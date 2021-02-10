Реформы в Украине продолжает тормозить широко распространенная коррупция, - ЕС
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В Европейском союзе считают, что в Украине процесс реформ, не взирая на заметный прогресс, продолжает тормозить широко распространенная коррупция.
Об этом говорится в выступлении Высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, которое от его имени во вторник в Европейском парламенте огласил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, выступая в рамках обсуждения доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я разделяю вашу (докладчика Микаэля Галера – режд) оценку о том, что, "несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства", - заявил от имени Борреля Домбровскис.
Он также отметил, что в отчете сказано о том, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи".
"Это необходимо остановить, и для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", - заявил вице-президент ЕК.
Кроме того, в ЕС высказали убеждение в отношении того, что "последние события в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией показывают, что всеобъемлющая реформа судебной системы давно назрела".
"Венецианская комиссия и "дорожная карта" G7, дополняющие постоянные советы делегации ЕС властям и политикам, дают четкие указания относительно того, что необходимо сделать", - напомнил Домбровскис.
Вместе с тем, в ЕС "осознают сложность задачи". "С самого начала вмешательство России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины. Так что лучший ответ - оставаться единым целым и продолжать работать для процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики", - уверены в ЕС.
При этом Домбровскис заверил, что в этом ЕС готов поддержать Украину.
"Мы настоятельно призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым. Это будет одно из основных посланий, которые я передам завтра премьер-министру Шмыгалю. ЕС помогает Украине создавать правильные условия для процветания и мира. У Украины есть наша поддержка: политическая, финансовая и техническая", - добавил он.
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Не все люди такие а украине, видела нормальных
Все іде путьом! Все по плану!
Маячня, ви ідеаліст( Вам не світить(
Діти мля (с)
в наливайки просто в открытую завозят самокат под наблюдением ребят в форме , из охранной фирмы, которая бдит за порядком и кассой...
Ли Куан Ю
НЕ ПРОСТО КОРУПЦІЯ, А ПРОКАЦАПСЬКА КОРУПЦІЯ, ЯКА ДОПОМАГАЄ КРЕМЛЮ БУДУВАТИ В УКРАЇНІ РУЦКІЙ МІР.
Так - тотальна корупція це і є невід ємна і базова частина РУЦКОГО МІРА
Суть в том - КТО ВЫ????