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Новости За рубежом
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импичмент (198) США (9352) Трамп (2145) Сенат США (188)

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным

56 американских сенаторов признали процесс импичмента 45-го президента США Дональда Трампа конституционным, 44 проголосовали против.

В поддержку импичмента выступили в основном сенаторы-демократы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Тем не менее шесть представителей Республиканской партии - Билл Кэссиди, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми присоединились к ним.

Напомним, 13 января палата Представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому дважды был объявлен импичмент.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не будет давать показания на процессе по импичменту, - советник экс-президента США Миллер

Палата представителей Конгресса США 26 января официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.

В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование относительно законности этой процедуры. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

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Топ комментарии
+14
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 9843
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10.02.2021 01:32
+9
Зєлєнскій патріот

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 7883
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10.02.2021 02:06
+6
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 3445
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10.02.2021 02:35
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Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 9843
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10.02.2021 01:32 Ответить
Шість респів "за"- то є добре, але для імпічменту потрібно загалом 17 респів, за умови, що всі наявні деми теж будуть "за"
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10.02.2021 01:37 Ответить
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жалко Рыжего... демы уже не остановятся и Трамп может спрятаься от них только в гробу ...
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10.02.2021 01:57 Ответить
там той рогатий взагалі каже, що Трамп його зрадив і буде свідчити проти нього. подивимось. якщо його не засудять, тоді на республіканській партії можна буде ставити хрест.
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10.02.2021 01:36 Ответить
На ній уже можна ставити хрест як на спільниках тих більшовиків-глобалістів, які обманом захопили владу в США.
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10.02.2021 13:19 Ответить
Зєлєнскій патріот

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 7883
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10.02.2021 02:06 Ответить
Скоро ? 🙈🙈🙈😂😂😂
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10.02.2021 02:35 Ответить
До 100 баранов дойдет,жди карман шире.. Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 6628 Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 6628
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10.02.2021 02:37 Ответить
вот это шизофрения. Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 9402
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10.02.2021 02:38 Ответить
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 3445
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10.02.2021 02:35 Ответить
Денег нет,но вы дрочите РАБссиянцы Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 2712 Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 8486
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10.02.2021 02:36 Ответить
Голосование за импичмент в США напомнило выдвижение Витренко у нас...
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10.02.2021 02:45 Ответить
Ківа пише жиріку

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 6561
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10.02.2021 02:49 Ответить
Кацапы запустили баллистическую ракету в Сирии с базы Хмеймим и она упала им на головы Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 6149 Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 8218 https://twitter.com/QalaatM/status/1359209918260256773
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10.02.2021 02:47 Ответить
Хорошеет Воркута

Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 8803
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10.02.2021 03:06 Ответить
В 30-е годы Днепрогэс построила американская компания "Cooper Engineering Company" совместно с немецкой "Siemens",Горьковский автозавод ГАЗ построила американская компания "Austin",а американская фирма "Albert Kahn Inc.,спроектировала и построила в СССре дохлом 500 заводов и фабрик,за 10 лет американцы построили и сдали в эксплуатацию 1 500 заводов и фабрик,в этом принимали участие 200 000 рабочих,инженеров и техников США Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 6687Без США Мавзоленые "ударники труда" были бы в глубоком ЖО...,Шариковы блин)))
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10.02.2021 03:23 Ответить
комментарий отмечен как спам
Не будет импичмента. Для этого им нужны голоса республиканцев, но если те дадут свои голоса, то Трамп свою партию создаст. А если учесть что его личный рейтинг выше рейтинга республиканской пратии то никто из республиканцев за импичмент не проголосует.
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10.02.2021 03:24 Ответить
Из Трампа политик,что с меня Маодзедун... Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 9528 Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 9528
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10.02.2021 03:35 Ответить
Раденьке, шо дурненьке, да?
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10.02.2021 13:07 Ответить
Денег нет,но вы дрочите... Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 666Стадо Мавзолейных идиотов... Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 666 Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 9638
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10.02.2021 03:27 Ответить
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 4337
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10.02.2021 03:30 Ответить
цирк для дебілів : двох третин сенаторів не буде, нічого Трампу не буде, але ви дивіться шоу дем-селебрітіс, ту ж саму 80-річну зірку дем-естради ненсі пєлозі
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10.02.2021 03:57 Ответить
З того, що я читаю - Сенат не може визначати конституційність чи неконституційність.
Для цього є Верховний Суд. І це - логічно та правильно.

Ото у вас там шоу ...
Вороги Штатів потішаються.
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10.02.2021 07:41 Ответить
Маєте рацію. Все йде до побудови однопартійної системи. Патрія байдена "Єдіная Амєріка".
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10.02.2021 07:59 Ответить
Я бачу це через викривлення, зумисне спотворення інформації / фактів для досягенення конкретної мети.
Про подібне явище писала раніше у зв*язку з іншими подіями.
Воно існувало давно, просто якось не настільки я на то звертала увагу, бо не доторкалося сильно, не впливало
Спочатку ковід. Потім блм. Настільки кидалася (і кидається) у вічі тенденційність та однобокість надання інформації - що вже нема слів. А наслідки цього - серйозніші, ніж здається на перший погляд.

Щойно переглянула сюжет

Newsmax

1gtSpon mdhsSmoregrd ·

'Highly edited' - Rob Schmitt examines the 'out-of-context' speech footage Dems used to 'sway minds and mislead America.'

via Newsmax TV's 'Rob Schmitt Tonight.' nws.mx/tv

Ось так це відбувається.
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10.02.2021 08:08 Ответить
Влітку я говорила про Королівство Кривих Дзеркал, у якому ми тепер живемо.
Чорт ...
Я інакше собі планувала ...

Так-так, він же постійно про unity говорить.
Але закликали ж - не сколочувати далі країну, і так - суспільствро розділене. Опитування проводилися, які підтверджували, що це - так.
І то - чиста партизанщина. + решта інтересів.
Капець.
Якщо Ви, наприклад, впевнені, що через Конгрес це не перейде (правда, я вже нічому не здивуюся), але impact тоді цього всього який ?
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10.02.2021 08:14 Ответить
Глобалісти-більшовики, які обманом захопили владу в Америці (на жаль, схоже, надовго), люто ненавидять націоналіста Трампа, так само як тутешні боти глобалістів ненавидять українських націоналістів. При фразі ВО Свобода їх починає ковбасити й плющити.
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10.02.2021 13:10 Ответить
Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 8267 Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 5924
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10.02.2021 04:37 Ответить
Хмм, как интересно: антитрамповская истерия в Украине ещё не прошла. Чудак уже не президент, а украицев всё колбасит. Ребята, вам пожалуй шапочки из фольги носить надо, может поможет...
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10.02.2021 07:03 Ответить
У тебя есть такой опыт?
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10.02.2021 07:10 Ответить
Там *шапочка * у вигляді *спутніка * скоро буде ! Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным - Цензор.НЕТ 7121
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10.02.2021 07:24 Ответить
Та не українців ковбасить, а оплачувані фондом "відродження" мідії. Прості українці, далекі від політики, чудово розуміють, що Трамп - нормальна людина, яка працювала на благо своєї країни, а байден - біоробот на батарейках. До речі, а чому цензор мовчить як риба об льод, що "антиросійський" байден продовжив договір з рахою про ядрьоні ракети, який Трамп продовжувати не збирався, заявляючи, що він Америці не вигідний? Чому цензор як в рот води набрав про те, що укази байдена про фактичне згортання видобутку нафти УЖЕ спричинило підвищення ціни на неї, яке вигідне росії та пуйлу? Цікаво, що напишуть і скажуть контрольовані фондом відродження українські мас-мідії, коли корупціонер чжоу бай-ден знову прилаштує свого синочка-наркомана в "бурізму" на зарплату 1 млн. долярів на місяць?
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10.02.2021 13:17 Ответить
Постити посилання на інші ресурси, які висвітлюють події з іншого боку та під іншим кутом (хоча б заради повнішої картини і яснішого уявлення про речі) - тут не вітається. Нікому не цікаво і не хочеться знати.
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10.02.2021 07:52 Ответить
44 республиканца против. Т е две трети голосов Сената демократы не набирают. Импичмента не будет
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10.02.2021 08:46 Ответить
Дивно що, тільки шість республіканців виступило "за". Демократи розраховували на 10 але і того було б замало.
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10.02.2021 11:32 Ответить
Трохи не так: "У каждого республиканца свои КАРМАННЫЕ интересы..."
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10.02.2021 13:25 Ответить
Написано бравурно але наскільки я чув то 56 голосів означає провал, має бути 67 для успішного проходження.
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10.02.2021 11:30 Ответить
Вам зі Штатів видніше.Перелічіть будь-ласка досягнення Трампа на посту президента. А я проце запитаю в родичів які живуть в Спрінгфельді МА. Це для порівняння двох точок зору.
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10.02.2021 13:05 Ответить
Досягнення? Будь ласка: знизив податки, в результаті чого запрацювала економіка, а безробіття зменшилося до найнижчого за півстоліття рівня (це до барановірусу). Близько 300 компаній повернули свої виробничі бази з китаю та інших азійських країн. Вийшов з шахрайської паризької угоди, зекономивши для бюджету мільярди долярів. Різко зменшив притік нелегалів з країн Центральної та Південної америки, які зазвичай ********** сидіти на шиї у місцевого населення. Будував стіну від нелегалів і збільшив кількість їх депортацій. Не розпочав жодної війни за кордоном. Примирив деякі арабські країни з Ізраїлем. Видав указ про зниження цін на ліки. Це те, що пригадалося прямо зараз. Один американський блогер налічів 75 досягнень Трампа, але це треба багато писати. Отже, глобалісти нічого не можуть йому закинути окрім "расист, білий націоналіст, агент путіна", і прочу бездоказову, висмоктану з пальця пуйню. Протягом 4 років підряд майже з кожного ефіру в США лилася знавісніла й сповнена лютої ненависті антитрампівська пропаганда. Бо націоналіст Трамп поламав глобалістам увесь їхній ніщак. Продовження його правління вони допустити не могли, і тому внаглу (янукович 2004 нервово куріт в сторонкє) влаштували грандіозну фальсифікацію виборів. Інформацію про це всіляко придушували й видаляли. Суди куплені. Зараз тих, хто вказує на вкрадені вибори, дєрьмократи звинувачують в тероризмі й підривній діяльності, а самі стрімко перетворюють США на срср-2.
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10.02.2021 13:41 Ответить
...забув іще один важливий момент: всю свою зарплату президент Трам віддавав на благодійність.
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10.02.2021 14:20 Ответить
 
 