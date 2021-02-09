Акция под офисом канала "Наш": в третий раз за неделю его требуют закрыть
Новости Цензор.НЕТ Общество
У здания телеканала "Наш" проходит акция с требованием закрыть канал.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
У здания собрались несколько десятков протестующих. Они размахивают государственными флагами и флагами с символикой "Правого сектора" и выкрикивают "Русский, сдавайся!".
Также участники акции зажгли файеры.
На месте дежурят представители полиции.
Также на Цензор.НЕТ: Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська
Топ комментарии
+14 Павло ШОвте
показать весь комментарий09.02.2021 21:17
+12 Кіт Яша
показать весь комментарий09.02.2021 21:08
+12 Кіт Яша
показать весь комментарий09.02.2021 21:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
=============================
в четвертый раз надо организовать флэшмоб" гори гори не догорай "
в церквях МП не попы в рясах,а фсб, очень хорошее прикрытие для пропаганды и украинофобии- церковь МП со времен совка
слідкуйте за книжковими аукціонами в інетрях
А Інтер, ахмет ТБ"Україна" і інщі ватні кремлівські помойки в Україні хто буде закривати ?
Кремль наказав Зе клоуну закрити канали Медведчука і тепер Зе клоун косить під
патріота України (рука руку моє). Спектакль і клоунада на вищому рівні
Чому зразу не сказати що Зе клоун це без перебільщення людина Маскви в Україні? Бо він ближче до Мацкви ніж до України.
Ну і ... реакція влади ... ?
Пошумлять та й розійдуться ?
А якщо таки спалять - будуть кримінальні справи проти справедливочинчів
"Жительница города Харькова дозвонилась в прямой эфир телеканала «Наш» и раскритиковала политику Киева. Женщина подчеркнула, что власти пытаются «выбить» ее русские и белорусские корни. Об этом пишет РИА Новости.
Украинка рассказала, что всю жизнь жила в Харькове, однако одна из ее бабушек родом из Белоруссии, один дед - из России, а другой - из Украины. «То, что сейчас творится, я не могу согласиться ни с чем. У меня выбивают корни русские, у меня выбивают корни белорусские, а также подобие украинских», - пожаловалась она.
Женщина также посетовала, что не сможет объяснить потомкам то, что сейчас происходит в стране. Сначала ведущие пытались говорить с телезрительницей в ироничной форме, а затем оборвали с ней связь"https://lenta.ru/news/2021/02/09/harkow/.
Освежим память
И как быстро мы все забываем.
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли. Память отшибло. Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал.
Maxim Gaiduk
И на фоне этой муйни выступление му...ака-политолуха Вадима Карасева. Талантливый гад. Вроде бы проукраинский, но какаяразница если улицы освещены и заасфальтированы, а с русским языком, оказывается, тоже не нужно бороться, потому что это злит паРашу. Суть выступления: Франция и Германия - локомотив ЕС и хотят дружить с Рашкой, а мелкие страны и США им не дают. А нас туда не возьмут, потому что Германии и Франции хватает проблем с поляками и балтами, а сильные страны (повторюсь) хотят дружить с паРашей. А злая Америка сильно хочет поддерживать наш конфликт с Рашкой, а Европа не хочет. Мы там не нужны а Рашка нужна. Так как она стала просто очень сильной. У них появились новые супер-пупер технологии, они даже вакцину смогли выпустить передовую, о чем написал Блумберг. В конфликте не только паРаша виновата, но и мы. А Рашка не то, чтобы виновата, она просто выбрала такой путь разрешения... Ну и так далее в таком стиле.
Я вообще не смотрю телевизор, но здесь даже переключить не смог. Так тонко агитировать за паРашу (я передал только суть, в диалоге это было довольно завуалировано), ни Скабеева, ни Киселев, ни Соловьев не смогут. Стоит ли удивляться, что ватники ведутся? Это реальный п-ц. И наказать этого урода по закону - не накажешь, следит за метлой. Вот что с такими делать? Это только СБУ должно прослушивать и выявлять заказы на такие выступления. Потому что я не верю, что такой бред может нести неглупый человек от чистого сердца.
НАШ-это анкиукраинский пропогандистский канал,который ведет пропаганду более тонкими методами чем очтальные рашкинские тв-помойки
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж депутати-патріоти?
Колишній народний депутат від Партії регіонів та "Опозиційної платформи - за життя", лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв виступив зі скандальною заявою. Під час диспуту з депутаткою парламентської фракції "Слуга народу" Лесею Забуранною в етері свого телевізійного каналу "Наш" він звинуватив Збройні Сили України (ЗСУ) і добровольчі батальйони у тому, що з початку війни на Донбасі від їхнього вогню нібито загинули тисячі мирних жителів. "Понад три тисяч цивільних загинули... Самі себе застрелили, напевно? З боку ЗСУ і добробатів, природно", - заявив Мураєв.
Окрім того Євгеній Мураєв висловив ще й такі твердження, які часто можна почути на федеральних пропагандистських телеканалах РФ: "Я не бачив доказів, що там знаходяться регулярні кадрові (російські - ред.) військові". "Я Вам скажу так як я це вважаю - на нашій території воює Російська Федерація зі Сполученими Штатами нашими руками".
Заперечення цих та інших власних висловлювань з боку Забуранної він назвав "неконструктивною маячнею".