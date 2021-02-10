Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием"
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о "Северном потоке-2" в интервью, привязал нынешние отношения Германии и России к итогам Второй мировой войны. В ответ посол Украины Андрей Мельник обвинил его в искажении истории.
Эту критику Штайнмайер отверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", заявили в ведомстве германского президента во вторник, 9 февраля. "Текст интервью говорит сам за себя", - отметил Штайнмайер.
Напомним, в интервью изданию Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмайер назвал отношения в области энергетики "почти последним мостиком между Россией и Европой" после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. "Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.
Украинский посол Андрей Мельник обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории", отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР. Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник. По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев".
Мельник призвал создать в Берлине отдельный мемориал украинцам, ставшим жертвами нацистов. А "Северный поток - 2" является геополитическим проектом российского президента Владимира Путина и идет вразрез с интересами Киева, напомнил дипломат.
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чудны дела твои, Господни
Почему бюргеры должны страдать?
По территории Украины война прошла два раза.
Когда Германия прорвалась в Украину, то все богатства были вывезены в Россию.
Штангенциркуль забыл напомнить о захвате совком стран Балтии, нападении совка на Финляндию и совместном с Гитлером дерибане Польши в 1939 г.
чем пан Посол Мельник и занимается
Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 60-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. - https://zbruc.eu/node/86306
Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD высказалась о российской вакцине:
«Мы всегда говорили, что будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства. Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине»
Она в этом выступлении заметила, что нужно спасти чем по больше граждан, не взирая на производителя вакцины и только если вакцина будет отвечать всем требованиям .
Она делает все возможное впервую очередь для своей страны, а то что это не пересекается с интересами других государств, это уже на втором плане.
Я надеюсь вы согласитесь, что политик обязан впервую очередь беспокоится за собственное государство .
Может тогда начнет до них доходить.
Коротше, ота українська меншовартість, яка сотні років насаджувалася нам не дала такого ефекту, як денацифікація німецького народу. І можливо Антіфа, якоюсь мірою є реакцією на це.
Тому не варто дивуватися словам Штанмаєра його підтримка Мордора виходить з наслідків багаторічного психологічного впливу. Зараз більш важливо, як допомогти німцям переосмислити те що, їх меншовартість допомагає не менш страшному режиму, який в кінці -кінцім може привестиїх до ще гіршої вини.