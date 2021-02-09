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Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов

Количество проводимых тестов на коронавирус снижается из-за нежелания граждан Украины сдавать анализы.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мощности системы по тестированию сейчас составляют, как мы и обещали, 75 тыс. ПЦР-тестов. Хочу напомнить: в начале было 200 тестов в день. Это результат 10-месячного забега. Кроме того, мы рассчитывали, что сможем делать не менее 30 тыс. экспресс-тестов в день. Закупили более 6 млн штук. Но чтобы делать тесты, надо, чтобы люди приходили, а также слаженно работали врачи.

С одной стороны, мы максимально расширили палитру пациентов, которым положен бесплатный тест. Любое респираторное заболевание, даже когда голова болит и небольшая температура, или совсем нет температуры, а только насморк – все подпадает под тестирование. Добавили всех контактных. Сделали 2 373 пункта тестирования по стране. Есть интерактивная карта... И не идут", – подчеркнул Степанов.

Также читайте: 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов

По мнению министра, благодаря карантинным ограничениям в Украине снизился уровень заболеваемости COVID-19.

"Причем мы систему проверяем по различным, не только прямым, показателям. Смотрим, например, на обращение в контакт-центр Минздрава. В декабре в день по вопросам тестирования было 40–50 звонков, а в январе – всего три-четыре. У нас реально упала заболеваемость. Это заслуга карантинных ограничений", - сказал глава Минздрава.

Также читайте: Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов

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Топ комментарии
+6
"Мы, артисты, подписали контракт изображать здесь гавайцев.
Целый месяц учились на досках по морю ездить, песни разучили!
A нас никто не встречает. Ничего не понимаю!" (с)
Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 5666
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09.02.2021 22:08
+6
Еще одному с людями неповезло(((
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09.02.2021 22:21
+5
а может всё просто - все перестали болеть...!)
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09.02.2021 22:04
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Люди вам не доверяют, все думают, что вы обманите и начнете колоть какуюто подделку из индии. Вот как народ верит в политиков и политикам!
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09.02.2021 22:04 Ответить
Верят, не верят а 10 млн. Должны вмазаться, бо **** бабло пообещал. Не прошло и пару часов с момента этой новости, как они уже и список расширили....
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09.02.2021 22:11 Ответить
Он о тестах, уколов нет и когда будут не знают.
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09.02.2021 22:46 Ответить
а может всё просто - все перестали болеть...!)
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09.02.2021 22:04 Ответить
Большинство к єтому времени уже успели переболеть
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10.02.2021 00:01 Ответить
СТП-ПНХ.
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09.02.2021 22:05 Ответить
Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 3334 Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 7875
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09.02.2021 22:07 Ответить
пофарбуйте стіни у зелений колір
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09.02.2021 22:08 Ответить
"Мы, артисты, подписали контракт изображать здесь гавайцев.
Целый месяц учились на досках по морю ездить, песни разучили!
A нас никто не встречает. Ничего не понимаю!" (с)
Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 5666
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09.02.2021 22:08 Ответить
Ми максимально розширили перелік пацієнтів, яким передбачено безплатний тест на COVID-19, але люди не приходять, - Степанов - Цензор.НЕТ 1858
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09.02.2021 22:50 Ответить
Ми максимально розширили перелік пацієнтів, яким передбачено безплатний тест на COVID-19, але люди не приходять, - Степанов - Цензор.НЕТ 9009
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10.02.2021 03:20 Ответить
потому что боятся. Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов - Цензор.НЕТ 4749
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09.02.2021 22:09 Ответить
Ой, да! Особливо після інформації, що в Україні тисячі людей знов захворіли на ковід (у світі й сотні немає) і пояснення від цього стєпашки, що то через можливі помилки в тестуванні.
І чого ж це люди не йдуть, а, стєпашка?
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09.02.2021 22:11 Ответить
Да нихрена она не упала, только в большинстве случаев проходит без высокой температуры, так сказать, в лёгкой форме. И на работу ходють люди, и кашляють, и чхають. Начать лечиться - себе дороже. Да и лаборатории анализы тестов как хотють, так и дають. Надо ж показать положительную динамику для мыныстерства. У меня пропал нюх, температура 37.1, кашель, слабость - тест негативный и можно через 7 дней идти распространять среди обитателей города и коллег на работе.
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09.02.2021 22:21 Ответить
Еще одному с людями неповезло(((
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09.02.2021 22:21 Ответить
Зачем Ваши результаты тестирования через 8мь дней???!!!
Кому Вы Нах..уй нужны с таким циклом тестирования.

Что бы простые люди поздыхали - да.
Других ответов найти не могу.
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09.02.2021 22:22 Ответить
неделю назад заболел ребенок - сделали тест на ковид.. слава богу теперь быстрым или как он теперь называется моментальным - 15 минутный.. результата нет до сих пор....
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09.02.2021 22:47 Ответить
это результат того, шо в забеге одни побежали в одну сторону, а другие в противоположную )
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09.02.2021 22:28 Ответить
Та была истерика и с вакцинацией от гриппа и его мутаций....Ждемс следующей страшилки....
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09.02.2021 22:29 Ответить
стєпанова статистика... стабілізував. да...роширив палітру...censored
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09.02.2021 22:34 Ответить
Ого. Всего-то год прошёл, и население уже прозревать начало что "ковид" - разводилово всемирного масштаба. Какие замечательные новости, однако.
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09.02.2021 22:50 Ответить
Степанов, попробуй объяснить людям пользу этих тестов.
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09.02.2021 23:08 Ответить
Сначала дают указание правдами и неправдами не ставить диагноз короновирс, ложить в больницу только в крайнем случае, выжимать деньги за тестирование, результатов ждать пару недель, а потом удивляются - а чего это не тестируются?
А теперь еще удивляются - а чего это не хотят вакцинироваться всяким левым китайско-индийским шмурдяком?
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09.02.2021 23:13 Ответить
пойти и геморрой себе на пол жизни заработать.. людишки тихонечко дома болеют от греха подальше и правильно делают..
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09.02.2021 23:24 Ответить
" Сам цю ***** нюхай" (С)
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09.02.2021 23:28 Ответить
стєпашка, люді скоро начуть вас псдити.
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09.02.2021 23:29 Ответить
Накупив експрес-тестів, які дають 50 на 50% - заробив грошенят на непотребі, далі піде китайська вакцина теж 50 на 50% через прокладку по завищеній в декілька разів ціні. Молодець! Справжній Слуга народу.
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09.02.2021 23:57 Ответить
... Добавили всех контактных. Сделали 2 373 пункта тестирования по стране. Есть интерактивная карта... И не идут", - подчеркнул Степанов.
Источник: https://censor.net/ru/n3246987

Ми максимально розширили перелік пацієнтів, яким передбачено безплатний тест на COVID-19, але люди не приходять, - Степанов - Цензор.НЕТ 7699

Люди просто вас уже послали подалі.
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10.02.2021 03:23 Ответить
Наглий цинічний брехун!
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10.02.2021 05:03 Ответить
Завжди у всьому винні самі українці. Завжди.У всьому.
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10.02.2021 07:32 Ответить
Врет он. Участковые врачи не дают направлений, ссылаются на протоколы и тянут время пока человек не сделает платный тест.
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10.02.2021 07:43 Ответить
Це було потрібно зробити півроку тому. Не зробили, би сильно зіпсувало б статистику, (та й кошти зекономили і приватному медбізнесу допомогли). А тепер вже перехворіла більшість населення. Пізно всралися.
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10.02.2021 08:00 Ответить
 
 