Столетнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен будут судить в Германии за соучастие в убийстве 3518 человек
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Германии прокуратура выдвинула обвинения 100-летнему мужчине, который работал охранником в нацистском концлагере Заксенхаузен. Его обвиняют в соучастии в убийстве 3518 заключенных лагеря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По версии следствия, мужчина работал в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год и был рядовым членом военизированного крыла нацистской партии. Имя этого человека не разглашается в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности.
Как рассказал Сирилл Клемент, который руководил расследованием дела, несмотря на свой преклонный возраст, подозреваемый считается вполне способным, чтобы предстать перед судом. Однако есть вероятность, что продолжительность судебных заседаний ограничат.
Пока суд не назначил дату судебного заседания.
Как пишет издание, это дело и обвинение 100-летнего мужчины основаны на недавнем юридическом прецеденте в Германии, который определил, что человек, который помогал функционированию нацистского лагеря, может быть привлечен к ответственности за соучастие в совершенных убийствах, происходивших в лагере.
Пожалуйста, подождите...
За Голодомор відповідальності ніхто не поніс.
І тут, буде так само.
Когда ответят олигархи Ахметов, Кломойский, Порошенко и другие прикормленные ими политики..., которые планомерно используя коррупционные схемы контроля над властью для личного обогащения, своими действиями довели до экономического обнищания большинства граждан Украины, что привело к геноциду-вымиранию нации и сокращению населения Украины на более чем 10 миллионов людей за время независимости...
Тест для вас: Путін х.ло!
я б для початку медведчука, бойка, рабіновічів,кучму з пінчуком, козака, януковича і так далі до відповідальності притягнув...
А в першу чергу московську наволоч з росіянськими паспортами, мільйонів 20, так, для початку.
Ви трішки брешете... Ніякого вимирання нема. Є Крим -2 мільйони, є Донбас -5 і є еміграція -10. Це не вимирання і не геноцид влаштований російською нечистю.
немає вимирання... ти подивись статистику скільки людей народжується, а скільки помирає при таких темпах нас залишиться 25 млн. до 2050 року... корупція, безвихідь, соціальна нерівність та незахищенність опосередковано вбиває націю не гірше голодомору... чому за це ніхто не має відповісти, чому можновладці, які до цього довели досі не за ґратами і живі, чому їх життя важливіше і цінніше тих мільйонів людей, які вони своїм недолугим управлінням країною убили...
А так, нема проблем.
НО! Я б предварительно сделал освидетельствование подозреваемого, что б убедится в том, что он понимает, за что его судят.
Где то ж берет?
А военные документы сокрыты до 2040 года.
Угадай, для чего?
Сралин до последней минуты надеялся вместе с Гитлером выступить против Англии, а 22 июня 1941 года война началась с бомбежки Баку английскими самолетами.
Тут дело не в наказании, тут нужно смотреть что Германия хочет продемонстрировать этим .
При чем тут отношение к фашизму, и серверный поток ?
Не считаю умственно полноценными людей, которые в своих больных фантазиях, общаются оборотами на сексуальную тему, тем более в такой извращённой форме.
Сходите к психологу , у вас проблемы, займитесь собой, пока политику не трогайте
Просто бізнес.
Є маса статей,про причини переслідувань сто разів перевірених і виправданих людей
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"Центр Симона Визенталя предлагает вознаграждение в размере до 33 тысяч долларов за полезную информацию. По данным организации, только в Германии проживают примерно 60 бывших приспешников Гитлера."
"Напомним, в октябре 2012 года, в Германии было прекращено уголовное преследование бывших солдат СС, подозревавшихся в массовом убийстве жителей итальянской деревни Сант'Анна ди Стаццема. Прокуратура Штутгарта заявила, что не может предъявить обвинение, так как не удалось собрать достаточные доказательства, изобличающие фигурантов дела."
Тобто,якщо ти українець,як -будуть судити до скону,навіть за явно сфальшованими доказами,а арієць-звичайно невинен,мало доказів....
Гудрун Гиммлер даже после самоубийства отца и падения Третьего Рейха поддерживала нацистскую политику и на протяжении всей жизни всячески оправдывала отца.
Её не принимали в университет из-за фамилии, не брали на работу. Ей советовали сменить фамилию, но она с гордостью отвечала: «Он мой отец!».