РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17639 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5014 15
Беларусь (4248) Лукашенко (2117) Минобороны (3628) спецназ (269)

Спецподразделение МО Беларуси может быть причастно к уничтожению оппонентов Лукашенко за рубежом, - BYPOL

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Инициатива BYPOL получила информацию о спецподразделении, которое может быть причастно к уничтожению политических оппонентов Александра Лукашенко за рубежом.

Об этом сообщается в телеграм-канале проекта, передает Цензор.НЕТ.

"Данное подразделение создано в 2014 году по инициативе начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Белоконева О.А. Его наименование - 9-й отдел главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Министерства обороны. Одной из задач этого подразделения является проведение точечных операций за границей", - говорится в сообщении.

BYPOL указывает, что каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии, либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеет ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция проверяет версию убийства Шеремета из-за профессиональной деятельности в Беларуси. ДОКУМЕНТ

Как утверждается, обучение длится три года и включает в себя два иностранных языка, а также агентурные дисциплины. Все сотрудники подразделения проходят водолазную и парашютную подготовку "с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путем".

Отметим, что BYPOL объединяет сотрудников силовых ведомств Беларуси. Они публично или непублично заявили о своем несогласии с режимом и уволились из органов. Некоторые из них уехали за границу, другие остаются в Беларуси. BYPOL также занимается деанонимизацией белорусских силовиков, которые участвуют в подавлении протестов.​

Спецподразделение МО Беларуси может быть причастно к уничтожению оппонентов Лукашенко за рубежом, - BYPOL 01

Смотрите также: Полгода после выборов президента Беларуси: Тихановская представила "стратегию победы белорусов". ВИДЕО

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Це яким треба бути "надрозумом" щоб тікати від локального діктатора до його хазяїна?

Спецподразделение МО Беларуси может быть причастно к уничтожению оппонентов Лукашенко за рубежом, - BYPOL - Цензор.НЕТ 2158
показать весь комментарий
09.02.2021 23:44
+2
Кузьменко и Антоненко нужно выпускать, извиняться, и платить миллионные иски компенсации. Ибо даже если Аваков продавит их заключение, будет с ними как с Павличенками
показать весь комментарий
10.02.2021 08:43
+1
Авакову надо сначала пидумать, как туда приплести Антоненко и Дугарь и только потом пытаться "раскрывать"...
показать весь комментарий
10.02.2021 00:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це яким треба бути "надрозумом" щоб тікати від локального діктатора до його хазяїна?

Спецподразделение МО Беларуси может быть причастно к уничтожению оппонентов Лукашенко за рубежом, - BYPOL - Цензор.НЕТ 2158
показать весь комментарий
09.02.2021 23:44 Ответить
Тема, кого это спецподразделение замочило - не раскрыта!
показать весь комментарий
09.02.2021 23:52 Ответить
Авакову надо сначала пидумать, как туда приплести Антоненко и Дугарь и только потом пытаться "раскрывать"...
показать весь комментарий
10.02.2021 00:10 Ответить
Кузьменко и Антоненко нужно выпускать, извиняться, и платить миллионные иски компенсации. Ибо даже если Аваков продавит их заключение, будет с ними как с Павличенками
показать весь комментарий
10.02.2021 08:43 Ответить
комментарий отмечен как спам
Башни-близнецы 11 сентября...они?!
показать весь комментарий
09.02.2021 23:58 Ответить
Марк Фейгин сегодня проводил Стрим с болгарским журналистом расследователем Христо Грозевым.Грозев утверждает что РАБссия уничтожает неугодных "Навальных" по всему Миру,политиков,бизнесменов журналистов и тд...
показать весь комментарий
10.02.2021 00:11 Ответить
комментарий отмечен как спам
ель Сергей, мой сосед.
показать весь комментарий
10.02.2021 00:14 Ответить
Тоже дачник? Спецпідрозділ МО Білорусі може бути причетний до знищення опонентів Лукашенка за кордоном, - BYPOL - Цензор.НЕТ 4057
показать весь комментарий
10.02.2021 00:18 Ответить
Ти з ним по черзі ходиш смоктати до Луки? Один вже не справляєшся, раб картопляного диктатора?
показать весь комментарий
10.02.2021 06:24 Ответить
Белорусская журналистка Екатерина Андреева и ее муж Игорь Ильяш давно раскрыли ВСЕ преступления Лукашеску...имеющий глаза да прочитает... Спецпідрозділ МО Білорусі може бути причетний до знищення опонентів Лукашенка за кордоном, - BYPOL - Цензор.НЕТ 7462
показать весь комментарий
10.02.2021 00:17 Ответить
Все то у них как у старшого брата...
показать весь комментарий
10.02.2021 00:25 Ответить
Осталось узнать как им удалось пополнить свои ряды знаменитыми участниками пресс-конференции,прочими генпрокуророанальными расследователями и лондонским королевским профессором по походке.
показать весь комментарий
10.02.2021 06:13 Ответить
Який нах спец підрозділ? які опоненти? Коли хто бачив цих опонентів? (клоунесу не беру до уваги).
Особливо розсмiшила литовська мова та парашутна підготовка, уявляю собі - в Берліні на Алекс плятц приземляється білоруський спец агент)
показать весь комментарий
10.02.2021 07:21 Ответить
хоккеист копирует окурка
одна контора
показать весь комментарий
10.02.2021 07:23 Ответить
Куда там "Моссааду")))
показать весь комментарий
10.02.2021 10:19 Ответить
 
 