Мы максимально расширили перечень пациентов, которым положен бесплатный тест на COVID-19, но люди не идут, - Степанов

Количество проводимых тестов на коронавирус снижается из-за нежелания граждан Украины сдавать анализы.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мощности системы по тестированию сейчас составляют, как мы и обещали, 75 тыс. ПЦР-тестов. Хочу напомнить: в начале было 200 тестов в день. Это результат 10-месячного забега. Кроме того, мы рассчитывали, что сможем делать не менее 30 тыс. экспресс-тестов в день. Закупили более 6 млн штук. Но чтобы делать тесты, надо, чтобы люди приходили, а также слаженно работали врачи.

С одной стороны, мы максимально расширили палитру пациентов, которым положен бесплатный тест. Любое респираторное заболевание, даже когда голова болит и небольшая температура, или совсем нет температуры, а только насморк – все подпадает под тестирование. Добавили всех контактных. Сделали 2 373 пункта тестирования по стране. Есть интерактивная карта... И не идут", – подчеркнул Степанов.

Также читайте: 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов

По мнению министра, благодаря карантинным ограничениям в Украине снизился уровень заболеваемости COVID-19.



"Причем мы систему проверяем по различным, не только прямым, показателям. Смотрим, например, на обращение в контакт-центр Минздрава. В декабре в день по вопросам тестирования было 40–50 звонков, а в январе – всего три-четыре. У нас реально упала заболеваемость. Это заслуга карантинных ограничений", - сказал глава Минздрава.

Также читайте: Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов