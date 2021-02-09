Главные новости 9 февраля: рейтинг Зеленского падает, Кабмин борется с теневой занятостью
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Поддержка Зеленского все меньше, Кабмин вводит презумпцию трудовой занятости, Нескоромный обещает выдать компромат на высших чиновников, секретарша Кивы ворует айфоны, - главные новости Украины 9 февраля 2021 года.
Зеленский теряет поддержку, "слуги" обошли ОПЗЖ
Свежие рейтинги опубликовал Центр Разумкова. Владимира Зеленского поддерживают только 23% украинцев, при этом он остается лидером президентского рейтинга. Среди партий на первое место вновь выбралась "Слуга народа" с поддержкой 22,2%, в затылок дышит ОПЗЖ с 21,9%, у "ЕС" - 18,1%, у "Батькивщины" - 10,3%. Остальные партии не преодолели бы пятипроцентный барьер.
Бывший зам Баканова Нескоромный обещает компромат на высших чиновников
Находящийся в международном розыске Нескоромный, которого обвиняют в подготовке покушения на жизнь генерала СБУ Андрея Наумова, записал видеообращение. Он обещает передать европейцам данные о коррумпированости высших украинских чиновников, называет себя офицером и говорит, что его хотят устранить. Текст видеообращения Нескоромный зачитывает с листа. В СБУ заявили, что не намерены комментировать его "манипулятивные заявления".
Экс-секретарша Кивы украла айфон и стала замглавы райсовета, Кива ее защищает
22-летняя бывшая секретарь нардепа Кивы Карина Дячун стала заместителем главы Полтавского районного совета. В июле 2019 года она была признана виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus и приговорена к штрафу в 850 грн. "Ну, и что? Да, бл#дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или вы никто в жизни не совершал ошибок?.. У меня как у руководителя не было к ней нареканий нет", - прокомментировал деятельность бывшей подчиненной Кива.
Кабмин вводит принцип презумпции наличия трудовых отношений
Правительство одобрило законопроект об изменениях в Трудовой кодекс. Он вводит 7 признаков трудовых отношений, чтобы человека признали работающим, нужно как минимум 3. Среди признаков - выполнение работы, организация условий труда, выплата вознаграждения, установление длительности рабочего времени, и так далее.
Украине могут дать 30 млн долларов за вакцинацию
Деньги может предоставить Всемирный банк. Наша страна получит их, если вакцинирует 10 млн граждан из групп риска. При этом поставка первой партии вакцин китайской фирмы "Синовак", которой собираются прививать украинцев, задерживается.
Пожалуйста, подождите...
Депутати аргументували це низькою відвідуваністю згаданих закладів, зокрема бібліотеки №4, яка, за словами міністра культури, працює у 20-тисячному мікрорайоні і є одним з осередків української культури. З 2014 року в бібліотеці часто відбуваються зустрічі з добровольцями, військовими та громадськими діячами, а також інші патріотичні заходи. - https://chytomo.com/u-slov-iansku-shtepa-i-nedava-zaproponuvaly-skorotyty-biblioteky/
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд, мало?
Насправді, вам мозоку, блд, мало!
Nazar Tokar@dedushkaa
Про Parler:
соцмережа з російським корінням і толерантністю до трампа та ультраправих, це всі знають. Після блокування в США перейшла на російський хостинг. Це багато хто чув. Але мало хто знає, що цей хостинг - насправді компанія з України...
DDoS-Guard створена 2011 року в Севастополі. Путінопедія про це тактично не згадує. Після початку тимчасової окупації власники, Сабитов і Марченко, змінили реєстрацію компанії на Ростов, компанія отримала контракти з рос банками і міністерствами.
При цьому англійська Вікіпедія чітко вказує, що компанія створена в Україні. Вона відома хостингом сайту Хамаса, анонімного форуму 8chan, Газпрому тощо. Тепер колишні українці також хостять магазини з наркотою, міністерство оборони РФ, сайт HKLeaks зі списками учасників протестів у Гонконзі та багато інших. Компанія одночасно хостить як центробанк РФ, так і сайт Verified, шахраїв, які крадуть гроші з карток...
Причина дуже проста: хостинг для подібних токсичних ресурсів може коштувати в 50 разів більше, ніж звичайний, тому це вигідно.
Валер'ян Підмогильний і Євген Плужник, написано чорним по білому, що московське слово "занятый" - це українською мовою не вільний. Тому ніякої і московської "зайнятості" в нашій мові нема. Це уряд мав би знати хоча б в пам'ять названих авторів, розстріляних сталінськими комуняками в 1937-1938 рр. ГАНЬБА ТАКОМУ УРЯДУ, який ні бельмеса не знає!!!