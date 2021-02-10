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Новости За рубежом
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Германия (2239) концлагерь (27) нацизм (122) суд (7303)

Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек

В Германии прокуратура выдвинула обвинения 100-летнему мужчине, который работал охранником в нацистском концлагере Заксенхаузен. Его обвиняют в соучастии в убийстве 3518 заключенных лагеря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По версии следствия, мужчина работал в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год и был рядовым членом военизированного крыла нацистской партии. Имя этого человека не разглашается в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности.

Как рассказал Сирилл Клемент, который руководил расследованием дела, несмотря на свой преклонный возраст, подозреваемый считается вполне способным, чтобы предстать перед судом. Однако есть вероятность, что продолжительность судебных заседаний ограничат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии умер 95-летний украинец Яков Палий, которого обвиняли в работе на нацистов в концлагере "Треблинка"

Пока суд не назначил дату судебного заседания.

Как пишет издание, это дело и обвинение 100-летнего мужчины основаны на недавнем юридическом прецеденте в Германии, который определил, что человек, который помогал функционированию нацистского лагеря, может быть привлечен к ответственности за соучастие в совершенных убийствах, происходивших в лагере.

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Топ комментарии
+17
Мордовцам и прочим впопучленцам-"охранникам" Изоляции иметь ввиду, что тут срок давности не действует...
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10.02.2021 00:43
+13
Ого.
Тест для вас: Путін х.ло!
я б для початку медведчука, бойка, рабіновічів,кучму з пінчуком, козака, януковича і так далі до відповідальності притягнув...
А в першу чергу московську наволоч з росіянськими паспортами, мільйонів 20, так, для початку.
Ви трішки брешете... Ніякого вимирання нема. Є Крим -2 мільйони, є Донбас -5 і є еміграція -10. Це не вимирання і не геноцид влаштований російською нечистю.
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10.02.2021 01:26
+11
А комуністів не засуджували.Вони влаштували громадянську війну в імперії і голодомор.І не один.Тай якби їх не було,то і війни би цієї скоріше за все теж.Комуністи тоді в різних країнах рвалися до влади.Найбільше світове зло,це вони і їх нащадки.
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10.02.2021 00:47
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Мордовцам и прочим впопучленцам-"охранникам" Изоляции иметь ввиду, что тут срок давности не действует...
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10.02.2021 00:43 Ответить
Навряд.
За Голодомор відповідальності ніхто не поніс.
І тут, буде так само.
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10.02.2021 01:04 Ответить
Голодомор...
Когда ответят олигархи Ахметов, Кломойский, Порошенко и другие прикормленные ими политики..., которые планомерно используя коррупционные схемы контроля над властью для личного обогащения, своими действиями довели до экономического обнищания большинства граждан Украины, что привело к геноциду-вымиранию нации и сокращению населения Украины на более чем 10 миллионов людей за время независимости...
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10.02.2021 01:20 Ответить
Ого.
Тест для вас: Путін х.ло!
я б для початку медведчука, бойка, рабіновічів,кучму з пінчуком, козака, януковича і так далі до відповідальності притягнув...
А в першу чергу московську наволоч з росіянськими паспортами, мільйонів 20, так, для початку.
Ви трішки брешете... Ніякого вимирання нема. Є Крим -2 мільйони, є Донбас -5 і є еміграція -10. Це не вимирання і не геноцид влаштований російською нечистю.
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10.02.2021 01:26 Ответить
Пу г#ндон ще той...)))
немає вимирання... ти подивись статистику скільки людей народжується, а скільки помирає при таких темпах нас залишиться 25 млн. до 2050 року... корупція, безвихідь, соціальна нерівність та незахищенність опосередковано вбиває націю не гірше голодомору... чому за це ніхто не має відповісти, чому можновладці, які до цього довели досі не за ґратами і живі, чому їх життя важливіше і цінніше тих мільйонів людей, які вони своїм недолугим управлінням країною убили...
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10.02.2021 02:05 Ответить
а в чому пробема з ахмєтовим? попутчік гевогюциї?
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10.02.2021 06:50 Ответить
В чому проблема!?) Стадіон підірвав, сотні людей замордував, скільки мільярдів вкрав навіть не порахуєш.
А так, нема проблем.
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10.02.2021 10:25 Ответить
справа в тім що ви якраз ахмєтова не згадали. олігархи для вас не є центральним стрижнем корупції та один із вагомих факторів який спонукав путіна розпочату війну.
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10.02.2021 12:08 Ответить
Ні. Я просто послідовний. Тобто на все свій час. Якщо розібратися то і Ахметов і десятки інших. Теж заслуговують на покарання. Але все має бути по черзі. Одразу і всіх не вийде притягти до відповідальності, більше того я не вірю, що в найближчі десять років, хоть когось з бомонду притягнуть до відповідальності.
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10.02.2021 13:12 Ответить
Коц предлагает сдаться?
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10.02.2021 01:41 Ответить
Коц -- є коц, хіба не видно.
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10.02.2021 08:51 Ответить
Ваші спроби виправдати радянсько/російський геноцид Українського народу марні. Моя мати голодомор пережила. Зубожіння і голодомор речі різні. Трупи померлих від голоду в Україні по вулицях не валялись і людоїдства не було.
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10.02.2021 15:33 Ответить
Я не виправдовую радянсько/російський геноцид, не дуже просто бачу різницю, тоді померло від голоду 25% населення за рік, на війні померло 7 млн, зараз без голоду від відчаю скоротилось 25% населення за 30 років, кожного разу причини різні, а результат той самий вимирання нації, однако завжди є чіткі імена хто за цим стоїть!!!
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10.02.2021 16:08 Ответить
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10.02.2021 00:45 Ответить
Если бы не отменили смертную казнь, то можно было бы подумать, что дедуля таким оригинальным способом записался на эвтаназию. А так все правильно - военные преступления не имеют срока давности.
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10.02.2021 00:45 Ответить
Німці могли б і "посмертно" покарати. Поки налаштовуються, може статися...
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10.02.2021 08:54 Ответить
Под "недавним юридическим прецедентом" вероятно имеется в виду суд над Джоном Демьянюком, которого оправдали в США и в Израиле, а немцы в своём рьяном усердии засудили.
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10.02.2021 00:46 Ответить
А комуністів не засуджували.Вони влаштували громадянську війну в імперії і голодомор.І не один.Тай якби їх не було,то і війни би цієї скоріше за все теж.Комуністи тоді в різних країнах рвалися до влади.Найбільше світове зло,це вони і їх нащадки.
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10.02.2021 00:47 Ответить
Найбільше світове зло это не коммунисты, а генный пофигизм и пацифизм местного населения перед внешней угрозой. На сто человек в селе було 51 - за советскую власть, 20 стукачей, 21 готовых вступить в красную армию, 8 раскулаченных. Поэтому коммунисты или национал-онанисты, в принципе без разницы. Всё это заканчивается вырождением нации.
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10.02.2021 01:18 Ответить
работал охранником в конслагере ..я чуть со стула не упал ..и какой график был сутки трое или вахтой ?
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10.02.2021 00:50 Ответить
Не, ну я понимаю. что это правильно
НО! Я б предварительно сделал освидетельствование подозреваемого, что б убедится в том, что он понимает, за что его судят.
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10.02.2021 00:50 Ответить
там 100 лет, там 95, может Х#йло так глянул на статистику и решил - тоже "cоучаствовать"? правда в первом случае гитлеровец наверное лично "работал", а Х#йло на территории бывшей рф в окружении дебилов ... хотя наверное - доживет.
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10.02.2021 01:01 Ответить
оно то так.. дак а где же свидетелей-очевидцев взять..??- разве шо архив лагеря..- кто-кого и сколько, приказы, списки..= только так)) по-другому это будет тупая возня по аналогии права с непонятным концом...
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10.02.2021 01:03 Ответить
Хех... пуйло вон о половцах и печенегах вещает.
Где то ж берет?
А военные документы сокрыты до 2040 года.
Угадай, для чего?
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10.02.2021 01:06 Ответить
Для того же, что и Гесса повесили.
Сралин до последней минуты надеялся вместе с Гитлером выступить против Англии, а 22 июня 1941 года война началась с бомбежки Баку английскими самолетами.
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10.02.2021 05:28 Ответить
на блокпосту стояв .
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10.02.2021 01:14 Ответить
На мой взгляд туут не столько речь об осуждении конкретного типа, а о том. чтобы показать и продемонстри ровать гнотвратимость накказания перед человечностью. Vован - приготовиться! Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек - Цензор.НЕТ 648
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10.02.2021 01:45 Ответить
Согласен, тем более приговоры так себе, недавно такого же осудили на 2 года условно.
Тут дело не в наказании, тут нужно смотреть что Германия хочет продемонстрировать этим .
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10.02.2021 08:25 Ответить
Германія вже продемонструвала, чого хоче. Наприклад, Північний потік-2.
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10.02.2021 08:59 Ответить
Каждое государство делает вещи, которые в первую очередь будет выгодно именно ему, ни кто ни кому ни чего не обязан, могут только помочь, не более
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10.02.2021 09:23 Ответить
так штайнминейер сказал что парашке по гроб обязаны Сторічного ексохоронця концтабору Заксенхаузен судитимуть у Німеччині за співучасть у вбивстві 3518 осіб - Цензор.НЕТ 838
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10.02.2021 10:00 Ответить
Штайнмайер это не Германия, у нас в раде тоже каждый такую ерунду несет , это не значит что это политика Украины
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10.02.2021 10:02 Ответить
политика государства это как раз то что "несут" его политики а не то что кто то там себе придумал, даже если он считает себя умственно продвинутым Сторічного ексохоронця концтабору Заксенхаузен судитимуть у Німеччині за співучасть у вбивстві 3518 осіб - Цензор.НЕТ 4111
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10.02.2021 10:20 Ответить
Не впихивайте не впихуемое
При чем тут отношение к фашизму, и серверный поток ?
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10.02.2021 10:10 Ответить
германия хочет продемонстрировать этим что они как и орда "антифашисты", и слиться в любовном экстазе ****** что бы он вставил им трубу поглубже
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10.02.2021 09:53 Ответить
Хотел что то ответить, но прочитал сообщение до конца.
Не считаю умственно полноценными людей, которые в своих больных фантазиях, общаются оборотами на сексуальную тему, тем более в такой извращённой форме.
Сходите к психологу , у вас проблемы, займитесь собой, пока политику не трогайте
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10.02.2021 10:00 Ответить
Совков погибло 50 млн. во 2 Мировой,немцев 10 млн...это паБЕДА...
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10.02.2021 02:19 Ответить
Півмільйона українців Сралін з Жуковим утопили лише на переправі Дніпра...
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10.02.2021 09:04 Ответить
Не 50, а 20.
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10.02.2021 09:07 Ответить
Кстати в Заксенгаузене сидели Степан Андреевич Бандера,сын Сралина Яков,генерал Карбышев...
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10.02.2021 02:23 Ответить
Що поробиш.Треба ж якось виправдовувати фінансування усіляким розслідувачам злочинів нацистів,типу українофобського центру Візенталю. От і дістають періодично сторічних дідів з заначок.
Просто бізнес.
Є маса статей,про причини переслідувань сто разів перевірених і виправданих людей
Неупереджений погляд на справу Дем`янюка

Симон Візенталь, Іван Дем'янюк, німецьке правосуддя та вільна преса

Ще одна жертва єврейсько-гебешної змови:У Канаді помер передбачуваний нацистський злочинець Володимир Катрюк
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10.02.2021 03:56 Ответить
А це взагалі феєрично !:В Германии началась кампания по поиску выживших нацистов
"Центр Симона Визенталя предлагает вознаграждение в размере до 33 тысяч долларов за полезную информацию. По данным организации, только в Германии проживают примерно 60 бывших приспешников Гитлера."

"Напомним, в октябре 2012 года, в Германии было прекращено уголовное преследование бывших солдат СС, подозревавшихся в массовом убийстве жителей итальянской деревни Сант'Анна ди Стаццема. Прокуратура Штутгарта заявила, что не может предъявить обвинение, так как не удалось собрать достаточные доказательства, изобличающие фигурантов дела."

Тобто,якщо ти українець,як -будуть судити до скону,навіть за явно сфальшованими доказами,а арієць-звичайно невинен,мало доказів....
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10.02.2021 04:04 Ответить
Моего прадедушку немцы убили. Надо бы найти их и осудить. А то они считают себя должными за войну почему-то только Путину. Как этот мудень Штайнмаер.
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10.02.2021 06:16 Ответить
Найбільше постраждала Україна, а Німеччина чомусь винна Росії...
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10.02.2021 09:14 Ответить
100-летнего ,а как же дедывоевали, 9-го на победобесие ходяят?
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10.02.2021 07:00 Ответить
То вже ходять "дєти войни".
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10.02.2021 09:15 Ответить
Охрана отмена
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10.02.2021 07:30 Ответить
мертведчуку приготовится. Ведь за соучастие в убийстве Васыля Стуса он еще не отсидел пожизненный срок.
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10.02.2021 08:06 Ответить
Він же "кощей безсмертний" ))
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10.02.2021 09:17 Ответить
Интересно, а когда Израиль отправит на скамью подсудимых бывших большевиков-ленинцев хотябы посмертно... Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек - Цензор.НЕТ 6116
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10.02.2021 08:09 Ответить
Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек - Цензор.НЕТ 9644Дочь Генриха Гиммлера
Гудрун Гиммлер даже после самоубийства отца и падения Третьего Рейха поддерживала нацистскую политику и на протяжении всей жизни всячески оправдывала отца.
Её не принимали в университет из-за фамилии, не брали на работу. Ей советовали сменить фамилию, но она с гордостью отвечала: «Он мой отец!».Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек - Цензор.НЕТ 2251
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10.02.2021 08:23 Ответить
!!!
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10.02.2021 08:26 Ответить
Судить 100-летнего старца, который был охранником по мобилизации. По меньшей мере странно. Где была немецкая Фемида эти 75 лет, что сейчас спохватилась?Судить такого старика то же самое что судить ребенка
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10.02.2021 08:31 Ответить
Как сказал генерал Вольф в небезызвестном фильме: "У нас все в СС", Потому если покопаться, то у половины Германии и ее политиков и депутатов Бундестага можно найти родственников бывших в СС. Дурь зашкаливает
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10.02.2021 08:40 Ответить
Примерно так будет проходить процесс по делу МН17. Когда участникам будет лет по 100. Раньше не управятся.
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10.02.2021 09:20 Ответить
А чому це прізвище не повідомляють? Дем'янюка 30 років тягали, відразу ж оголосивши винним, і прізвище не ховали.
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10.02.2021 09:32 Ответить
Да ему уже глубоко пох будут его судить тли нет. Он наверное и не поймет чего к нему приципились.
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10.02.2021 09:43 Ответить
 
 