Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По прогнозам Министерства здравоохранения, мобильные бригады и медики в пунктах прививки смогут делать до пяти миллионов прививок в месяц. Кроме этого, при необходимости, количество прививок можно увеличить до семи миллионов в месяц.
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Вместе мобильные бригады и пункты прививки могут делать до 4,5-5 миллионов прививок в месяц в случае полной нагрузки. В случае крайней необходимости будет обеспечено большое количество иммунобиологических препаратов (вакцин. - Ред.) одновременно в нашей стране, мы можем подключить 11 тысяч кабинетов прививки, которые сейчас делают прививки нашим детям. Это позволит нам увеличить мощность еще на 5-7 миллионов прививок в месяц", - сказал Ляшко.
По его словам, на первом этапе будут работать 375 мобильных бригад. В дальнейшем их количество планируется увеличить до 600.
Также, по словам главного санитарного врача, один пункт может проводить около 30 вакцинаций в сутки. Максимально в Минздраве могут привлечь 4250 пунктов прививки.
"Когда мы говорим об этапах (вакцинации. - Ред.), они приоритезируют определенные категории нашего населения исключительно в условиях глобального дефицита доступа к вакцинам. В случае появления большого количества вакцин на территории нашего государства, мы сможем обеспечить те вещи, которые смогут сдержать распространение коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.
Напомним, предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.
Планируется, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.
Международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану, в первом полугодии в Украину направят 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca.
Пожалуйста, подождите...
Они по квартирам ходит будут?
Или население должно к ним перется?
Ржал в голосину
Нравится? Мне- очень! Вот это тоже понравилось: "У консультативної групи є побоювання, що новий штам може зробити вакцину від коронавірусу менш ефективною"(с)
Это я к тому, что само слово "вакцина"- уже стало для меня ругательным, как и откровенная матерщина в виде: "масочный режим" и "социальная дистанция".
Achtung!!!!(сработала сирена)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1481695242137038&set=a.1385151908458039.1073741828.100008897296028&type=3
нарковипробувачі нації - команда міхо
***** нації - Тімошенко
Грустноє їбало
В інвалідці в лабутенах
Їздить заїбало
Заїбав калач на бошці
Кужель заїбала
Заїбали ті питання
По контрактах з рахой.
Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда. (с)
.......Делайте выводы друзья !!!
Всемирная организация здравоохранения даёт более узкое определение, согласно которому генетически модифицированные организмы - это организмы, чей генетический материал (ДНК) был изменен, причём такие изменения были бы невозможны в природе в результате размножения или естественной рекомбинации
Сегодня же другой санитар скачал что (Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц)
Итого считаем: тоесть до 10 октября 2021 провакцинируют всё население.
Дегенераты зеленые - вы толком провести тестирование не можете, не говоря уже об выявлении новых штаммов вируса, а тут вуаля пёрнул в лужу и уже все провакцинированы. Фантастика.