Президент ФРГ Штайнмайер о заявлениях посла Украины Мельника: Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о "Северном потоке-2" в интервью, привязал нынешние отношения Германии и России к итогам Второй мировой войны. В ответ посол Украины Андрей Мельник обвинил его в искажении истории.

Эту критику Штайнмайер отверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием", заявили в ведомстве германского президента во вторник, 9 февраля. "Текст интервью говорит сам за себя", - отметил Штайнмайер.

Напомним, в интервью изданию Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмайер назвал отношения в области энергетики "почти последним мостиком между Россией и Европой" после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. "Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.

Украинский посол Андрей Мельник обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории", отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв в Украине, в то время входившей в состав СССР. Киев отреагировал на слова Штайнмайера "с удивлением и возмущением", отметил Мельник. По его словам, утверждения главы Федеративной Республики "глубоко ранили украинцев".

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Мельник призвал создать в Берлине отдельный мемориал украинцам, ставшим жертвами нацистов. А "Северный поток - 2" является геополитическим проектом российского президента Владимира Путина и идет вразрез с интересами Киева, напомнил дипломат.