:14 Ответить
расссосается?)))
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09.02.2021 20:42 Ответить
рассосается не любят, бо то обычно приходится им, а не у них. Они ж "на зарплате" у тех, кто других трудовых и социальных отношений себе не представляет.
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09.02.2021 20:45 Ответить
Ну за год же как-то без вакцин ласты не склеяли . Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 6221
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09.02.2021 20:09 Ответить
На том и надо стоять... не дождутся!!! Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5308
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09.02.2021 20:41 Ответить
Вот и я о том же. Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7653
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09.02.2021 21:01 Ответить
Навпаки, - Пфайзер будуть колоть пенсам і медпрацівникам а китайський шмурдяк номенклатурі. Як завжди.
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09.02.2021 19:34 Ответить
Все точно як наросії там ***** для під*****вників завіз файзер а русотряпок новічком колотимуть
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09.02.2021 19:36 Ответить
При чем, набирать будут из одной упаковки и тем и тем, а бабло тупо сп-здят Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 6166
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09.02.2021 19:38 Ответить
Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7780
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09.02.2021 19:36 Ответить
Просто інформація.
Афганістан отримав першу партію COVID-вакцини AstraZeneca.
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09.02.2021 19:39 Ответить
Мы скоро будем единственной страной в Мире где не проводят вакцинацию.(я кста против поголовной вакцинации).. Но это ЗеЧмо неспособно вообще - закрытой крышкой пианино во время игры Зе куем на нем его сделали импотентом во ВСЕМ !!!.
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09.02.2021 19:45 Ответить
Очень было бы интересно, когда начнется вакцинация, узнать у Вас как скоро вы вакцинировались и вакцинировались ли вообще.
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09.02.2021 20:23 Ответить
ВООЗ - "Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna." Списки на вакцинацию от COVID-19 еще не верифицированы на уровне областей, - глава ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 1552 ... какая в куя массовая вакцинация !!!
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09.02.2021 19:40 Ответить
та вакцинація поможе як лохдауни. нема гарантії що від вакцини треба буде спасатись
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09.02.2021 20:24 Ответить
Гарантії немає, є впевненість..
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09.02.2021 22:36 Ответить
Списки на вакцинацію проти COVID-19 ще не верифіковано на рівні областей, - очільник ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 9780
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10.02.2021 07:34 Ответить
Можна складать список на ЦН. Списки на вакцинацію проти COVID-19 ще не верифіковано на рівні областей, - очільник ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 4766
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10.02.2021 03:19 Ответить
 
 