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Новости Политика Украины
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Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция, - ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция, - ЕС

В Европейском союзе считают, что в Украине процесс реформ, не взирая на заметный прогресс, продолжает тормозить широко распространенная коррупция.

Об этом говорится в выступлении Высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, которое от его имени во вторник в Европейском парламенте огласил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, выступая в рамках обсуждения доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я разделяю вашу (докладчика Микаэля Галера – режд) оценку о том, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства", - заявил от имени Борреля Домбровскис.

Он также отметил, что в отчете сказано о том, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи".

"Это необходимо остановить, и для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", - заявил вице-президент ЕК.

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Кроме того, в ЕС высказали убеждение в отношении того, что "последние события в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией показывают, что всеобъемлющая реформа судебной системы давно назрела".

"Венецианская комиссия и "дорожная карта" G7, дополняющие постоянные советы делегации ЕС властям и политикам, дают четкие указания относительно того, что необходимо сделать", - напомнил Домбровскис.

Вместе с тем, в ЕС "осознают сложность задачи". "С самого начала вмешательство России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины. Так что лучший ответ - оставаться единым целым и продолжать работать для процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики", - уверены в ЕС.

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При этом Домбровскис заверил, что в этом ЕС готов поддержать Украину.

"Мы настоятельно призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым. Это будет одно из основных посланий, которые я передам завтра премьер-министру Шмыгалю. ЕС помогает Украине создавать правильные условия для процветания и мира. У Украины есть наша поддержка: политическая, финансовая и техническая", - добавил он.

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Топ комментарии
+12
Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция, - ЕС - Цензор.НЕТ 2516 .Завидуют, суки. Коррупцию ещё Петруха переможно победил.
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09.02.2021 23:07
+10
Здесь как в наркомафии: её никто не хочет победить - её все хотят контролировать.
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09.02.2021 23:03
+8
Європа навіть у найстрашнішому сні, не може собі уявити ступінь корупції в Україні.
Діти мля (с)
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09.02.2021 23:06
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КОГДА УЖЕ НАЧНУТСЯ ПОСАДКИ?????????????????
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09.02.2021 22:58 Ответить
По весне картоху посадим!
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09.02.2021 22:59 Ответить
Їх як не було протягом 30 років так і далi не буде, кому це треба?
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09.02.2021 23:00 Ответить
Хіба 30 років - усі 300. Згадайте пісеньку возного з "Наталки-полтавки" - "...всяк хто не маже - той дуже скрипить..." Написано 200 років тому.
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10.02.2021 08:20 Ответить
Дiйсно
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10.02.2021 09:59 Ответить
Как в Сингапуре.?
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09.02.2021 23:00 Ответить
Щоб було "Как в Сингапуре"треба мати народ як в Сингапурі. І диктатора на 30 років.І не будь якого , а розумного і чесного. В Україні це неможливо в принципі.
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10.02.2021 08:15 Ответить
Рыба всегда гниёт с головы . Также голова ей нужна что-бы плыть,дышать и т. д.
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10.02.2021 08:27 Ответить
Кто кого ? Они , что сами 🤢🤡👹😈🤬себя сажать будут ?
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09.02.2021 23:07 Ответить
Та боротьба з корупцією в Україні нікому не потрібна, a ні низам a ні верхам
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09.02.2021 22:58 Ответить
100%. как то перед очередными выборами президента Украины мы с коллегами обсуждали достоинства и недостатки кандидатов. когда речь зашла о коррупции одна выдала :" да краде, на його місці і я б крала .Хіба ти б не крав для своїх дітей?" ..большинство ее поддержало...увы так думает большая часть населения єтой страы.
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10.02.2021 00:10 Ответить
Так і є. Принцип автобуса на зупинці. Доки на зупинці - лізеш в автобус . Як заліз - не даєш залізти іншим.
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10.02.2021 07:53 Ответить
Я теж с таким підходом стикався. Для мене це було неочікувано.
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10.02.2021 09:37 Ответить
Ну вот с таким менталитетом аборигены здесь и остануться) остальные уедут.
Не все люди такие а украине, видела нормальных
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10.02.2021 11:09 Ответить
Корупція вигідна і тому хто бере, і тому хто дає. Невигідна третій стороні. Здебільшого державі. Але хто думає за третю сторону. Своя сорочка ближче до тіла
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10.02.2021 08:00 Ответить
Петя борец, Вова борец, а коррупция, увы, не победима. Не видимая, вроде и есть, вроде и нет.
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09.02.2021 23:00 Ответить
Здесь как в наркомафии: её никто не хочет победить - её все хотят контролировать.
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09.02.2021 23:03 Ответить
А її і не будуть петемагати, навіщо?

Все іде путьом! Все по плану!
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09.02.2021 23:33 Ответить
Не согласен! Все можно сделать! Но нужно для этого хотя бы попытаться это сделать!
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09.02.2021 23:03 Ответить
Ви запитайте народ - вони хочуть жити * правильно *, згідно із законом , чи коли можна усі питання *порешать *?
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09.02.2021 23:19 Ответить
В тому і справа що "порешать" вигідніше. Поки не стане вигідніше жити по закону - корупція непереможна. Але для цього треба поміняти все законодавство. Бо в будь якому законі обовязково є якась можливість "порешать". Одні покарання поможуть мало. Лише хабарі зростуть.
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10.02.2021 08:09 Ответить
Ви хочете *подвигуть на подвиги люмпен*?
Маячня, ви ідеаліст( Вам не світить(
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09.02.2021 23:36 Ответить
В. Чумак смілива людина , але як тільки тронув гадюшник , його і Рябошапку , Трепака - всіх разом звільнили ... зелена влада не така уж тупа : розвалили генпрокуратуру , СБУ та ДБР на підході ....
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10.02.2021 11:06 Ответить
И опять нам новости профильтровывает брехливый путинский интерфакс.
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09.02.2021 23:04 Ответить
Європа навіть у найстрашнішому сні, не може собі уявити ступінь корупції в Україні.
Діти мля (с)
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09.02.2021 23:06 Ответить
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Главная проблема Украины каналы телевизора, а не какая-то там коррупция.
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09.02.2021 23:06 Ответить
Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция, - ЕС - Цензор.НЕТ 2516 .Завидуют, суки. Коррупцию ещё Петруха переможно победил.
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09.02.2021 23:07 Ответить
Не ври. Коррупцию еще в конце 2019 года победил Владимир Александрович. Он даже сам об этом сказал.
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10.02.2021 02:10 Ответить
о какой мафии речь ...робяты
в наливайки просто в открытую завозят самокат под наблюдением ребят в форме , из охранной фирмы, которая бдит за порядком и кассой...
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09.02.2021 23:14 Ответить
Ли Кун Ю сажал своих,а Пиночет всех подряд,По методу Сингапура у нас ничего не добиться.Самих себя не посадить.А как в Чили можно получить результат,но при условии чётко представлять с какой целью.Там коррупцию победили довольно быстро,но получили на протяжении лет 8-10 ещё хуже,чем было.Но предпосылка была сделана,что в дальнейшем привело к чилийскому чуду.А Пиночет стал у чилийского народа отрицательным образом.С такой невежественной и циничной властью мы отдаляемся от борьбы с коррупцией.
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10.02.2021 12:28 Ответить
если вы знаете что широко распространенная коррупция,, зачем вы даете деньги ??? чтобы загнать из кучки ублюдков народ Украины в долги ??
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09.02.2021 23:31 Ответить
Корупція у нас не широко поширена. Вона тотальна. Останні 30 років країну грабують гірше, ніж у давнину монголо-татари.
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09.02.2021 23:39 Ответить
в то же время страны этого же ЕС прячут беглых украинских коррупционеров у себя,если те стянули свои счета в их банки..А ещё при наличии у этих коррупционеров дополнительного европейского гражданства .выдача ПРАВОСУДЩИЮ практически нулевая..так что ЕС-двухсторонняя монета.Где звон золотистей,на ту сторону падает. (Россия-тоже убежище украинских воров,но она менее глумлива-открыто прячет)
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09.02.2021 23:49 Ответить
Беглому Онищенко очень хорошо в Европе с десятками ели не сотнями украденными миллионами. Европа так и не выдала его Украине-типа недостаточно доказательств. По этой формулировке можно никого не выдавать кто привез в ЕС наворованные из других стран деньги. Европа любит деньги и не важно ворованные они или нет
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10.02.2021 02:38 Ответить
Один американский подросток на телемосте у Повзнера сказал замечательную фразу:*Деньги мне не нужны,но я люблю когда они у меня есть*.
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10.02.2021 12:38 Ответить
Но хочется жить в Украине,но с европейскими законами.
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10.02.2021 12:32 Ответить
Бореля съездил соснул у Лошади, а теперь закукарекал.....
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10.02.2021 00:15 Ответить
Такой коррупции как при зеленых не было даже при овоще...
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10.02.2021 00:17 Ответить
Сейчас коррупция в руках власти и монополистов.То есть сконцентрирована. А в *хорошие* времена,при которых легче жилось, но не лучше, то она была намного масштабнее.Почти что каждый свои проблемы решал не обращаясь к государственным институтам,а включал как мог коррупционный элемент.В те времена народ повалил в сферу обслуживания,чтобы обманывать себе подобному.И при этом гордится новь появившемуся выражению * Я не ЛОХ*. И наше невежество употребило эту фразу,когда впервые выехал типа на фронт.
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10.02.2021 13:02 Ответить
Ну да, коррупция в Украине а барыги скрываются в ЕС, один Фирташ чего стоит, и неплохо себя чувствуют, а ихние кормушки в Украине работают. Реформи в Україні продовжує гальмувати дуже поширена корупція, - ЄС - Цензор.НЕТ 7727
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10.02.2021 02:03 Ответить
Один из самых больших девелоперов-застройщиков Киева Никонов прямо говорит что сейчас новые молодые чиновники из партии ЗЕ требуют намного больше взяток чем даже при Януковоще. Молодые и голодные-спешат наворовать зная что им не долго осталось
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10.02.2021 02:41 Ответить
А моглиб идти с заявлением в полицию на этих хапуг, чем ныть что берут больше чем прежние)
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10.02.2021 11:11 Ответить
Та хитродупа ЄС своїми кредитами і створила тут корупцію, вихолостила владу України від професіоналів, ввела їх креатури і їх агентів, які розвалили індустрію, як наприклад це вміло робив їх агент Абрамавічус, а тапер ці мерзотники розказують про корупцію і заграють з фашиською, тоталітарною РФ.
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10.02.2021 07:30 Ответить
абсолютно все граждане украины являются коррупционерами. все либо давали, либо брали взятки (шоколадка это тоже взятка). как в такой стране можно победить коррупцию?)))
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10.02.2021 07:32 Ответить
Перемогти корупцію неможливо. Можна лише знизити її рівень. Немає країн де не було б корупрціїї. Це як абсолютний нуль - він існує, але недосяжний.
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10.02.2021 07:47 Ответить
Зеленский покрывает коррупционеров. Зеленский неспособен инициировать реформы и не умеет создать для них условия.
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10.02.2021 09:11 Ответить
Який жах!!! Порошенко особисто руками Зеленського продовжує призначати корупціонерів на посади. І ніякої управи на нього немає. Невже європейці цього не розуміють?
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10.02.2021 09:11 Ответить
А яка причина аж такої масштабної корупції? Бо немає стабільної влади, немає стабільності, а отже, немає майбутнього у цій країні. А тому верхівка і чиновництво сидить на чемоданах, щоб звалити за бугор в будь-який момент, і бере хабарів побільше, "про запас".
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10.02.2021 09:45 Ответить
реформы тормозяться президентом, его офисом и ВР. не более и не менее. остальные высказивания, пустой звук. возьмите одного Геруса и все стает ясно
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10.02.2021 10:43 Ответить
в Украине процесс реформ, не взирая на заметный прогресс, продолжает тормозить широко распространенная коррупция. Источник: https://censor.net/ru/n3246994

НЕ ПРОСТО КОРУПЦІЯ, А ПРОКАЦАПСЬКА КОРУПЦІЯ, ЯКА ДОПОМАГАЄ КРЕМЛЮ БУДУВАТИ В УКРАЇНІ РУЦКІЙ МІР.
Так - тотальна корупція це і є невід ємна і базова частина РУЦКОГО МІРА Реформи в Україні продовжує гальмувати дуже поширена корупція, - ЄС - Цензор.НЕТ 8815
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10.02.2021 10:53 Ответить
Ога, вы же хотите что бы реформы против коррупцми проводили сами коррупуионеры, не возможно.
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10.02.2021 10:56 Ответить
точнісінько з анєкдоту про вагончик , що розхитували : воно ж рипається , майже летить , як крокодил над землею , але дуже-дуже низенько ! Яке паскудство казати , що хто небудь за останні 30 років робив реформи - то це ж проти себе любимого ! хто на це здатний !...В.Чумак з Рябошапкою тільки почав чистити прокурорськи ряди - миттєво " влада " зробили із них окрошку і повернули всіх звільнених хабарників , бо вони ж " подельники " .....
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10.02.2021 10:57 Ответить
Наша Корупція успішно займається цим вже кількадесять років - і нічого. І лиш після нищівно переможного візиту Бореля до Москви, євроборельці вирішили раптом за неї вчепитися... Реформи в Україні продовжує гальмувати дуже поширена корупція, - ЄС - Цензор.НЕТ 7432
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10.02.2021 11:32 Ответить
А хто буде боротися з корупцією в Україні якщо влада, правоохоронні органи і суди ОЧОЛЮЮТЬ ЇЇ?!
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10.02.2021 11:39 Ответить
Ход реформам в первую очередь не даёт политическая коррупция. Она страшнее материальной. И с приходом Зеленского к власти она расцвела махровым цветом.
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10.02.2021 12:05 Ответить
Все это ложь!!!! Имея ресурс и желание - можно решать задачу!!!!
Суть в том - КТО ВЫ????
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10.02.2021 13:27 Ответить
 
 