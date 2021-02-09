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Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требуют закрыть

Новости Цензор.НЕТ Общество

Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требуют закрыть

У здания телеканала "Наш" проходит акция с требованием закрыть канал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

У здания собрались несколько десятков протестующих. Они размахивают государственными флагами и флагами с символикой "Правого сектора" и выкрикивают "Русский, сдавайся!".

Также участники акции зажгли файеры.

На месте дежурят представители полиции.

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Топ комментарии
+14
Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 6194
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09.02.2021 21:17
+12
Допоки Ріфф в тюрмі, в ОП рулять Єрмак з Татаровим, канал Наш безкарно ставить під сумнів суверенітет України, Бужанський є складовою Слуг, а Шкарлет міністр освіти, в жодні благі наміри влади я не повірю. У війну жаб з мишами - так. Хотів би помилитися, та досвід каже зворотнє.
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09.02.2021 21:08
+12
Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 7002
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09.02.2021 21:13
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Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 7002
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09.02.2021 21:13 Ответить
Допоки Ріфф в тюрмі, в ОП рулять Єрмак з Татаровим, канал Наш безкарно ставить під сумнів суверенітет України, Бужанський є складовою Слуг, а Шкарлет міністр освіти, в жодні благі наміри влади я не повірю. У війну жаб з мишами - так. Хотів би помилитися, та досвід каже зворотнє.
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09.02.2021 21:08 Ответить
Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требую закрыть

=============================
в четвертый раз надо организовать флэшмоб" гори гори не догорай " Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требуют закрыть - Цензор.НЕТ 5678
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09.02.2021 21:09 Ответить
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Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 5878Фсе болезни от нервов!))) вобче никакую прессу читать низзя! Прав был профессор(
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09.02.2021 21:29 Ответить
Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 275
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09.02.2021 21:14 Ответить
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Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 5447
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09.02.2021 21:19 Ответить
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым.
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09.02.2021 21:14 Ответить
Пруфы?
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09.02.2021 21:16 Ответить
Яв ботів пруфів нема.
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09.02.2021 21:20 Ответить
Тупое лаптеногое, блокировка расиських каналов по согласованию с ******?
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09.02.2021 21:55 Ответить
Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 6194
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09.02.2021 21:17 Ответить
цей анал звіздатий, тіко крила стер як підар
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09.02.2021 21:19 Ответить
Це дуже велике досягнення - закрити канал.Майже таке ж, як викопати новий. Наступним буде закриття московської церкви, бо вона ж - рупор Путіна в Україні. Ширша будь-якого каналу.
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09.02.2021 21:21 Ответить
церкви МП - похлеще НАШа ведут антиукраинскую пропаганду, разжигая ненависть и раскол в обществе, лично и видел и слышал
в церквях МП не попы в рясах,а фсб, очень хорошее прикрытие для пропаганды и украинофобии- церковь МП со времен совка
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09.02.2021 21:31 Ответить
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Может стоит повторить трюк с ментами. Потребовать закрыть гадов.

Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 2232
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09.02.2021 21:27 Ответить
Украинцы на акции под каналом НАШ вполне законно, а оскорблениям в их адрес с этой кацапской ТВпомойки должна дать оценку нацрада.
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09.02.2021 21:31 Ответить
Закройте ужо этот кремлёвский притон !!!
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09.02.2021 21:35 Ответить
Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 3066
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09.02.2021 21:49 Ответить
та ж директор КнПалати столбовой кагебіст, його справа - допалити все, що досі не спалене
слідкуйте за книжковими аукціонами в інетрях

Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 7967
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09.02.2021 21:56 Ответить
Сколько можно тянуть, не нервируйте людей и закройте уже этот пропагандонский канал.
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09.02.2021 22:04 Ответить
С каждым разом всё меньше и меньше
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09.02.2021 22:05 Ответить
У здания телеканала "Наш" проходит акция с требованием закрыть канал.Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН Источник: https://censor.net/ru/n3246982

А Інтер, ахмет ТБ"Україна" і інщі ватні кремлівські помойки в Україні хто буде закривати ?
Кремль наказав Зе клоуну закрити канали Медведчука і тепер Зе клоун косить під
патріота України (рука руку моє). Спектакль і клоунада на вищому рівні Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 7354

Чому зразу не сказати що Зе клоун це без перебільщення людина Маскви в Україні? Бо він ближче до Мацкви ніж до України.
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09.02.2021 22:06 Ответить
Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 2102 Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 2987
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09.02.2021 22:13 Ответить
Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 1736
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09.02.2021 22:14 Ответить
закрытие трех помоек мертведчука носило исключительно пиар характер. зеленый дегенератор случайных чисел выдал какую-то сумму на угад с целью всколыхнуть падающий рейтинг. Хайпонуть получилось, но пошел нежданчик в виде желание людей еще больше прокафашисткой крови. Вобщем не"наш" не закроют, а помойки мертведчука портянка вернет через суд. Не переключайтесь. Дальше будет интересно: кремлефашисты завезут компромат на шута из цирка каломойше.
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09.02.2021 22:21 Ответить
Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требуют закрыть


Ну і ... реакція влади ... ?
Пошумлять та й розійдуться ?
А якщо таки спалять - будуть кримінальні справи проти справедливочинчів Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити - Цензор.НЕТ 3751
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09.02.2021 23:19 Ответить
когда закроют говноканал НАШ(ваш) ?доказательство что этот канал работает на Мордор федеральные сми на его ссылаютя и пропагандирует что мы идем от роисси и они хотят на русском
"Жительница города Харькова дозвонилась в прямой эфир телеканала «Наш» и раскритиковала политику Киева. Женщина подчеркнула, что власти пытаются «выбить» ее русские и белорусские корни. Об этом пишет РИА Новости.
Украинка рассказала, что всю жизнь жила в Харькове, однако одна из ее бабушек родом из Белоруссии, один дед - из России, а другой - из Украины. «То, что сейчас творится, я не могу согласиться ни с чем. У меня выбивают корни русские, у меня выбивают корни белорусские, а также подобие украинских», - пожаловалась она.
Женщина также посетовала, что не сможет объяснить потомкам то, что сейчас происходит в стране. Сначала ведущие пытались говорить с телезрительницей в ироничной форме, а затем оборвали с ней связь"https://lenta.ru/news/2021/02/09/harkow/.
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09.02.2021 23:37 Ответить
Maxim Gaiduk

Освежим память

И как быстро мы все забываем.
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли. Память отшибло. Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал.

Maxim Gaiduk
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10.02.2021 00:01 Ответить
Если в Украине закрыть все антиукраинские каналы, миллионам украинцев придется выбросить свои телевизоры за ненадобностью!
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10.02.2021 00:09 Ответить
Сегодня случайно наткнулся на канал "Их". Опрос: что нас объединяет с народом паРаши? Варианты ответа: 1. История. 2. Родня. 3. Ни хрена. Первые два варианта сформулированы так, что это братский народ. За третий вариант проголосовало 9 процентов опрошенных. Хотел тоже позвонить, но передумал. Толку? Картинку уже сделали...
И на фоне этой муйни выступление му...ака-политолуха Вадима Карасева. Талантливый гад. Вроде бы проукраинский, но какаяразница если улицы освещены и заасфальтированы, а с русским языком, оказывается, тоже не нужно бороться, потому что это злит паРашу. Суть выступления: Франция и Германия - локомотив ЕС и хотят дружить с Рашкой, а мелкие страны и США им не дают. А нас туда не возьмут, потому что Германии и Франции хватает проблем с поляками и балтами, а сильные страны (повторюсь) хотят дружить с паРашей. А злая Америка сильно хочет поддерживать наш конфликт с Рашкой, а Европа не хочет. Мы там не нужны а Рашка нужна. Так как она стала просто очень сильной. У них появились новые супер-пупер технологии, они даже вакцину смогли выпустить передовую, о чем написал Блумберг. В конфликте не только паРаша виновата, но и мы. А Рашка не то, чтобы виновата, она просто выбрала такой путь разрешения... Ну и так далее в таком стиле.
Я вообще не смотрю телевизор, но здесь даже переключить не смог. Так тонко агитировать за паРашу (я передал только суть, в диалоге это было довольно завуалировано), ни Скабеева, ни Киселев, ни Соловьев не смогут. Стоит ли удивляться, что ватники ведутся? Это реальный п-ц. И наказать этого урода по закону - не накажешь, следит за метлой. Вот что с такими делать? Это только СБУ должно прослушивать и выявлять заказы на такие выступления. Потому что я не верю, что такой бред может нести неглупый человек от чистого сердца.
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10.02.2021 01:50 Ответить
У них на НАШке еще фишка:звонок якобы случайного но пророссийского зрителя. Где он рассказывает как например хочет из Крыма в Украину переехать но в Крыму у него пенсия 20 тыс рублей а в Украине не будет ее. Сразу куча передергиваний. Во-первых в РФ у меногих пенсия всего 10 тыс и из них на коммуналку уходит 7 тыс рублей. Тоесть остается чистыми 3 тыс рублей что примерно равно 1200 гривень. Но пророссийская вата уже увидела 20 тыс пенсии и думает что на России с Русским миром все пенсионеры живут шикарно.
НАШ-это анкиукраинский пропогандистский канал,который ведет пропаганду более тонкими методами чем очтальные рашкинские тв-помойки
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10.02.2021 02:59 Ответить
Был! Был и звонок с "вопросом" Карасеву. Правда не про деньги, а про "братство". Типа была одна Киевская Русь, потом киевские князья разъехались, кто в Новгород, кто в ... перечислила дофига кацапских городов, которые вообще никакого отношения к Руси никогда не имели. И получились там Беларусь, Рашка и Украина. А если мы одинаковые, то чего нам делить? Я и говорю, что подобные звонки и выступления должно СБУ изучать. Обычными методами там ничего не сделаешь.
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10.02.2021 03:31 Ответить
Давно пора закрити .МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж депутати-патріоти?
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10.02.2021 10:54 Ответить
Мураєв на телеканалі "Наш" переконує, що ЗСУ та добробати вбивають на Донбасі мирне населення

Колишній народний депутат від Партії регіонів та "Опозиційної платформи - за життя", лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв виступив зі скандальною заявою. Під час диспуту з депутаткою парламентської фракції "Слуга народу" Лесею Забуранною в етері свого телевізійного каналу "Наш" він звинуватив Збройні Сили України (ЗСУ) і добровольчі батальйони у тому, що з початку війни на Донбасі від їхнього вогню нібито загинули тисячі мирних жителів. "Понад три тисяч цивільних загинули... Самі себе застрелили, напевно? З боку ЗСУ і добробатів, природно", - заявив Мураєв.
Окрім того Євгеній Мураєв висловив ще й такі твердження, які часто можна почути на федеральних пропагандистських телеканалах РФ: "Я не бачив доказів, що там знаходяться регулярні кадрові (російські - ред.) військові". "Я Вам скажу так як я це вважаю - на нашій території воює Російська Федерація зі Сполученими Штатами нашими руками".
Заперечення цих та інших власних висловлювань з боку Забуранної він назвав "неконструктивною маячнею".
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13.02.2021 22:25 Ответить
 
 