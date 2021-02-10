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Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко

По прогнозам Министерства здравоохранения, мобильные бригады и медики в пунктах прививки смогут делать до пяти миллионов прививок в месяц. Кроме этого, при необходимости, количество прививок можно увеличить до семи миллионов в месяц.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Вместе мобильные бригады и пункты прививки могут делать до 4,5-5 миллионов прививок в месяц в случае полной нагрузки. В случае крайней необходимости будет обеспечено большое количество иммунобиологических препаратов (вакцин. - Ред.) одновременно в нашей стране, мы можем подключить 11 тысяч кабинетов прививки, которые сейчас делают прививки нашим детям. Это позволит нам увеличить мощность еще на 5-7 миллионов прививок в месяц", - сказал Ляшко.

По его словам, на первом этапе будут работать 375 мобильных бригад. В дальнейшем их количество планируется увеличить до 600.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами, - Минздрав

Также, по словам главного санитарного врача, один пункт может проводить около 30 вакцинаций в сутки. Максимально в Минздраве могут привлечь 4250 пунктов прививки.

"Когда мы говорим об этапах (вакцинации. - Ред.), они приоритезируют определенные категории нашего населения исключительно в условиях глобального дефицита доступа к вакцинам. В случае появления большого количества вакцин на территории нашего государства, мы сможем обеспечить те вещи, которые смогут сдержать распространение коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Напомним, предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.

Планируется, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Также читайте: Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин

Международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану, в первом полугодии в Украину направят 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca.

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Топ комментарии
+7
100% ... Вот смотри - Израиль создал недавно ЛЕКАРСТВО от Ковида - это не вакцина а лекарство !!! Которое за ПЯТЬ дней убивает вирус в ЛЮБОЙ стадии - принимать по ОДНОЙ таблетке ПЯТЬ дней и ВСЕ !!! .. Почему об этом ВСЕ молчат а уперлись в поголовную вакцинацию!?
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10.02.2021 01:39
+5
Консультативна група з питань вірусних загроз вважає, що черговий штам мутованого коронавірусу, який називають Kent, "викликає стурбованість" та може вплинути на вакцину.(с)
Нравится? Мне- очень! Вот это тоже понравилось: "У консультативної групи є побоювання, що новий штам може зробити вакцину від коронавірусу менш ефективною"(с)
Это я к тому, что само слово "вакцина"- уже стало для меня ругательным, как и откровенная матерщина в виде: "масочный режим" и "социальная дистанция".
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10.02.2021 01:25
+4
"Сегодня (8 февраля) мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о Covid-19, вакцинах от Covid-19 и вакцинации в целом", - говорится в соцсети.
Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда. (с)

.......Делайте выводы друзья !!! Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 611
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10.02.2021 01:45
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А поподробнее?
Они по квартирам ходит будут?
Или население должно к ним перется?
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10.02.2021 01:04 Ответить
Они еще не придумали. В США за месяц делают 1 млн, они будут 5 млн . Мобилизуют все цирки и шапито Мобильные группы клоунов в раскраске со шприцами будут охотиться на пожилых людей
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10.02.2021 09:43 Ответить
Хе-хе-хе
Ржал в голосину
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10.02.2021 11:31 Ответить
Ключевое слово "могут" ... Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5633 .. они дятлы столько ТЕСТОВ никогда не делали за время пандемии а тут деньгами запахло и они уже смогут ***!!! не знают как и что - но уже ***** СМОГУТ !!!
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10.02.2021 01:04 Ответить
Консультативна група з питань вірусних загроз вважає, що черговий штам мутованого коронавірусу, який називають Kent, "викликає стурбованість" та може вплинути на вакцину.(с)
Нравится? Мне- очень! Вот это тоже понравилось: "У консультативної групи є побоювання, що новий штам може зробити вакцину від коронавірусу менш ефективною"(с)
Это я к тому, что само слово "вакцина"- уже стало для меня ругательным, как и откровенная матерщина в виде: "масочный режим" и "социальная дистанция".
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10.02.2021 01:25 Ответить
100% ... Вот смотри - Израиль создал недавно ЛЕКАРСТВО от Ковида - это не вакцина а лекарство !!! Которое за ПЯТЬ дней убивает вирус в ЛЮБОЙ стадии - принимать по ОДНОЙ таблетке ПЯТЬ дней и ВСЕ !!! .. Почему об этом ВСЕ молчат а уперлись в поголовную вакцинацию!?
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10.02.2021 01:39 Ответить
І на фіга ж тоді такий вумний Ізраїль, як скажений, обколює все населення ?
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10.02.2021 02:35 Ответить
откуда ты узнал? ведь сам же пишешь "об этом ВСЕ молчат" ?
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10.02.2021 08:02 Ответить
Ему прозрение было . Ночью во сне явился маленький агент Моссада, приказал пописать, и рассказал о чудо-лекарстве.
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10.02.2021 09:45 Ответить
Тут велике бабло замішано
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10.02.2021 11:48 Ответить
Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2227
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10.02.2021 01:04 Ответить
Пес виглядає набагато краще
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10.02.2021 01:06 Ответить
Пес виглядає як розумна їстота
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10.02.2021 01:15 Ответить
якось дивно вони лежать. собака ж крупна
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10.02.2021 06:54 Ответить
Чет подумал шо это Камикадзе, а это....
Achtung!!!!(сработала сирена)
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10.02.2021 07:46 Ответить
Наша политическая оппозиция (если она есть) должна требовать международного контроля за проведением вакцинации в Украине. То, что Зеленский и К украдут как минимум 10-15 % вакцины - это не самое страшное. Страшно то, что они не способны организовать полный цикл вакцинации в соответствии с нормативными требованиями температурного режима и т.д. и т.п.. Половина, а то и более населения получит испорченную вакцину со всеми последствиями отсюда вытекающими. Тут не до политики - речь идет о тысячах жизней людей. (с)
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10.02.2021 01:10 Ответить
Вы это уже по-моему писали.
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10.02.2021 01:15 Ответить
Об этом не только писать почаще нужно - а орать во всеуслышание !!! Это жизни миллионов Украинцев !!
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10.02.2021 01:18 Ответить
солодка парочка *****-тімошенко, які загнали Україну в газове ярмо Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4749
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10.02.2021 01:19 Ответить
Не вымирали тараканы - ты их не видишь только потому , что глаз технически не может смотреть вовнутырь - твоей головы !!!
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10.02.2021 01:27 Ответить
ТІМОШЕНКО і АХМЄТОВ. Два найзліші вороги **********, живуть за 20 метрів один від одного:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1481695242137038&set=a.1385151908458039.1073741828.100008897296028&type=3

Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2041
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10.02.2021 01:30 Ответить
я живу в 2-3х км.. и какие выводы !? ...ты дятел клавиатуры без собственного мнения и к сожалению совершенно без мозгов - но с маслом в черепушке от преза !!! жри и не подавись ущербный !!! (можешь не отвечать- ты мне пох)
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10.02.2021 01:33 Ответить
Хороше ім'я для синочка юлефанів: ТіПуН - Тімошенко+Путлер=назавжди! Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2078
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10.02.2021 01:39 Ответить
Потлер это кто?
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10.02.2021 07:49 Ответить
блювотиння нації - самопоміч
нарковипробувачі нації - команда міхо

***** нації - Тімошенко
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10.02.2021 01:41 Ответить
комментарий отмечен как спам
Шоб всі знали..основне розброєння украхнськох армії відбувалося за часи прем"єрства Тімошенко

Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4422
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10.02.2021 01:31 Ответить
пздж ...
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10.02.2021 01:34 Ответить
Пачіму у тімошенко
Грустноє їбало
В інвалідці в лабутенах
Їздить заїбало
Заїбав калач на бошці
Кужель заїбала
Заїбали ті питання
По контрактах з рахой.
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10.02.2021 01:40 Ответить
Юля-Юля! Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9262
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10.02.2021 01:16 Ответить
брехня. фирма тупо не продаст, не увидев шо есть условия для тр-ки и хранения - им оно надо шоп потом по судам дураки бегали бо им укололи прогретый препарат?
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10.02.2021 07:48 Ответить
"Сегодня (8 февраля) мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о Covid-19, вакцинах от Covid-19 и вакцинации в целом", - говорится в соцсети.
Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда. (с)

.......Делайте выводы друзья !!! Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 611
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10.02.2021 01:45 Ответить
В Юлії Тімошенко після короновірусної хвороби погіршився зір, вона перестала бачити зубожіння - ЗМІ Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5466
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10.02.2021 01:46 Ответить
Я отлично помню, как в октябре меня этот сраный ФБ заБАНил с формулировкой: "Отрицание угрозы коронавируса"(с). Эти твари даже не скрывают своё откровенное пропагандонство этой срани!
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10.02.2021 07:10 Ответить
Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) - организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов.
Всемирная организация здравоохранения даёт более узкое определение, согласно которому генетически модифицированные организмы - это организмы, чей генетический материал (ДНК) был изменен, причём такие изменения были бы невозможны в природе в результате размножения или естественной рекомбинации
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10.02.2021 02:27 Ответить
Ляшок, а ты помнишь что преступления против человечества не имеют срока давности ?
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10.02.2021 04:26 Ответить
Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9387 Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9973
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10.02.2021 04:31 Ответить
При условии вакцинации 10 млн. **** пообещал дать бабло. Так что поднажмут ещё как! Как в армию забирали, с маршруток и электричек будут снимать и вакцинировать... хотя, я бы ещё параллельно 73% кастрировал бы, что бы не размножались...
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10.02.2021 07:30 Ответить
Ключевые слова,зедебилов:могут делать,возможно будет,скорее всего ,наверное,почти готовы и т.д.Где вакцины зедебилы?
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10.02.2021 08:49 Ответить
Не так давно читал инфо от санитара который трещал что до конца года провакцинируют около 20 млн человек.
Сегодня же другой санитар скачал что (Мобильные бригады и стационарные пункты смогут делать до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц)

Итого считаем: тоесть до 10 октября 2021 провакцинируют всё население. Мобільні бригади і стаціонарні пункти зможуть робити до 5 млн вакцинацій проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9887
Дегенераты зеленые - вы толком провести тестирование не можете, не говоря уже об выявлении новых штаммов вируса, а тут вуаля пёрнул в лужу и уже все провакцинированы. Мобільні бригади і стаціонарні пункти зможуть робити до 5 млн вакцинацій проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6642 Фантастика. Мобільні бригади і стаціонарні пункти зможуть робити до 5 млн вакцинацій проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7192
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10.02.2021 11:46 Ответить
Треба народу вимогати дати приклад початку вакцинації онлайн бубє, першій блєді, мамє Рімє та тата, вакциною астра , яку пропонують нам, а ми подивимося на них роки три, під наглядом міністра здравоохрєнєнія
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10.02.2021 11:51 Ответить
От Звездун!!так Звездун!!Похлеще Зеленского!!!
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10.02.2021 14:14 Ответить
 
 