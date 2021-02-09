Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго
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Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций в Украине остается критической. По состоянию на 8 февраля имеющиеся запасы на 43% меньше минимальной нормы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.
Сейчас на складах находится 384,4 тысячи тонн угля всех марок. По состоянию на 31 января запасы топлива на складах ТЭС составляли 436,8 тысячи тонн. С начала ноября 2020 запасы угля уменьшились в 6,5 раза, отмечают в "Укрэнерго".
Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточены только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.
Отмечается, что к концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тыс. тонн), тогда как антрацитового практически не изменились (+0,5 тыс. тонн).
В "Укрэнерго" заявляют, что в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.
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Учитывая выше написанное, у меня к обвиняемому Зеленскому есть ряд вопросов. Что вы делали в Омане? С кем встречались? О чем говорили? В качестве кого с вами присутствовал Андрей Ермак?
Совпадние? - не думаю
А у себя В Днепре я на тебя сходил-бы.
Совпадение,-не думаю.
Чи просто , у зв"язку з факсмажором , піднімемо ціни ?
Хто на що поставить 100 грн
В "Укрэнерго" заявляют, что в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.Источник: https://censor.net/ru/n3247003
В структуре импорта угля ресурс российского происхождения занимает 75%.
Источник: https://biz.censor.net/r3144657
Когда-то Тимошенко спасала украинцев от этого безобразия. Но, украинцы отблагодарили и проголосовали - Абыне-Юля.. Что ж, веерные отключения возвращаются. А пока украинцы тащатся, что патриот Зеленый - отключил каналы Медведчука и Ко.... Армия, Мова, кАналы...
1. АЭС - пошли-запустили по пути банкротства(почти остановили - понизили мощность)..
2. Будем закупать электроэнергию у Кацапов .
3. И покупать уголь будем для Ахметки тоже у кацапов.....
4. ...продолжить дальше чтобы ты узнал последствия этого для Украины или сам поймешь!?
Другое дело, что зеленые рукожепы не смогли выдержать графики ремонта, но у ж каких выбрали эффективных менегеров, таких и терпите.
2. Покупать уголь придется еще лет 30. Что бы вашей попе было тепло зимой. Так устроена наша энергосистема. Что бы ее перестроить на альтернативные варианты, нужны десятки миллиардов долларов. Если не добывать свой, то альтернативы импорту нет и не будет в означенный период.
3. Что бы не закупать энергию у кацапов, нужно своевременно запасаться топливом на зиму. Что зеленые дятлы не сделали. если не покупать топливо - будешь покупать электричество у соседей. Зеленые дятлы это понимать не хотят. Им это мешает гешефт с беней делить.
4. Дальше продолжать не буду, надеюсь, даже ты уже понял мою мысль.
Это не игрушки, за такое надо отбирать приватизированые ТЭС.
Если владельцы не осознают свою ответственность, пусть они её понесут.