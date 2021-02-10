Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек

В Германии прокуратура выдвинула обвинения 100-летнему мужчине, который работал охранником в нацистском концлагере Заксенхаузен. Его обвиняют в соучастии в убийстве 3518 заключенных лагеря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По версии следствия, мужчина работал в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год и был рядовым членом военизированного крыла нацистской партии. Имя этого человека не разглашается в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности.

Как рассказал Сирилл Клемент, который руководил расследованием дела, несмотря на свой преклонный возраст, подозреваемый считается вполне способным, чтобы предстать перед судом. Однако есть вероятность, что продолжительность судебных заседаний ограничат.

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Пока суд не назначил дату судебного заседания.

Как пишет издание, это дело и обвинение 100-летнего мужчины основаны на недавнем юридическом прецеденте в Германии, который определил, что человек, который помогал функционированию нацистского лагеря, может быть привлечен к ответственности за соучастие в совершенных убийствах, происходивших в лагере.