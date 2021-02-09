Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин
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Украина может получить от Всемирного банка компенсацию в 30 млн долларов, если прививки от COVID-19 будут сделаны 10 млн украинцев из групп риска.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Такая возможность обсуждалась на совместном совещании Минфина и Минздрава со Всемирным банком.
"При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме 30 млн долл. США", - сказано в сообщении.
Эти средства пойдут в общий фонд государственного бюджета Украины, отмечает Минфин.
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+15 Tat Prut
показать весь комментарий09.02.2021 20:30
+13 Странник Виртуальный 2cc6e9e4
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+7 Петр Дибров 4c656e43
показать весь комментарий09.02.2021 21:33
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Пожалуйста, подождите...
"Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией"
Хотя я подразумевал иное. Это напоминает не компенсацию, а откат за выполненный контракт.
Да и вообще спекуляции на здоровье людей выглядят, мягко говоря, цинично.
Ну а лично меня оценить невозможно, я бесценен.
Існуєж спеціальний фонд куди складувалисьгрошики в тому числі і закордонних донорів... є чудові дороги "по зімніку"...ну то таке... "США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство" ..а "Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией".. де ж збитки? кругом один... млть...профіт. Шмигаль взагалі заявив що до кінця року той ковід подолає. чємпіони ж...
Щось у тебе айпі скаче... То Німеччина, то Україна...
Складно звонишь, да об одном забываешь: а не стала бы Аня на Петровке колоться? (с)
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Каждому!!!
Тобто "дайтє денєх" не прокатило... Звісно $30 лямов для наших чємпіонів то лише в зубах поколупатись...але і їх не дали, бо в нас лише базікають і лаштують програми з графіками... а потім виділені гроші тупо дезінтегруються ...миші з'їли, дайте ще...
МИНЗДРАВ и Всемирный банк разрабатывают вопросы возможной реализации проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», согласно которого сумма займа для Украины составит 90 млн долл.
https://mof.gov.ua/uk/news/roman_iermolichev_ukraina_otrimaie_pidtrimku_svitovogo_banku_za_dosiagnennia_vimiriuvanikh_pokaznikiv_vaktsinatsii_naselennia-2699
ЗАЙМ, не помощь безвозмездная, а обычный кредит ще не понятно под какие проценты.
10млн. человек * на саму. дешевую в 10 баксов и *2 раза на человека = нужно потратить 200млн баксов.
А если брать Пфайзер или другую какую Евро вакцину сумма будет значительно выше.
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Выглядит какой-то грандиозной авантюрой
Вчора ж, по-поєму, якраз "мітингували".
А Ви пропустили.
Там іще крім них така =бригада=: і отой Радуцький, і Єрмак, і Подоляк, і Арахамія (до речі, не видно щось те нещастя) - вся зе-шваль. Колоти - не переколоти.
Механизм прост.
В бюджет перечисляются деньги.
Депутаты принимают соотв. законы об обязательной вакцинации и ограничениях.
Деньги из бюджета используются компаниям неформально этим самым депутатам принадлежащим или аффилированным с ними.
Компании занимаются ИБД, проводя гвоздь по цене Теслы.
Профит жеж...
Ответственность за побочки, пост-маркетинговые иследования, принцип верховенства права... та куда там.
Формально не прикопаешься, ибо все официально.
Вакцина VIO-19 (рекомбинантная ChAdOx1-S)
Рекомбинантный вектор аденовируса шимпанзе с дефицитом репликации, кодирующий гликопротеин SARS-CoV-2 Spike. Вырабатывается генетически модифицированными клетками 293 эмбриональной почки человека (НЕК).
Этот продукт содержит генетически модифицированные организмы (ГМО).
Другими вспомогательными веществами являются: L-гистидин, моногидрат гидрохлорида L-гистидина, гексагидрат хлорида магния, полисорбат 80, этанол, сахароза, хлорид натрия, дигидрат динатрия эдетата, вода для иньекций.