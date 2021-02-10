Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным

56 американских сенаторов признали процесс импичмента 45-го президента США Дональда Трампа конституционным, 44 проголосовали против.

В поддержку импичмента выступили в основном сенаторы-демократы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Тем не менее шесть представителей Республиканской партии - Билл Кэссиди, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми присоединились к ним.

Напомним, 13 января палата Представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому дважды был объявлен импичмент.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

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Палата представителей Конгресса США 26 января официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.

В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование относительно законности этой процедуры. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.