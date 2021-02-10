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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) Медведчук (1144) телевидение (473) Тимошенко_Кирилл (168)

Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен открывать собственный телеканал или создавать телевизионную сеть.

Об этом заявил заместитель руководителя его офиса Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский не стремится строить свои каналы, свою телевизионную сеть или еще что-то. Мы открыто всем каналам говорим, что мы делаем, и надеемся на то, что они открыто готовы это ретранслировать в своих средствах массовой информации. Вот и все. Насчет строительства какой-то телевизионной сети вообще вопрос не стоит", - сказал он.

Говоря о закрытии телеканалов, которые относят к орбите влияния нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тимошенко подчеркнул, что не вел переговоров с этим политиком перед тем, как СНБО наложил на "112 Украина", ZIK и NewsONE санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль

"Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую", - отметил замглавы Офиса Президента.

В то же время, источник НВ в окружении Зеленского сообщал, что начиная с октября 2019 года команда президента пыталась договориться с Медведчуком, а переговорщиком от Банковой выступал именно Кирилл Тимошенко.

Офис Зеленского, по информации источника, договорился о том, что медиагруппа не критикует лично президента. Дополнительно Банковая получила право частично утверждать гостей в студии "112", ZIK, NewsONE, посылая им список разрешенных и неугодных спикеров.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности"

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Топ комментарии
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Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с
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10.02.2021 00:34
+10
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1616
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10.02.2021 01:10
+7
Я ж кажу: NULL.
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10.02.2021 01:14
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Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры
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Зеленский не

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10.02.2021 00:34 Ответить
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 917
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10.02.2021 00:51 Ответить
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1616
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10.02.2021 01:10 Ответить
Я ж кажу: NULL.
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10.02.2021 01:14 Ответить
Вже *************. Такого не було і бути не може. Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3617
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10.02.2021 00:38 Ответить
Так значит Зеленский закрыл каналы потому что не смог договориться с Медведчуком? Просто невероятно.
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10.02.2021 00:39 Ответить
И его ручная партия за один вечер превратилась в отпетых патриотов. Натуральный цирк.
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10.02.2021 00:43 Ответить
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7080 оправдываются !?.. значить вел и обсуждал !!!
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10.02.2021 00:48 Ответить
Зеленський більш проросійський ніж сам Медведчук. Бо на відміну від Медвдечука, для якого руський мір- це бізнес-проект, для Зеленського це життя. Він в це вірить. Він прожив в Росії більшість життя. Кращі роки. І ця людина неістово бориться з руським міром? Хороший жарт.
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10.02.2021 00:50 Ответить
Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9552
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10.02.2021 01:14 Ответить
Хочу, щоб Зеленський при повному здоров'ї дожив до суду й тюремного ув'язнення за свої незлічимі злочини. В тому числі й за масове вбивство людей, які помруть через неможливість надати їм медичну допомогу з особистої вини зеленого злочинця. (Тарас Чорновіл)
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10.02.2021 00:49 Ответить
Я бы ещё добавил: ЗА ГЕНОЦИД УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ЕВРЕЙСКОЙ МАФИЕЙ. Зеленский не планирует создавать свою телесеть и не вел переговоры с Медведчуком, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1684
Пусть эта тварь попробует прожить на 2000 грн. в месяц, ублюдок иудейский.
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10.02.2021 01:20 Ответить
Так це він зменшив пенсії у декілька разів, так щедро призначених Порошенком? Цей геноцид продовжується уже не один десяток років і відповідати повинні всі президенти.
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10.02.2021 10:40 Ответить
Пусть даст деньги на крымский канал.
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10.02.2021 01:37 Ответить
Имеется в виду телеканал.
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10.02.2021 01:38 Ответить
А я найкращий в цьому світі президент
Ну що лохи, тримайте мій для вас презент.
І ви не скигліть не збирайтесь у протест,
Бо вже зі мною не кіно, а цілий квест...

Пісенька Янелоха | Політична пародія

https://www.youtube.com/watch?v=NNVoY7gqSQo&feature=youtu.be
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10.02.2021 02:27 Ответить
Если это правда, что были переговоры, то это ...нет слов.
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10.02.2021 02:36 Ответить
Верю , вот теперь верю. Он не говорил с медведчуком. Он говорил с чернышовым(ОП) и несколькими корешами из квартала, которые даже ругались с Ермаком по этому поводу.
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10.02.2021 07:04 Ответить
Если ЗЕкодла говорит "Нет", то это точно "Да". Заврались уже по самое немогу.
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10.02.2021 07:41 Ответить
Зеленський не планує створювати свою телемережу і не вів переговори з Медведчуком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8993
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10.02.2021 08:17 Ответить
Канал Сваты, канал Квартал. Шо там еще у этого черта есть? У него своя сеть каналов. Клоунских, для быдла. Чи это не его каналы? Тогда он ваще лох. Зеленський не планує створювати свою телемережу і не вів переговори з Медведчуком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7577
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10.02.2021 09:14 Ответить
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/sofiadecl.shtml

Это биль о правах и мы его подписали, так вот ходят слухи что наезд на журналистов не проходит безболезненно власти. И журналисты собирают видео документы на депутатов и др. чиновников, для предоставления в ЕС , для решения вопросов о нарушении биля в разделе свободы слова. И просят ввести ограничения на посещение ЕС лицам Украины, как и посещение Крыма, членами ЕС.
НЕ начинайте войну с журналистами, они не повремёнщики у власти.
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10.02.2021 09:27 Ответить
Иннна...х козлокопытный...
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10.02.2021 09:59 Ответить
Квартал TV - украинский развлекательный телеканал, входящий в медиаконгломерат «1+1 Media». Телеканал начал своё вещание 4 августа 2016 года. Канал транслируется с двумя звуковыми дорожками - украинская и русская.
Зеленський не планує створювати свою телемережу і не вів переговори з Медведчуком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5592
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10.02.2021 10:34 Ответить
 
 