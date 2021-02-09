Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью

Поддержка Зеленского все меньше, Кабмин вводит презумпцию трудовой занятости, Нескоромный обещает выдать компромат на высших чиновников, секретарша Кивы ворует айфоны, - главные новости Украины 9 февраля 2021 года.

Зеленский теряет поддержку, "слуги" обошли ОПЗЖ

Свежие рейтинги опубликовал Центр Разумкова. Владимира Зеленского поддерживают только 23% украинцев, при этом он остается лидером президентского рейтинга. Среди партий на первое место вновь выбралась "Слуга народа" с поддержкой 22,2%, в затылок дышит ОПЗЖ с 21,9%, у "ЕС" - 18,1%, у "Батькивщины" - 10,3%. Остальные партии не преодолели бы пятипроцентный барьер.

Бывший зам Баканова Нескоромный обещает компромат на высших чиновников

Находящийся в международном розыске Нескоромный, которого обвиняют в подготовке покушения на жизнь генерала СБУ Андрея Наумова, записал видеообращение. Он обещает передать европейцам данные о коррумпированости высших украинских чиновников, называет себя офицером и говорит, что его хотят устранить. Текст видеообращения Нескоромный зачитывает с листа. В СБУ заявили, что не намерены комментировать его "манипулятивные заявления".

Экс-секретарша Кивы украла айфон и стала замглавы райсовета, Кива ее защищает

22-летняя бывшая секретарь нардепа Кивы Карина Дячун стала заместителем главы Полтавского районного совета. В июле 2019 года она была признана виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus и приговорена к штрафу в 850 грн. "Ну, и что? Да, бл#дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или вы никто в жизни не совершал ошибок?.. У меня как у руководителя не было к ней нареканий нет", - прокомментировал деятельность бывшей подчиненной Кива.

Кабмин вводит принцип презумпции наличия трудовых отношений

Правительство одобрило законопроект об изменениях в Трудовой кодекс. Он вводит 7 признаков трудовых отношений, чтобы человека признали работающим, нужно как минимум 3. Среди признаков - выполнение работы, организация условий труда, выплата вознаграждения, установление длительности рабочего времени, и так далее.

Украине могут дать 30 млн долларов за вакцинацию

Деньги может предоставить Всемирный банк. Наша страна получит их, если вакцинирует 10 млн граждан из групп риска. При этом поставка первой партии вакцин китайской фирмы "Синовак", которой собираются прививать украинцев, задерживается.