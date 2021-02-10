Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
56 американских сенаторов признали процесс импичмента 45-го президента США Дональда Трампа конституционным, 44 проголосовали против.
В поддержку импичмента выступили в основном сенаторы-демократы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Тем не менее шесть представителей Республиканской партии - Билл Кэссиди, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми присоединились к ним.
Напомним, 13 января палата Представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому дважды был объявлен импичмент.
По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.
Палата представителей Конгресса США 26 января официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.
В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование относительно законности этой процедуры. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.
Пожалуйста, подождите...
Для цього є Верховний Суд. І це - логічно та правильно.
Ото у вас там шоу ...
Вороги Штатів потішаються.
Про подібне явище писала раніше у зв*язку з іншими подіями.
Воно існувало давно, просто якось не настільки я на то звертала увагу, бо не доторкалося сильно, не впливало
Спочатку ковід. Потім блм. Настільки кидалася (і кидається) у вічі тенденційність та однобокість надання інформації - що вже нема слів. А наслідки цього - серйозніші, ніж здається на перший погляд.
Щойно переглянула сюжет
Newsmax
1gtSpon mdhsSmoregrd ·
'Highly edited' - Rob Schmitt examines the 'out-of-context' speech footage Dems used to 'sway minds and mislead America.'
via Newsmax TV's 'Rob Schmitt Tonight.' nws.mx/tv
Ось так це відбувається.
Чорт ...
Я інакше собі планувала ...
Так-так, він же постійно про unity говорить.
Але закликали ж - не сколочувати далі країну, і так - суспільствро розділене. Опитування проводилися, які підтверджували, що це - так.
І то - чиста партизанщина. + решта інтересів.
Капець.
Якщо Ви, наприклад, впевнені, що через Конгрес це не перейде (правда, я вже нічому не здивуюся), але impact тоді цього всього який ?