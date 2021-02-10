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мошенничество (515) Одесса (3253) Нацполиция (9693) СИЗО (582) Чернигов (331) заключенные (177)

Заключенные из одесского СИЗО заставили 10-летнюю девочку из Чернигова отдать почти 60 тыс. грн, чтобы "спасти попавших в беду родителей"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Заключенные из одесского СИЗО заставили 10-летнюю девочку из Чернигова отдать почти 60 тыс. грн, чтобы "спасти попавших в беду родителей"

Трое заключенных из одесского СИЗО обманули 10-летнюю девочку из Чернигова. Они заявили, что родители в беде и для их спасения нужно отдать семейные сбережения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Мать обманутой девочки обратилась к правоохранителям 29 сентября прошлого года. Она рассказала, что на телефон ее 10-летней дочери позвонил неизвестный мужчина. Он запугал ребенка, сказав, что родители попали в беду, а для их спасения она должна найти и передать все сбережения, которые есть дома.

Напуганная девочка передала мошенникам 40 тысяч гривен, 350 долларов и 250 евро. Правоохранители установили, что за деньгами приехал таксист, которого вызвали для поездки из Чернигова в Одессу.

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Заказчик сообщил таксисту, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который нужно будет привезти в другой конец страны.

"Мошенническая цепочка" привела следователей в СИЗО в Одессе. Там правоохранители провели обыск в камере трех подозреваемых. У заключенных мужчин обнаружили мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи.

В мошенничестве подозревают трех заключенных 1985, 1987 и 1995 рождения.

Продолжаются следственные действия и решается вопрос об объявлении о подозрении злоумышленникам за совершение мошенничества.

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По части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Если вину заключенных докажут, им грозит новый срок лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Топ комментарии
+25
Останні вибори це тільки підтверджують
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10.02.2021 03:14
+14
Девчушка во дворе гуляла, а мать, значит, на работе была. Подходит к ней военный и спрашивает: ''Как твоя фамилия?'' Нет. Дядя спросил меня: ''Как тебя зовут?'' Я сказала: ''Лидочка''. ''А фамилия?'' - ''Воробьёва''. У них отец на фронте погиб. И девчонке, понятно, ничего не сказали. Зачем ребёнку знать? А эта мразь! Говорит: ''Лидочка Воробьёва. Очень хорошо''. ''А где твой папа, Лидочка? На фронте? А вот и нет''. ''Папа твой раненый в госпитале, сейчас выздоравливает, возвращается домой''. ''Я вот пораньше приехал узнать, как готовятся к встрече героя''. То да сё. Короче, поднялись в квартиру, ...дал тридцатку девчонке - за мороженым послал. Когда вернулась, уже и след простыл. Всё сволочь из квартиры вынес. (с) Место встречи изменить нельзя
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10.02.2021 02:23
+12
Вы недооцениваете 10 летних детей. Они умнее некоторых взрослых будут.
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10.02.2021 01:23
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мутная история...откуда 10 летний ребёнок знает и имеет доступ к семейной заначке??????
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10.02.2021 01:19 Ответить
Вы недооцениваете 10 летних детей. Они умнее некоторых взрослых будут.
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10.02.2021 01:23 Ответить
Останні вибори це тільки підтверджують
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10.02.2021 03:14 Ответить
система "зоновского" вымогательства работает несколько лет под крышей всех заинтересованных, в первую очередь малюськиного министра. с трудом верится что одна задокументированная шайка - начало системной борьбы МВС с зоновской "вертикалью"
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10.02.2021 01:49 Ответить
Ушли понятия воровского мира.. Сейчас все пох ... Херои *** !!! Это все равно что "спистил куй и спрятал в оппу" !!! ... А ведь совсем недавно было так - Старики, дети, беременные, больные, инвалиды, Церкви - это было всегда ТАБУ !!!
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10.02.2021 01:53 Ответить
Девчушка во дворе гуляла, а мать, значит, на работе была. Подходит к ней военный и спрашивает: ''Как твоя фамилия?'' Нет. Дядя спросил меня: ''Как тебя зовут?'' Я сказала: ''Лидочка''. ''А фамилия?'' - ''Воробьёва''. У них отец на фронте погиб. И девчонке, понятно, ничего не сказали. Зачем ребёнку знать? А эта мразь! Говорит: ''Лидочка Воробьёва. Очень хорошо''. ''А где твой папа, Лидочка? На фронте? А вот и нет''. ''Папа твой раненый в госпитале, сейчас выздоравливает, возвращается домой''. ''Я вот пораньше приехал узнать, как готовятся к встрече героя''. То да сё. Короче, поднялись в квартиру, ...дал тридцатку девчонке - за мороженым послал. Когда вернулась, уже и след простыл. Всё сволочь из квартиры вынес. (с) Место встречи изменить нельзя
показать весь комментарий
10.02.2021 02:23 Ответить
Наверное, это было слишком давно. У моей супруги на 8-м месяце беременности на базаре уперли деньги и документы. Нагло и почти не прячась. Дело было в 1996-м. Так что уроды всегда были и всегда будут.
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10.02.2021 08:40 Ответить
Це Украiна,навiть за гратами злочинець несе людям зло.У пенсiонера 1700гр.пенсiя-комуналка - 5100,а в чиновника 2 млн.,нема слiв- дикунство,безкарнiсть,шизофренiя.Краiною правлять пацiенти психлiкарень.Поколiннями знищувався генетичний код вiльноi людини...Та всетаки хочу вiрити в справедливе покарання доморощенних садистiв...
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10.02.2021 02:45 Ответить
Коммуналка 5100-это очень больших хоромах живет пенсионерка. Можно часть жилья сдвать квартирантам Ну и при минимальной пенсии выплачивают вполне нормальную судсидию на жкх с учетом соцнорм(30квадратов на квартиру+ по 15 за каждого проживающего в том числе и хозяина. Тоесть один в однокомнатной уложится в 100% покрытие субсидии. В частном доме соцнорма по-моему от 120 квадратов покрывается субсидией
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10.02.2021 03:05 Ответить
Ага, можно еще собаку элитной породы продать...
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10.02.2021 05:05 Ответить
Как там у "новых" классиков:
ты говоришь, что денег нет, а сам ходишь с двумя почками Заключенные из одесского СИЗО заставили 10-летнюю девочку из Чернигова отдать почти 60 тыс грн, чтобы "спасти попавших в беду родителей" - Цензор.НЕТ 7918
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10.02.2021 08:35 Ответить
5100 за ЖКХ это квартира в 100 квадратов-это нельзя назвать бедностью. И в этой квартире 4 комнаты три из которых можно сдавать и будут деньги на ЖКХ и и еще доп прибыль. Мы в капитализме живем уже 30 лет А вы продолжаете жить в СССР? Тогда случай из СССР раскажу:Я,мать отец и бабушка(владелец) жили в частном доме 4 комнат. !1 комнату бабушка сдавала 3 квартирантам -студентам чтобы иметь доп деньги к маленькой пенсии. Никто не говорил что это плохо или хорошо Даже в СССР никто вам деньги бесплатно не давал))
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11.02.2021 03:40 Ответить
Ездить в Ролс-ройсе и говорить что нет денег на бензин? Так продай большой дом,преедь в однокомнатную 45 метров и деньги останутся и государство заплатит 100% субсидий за ЖКХ Почему гоударство должно платить за тех кто живет в огромных домах-тоесть за тех у кого явно есть деньги? А что на Западе государство будет платить разве,На Западе когда дети вырастают и уезжают то родители продают большой дом и меняют его на меньший-чтобы меньше платить за ЖКХ и налогов Пересаживайтесь с Ролс-ройса в Ланос и тогда я вас пожалею что нет денег на бензин
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11.02.2021 03:34 Ответить
и некачественных детей - на органы
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10.02.2021 08:30 Ответить
А еще можно жрать кору деревьев, можно вообще сдать квартиру и жить в землянке, можно собирать бутылки по мусоркам. Можно всю жизнь стоять раком и наблюдать, как свора тварей грабит страну и всех нас. Учить детей и внуков, как выживать в условиях непрерывного грабежа. А можно поставить раком всех, кто тебя грабит и жить, как в Германии или Канаде. В каких "хоромах" живет пенсионерка вообще никого колыхать не должно. Что человек получил/купил/построил, на то и имеет полное и абсолютное право. И ни один ***** не имеет ни малейшего права облагать налогами какую-либо жилплощадь, если это не дворец.
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10.02.2021 08:49 Ответить
Подехала синяя Нива ....вы там еще не проснулись Алё ?
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10.02.2021 03:51 Ответить
лишить зеков интернета. но начальники все равно будут давать доступ чтобы зеки зарабатывали им деньги.
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10.02.2021 06:34 Ответить
Есть единственный способ - переводить начальников таких колл-центров в рядовых сотрудников Заключенные из одесского СИЗО заставили 10-летнюю девочку из Чернигова отдать почти 60 тыс грн, чтобы "спасти попавших в беду родителей" - Цензор.НЕТ 1869
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10.02.2021 08:16 Ответить
зекам воровать у барыг не западло, любыми методами
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10.02.2021 06:53 Ответить
А какая доля из 60 тыс. грн. вертухаев?
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10.02.2021 07:25 Ответить
Смутные времена: жулье всех мастей и масштабов разыгралось не на шутку.
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10.02.2021 07:27 Ответить
Потом они в тюрьме напишут песню, как трудно жить, как жесток мир , как любят маму, про журавлей, и стадо будет по пьяне слушать это простите искусство в стиле шансон
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10.02.2021 08:20 Ответить
Нехай Молюск ще безкоштовний інтернет зекам в СІЗО проведе.
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10.02.2021 08:40 Ответить
Уже. В ВІП-камерах...
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10.02.2021 09:40 Ответить
Шансонізація суспільства та професійна деформація особистостей вертухаїв дає свої плоди. На зоні не те що мобільні у зеків мають бути, а стояти GSM глушилки, аби навіть маючи мобілку зек не міг спілкуватися з подільниками на волі.
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10.02.2021 09:25 Ответить
 
 