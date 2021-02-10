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Новости Политика Украины
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Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось

Единственной нормальной реакцией на агрессивную политику России является запрет инвестиций для "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во вторник в издании Euractiv написал посол Польши при ЕС Анджей Садось.

"Российская власть стремится дискредитировать и разделить Евросоюз, а также единство наших западных союзов. На сегодняшний день единственной ответной реакцией на конфронтационные действия России является запрет инвестиций для "Северного потока-2". Это был бы четкий и однозначный результат высказываний представителя российской власти (Лаврова. - Ред.) на тему ЕС и отдельных стран-членов", - акцентировал Садось.

Он подчеркнул, что ЕС не может позволить поставить себя в зависимость от страны, которая ведет откровенно враждебную политику в отношении ЕС.

"Завершение строительства трубопровода и предоставление России возможности использовать соглашение с "непредсказуемым партнером" (так ЕС назвал глава МИД РФ Сергей Лавров. - Ред.) означало бы дать разрешение на нарушение прав человека, преследование, коррупцию и разделение стран Запада", - заявил Садось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не надо связывать "Северный поток-2" с Навальным, - министр экономики ФРГ Альтмайер

По его убеждению, черпание Кремлем пользы от использования "Северного потока-2" будет ударом по гражданскому обществу России и усилиям российского оппозиционера Алексея Навального, показавшего, на что предназначены средства из российских энергоносителей.

"Доходы от "Северного потока-2" укрепят потенциал московского репрессивного аппарата", - констатировал посол Польши при ЕС.

Дипломат напомнил, что аргументы польской стороны перед визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе были проигнорированы и из этого нужно сделать выводы. Он отметил, что визит Борреля показал европейским институтам правду о России, которая ранее европейскими институтами "последовательно игнорировалась".

Как сообщалось, находясь на прошлой неделе с визитом в Москве для обсуждения проблем в отношениях между ЕС и РФ, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель узнал о решении российских властей выслать трех европейских дипломатов (из посольств Швеции, Польши и Германии) из Москвы и осудил такие действия правительства РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином, - Кулеба. ВИДЕО

Как известно, глава МИД Польши Збигнев Рау перед визитом Борреля в Москву призвал подумать о целесообразности такого визита в условиях репрессий против гражданского общества в РФ после ареста Навального. Он отмечал, что перед визитом в Москву Боррель должен также провести переговоры с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Боррель перед поездкой в ​​Москву провел телефонный разговор с Кулебой.

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Топ комментарии
+2
Ніхто в Європі, крім Польщі і країн Балтії не бореться з Росією. Всім іншим начхати не тільки на Україну, але й на себе:головне, бабло.
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10.02.2021 07:33
+2
сложно уже забороть св-2, там всего несколько км осталось...да и сами немцы хотят быть главными дистрибьютерами российского газа в Европе...вобщем все грустно... Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось - Цензор.НЕТ 8426
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10.02.2021 07:33
+1
Разве Украина причина санкций и остановки строительства потока? Вам тоже главное деньги и нам и инопланетянам тоже. Всем важны деньги.
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10.02.2021 10:41
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Правила форума Совет форумчан
каких инвестиций? закрытие проекта в целом и разбор трубы...
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10.02.2021 07:29 Ответить
Питерский Председатель ОПГ «Кооператива озеро», назло Омерике, закончил прокладку газопровода «Северный поток - 2» и с 1 января 2021 года в казну этого кооператива хлынули миллиарды ЕВРО из Германии от продаж углеводородов. Скоро в российских магазинах подешевеют макароны и подсолнечное масло!!!
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10.02.2021 09:10 Ответить
...опять на ветке школьники , никакой конкретики , а так , лишь ляпнуть - набрать лайков!!!))
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10.02.2021 11:42 Ответить
Ніхто в Європі, крім Польщі і країн Балтії не бореться з Росією. Всім іншим начхати не тільки на Україну, але й на себе:головне, бабло.
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10.02.2021 07:33 Ответить
сложно уже забороть св-2, там всего несколько км осталось...да и сами немцы хотят быть главными дистрибьютерами российского газа в Европе...вобщем все грустно... Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось - Цензор.НЕТ 8426
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10.02.2021 07:33 Ответить
А бюргеров всё устраивает.
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10.02.2021 07:39 Ответить
Да, всё устраивает. Поляков тоже устраивает работать на Германию. Видите ли за господина Навального они забеспокоились.
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10.02.2021 08:48 Ответить
комментарий отмечен как спам
Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось - Цензор.НЕТ 5784 Реакцией ЕС на конфронтационные действия России должен быть запрет инвестиций для "Северного потока-2", - посол Польши Садось - Цензор.НЕТ 3575
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10.02.2021 07:54 Ответить
Северное дерьмо должно быть достроено...а быдло Мавзолейное должно выложиться по максимуму... Реакцією ЄС на конфронтаційні дії Росії має бути заборона інвестицій для "Північного потоку-2", - посол Польщі Садось - Цензор.НЕТ 9614 Реакцією ЄС на конфронтаційні дії Росії має бути заборона інвестицій для "Північного потоку-2", - посол Польщі Садось - Цензор.НЕТ 1100
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10.02.2021 08:19 Ответить
Запрет инвестиций ...
Поляки хотят, что бы кроме ***** никто не заработал?
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10.02.2021 08:55 Ответить
має бути заборона, а буде прискорення темпів будівництва!
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10.02.2021 09:14 Ответить
СП2 не должен быть достроен, пока Уйлостан не уберется из Украины и не вернет контроль наших границ на 2013 год.
Германия ведет себя недальновидно, поддерживая строительство. Им главное деньги, а на жизни украинцев плевать. Фашисты и рашисты не сильно отличаются друг от друга.
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10.02.2021 09:45 Ответить
Разве Украина причина санкций и остановки строительства потока? Вам тоже главное деньги и нам и инопланетянам тоже. Всем важны деньги.
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10.02.2021 10:41 Ответить
Если начнется активная война, что будет с газопроводом россия-Украина-ЕС?
Короче, газа у ЕС не будет. Денег у россии не будет, а Украина не получит деньги за транзит.
Все в проигрыше. Поэтому на сегодня у нас и вялотекучая война.
Что изменится с введением СП2? Даже если подорвут старый газопровод, ЕС будет получать газ, россия деньги, Украина не будет получать за транзит и самое главное - начнет литься кровь украинцев! Если для Вас главное деньги, то у меня другие приоритеты. Деньги не оправдание для войны. Немцам плевать на то, что начнется война. Им главное иметь запасной вариант и спать спокойно.
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10.02.2021 12:00 Ответить
...ты только это заметил , там всем на украинцев наплевать - они создали буферную зону, задача выполнена , наивный народ !!!? Реакцією ЄС на конфронтаційні дії Росії має бути заборона інвестицій для "Північного потоку-2", - посол Польщі Садось - Цензор.НЕТ 2103 ))
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10.02.2021 11:46 Ответить
...да еще -дешёвая рабочая сила , поднимать свою экономику - остальное всё сопли!!) ... ну если что случись , то воюем "до последнего украинца"!!..., уловили!!?
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10.02.2021 11:49 Ответить
Дякуємо, Польша наразі виступає нашим природнім союзником. У нас один ворог.
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10.02.2021 11:43 Ответить
 
 