Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Единственной нормальной реакцией на агрессивную политику России является запрет инвестиций для "Северного потока-2".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во вторник в издании Euractiv написал посол Польши при ЕС Анджей Садось.
"Российская власть стремится дискредитировать и разделить Евросоюз, а также единство наших западных союзов. На сегодняшний день единственной ответной реакцией на конфронтационные действия России является запрет инвестиций для "Северного потока-2". Это был бы четкий и однозначный результат высказываний представителя российской власти (Лаврова. - Ред.) на тему ЕС и отдельных стран-членов", - акцентировал Садось.
Он подчеркнул, что ЕС не может позволить поставить себя в зависимость от страны, которая ведет откровенно враждебную политику в отношении ЕС.
"Завершение строительства трубопровода и предоставление России возможности использовать соглашение с "непредсказуемым партнером" (так ЕС назвал глава МИД РФ Сергей Лавров. - Ред.) означало бы дать разрешение на нарушение прав человека, преследование, коррупцию и разделение стран Запада", - заявил Садось.
По его убеждению, черпание Кремлем пользы от использования "Северного потока-2" будет ударом по гражданскому обществу России и усилиям российского оппозиционера Алексея Навального, показавшего, на что предназначены средства из российских энергоносителей.
"Доходы от "Северного потока-2" укрепят потенциал московского репрессивного аппарата", - констатировал посол Польши при ЕС.
Дипломат напомнил, что аргументы польской стороны перед визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе были проигнорированы и из этого нужно сделать выводы. Он отметил, что визит Борреля показал европейским институтам правду о России, которая ранее европейскими институтами "последовательно игнорировалась".
Как сообщалось, находясь на прошлой неделе с визитом в Москве для обсуждения проблем в отношениях между ЕС и РФ, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель узнал о решении российских властей выслать трех европейских дипломатов (из посольств Швеции, Польши и Германии) из Москвы и осудил такие действия правительства РФ.
Как известно, глава МИД Польши Збигнев Рау перед визитом Борреля в Москву призвал подумать о целесообразности такого визита в условиях репрессий против гражданского общества в РФ после ареста Навального. Он отмечал, что перед визитом в Москву Боррель должен также провести переговоры с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Боррель перед поездкой в Москву провел телефонный разговор с Кулебой.
Пожалуйста, подождите...
Поляки хотят, что бы кроме ***** никто не заработал?
Германия ведет себя недальновидно, поддерживая строительство. Им главное деньги, а на жизни украинцев плевать. Фашисты и рашисты не сильно отличаются друг от друга.
Короче, газа у ЕС не будет. Денег у россии не будет, а Украина не получит деньги за транзит.
Все в проигрыше. Поэтому на сегодня у нас и вялотекучая война.
Что изменится с введением СП2? Даже если подорвут старый газопровод, ЕС будет получать газ, россия деньги, Украина не будет получать за транзит и самое главное - начнет литься кровь украинцев! Если для Вас главное деньги, то у меня другие приоритеты. Деньги не оправдание для войны. Немцам плевать на то, что начнется война. Им главное иметь запасной вариант и спать спокойно.