РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
29171 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
3872 28
вакцина (3504) занятость (13) Зеленский (10418) рейтинг (651) Кива (322) Нескоромный Дмитрий (31)

Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью

Поддержка Зеленского все меньше, Кабмин вводит презумпцию трудовой занятости, Нескоромный обещает выдать компромат на высших чиновников, секретарша Кивы ворует айфоны, - главные новости Украины 9 февраля 2021 года.

Зеленский теряет поддержку, "слуги" обошли ОПЗЖ

Свежие рейтинги опубликовал Центр Разумкова. Владимира Зеленского поддерживают только 23% украинцев, при этом он остается лидером президентского рейтинга. Среди партий на первое место вновь выбралась "Слуга народа" с поддержкой 22,2%, в затылок дышит ОПЗЖ с 21,9%, у "ЕС" - 18,1%, у "Батькивщины" - 10,3%. Остальные партии не преодолели бы пятипроцентный барьер.

Бывший зам Баканова Нескоромный обещает компромат на высших чиновников

Находящийся в международном розыске Нескоромный, которого обвиняют в подготовке покушения на жизнь генерала СБУ Андрея Наумова, записал видеообращение. Он обещает передать европейцам данные о коррумпированости высших украинских чиновников, называет себя офицером и говорит, что его хотят устранить. Текст видеообращения Нескоромный зачитывает с листа. В СБУ заявили, что не намерены комментировать его "манипулятивные заявления".

Экс-секретарша Кивы украла айфон и стала замглавы райсовета, Кива ее защищает

22-летняя бывшая секретарь нардепа Кивы Карина Дячун стала заместителем главы Полтавского районного совета. В июле 2019 года она была признана виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus и приговорена к штрафу в 850 грн. "Ну, и что? Да, бл#дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или вы никто в жизни не совершал ошибок?.. У меня как у руководителя не было к ней нареканий нет", - прокомментировал деятельность бывшей подчиненной Кива.

Кабмин вводит принцип презумпции наличия трудовых отношений

Правительство одобрило законопроект об изменениях в Трудовой кодекс. Он вводит 7 признаков трудовых отношений, чтобы человека признали работающим, нужно как минимум 3. Среди признаков - выполнение работы, организация условий труда, выплата вознаграждения, установление длительности рабочего времени, и так далее.

Украине могут дать 30 млн долларов за вакцинацию

Деньги может предоставить Всемирный банк. Наша страна получит их, если вакцинирует 10 млн граждан из групп риска. При этом поставка первой партии вакцин китайской фирмы "Синовак", которой собираются прививать украинцев, задерживается.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+3
Не може такого бути,Зеля заваліл Ведмедчука,рейтинг повинеен бути 173% Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 2220
показать весь комментарий
09.02.2021 22:05
+2
тіньова зайнятість - це зворотна сторона сформованої у нас феодальної економіки у вигляді олігархів, які не платять податки, а додану вартість (прибуток) виводять в офшори. почніть садити директорів підприємств олігархів за несплату податків, може і люди почнуть платити.
показать весь комментарий
09.02.2021 22:05
+2
Не вини Зелю - Вини себя За то ,что голосовал за шапкокрада - потом за конфетку,А потом народ проголосовал против конфетки.
показать весь комментарий
09.02.2021 22:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На засіданні комісії міської ради депутат від партії «Наш край» Олег Недава та депутатка від «Партії миру та розвитку» Неля Штепа запропонували усім бібліотекам міста працювати 2 дні на тиждень замість 5-ти, а працівникам порадили працювати у 2-х, а то й 3-х бібліотеках одночасно.
Депутати аргументували це низькою відвідуваністю згаданих закладів, зокрема бібліотеки №4, яка, за словами міністра культури, працює у 20-тисячному мікрорайоні і є одним з осередків української культури. З 2014 року в бібліотеці часто відбуваються зустрічі з добровольцями, військовими та громадськими діячами, а також інші патріотичні заходи. - https://chytomo.com/u-slov-iansku-shtepa-i-nedava-zaproponuvaly-skorotyty-biblioteky/
показать весь комментарий
09.02.2021 22:03 Ответить
Эта Неля уже давно должна быть в канализации... Но ОПЗЖ своих не бросает , а как можно поддерживает. Вот вам всем ответ-почему идёт война седьмой год?
показать весь комментарий
09.02.2021 22:18 Ответить
Не може такого бути,Зеля заваліл Ведмедчука,рейтинг повинеен бути 173% Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 2220
показать весь комментарий
09.02.2021 22:05 Ответить
Не вини Зелю - Вини себя За то ,что голосовал за шапкокрада - потом за конфетку,А потом народ проголосовал против конфетки.
показать весь комментарий
09.02.2021 22:09 Ответить
Ви справді трохи приморожені чи лише вдаєте?
показать весь комментарий
09.02.2021 22:12 Ответить
Вам асоціації, блд, мало?
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд, мало?
Насправді, вам мозоку, блд, мало!
показать весь комментарий
09.02.2021 22:15 Ответить
Оцей пан слушно говорить!
показать весь комментарий
09.02.2021 22:29 Ответить
шо-шо зеля сделал? Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 4784
показать весь комментарий
09.02.2021 22:15 Ответить
тіньова зайнятість - це зворотна сторона сформованої у нас феодальної економіки у вигляді олігархів, які не платять податки, а додану вартість (прибуток) виводять в офшори. почніть садити директорів підприємств олігархів за несплату податків, може і люди почнуть платити.
показать весь комментарий
09.02.2021 22:05 Ответить
Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 7579
показать весь комментарий
09.02.2021 22:06 Ответить
Бойко и его быдлота обошел Зелю...Анекдот... Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 3693
показать весь комментарий
09.02.2021 22:07 Ответить
Вышки Бойко скоро станут крысадентом Украины... Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 1024 Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 1024
показать весь комментарий
09.02.2021 22:08 Ответить
У нас мудрый Нарід,зна шо робе...дайошь Бойко 73% Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 6255 Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 6255
показать весь комментарий
09.02.2021 22:10 Ответить
здрастуй, жоппо, новий хост...



Nazar Tokar@dedushkaa





Про Parler:
соцмережа з російським корінням і толерантністю до трампа та ультраправих, це всі знають. Після блокування в США перейшла на російський хостинг. Це багато хто чув. Але мало хто знає, що цей хостинг - насправді компанія з України...

DDoS-Guard створена 2011 року в Севастополі. Путінопедія про це тактично не згадує. Після початку тимчасової окупації власники, Сабитов і Марченко, змінили реєстрацію компанії на Ростов, компанія отримала контракти з рос банками і міністерствами.

При цьому англійська Вікіпедія чітко вказує, що компанія створена в Україні. Вона відома хостингом сайту Хамаса, анонімного форуму 8chan, Газпрому тощо. Тепер колишні українці також хостять магазини з наркотою, міністерство оборони РФ, сайт HKLeaks зі списками учасників протестів у Гонконзі та багато інших. Компанія одночасно хостить як центробанк РФ, так і сайт Verified, шахраїв, які крадуть гроші з карток...


Причина дуже проста: хостинг для подібних токсичних ресурсів може коштувати в 50 разів більше, ніж звичайний, тому це вигідно.
показать весь комментарий
09.02.2021 22:10 Ответить
Зеленський, ідивсраку.﻿
показать весь комментарий
09.02.2021 22:10 Ответить
Сейчас побегут взяточники из держпраци по мелкому бизнесу сшибать взятки и штрафы,а такие миллионеры как медчук будут смеяться и безнаказанно показывать зарплату своих карманных журнашлюшек по 6 тысяч.
показать весь комментарий
09.02.2021 22:11 Ответить
Мені думається що влада повинна розвивати єкономіку та створювати робочі місця для народу,а вона займається бородьбою із всім але не тільки своєю роботою відбираючи ,,хліб,,від тих органів які професійно повинні займатися цим питанням.
показать весь комментарий
09.02.2021 22:12 Ответить
Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 291
показать весь комментарий
09.02.2021 22:12 Ответить
ВКЛЮЧИЛИ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК, ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ НОВЕНЬКИМИ КУПЮРАМИ.
показать весь комментарий
09.02.2021 22:13 Ответить
Бойко присоединит Украину к ОРДЛО и буде вам счастя всемирне Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 741 Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 741
показать весь комментарий
09.02.2021 22:14 Ответить
Как говорил Путлер,я буду говорить на переговорах в Минске,если там будет Ведмедчук...,других вариантов нет...,Кум кума не кинул... Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 9385
показать весь комментарий
09.02.2021 22:16 Ответить
Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 4655 Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью - Цензор.НЕТ 3486Путлер капут,ведмедчук жив....
показать весь комментарий
09.02.2021 22:20 Ответить
Стосовно "зайнятість" - українською мовою це працевлаштування. В словникові Фразеологія ділової мови [московсько-український фразеологічний словник] (вид. 1928 р.) автори -
Валер'ян Підмогильний і Євген Плужник, написано чорним по білому, що московське слово "занятый" - це українською мовою не вільний. Тому ніякої і московської "зайнятості" в нашій мові нема. Це уряд мав би знати хоча б в пам'ять названих авторів, розстріляних сталінськими комуняками в 1937-1938 рр. ГАНЬБА ТАКОМУ УРЯДУ, який ні бельмеса не знає!!!
показать весь комментарий
09.02.2021 23:22 Ответить
 
 