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Германия (2239) Россия (38349) Штайнмайер (195) Северный поток (1034) Мельник Андрей (117)

Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о "Северном потоке-2" в интервью, привязал нынешние отношения Германии и России к итогам Второй мировой войны. В ответ посол Украины Андрей Мельник обвинил его в искажении истории.

Эту критику Штайнмайер отверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", заявили в ведомстве германского президента во вторник, 9 февраля. "Текст интервью говорит сам за себя", - отметил Штайнмайер.

Напомним, в интервью изданию Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмайер назвал отношения в области энергетики "почти последним мостиком между Россией и Европой" после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. "Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.

Украинский посол Андрей Мельник обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории", отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР. Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник. По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев".

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Мельник призвал создать в Берлине отдельный мемориал украинцам, ставшим жертвами нацистов. А "Северный поток - 2" является геополитическим проектом российского президента Владимира Путина и идет вразрез с интересами Киева, напомнил дипломат.

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Топ комментарии
+40
Посол должен отстаивать интересы своей Державы

чем пан Посол Мельник и занимается
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09.02.2021 22:27
+34
Штанмаер то новий Шрьодер, бабло руліт, мзфк, niestety.
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09.02.2021 22:16
+32
Украинцев больше воевало чем русских и больше погибло.
По территории Украины война прошла два раза.
Когда Германия прорвалась в Украину, то все богатства были вывезены в Россию.
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09.02.2021 22:19
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Правила форума Совет форумчан
Штанмаер то новий Шрьодер, бабло руліт, мзфк, niestety.
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09.02.2021 22:16 Ответить
Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 5103 Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 5103 Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 5103 тупой штангенциркуль

чудны дела твои, Господни
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09.02.2021 22:23 Ответить
кацапа хоть веслом по голове *****, нихуя ему не урок и не показатель. У него всегда свой, особый путь, с разбега головой об стенку.
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09.02.2021 22:24 Ответить
+++
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10.02.2021 10:04 Ответить
Бюргеры товарищи хитрожопые ,мамку родную продадут если это выгодно ... Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 3814
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09.02.2021 22:17 Ответить
Украина платит по миллиону $ ежедневно за нахер не нужную росийскую електрику.
Почему бюргеры должны страдать?
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09.02.2021 22:21 Ответить
Непонятно, в чем ненужность?
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10.02.2021 02:03 Ответить
хай идет на кацапский сапог,гебешный старый ************.
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09.02.2021 22:18 Ответить
через три месяца свиноцабаки в очередной раз Рейстаг брать будут...!
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09.02.2021 22:18 Ответить
Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 1749 Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 1749 палками по фанере стучать будут: "тра-та-та-та... !"
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09.02.2021 22:25 Ответить
от дебіл цей штайнмайєр! поясніть йому ще раз, що його співвітчизники вбили 9-10 мільйонів УКРАЇНЦІВ! а ця німецька шльондра їздить до якогось куйла за примиренням
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09.02.2021 22:19 Ответить
Украинцев больше воевало чем русских и больше погибло.
По территории Украины война прошла два раза.
Когда Германия прорвалась в Украину, то все богатства были вывезены в Россию.
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09.02.2021 22:19 Ответить
по деяких територіях , напр. Харків, навіть 4 рази.
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09.02.2021 22:31 Ответить
"Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года."

Штангенциркуль забыл напомнить о захвате совком стран Балтии, нападении совка на Финляндию и совместном с Гитлером дерибане Польши в 1939 г. Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием" - Цензор.НЕТ 9638
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09.02.2021 22:20 Ответить
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Гнать нахрен Мельника. Посол должен улучшать отношения со страной пребывания, а не поучать её руководство.
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09.02.2021 22:21 Ответить
Посол должен отстаивать интересы своей Державы

чем пан Посол Мельник и занимается
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09.02.2021 22:27 Ответить
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Пан посол воспринимается в Германии как нахальный выскочка. Хрен бы с ним, но это может быть перенесено на страну. И ладно бы он чего-то добился "защищая интересы Державы", полный ноль.
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09.02.2021 22:32 Ответить
А вот и нет... В Германии очень болезненно воспринимают всякое упоминание Германии того периода... И президент Германии , скорее всего, малёхо очканул... от конфуза..., который может не очень красиво ему обернуться...
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10.02.2021 01:51 Ответить
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Пану послу в первую очередь надо быть дипломатом, чтобы привлечь на свою сторону послов иных держав, а он стоя с протянутой рукой хамит! Посол бл...
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09.02.2021 22:43 Ответить
Посол Мельник - це, один із тих небагатьох серед послів, патріот і професіонал на своєму місці.
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09.02.2021 22:40 Ответить
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Об укреплении державы среди ЕС думать надо, если определились, куда идти, а не какую ножку вперед выставить, чтобы показаться независимыми...типилы, бл... сорри...
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09.02.2021 22:48 Ответить
Ми ще подумаємо чи вступати нам у таке ЄС, в якому керують фріци у ролі путінських холуїв.
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09.02.2021 23:15 Ответить
Штанмаер может палец зели себе в очечко положитьи совершить поступательные движения в низ ,а потом в верх.
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09.02.2021 22:22 Ответить
Надеюсь ответка Штангенциркулю будет основательная
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09.02.2021 22:24 Ответить
...Насправді путінський «рускій мір» - це ще сталінський проект, можливий завдяки тому, що досі не відбулось перезавантаження історичних наративів 20 століття, встановлених у Ялті союзниками. Росіяни ж недарма весь час кричали: «Нє позволім пєрєпісивать історію», - хоча це відвертий маразм, бо ж історія тільки й існує для нас у режимі постійного «переписування», кожна нова подія змушує суспільство, так само, як і в приватному житті, переглядати своє минуле, активізувати забуті смисли: чому так сталося? чого я не помітив із того, що було 20 років тому, а я те проіґнорував, запхав на марґінеси, а тепер воно вибухнуло? і т.д. Життя весь час приносить щось нове, якісь такі виклики, і якщо ти зріла й думаюча людина, ти весь час працюєш над ревізією своєї ідентичності, весь час міняєшся - і в ставленні до свого минулого теж. Те саме з країнами, те саме з народами - на тому історія стоїть: кожен новий факт тягне за собою з минулого цілу «грибницю» й змушує щось раз у раз «переписувати». А от наратив Другої світової від 1945 р. був завмер на місці, і СРСР, на відміну від Рейху, ніколи не був визнаний винним у злочинах проти людства. Тому Путін преспокійно продовжував собі від 2000-го те, що планував ще Сталін, - і йому все сходило з рук.
Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 60-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. - https://zbruc.eu/node/86306
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09.02.2021 22:29 Ответить
очень радует, что наши дипломаты имеют смелость. по делу, макать рылом в дерьмо всяких швайнмайеров, когда они спорят откровенную херню...невзирая на их авторитет и статус
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09.02.2021 22:31 Ответить
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Так можно и доиграться, нищий учит богатого, как правильно жить. А историю учите.
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09.02.2021 22:34 Ответить
Вальтер, дурня вимкни довбню
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09.02.2021 22:45 Ответить
Штайнмайер - это друг Гришки Шрёдера по партии и всегда его поддерживал. Меркель в своё время предложила его президентом, чтобы он не мешал ей принимать решения, то есть ,чтобы не мешал ей работать. Он был её вице. Президент в Германии ничего не решает. К обнулённому, как и его дружок Шрёдер и другие дружки по партии , отосится положительно. Уважает. С вовиком надо дружить. Поэтому украинцев он также не считает, отдельной от русских, нацией, как и его продажный дружочек Гришка.
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09.02.2021 22:45 Ответить
Швайнмаєр...
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09.02.2021 22:51 Ответить
Шайтанмайер-кремлесосовская подстилка, а Мельник красава.
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09.02.2021 22:52 Ответить
Фамилия немецкая но кАзлятиной за милю несет
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09.02.2021 22:53 Ответить
Идеологически штанмайер, как фашист(на морде написано), ближе путлеру, как комуно-фашисту, потому тут есть негативная логика.
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09.02.2021 23:03 Ответить
Формулировки гансы умеют придумывать. Ну мы то помним, что секс с рашкой у них быстро сменяется поножовщиной.
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09.02.2021 23:07 Ответить
А как там поживает формула Штанмаера???
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09.02.2021 23:07 Ответить
Калькулятор пока поломан, на счетах пересчитывают
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09.02.2021 23:16 Ответить
Немецкие запроданцы.

Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD высказалась о российской вакцине:

«Мы всегда говорили, что будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства. Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине»
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09.02.2021 23:13 Ответить
Почему не всю речь скопировали ?
Она в этом выступлении заметила, что нужно спасти чем по больше граждан, не взирая на производителя вакцины и только если вакцина будет отвечать всем требованиям .
Она делает все возможное впервую очередь для своей страны, а то что это не пересекается с интересами других государств, это уже на втором плане.
Я надеюсь вы согласитесь, что политик обязан впервую очередь беспокоится за собственное государство .
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09.02.2021 23:21 Ответить
совершенно верно
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09.02.2021 23:56 Ответить
Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", заявили в ведомстве германского президента во вторник,но украинский народ с полным пониманием встретил прокуйловскую формулу непонимающего фрица Штанмаера по Донбассу
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09.02.2021 23:25 Ответить
Мельник молодец. Стоять молча в сторонке, когда враги у тебя за спиной делают делишки, нельзя!
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09.02.2021 23:37 Ответить
Чего вы хотите от ученика шредера?, это две немецкие шлюхи для которых руSSкие деньги не пахнут кровью убитых украинцев, грузинов, сирийцев и прочая, прочая, прочая. Штайнмаер это агент руSSни, а то что он якобы не осознает этого, его не оправдывает и вот та самая его формула,- есть форма капитуляции Украины перед роSSией, подсунутая им от имени путина,- никчемному порошенко.
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09.02.2021 23:45 Ответить
Некоторые немцы начинают понимать только оказавшись в ГУЛАГе.
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09.02.2021 23:59 Ответить
Ні, як правило вони там ламаються швидко. Згідно творам Солженіцина в ГУЛАГах довше всього трималися українські націоналісти та протестантські віруючі. А вся оця інтелигенція швидко здувалася, визнавала провину і йшла на співпрацю.
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10.02.2021 11:24 Ответить
Конечно, Штанмайер не прав... НО сраться при каждом удобном случае со стрвтегическисми партнёрами - это нулевая дпломатия в пользу путина.
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10.02.2021 00:12 Ответить
Это старое чмо даже не парится. Говорит *уйловской риторикой. Дедывоевали
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10.02.2021 00:54 Ответить
хлопці, не буде той північний-поток-2 працювати - про це кажуть всі експерти. обурюватись канєшна треба, але не переймайтеся
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10.02.2021 01:09 Ответить
Йой, це ті експерди, які казали що, моста не побудують? Вони вас заспокоюють аби ви не дуже обурювалися. Є такий тактичний хід, переконувати що, нічого в тому страшного немає.
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10.02.2021 11:19 Ответить
вместо того, чтобы извиниться, этот фашист еще и продолжает имитировать слабоумие.
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10.02.2021 01:35 Ответить
А що ще може відповісти автор "Формули Штайнмайєра"?
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10.02.2021 06:47 Ответить
Г-н штайнмайєр! Підтримуючи будівництво північного потоку, ви заохочуєте путіна до продовження агресії і фінансово, і фізично. Оскільки на території України газогін перестане бути стримуючим чинником для нього. Отже, ви, на рівні з Ріббентропом, будете нести історичну відповідальність за розв'язування чергової війни. І вже вдруге Німеччина це зробить за рахунок України, а не Росії, як ви звикли помилково вважати. Саме Україна найбільше постраждала від нацистів під час Другої світової війни. А срср був таким же зачинщиком Другої світової війни як і Німеччина.
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10.02.2021 07:11 Ответить
Штангенциркуль, как и положено вассалу *****, сразу включает дурочка.
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10.02.2021 07:17 Ответить
Президент ФРН Штайнмаєр про заяви посла України Мельника: Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням" - Цензор.НЕТ 8524
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10.02.2021 08:47 Ответить
Выслать немецкое посольство!
Может тогда начнет до них доходить.
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10.02.2021 09:10 Ответить
Ні, в жодному разі. Потрібно пояснити їм що, якщо вони вже так себе винять за 20 млн життів то, щонайменше 8млн з них були українцями, а не якимись громадянами давно не існуючої країни. І що, ерефія не єдиний спадкоємець Совка. Хай і перед нами мають трохи вини за минуле.
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10.02.2021 11:17 Ответить
Багатьом людям у нас важко уявити наслідки денацифікації, яка відбулася в Німеччині та Австрії після 1945 року. Я особисто спілкувався з західними німцями різного віку. Вони реально поколіннями відчувають національний сором і приниження за дії гітлерівської влади і співучасть у нацистких діях. Там є навіть якийсь мазохізм в визнанні національної вини та ганьби за минуле. Що там Штанмаєр, ви послухайте виступ Арнольда Шварцнейгера на події біля Капітолію. У нього явно просліджується той комплекс вини, який проектується на події в Америці 21 століття. Він мало не посить вибачення у чорних за білий супрематизм.
Коротше, ота українська меншовартість, яка сотні років насаджувалася нам не дала такого ефекту, як денацифікація німецького народу. І можливо Антіфа, якоюсь мірою є реакцією на це.
Тому не варто дивуватися словам Штанмаєра його підтримка Мордора виходить з наслідків багаторічного психологічного впливу. Зараз більш важливо, як допомогти німцям переосмислити те що, їх меншовартість допомагає не менш страшному режиму, який в кінці -кінцім може привестиїх до ще гіршої вини.
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10.02.2021 11:14 Ответить
Забув історію цей штангмеєр. Кацапська підстилка.
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10.02.2021 11:18 Ответить
Він з дитинства вчив історію через політику денацифікації німців. Нічого дивного.
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10.02.2021 11:21 Ответить
Справа у тім, що у громадській свідомості присутні вельми розпіарена "блокада Ленінграда", Сталінграська битва, Курська дуга, а з Україною пов'язані невдачі першого року війни з численими "котлами" і "звільнення" її Червоною Армією, що прийшла зі сходу.
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10.02.2021 11:55 Ответить
 
 