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Новости Политика Украины
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Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверяет, что Североатлантический альянс будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в Альянсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чем более успешной будет Украина в выполнении реформ, тем ближе она будет к стандартам НАТО, и тем ближе Украина будет к членству НАТО. Я не могу дать вам конкретную дату (когда Украина станет членом Альянса), но я могу сказать, что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее евроатлантических устремлениях и поддерживать в ее продвижении к членству в НАТО. Лучший путь к этому - фокусироваться на реформах и продолжать модернизировать и укреплять демократические институции Украины", - сказал Столтенберг во вторник в Брюсселе по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Он напомнил, что двери НАТО остаются открытыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом

"В 2008 году НАТО принял решение о членстве Украины, и мы остаемся ему верными. Фокус сейчас должен быть на реформах, которые нужно продолжать, чтобы гарантировать, что у Украины есть демократический и политический контроль над ее оборонными институциями и вооруженными силами, что продолжаются усилия, направленные на борьбу с коррупцией и усиление демократических институций. Это хорошо для Украины в отношении НАТО", - подчеркнул генсек Альянса.

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Топ комментарии
+4
Так это шо - вiслюка прямо сейчас уже на ростов гнать?
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09.02.2021 19:51
+4
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкрито послав на рояль Зеленського

"Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі". ЗеВлада нічого не зробила корисного, а лише руйнує ті досягнення, шо були здобуті в 2014-2019рр.
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09.02.2021 19:53
+4
вот и ответ шмыгалю на "хочу вместе с Грузией" Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1132
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09.02.2021 19:55
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Так это шо - вiслюка прямо сейчас уже на ростов гнать?
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09.02.2021 19:51 Ответить
Экс-Премьер-министр Украины пани Юлия Тимошенко сорвала присоединение Украины к Плану действий по приобретению членства в НАТО (ПДЧ) в ранее намеченные сроки. Об этом заявил экс-министр обороны Украины, депутат Верховной Рады (фракция НУНС), глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко в ходе международной конференции «Новая Украина в новой Европе».Источник: https://www.rosbalt.ru/ukraina/2008/02/04/453180.html
Починаючи з 1995 року щодо «Тигрюлi» було порушено 24 кримінальні справи, - заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.
13 лютого 2001 року ледi Юбула вперше заарештована. Судили прем'єрку за контрабанду російського газу в Україну, несплату податків та розкрадання мільярда доларів США. Уявляєте взагалі що таке мільярд $ в 2001 роцi?
Через 10 рокiв, в 2011 році вона знову сидить на лаві підсудних i була засуджена Печерським судом Києва до семи років ув'язнення. З Качанівської колонїї «метанову принцесу» достроково звільнила «злочинна влада» - Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Володимир Кличко.
Щира українка - Капітельман-Григян, яка підписала кабальний контракт з Московією на поставку 50 мільярдів кубометрів газу в рік за найвищу в Европе ціною, тепер заявляє, что, віявляється в Україні досить и власного газу.
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09.02.2021 20:51 Ответить
Не гнать вiслюка на ростов, или шо?
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09.02.2021 20:53 Ответить
Справжні наміри Юлії Тимошенко остаточно стали зрозумілими Заходу в січні 2008 року. Під час візиту до Брюсселю вона відмовилася взяти участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Знаковою в політичній кар'єрі Тимошенко стала поїздка до Мюнхену, де 6-7 лютого 2009 року вона взяла участь у конференції з питань міжнародної безпеки.
"Якщо ви бачите, що у вікні горить світло, це не привід стукати в двері", - окреслив там Саркозі політику щодо розширення НАТО. Тимошенко поводилася повністю у відповідності до побажань французького друга - вона забула, що вступ до НАТО залишається законодавчо закріпленою метою України.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства. Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".

11 лют. 2009 р Юлія Тимошенко: геть від Альянсу! | Українська правда
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
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09.02.2021 23:04 Ответить
"Європейська система колективної безпеки" - це ідея путіна, яку він в той час пропонував Європі на противагу НАТО. В ЄС ідею не підтримали, відповівши, що у них вже є ефективна система безпеки НАТО і створювати ще одну сенсу не має. Але Юлія Тимошенко на цю ідею путіна пристала і саміті НАТО її просувала.
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09.02.2021 23:10 Ответить
так, так і Меркель тоді не казала, що Україну до НАТО краще не брати, щоб не дражнити Путіна...
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10.02.2021 08:34 Ответить
Меркель тоді зіграла головну роль, щоб не надати ПДЧ Україні. Але вона посилалась, в тому числі, і на відсутність консенсусу в Україні навіть серед керівництва країни у питанні щодо членства в НАТО, зважаючи на позицію тодішнього прем'єр міністра Юлії Тимошенко.
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10.02.2021 13:35 Ответить
як раз навпаки, керівництво було більш-менш єдине у цьому питанні. Юлька тоді, як прем'єр, підписала звернення Кабміну про прохання надання статусу. То що тут всякі Вітренки влаштовували шоу по країні - "не сдадимся в плен НАТО, НАТО - нет" то ніяк не була позиція керівництва. А всі заяви Тимошенко про необхідність проведення референдуму, з'явились як раз після того, як фрау Ангела зробила таку фігню. Ну і не треба забувати, про корупційні скандали серед вищого "нового" керівництва, які були після Майдану. Можемо сівочолому гетьману і за це подякувати.
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11.02.2021 02:52 Ответить
Звернення кабміну не було. Це була ініціатива Ющенка, щоб президент і прем'єр міністр підписати звернення про надання ПДЧ. Жулька стала вимагати нехай також підпише і голова Верховної Ради Яценюк, сама підписувати не хотіла, все вигадувала відмовки і хвостом виляла. Тоді президент Ющенко викликав її і Яценюка до себе в кабінет наче б то на нараду, а коли вона прийшла, Яценюк вже сидів в кабінеті, Ющенко зачинив двері на ключ і сказав: "З кабінету не вийдеш поки не підпишеш звернення". У Жульки іншого виходу не було, як або підписати і вийти через двері, або не підписати але тоді прийшлось би плигати у вікно, бо двері зачинені. У вікно плигати було ризиковано для життя і вона підписала. Ось така була історія з підписанням заяви трьох. Цю історію сам Ющенко розказував.
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11.02.2021 13:11 Ответить
Германия, которая является одной из ведущих стран Европы и одним из лидеров Альянса, решила не торопиться с предоставлением Украине ПДЧ. Причины этого кроются в подходе Германии к роли Альянса и его дальнейшего концептуального развития.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2008/04/7/4437248/
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27.02.2021 08:13 Ответить
Меркель і Саркозі відпрацювали тоді своє зобов'язання перед путіним не пустити Україну в НАТО і ЄС. А "причины кроются в подходе" - це демагогія і подвійні стандарти фріців.
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27.02.2021 11:41 Ответить
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкрито послав на рояль Зеленського

"Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі". ЗеВлада нічого не зробила корисного, а лише руйнує ті досягнення, шо були здобуті в 2014-2019рр.
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09.02.2021 19:53 Ответить
Виходить послав...
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09.02.2021 19:54 Ответить
Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5243
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09.02.2021 19:56 Ответить
Можно б было сказать, шо талант, если б он и это не сп-здил...
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09.02.2021 19:59 Ответить
Хто ще не плюнув в зелену небриту шмарклю, яка навіть краватку сцить вдягнути
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09.02.2021 20:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=PRPEs1SOBU0&feature=emb_logo
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09.02.2021 20:06 Ответить
Може вам ще й Вовків з судів прогнати? Байден, твою Юту мать! Чому ми ще не в НАТО???
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09.02.2021 19:54 Ответить
ага с этими шлимазлами сфокусируешься на реформах
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09.02.2021 19:54 Ответить
вот и ответ шмыгалю на "хочу вместе с Грузией" Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1132
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09.02.2021 19:55 Ответить
да ладно, тут эксперды бормотали мол самое важное вооружение (железо) по стандартам НАТО. То что надо менять просовковое и идиотское мышление общества, это им было не по душе и проголосовали по приколу.
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09.02.2021 20:00 Ответить
Самое важное ВООРУЖЕНИЕ! Особенно сейчас, когда тонны свинособачатины налетают...
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09.02.2021 20:26 Ответить
Как всегда, много трескотни, а на выходе ноль.
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09.02.2021 20:01 Ответить
Год назад они то НАТО тупо игнорили - "нас там не ждут", а тут вдруг зачесалось.
А еще через год в другом месте зачешется. Нахера НАТЕ такие красавцы.
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09.02.2021 20:04 Ответить
А кто за реформы платить то будет? А это уже, свыше 15 штук баксов, каждый месяц, в конверте, каждому неподкупному зЕпутату! А некоторым, в разы больше...
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09.02.2021 20:13 Ответить
Mission: Impossible
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09.02.2021 20:21 Ответить
Пустые слова.
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09.02.2021 20:35 Ответить
НАТО пустыми словами не разбрасывается, это тебе не пынеходы.
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09.02.2021 20:40 Ответить
Украина своей армией затмит половину НАТО. Лучше иметь ядерные боеголовки, чем слушать тупую болтовню этой перхоти.
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09.02.2021 20:44 Ответить
гнид вычесать и ничего в этом Мире страшно не будет.
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09.02.2021 20:49 Ответить
Столтенберг , указал "зе" власти .как свалить от НАТО в сторону рашки
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09.02.2021 21:18 Ответить
"дємократічєской інстітуцієй" танки не зупиниш а реформою ворожий літак не поцілиш Може треба повчитися цьому в румунських, болгарських та албанських натовців?
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09.02.2021 21:23 Ответить
Пасиб, кэп. Что бы мы без тебя делали...
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09.02.2021 21:25 Ответить
Гей-гей демократія буде!Начувайтеся,браття!
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09.02.2021 21:39 Ответить
и как сфокусироваться на реформах ?..Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8446
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09.02.2021 22:09 Ответить
7 ЛЮТОГО 2019 РОКУ... ПАРЛАМЕНТ ВНІС ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ ПРО КУРС УКРАЇНИ НА ЄС І NАТО. ДОЛЕНОСНЕ, ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ... 334 голоси «ЗА».
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09.02.2021 23:51 Ответить
 
 