Лучший путь Украины к членству в НАТО - фокусироваться на реформах и укреплять демократические институции, - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверяет, что Североатлантический альянс будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в Альянсе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Чем более успешной будет Украина в выполнении реформ, тем ближе она будет к стандартам НАТО, и тем ближе Украина будет к членству НАТО. Я не могу дать вам конкретную дату (когда Украина станет членом Альянса), но я могу сказать, что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее евроатлантических устремлениях и поддерживать в ее продвижении к членству в НАТО. Лучший путь к этому - фокусироваться на реформах и продолжать модернизировать и укреплять демократические институции Украины", - сказал Столтенберг во вторник в Брюсселе по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Он напомнил, что двери НАТО остаются открытыми.
"В 2008 году НАТО принял решение о членстве Украины, и мы остаемся ему верными. Фокус сейчас должен быть на реформах, которые нужно продолжать, чтобы гарантировать, что у Украины есть демократический и политический контроль над ее оборонными институциями и вооруженными силами, что продолжаются усилия, направленные на борьбу с коррупцией и усиление демократических институций. Это хорошо для Украины в отношении НАТО", - подчеркнул генсек Альянса.
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Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства. Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".
11 лют. 2009 р Юлія Тимошенко: геть від Альянсу! | Українська правда
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2008/04/7/4437248/
"Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі". ЗеВлада нічого не зробила корисного, а лише руйнує ті досягнення, шо були здобуті в 2014-2019рр.
А еще через год в другом месте зачешется. Нахера НАТЕ такие красавцы.