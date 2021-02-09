Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии, ведь они не преступники, - Шкарлет
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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов и внефракционный нардеп Вадим Новинский имеют право входить в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия".
Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Каждое учреждение высшего образования имеет автономию, и исключительно по представлению учреждения высшего образования формируется приказ о формировании наблюдательного совета. Скажите, фамилии Портнова, Новинского, еще кого-то, они являются осужденными, преступниками, или они не имеют права, или есть вещи, из-за которых (им. - Ред.) запрещено законом быть в наблюдательном совете?", - сказал Шкарлет.
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Министр подчеркнул, что Одесская юракадемия подала данное представление и Минобразования его согласовало.
"Если это преступник, если неким образом лицо не может быть в составе набсовета, тогда министерство его не согласует", - подчеркнул он.
Как сообщалось, в январе 2021 года в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошли Портнов и Новинский.
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вот и с захарченко вже ведуть перемови про повернення:
Руководитель аппарата заместителя (Назарова А.Ю.) генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко провел 05.02.2021 г. около трех часов в здании посольства Украины в республике Беларусь.
Справа не в бюджетних коштах, а в тому що цей заклад - бастіон руцкого міру та отруїв свідомість тисяч молодих людей .
Логічно що викладачі там суцільні риги та воздыхатели русского мира.
Хочеш стати регіАналом та ворогом Країни? Тобі в Одеську юридичну академію!!!
Я б такий щоб провів тотальну чистку в навчальних закладах всіх рівнів. Одна ця підагог доктор наук, яка не володіє державною мовою, з Києва чого варта. Навчальні заклади та родина формують самоідентичність молодох людини. Навчальні заклади нваіть більше чим родана. Тотальний fail навчальних закладів та державної освітньої політики може пояснити, що через 30 років після смерті срср у на така кількість совкодрочерів.
А з такими ...... як це непорозуміня в якості міністра освіти, буде рцький мір мати 20% голосів ще 30 років, ще 30 років будуть тягнути країну в прірву запоребріка
З юридичної точки зору - так, а з моральної - це негідники. А тепер давайте разом розв"яжемо задачку: Якщо викладачі негідники, то ким будуть випускники академії ?