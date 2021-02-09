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вакцина (3504) Всемирный Банк (143) Минфин (501)

Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин

Украина может получить от Всемирного банка компенсацию в 30 млн долларов, если прививки от COVID-19 будут сделаны 10 млн украинцев из групп риска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Такая возможность обсуждалась на совместном совещании Минфина и Минздрава со Всемирным банком.

"При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме 30 млн долл. США", - сказано в сообщении.

Эти средства пойдут в общий фонд государственного бюджета Украины, отмечает Минфин.

Также на Цензор.НЕТ: "Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters

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Топ комментарии
+15
100% Степанов уже завтра может график показать что вакцинировано именное 10 млн и на после обеда будет ещё 5 млн.
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09.02.2021 20:30
+13
Ну у нас такое легко делается. Бумага все стерпит. Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 5139
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09.02.2021 20:28
+7
Мутное предложение, мутная интерпретация новости,мутная схема и мутный результат ожидается...
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09.02.2021 21:33
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Ну у нас такое легко делается. Бумага все стерпит. Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 5139
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09.02.2021 20:28 Ответить
100% Степанов уже завтра может график показать что вакцинировано именное 10 млн и на после обеда будет ещё 5 млн.
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09.02.2021 20:30 Ответить
Надо закупить на мильярд, а тогда компенсация, там считать умеют.
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09.02.2021 20:34 Ответить
Ну не удивлюсь, если они покажут график вакцинированных уже вчера.
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09.02.2021 21:03 Ответить
дайте мне 10 лямов я вакцинирую 20 млн.
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09.02.2021 20:29 Ответить
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Это шо-шантаж?
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09.02.2021 20:41 Ответить
Почему же. Может просто конкурентный бизнес. Хватит монополий. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2795
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09.02.2021 21:04 Ответить
НЕ, почемуто хотят всех уколоть.Еще и деньги предлагают. А шо ж они хотят уколоть?
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09.02.2021 21:22 Ответить
чипировать всех лишнехромосомных мечтают Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8757 а сверху еще 5G приложить для надежности Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4914
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10.02.2021 02:10 Ответить
Это взятка.
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10.02.2021 01:54 Ответить
Если уж так, тотальная проверка вакцинации, включая цикл транспортировки и условия хранения вакцин. А кому хоть заплатят, не вакцинирующимся? Если им, завтра больницы будут в облоге
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09.02.2021 20:30 Ответить
Талі заголовка прочитати нє, ніяк?)))
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09.02.2021 20:40 Ответить
а шо там такого смешного? В Украине нет холодильников для хранения. Файзер, к примеру, хранится 5 дней за рамками холодильника. Т.е .даже для хранения нужна серьезная квалификация. Ее нет, а потому нужен контроль, чтобы не кололи просроченные или испорченные вакцины. Но если это смешно, пусть так и будет.
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09.02.2021 20:44 Ответить
и оборудование(я пропустил это слово). Но по-моему и так ясно...
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09.02.2021 20:45 Ответить
Ти ще й не усі заголовки читаєш.
"Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией"
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09.02.2021 20:54 Ответить
А зеленский сказал, что к концу 2020 будет мир. И шо? Какое имеет значение то, что говорят эти зеленые упыри? Никакого.
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09.02.2021 20:58 Ответить
Тобто дурню ти читаєш, а дійсно цікаві речі ні. Це якийсь збій мозкової діяльності?
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09.02.2021 21:14 Ответить
Это что-то новенькое. Раньше такого от тебя не наблюдалось. Но да, зеленский - это таки дурня. Два года об этом толмачу, наконец некие результаты появились. Если же речь о Степанове, то что там интересного? Как были украдены 700млн? Так это к НАБУ. Им должно быть интересно.
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09.02.2021 21:20 Ответить
Тобто збій. Не здивований.
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09.02.2021 21:22 Ответить
Да, но это вряд ли что-то изменит. Зеленский - дурня, зебобы - идиоты, которые верят в дурню.
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09.02.2021 21:27 Ответить
Системный збій. Це вже гірше і не лікується швидкоруч.
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09.02.2021 21:54 Ответить
И не надо. Особенно, если в "лечении" ничего не понимаешь.
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09.02.2021 22:03 Ответить
Мене не здивує, якщо ця так звана "частная компания" буде чудним чином афільована або з самим Степановим, або з його оточенням. Ну і потім - нард просто стібеться. Бо коронабєсіє змінилося вакцинобєсієм. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1020
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09.02.2021 21:09 Ответить
Я давно і нічому не дивуюся- а цікавлять мене виключно справи.
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09.02.2021 21:11 Ответить
вот прямо нет холодильников в Украине? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9005 в каждом ларьке такой холодильник для продажи мороженого стоит Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7388
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10.02.2021 02:11 Ответить
Щезни, кацап.
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09.02.2021 21:15 Ответить
3 доляра на людину. Якщо їх будуть роздавати перед вакцинацією, то від пенсів відбою не буде.
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09.02.2021 20:32 Ответить
щось дешево нас оцінили. а грошики підуть до бюджету і це дещо напружує.
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09.02.2021 20:46 Ответить
Спутник пойдет? А так миссия не выполнима, больше нам никто не даст.
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09.02.2021 20:32 Ответить
Литва прекратила поставки газа в Калининградскую область.РАБссия сильно возмущам-с... Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 8676 Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 9931
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09.02.2021 20:32 Ответить
Кенегсберг просится в радную гавань.
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09.02.2021 20:44 Ответить
А Amber grid утверждает что это Газпром остановил. Даже не знаю кому верить, оператору гтс Литвы или пиз..лу сенатору))
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09.02.2021 21:00 Ответить
Берегите детей и ни коем случае не вакцинируйте...Болваны Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 4874
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09.02.2021 20:35 Ответить
****, мелочные. Я бы на месте наших дал 300$, чтобы отъ.....сь от Украины.
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09.02.2021 20:36 Ответить
А 2 млрд. долларів куди поділись?
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09.02.2021 20:37 Ответить
Так, я плачу податки, отже ті, хто живе з них- винні мені. Так працює система здорової країни. А от країна курця працює так, як зараз- неперстки крутяться, бабки мутяться.
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09.02.2021 21:00 Ответить
то есть на вакцину стоимостью 3 доллара...
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09.02.2021 20:41 Ответить
У меня сложилось несколько иное впечатление - в три доллара они оценивают, условно говоря, каждого вакцинированного украинца.
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09.02.2021 21:34 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4031
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09.02.2021 22:27 Ответить
чем лучше,что степашка закупает вакцину в десять раз дороже?тебя дороже оценили? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 325
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09.02.2021 22:41 Ответить
Оба рябое, правда наше рябее.
Хотя я подразумевал иное. Это напоминает не компенсацию, а откат за выполненный контракт.
Да и вообще спекуляции на здоровье людей выглядят, мягко говоря, цинично.
Ну а лично меня оценить невозможно, я бесценен. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2313 Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1488
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09.02.2021 22:55 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3808
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09.02.2021 22:58 Ответить
Дам государству шесть баксов, чтобы бюджет поправило, и от меня отстало.
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10.02.2021 02:11 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8055
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10.02.2021 03:13 Ответить
Все интереснее и интереснее... (С)
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09.02.2021 20:42 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 981 збитків? Ви серйозно? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2421 Сьогодні Стєпанов фонтанував зі швидкістю гіперлупа... "Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой" Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 981 Існує ж спеціальний фонд куди складувались грошики в тому числі і закордонних донорів... є чудові дороги "по зімніку"...ну то таке... "США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство" ..а "Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией".. де ж збитки? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2421 кругом один... млть...профіт. Шмигаль взагалі заявив що до кінця року той ковід подолає. чємпіони ж...
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09.02.2021 21:56 Ответить
пандемії нема, вакцинація нхйя?
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09.02.2021 20:50 Ответить
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Дёшево как-то, без размаха. Всего 30-ть миллионов.
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09.02.2021 20:52 Ответить
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тут даже на астразенеку не хватит, так что за 30 лямов не больше 500 000 украинцев
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09.02.2021 20:58 Ответить
Не ужели это правда? Что Вакциной регулируют рождаемость. Что готовы платить ЕС за стерилизацию.
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09.02.2021 20:59 Ответить
Так, правда. Шапочка з фольги на полиці- вдягни, і йди палити портрет Гейтса та вежі 5G.
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09.02.2021 21:02 Ответить
та не...таких как ты на расее меньше не становится Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6152
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09.02.2021 22:49 Ответить
вакцинация, чипизация, печать сотоны, конец света, спасайтесь православные!
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09.02.2021 21:00 Ответить
щас, будут спасать 8 млрдов ртов на планете и начнут с украинцев....
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09.02.2021 21:31 Ответить
Золотой міліард, сорос, рєптілоїди!!!111

Щось у тебе айпі скаче... То Німеччина, то Україна...
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09.02.2021 21:46 Ответить
смешноооооо..... айпи скаче, не знаю почему...
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09.02.2021 21:49 Ответить
Три долара за одного піддослідного кроля - це грабьож.
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09.02.2021 21:05 Ответить
А можно деньги вперед?
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09.02.2021 21:13 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4772
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09.02.2021 21:35 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1826
Складно звонишь, да об одном забываешь: а не стала бы Аня на Петровке колоться? (с)
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09.02.2021 21:14 Ответить
Мутное предложение, мутная интерпретация новости,мутная схема и мутный результат ожидается...
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09.02.2021 21:33 Ответить
Всемирный Банк даст Украине $30 млн

**********
Каждому!!! Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4863

Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6135
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10.02.2021 00:23 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2717 умно...."...но стулья впєрьод..."(с)
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09.02.2021 21:34 Ответить
Життя на гроші. Єто єсть еуропейскій гумманізмь!
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09.02.2021 21:34 Ответить
Розпил буде
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09.02.2021 21:37 Ответить
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Хорошие деньги, надо колоться.
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09.02.2021 21:40 Ответить
А какой конкретно вакциной не оговаривается? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8107
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09.02.2021 22:05 Ответить
"При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме 30 млн долл. США"Источник: https://censor.net/ru/n3246976

Тобто "дайтє денєх" не прокатило... Звісно $30 лямов для наших чємпіонів то лише в зубах поколупатись...але і їх не дали, бо в нас лише базікають і лаштують програми з графіками... а потім виділені гроші тупо дезінтегруються ...миші з'їли, дайте ще...
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09.02.2021 22:15 Ответить
пишите уже правду наконец:
МИНЗДРАВ и Всемирный банк разрабатывают вопросы возможной реализации проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», согласно которого сумма займа для Украины составит 90 млн долл.

https://mof.gov.ua/uk/news/roman_iermolichev_ukraina_otrimaie_pidtrimku_svitovogo_banku_za_dosiagnennia_vimiriuvanikh_pokaznikiv_vaktsinatsii_naselennia-2699

ЗАЙМ, не помощь безвозмездная, а обычный кредит ще не понятно под какие проценты.
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09.02.2021 22:11 Ответить
а компенсация в 30млн, только при вакцинации 10млн украинцев. Нужной им вакциной.
10млн. человек * на саму. дешевую в 10 баксов и *2 раза на человека = нужно потратить 200млн баксов.
А если брать Пфайзер или другую какую Евро вакцину сумма будет значительно выше.
---------
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09.02.2021 22:18 Ответить
Ничего удивительного. Ротшильды - поганые шантажисты.
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09.02.2021 23:06 Ответить
ты кенгуру уже подоил на ночь? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4633
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10.02.2021 02:13 Ответить
после такого заявления вакцинироваться как-то совсем перехотелось.
Выглядит какой-то грандиозной авантюрой
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10.02.2021 01:37 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 822
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10.02.2021 02:01 Ответить
Лучше на митинг пойти за ОПЗЖ-- там больше платят и ничем не колят.
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10.02.2021 01:59 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5485

Вчора ж, по-поєму, якраз "мітингували".
А Ви пропустили. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5485
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10.02.2021 03:15 Ответить
Аж по 3 бакса за одного Украинца плотют. То-то власть хочет всех китайской паленкой обколоть.
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10.02.2021 02:54 Ответить
А якщо в Україні не набереться стільки бажаючих щеплюватися - то шо ? Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7554
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10.02.2021 03:15 Ответить
Степанова и Ляшка обколют с ног до головы всеми остатками.
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10.02.2021 04:23 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5254 Я думаю, вони втечуть тоді ...

Там іще крім них така =бригада=: і отой Радуцький, і Єрмак, і Подоляк, і Арахамія (до речі, не видно щось те нещастя) - вся зе-шваль. Колоти - не переколоти. Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4309
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10.02.2021 04:43 Ответить
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7375
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10.02.2021 07:34 Ответить
Тогда отключим газ
Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8245
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10.02.2021 05:52 Ответить
Та вони і без цього можуть відключити.
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10.02.2021 07:43 Ответить
Вот это, Антип, называется взятка на государственном уровне.
Механизм прост.
В бюджет перечисляются деньги.
Депутаты принимают соотв. законы об обязательной вакцинации и ограничениях.
Деньги из бюджета используются компаниям неформально этим самым депутатам принадлежащим или аффилированным с ними.
Компании занимаются ИБД, проводя гвоздь по цене Теслы.
Профит жеж...

Ответственность за побочки, пост-маркетинговые иследования, принцип верховенства права... та куда там.
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10.02.2021 10:17 Ответить
Заметь.
Формально не прикопаешься, ибо все официально.
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10.02.2021 10:17 Ответить
COVID-19 ВАКЦИНА СОДЕРЖИТ В 0,5 МЛ
Вакцина VIO-19 (рекомбинантная ChAdOx1-S)
Рекомбинантный вектор аденовируса шимпанзе с дефицитом репликации, кодирующий гликопротеин SARS-CoV-2 Spike. Вырабатывается генетически модифицированными клетками 293 эмбриональной почки человека (НЕК).
Этот продукт содержит генетически модифицированные организмы (ГМО).
Другими вспомогательными веществами являются: L-гистидин, моногидрат гидрохлорида L-гистидина, гексагидрат хлорида магния, полисорбат 80, этанол, сахароза, хлорид натрия, дигидрат динатрия эдетата, вода для иньекций.
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10.02.2021 16:23 Ответить
 
 