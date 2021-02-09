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Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго

Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций в Украине остается критической. По состоянию на 8 февраля имеющиеся запасы на 43% меньше минимальной нормы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Сейчас на складах находится 384,4 тысячи тонн угля всех марок. По состоянию на 31 января запасы топлива на складах ТЭС составляли 436,8 тысячи тонн. С начала ноября 2020 запасы угля уменьшились в 6,5 раза, отмечают в "Укрэнерго".

Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточены только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.

Отмечается, что к концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тыс. тонн), тогда как антрацитового практически не изменились (+0,5 тыс. тонн).

Читайте также: Ситуация с углем критичная, возможна общесистемная авария и отключения, - НКРЭКУ

В "Укрэнерго" заявляют, что в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.

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Топ комментарии
+9
Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 8769
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09.02.2021 23:59
+5
А що там Ротердам+? Хреновий вам був, бо Порошенко наживався? То тепер жріть пока не повилазить.
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09.02.2021 23:52
+5
Не, ни один вагон ордыльского уголька в Украину не попал. Все поверили.
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09.02.2021 23:55
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Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 7048
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09.02.2021 23:49 Ответить
Зебіли дуже смішні. Аналізую промивку мозків. Мозок в них як у рибок гуппі.
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09.02.2021 23:51 Ответить
Только Роттердам-XXL может спасти Украину перед наступлением лютых морозов. Ахметов, вернись!
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09.02.2021 23:51 Ответить
А що там Ротердам+? Хреновий вам був, бо Порошенко наживався? То тепер жріть пока не повилазить.
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09.02.2021 23:52 Ответить
Корупційної складової у Ротердам+ не було. Ми не купляли ні електроенергію, ні газ, ні вугілля у мокшан більш ніж 4 роки. А тепер по "чесним" схема купляємо. Щось ще треба комусь доводити?
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09.02.2021 23:53 Ответить
Не, ни один вагон ордыльского уголька в Украину не попал. Все поверили.
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09.02.2021 23:55 Ответить
Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 8769
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09.02.2021 23:59 Ответить
На воре шапка горит.
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10.02.2021 00:53 Ответить
Похоже ЗЕбанатов окончательно в Гугле забанили )) Роттердам+ предусматривал закупки угля в Южно-Африканской республике Ну да хрен с ним - главное, что на Г+Г рассказали, так ЗЕбанат?
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10.02.2021 00:01 Ответить
Дурня ... там як згадали що ахметов жирів від ротердам+ а прийшов не лох і ахметову стало погано, повна лажа бо тойже не лох спочатку відмінив на пів року ротердам а потім обратно повернув... якщо і очікується проблеми детек це із-за глобальної відмови від угля
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10.02.2021 00:07 Ответить
Парашенка вбиває патріотів, торгує вакциною через друзів у приватних клініках, пока прості люди вмирають з холоду, бо Ротердам влаштував тарифний геноцид!! Нарот вставай, Київ вставай, на Майдан, провчити баригу! За вільну Україну! (стоїть страшенний галас)
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10.02.2021 00:45 Ответить
Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 2303
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10.02.2021 00:54 Ответить
Петя то ти ? шось твоїх недолугих писульок забагато...
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10.02.2021 12:43 Ответить
Докажи Ахметке.
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10.02.2021 00:02 Ответить
От вам і увесь "Ротердам" с "+" і без.

Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 7797
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10.02.2021 00:05 Ответить
А приПорохе лугандоновского угля в Украине не было хочешь сказать?
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10.02.2021 00:38 Ответить
Хочу сказать, что вы ЗЕбанаты все сделали для экономического упадка и энергетической зависимости Украины от ********! Умышленное банкротство "Энергоатома", переход на российскую электроэнергию, отмена Ротердам+, провал по запасу угля на отопительный сезон, повышение тарифов, урезание субсидий, заморозка на год повышений зарплат и пенсий,
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10.02.2021 00:48 Ответить
Кого поднял? Что ты несёшь?
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10.02.2021 00:58 Ответить
уход инвесторов из Украины, падение ВВП, остановка темпов экономического развития Украины, существенное падение качества и уровня жизни.

Учитывая выше написанное, у меня к обвиняемому Зеленскому есть ряд вопросов. Что вы делали в Омане? С кем встречались? О чем говорили? В качестве кого с вами присутствовал Андрей Ермак?
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10.02.2021 01:01 Ответить
А уменя вопорс к тебе - почему модер трёт мои тебе ответы.
Совпадние? - не думаю
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10.02.2021 01:07 Ответить
Бидло, як тобі живеться з подоланою корупцією? А гаїшники в кущах тобі як? Чи здешевшала вже твоя комуналка, бидлан? Як справи з курсом валют? Вже по вісім? А давно? Як там зарплати? Вже 4к доларів на місяць? Війну вже зупинили? Руки відрубані? Олігархи вже в тюрмах? Ггг
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10.02.2021 01:13 Ответить
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С быдлом как Вты, Мне не то, что общатся -срать на просторах моей Украины не хочется.
А у себя В Днепре я на тебя сходил-бы.
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10.02.2021 01:34 Ответить
...в Пенсильвании угля полно, поможем братьям , не дадим умереть - купим уголёк!!!! да здравствует дружба!!!! уррря Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менші за мінімальну норму, - Укренерго - Цензор.НЕТ 1045
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10.02.2021 09:28 Ответить
Порошенко шо ты вытворяешь а?
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09.02.2021 23:52 Ответить
Спрашивается - почему Павлаграуголь летом Ахметка цельный месяц не пускал на работу?
Совпадение,-не думаю.
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09.02.2021 23:54 Ответить
Сори- Павлоградуголь.
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10.02.2021 00:12 Ответить
Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 1499 Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 8631
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09.02.2021 23:55 Ответить
Так будемо шукати винуватих ? Найдемо , та суворо накажемо Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 7665
Чи просто , у зв"язку з факсмажором , піднімемо ціни ?
Хто на що поставить 100 грн Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 254
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10.02.2021 00:11 Ответить
готовимся к веерным отключениям и ждем видосика от Зе-идиота...

В "Укрэнерго" заявляют, что в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.Источник: https://censor.net/ru/n3247003
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09.02.2021 23:55 Ответить
Сколько угля импортировала Украина в первой половине 2019 года.

В структуре импорта угля ресурс российского происхождения занимает 75%.

Источник: https://biz.censor.net/r3144657

Запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимальной нормы, - Укрэнерго - Цензор.НЕТ 7382
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09.02.2021 23:59 Ответить
Все ... веерных отключений электричества не избежать !!! Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 4705

Когда-то Тимошенко спасала украинцев от этого безобразия. Но, украинцы отблагодарили и проголосовали - Абыне-Юля.. Что ж, веерные отключения возвращаются. А пока украинцы тащатся, что патриот Зеленый - отключил каналы Медведчука и Ко.... Армия, Мова, кАналы...
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10.02.2021 00:05 Ответить
Прошу обосновать-: Юля -Мертвечук . Где точки соприкосновения на данном этапе?
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10.02.2021 00:10 Ответить
точек соприкосновения у Юли и Мертвейчука нет!!! что еще обосновывать !? прочти написанное мною выше - народ прется что забанили опзжистам каналы ..
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10.02.2021 00:24 Ответить
Я уже сегодня одному деятелю писал,:"Сперва голсуете за шапкокрада -потом за шекладку ,- а потом против шоколадки. Делайте выводы господа. Наш народ никогда ничего не поймёт пока смотрит "битву экстрасенсов ",и всякую лабуду по телевайзеру , не умея отделять праведное от .....
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10.02.2021 00:48 Ответить
я всю дорогу и до войны и сейчас в глубине души верю только Юле и голосовал тоже...т.к. больше нет никого и наверное не будет уже...!!! все презы что были - ТВАРИ !!! ВСЕ !!!
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10.02.2021 00:53 Ответить
Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 8702
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10.02.2021 01:01 Ответить
Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 3094
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10.02.2021 01:12 Ответить
Тебя задело, что это не твой?
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10.02.2021 01:44 Ответить
Ну веерные, ну отключения, подумаешь горе большое. Раньше спать ляжете. За о зелёное знамя развивается на ветру.
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10.02.2021 00:13 Ответить
причем тут это - раньше ляжешь, быстрее выйдешь ... бред..!!!! Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 8751

1. АЭС - пошли-запустили по пути банкротства(почти остановили - понизили мощность)..

2. Будем закупать электроэнергию у Кацапов .

3. И покупать уголь будем для Ахметки тоже у кацапов.....
4. ...продолжить дальше чтобы ты узнал последствия этого для Украины или сам поймешь!?
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10.02.2021 00:30 Ответить
п.1 Какой-то у вас бред. Что значит почти остановили? Все рабочие блоки пашут уже месяц с мощностью, выше установленной. Блоки, которые выведены в ремонт, в нем и пребывают. Для этого существуют Регламент и масса правил безопасной эксплуатации. Блоки уже в возрасте и ситуации, когда могут работать одновременно все, не было уже лет 15, а может и больше. И пока отремонтированные объекты не будут приняты комиссией, никто запустить блок в эксплуатацию не имеет право.

Другое дело, что зеленые рукожепы не смогли выдержать графики ремонта, но у ж каких выбрали эффективных менегеров, таких и терпите.
2. Покупать уголь придется еще лет 30. Что бы вашей попе было тепло зимой. Так устроена наша энергосистема. Что бы ее перестроить на альтернативные варианты, нужны десятки миллиардов долларов. Если не добывать свой, то альтернативы импорту нет и не будет в означенный период.
3. Что бы не закупать энергию у кацапов, нужно своевременно запасаться топливом на зиму. Что зеленые дятлы не сделали. если не покупать топливо - будешь покупать электричество у соседей. Зеленые дятлы это понимать не хотят. Им это мешает гешефт с беней делить.
4. Дальше продолжать не буду, надеюсь, даже ты уже понял мою мысль.
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10.02.2021 19:48 Ответить
Дуду краток для тупых - В Украине ОСНОВНАЯ и самая ДЕШЕВАЯ электроэнергия - это Атомная(АЭС) все остальное - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ(которая никому уже и нах не нужна - прошлый век!)!!! Теперь вопрос вундеркиндам - Зачем останавливать(снижать мощность блоков АЭС) и накручивать долю ТЭЦ(ахметова) когда нет в наличии угля, и дорого (кста в начале лета на АЭС была переработка эл.энергии и незнали куда девать), и т.д.и т.п.... То что видят с этого движа ВСЕ - это делают целенаправленно для зависимости от кацапов в энергорессурсах с тяжелыми последствиями для Украины, и чтобы уничтожить АЭС(загнать в банкроты), веерные отключения - народ идет на Майдан, и Куйло и Ко тут как тут !!
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10.02.2021 20:12 Ответить
століття «Ротердам +» Як тільки Президентом України став Володимир Зеленський, у Ахметова почалися страшні проблеми! Лише через рік правління Зеленського Ахметов знаходиться на межі банкрутства! В країні перестали діяти фактично всі схеми олігархів і це приводить їх до банкрутства. Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімальної норми, - Укренерго - Цензор.НЕТ 6088
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10.02.2021 00:10 Ответить
таки вроде планируют угольную отрасль вообще ликвидировать, чего тогда беспокоиться что угля мало
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10.02.2021 00:13 Ответить
Когда построят замещающие мощности, так сразу и откажутся.
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10.02.2021 00:17 Ответить
Ну так производите атомную электроэнергию, а то перестали закупать из-за Ахметки, чтобы только с ТЭС на угле он мог продавать, а теперь трагедию строите.
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10.02.2021 00:16 Ответить
Літом зупиняли атомні електростанції бо нікуди було вугілля дівати.За шахтарів переймались щоб без роботи не залишились.І що далі?
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10.02.2021 00:25 Ответить
У энергетиков было 6 лет на переход на бурый уголь. ТЭС коммерческие предприятия и принадлежат олигархам. Надо штрафовать за невыполнение контрактов на поставку тепла и электроэнергии.
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10.02.2021 00:29 Ответить
А где же 33 млрд кубов газа, закачанных летом по дешевке в ПХГ?
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10.02.2021 00:58 Ответить
А что же это владелец так муййово ведёт хозяйство, что запасы меньше нормы ?
Это не игрушки, за такое надо отбирать приватизированые ТЭС.
Если владельцы не осознают свою ответственность, пусть они её понесут.
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10.02.2021 01:28 Ответить
Дохазяйнувалися... Як не газ, то вугілля. Як же ж ви планували??? Чи так важко було придбати у достатній кількості???
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10.02.2021 02:05 Ответить
Клоуни повинні сидіти в шапіто, а не керувати державою, а тепер лохи споживайте продукт який ви самі обрали.
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10.02.2021 02:19 Ответить
Это уже не глупость - это вредительство!
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10.02.2021 05:56 Ответить
Зелені ідіоти, тупорилі еліти і олігархи , які їх пропихнули у владу та їх подарунок громадянам - повністю розвалена економіка.
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10.02.2021 06:21 Ответить
канешна канешна....электроэнергия из параши нас выручит...мы ж понимаем
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10.02.2021 07:14 Ответить
Треба скоріше Вітренка віце-прем'єром призначати.Він все налагодить!
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10.02.2021 07:27 Ответить
Почитал комменты и все понял. Короче Порошенко не только экономику и бюджет украл, но и уголь.
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10.02.2021 08:37 Ответить
 
 