Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин

Украина может получить от Всемирного банка компенсацию в 30 млн долларов, если прививки от COVID-19 будут сделаны 10 млн украинцев из групп риска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Такая возможность обсуждалась на совместном совещании Минфина и Минздрава со Всемирным банком.

"При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме 30 млн долл. США", - сказано в сообщении.

Эти средства пойдут в общий фонд государственного бюджета Украины, отмечает Минфин.

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