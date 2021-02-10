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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Враг за сутки трижды нарушил режим

За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом соообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в  районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники осуществляли адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ угрожает, что на Донбассе будет провокация и начнутся сильные обстрелы

Враг за сутки трижды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки трижды нарушил режим тишины на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 02

обстрел (26906) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
смерть ворогам !!!
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10.02.2021 09:06
+3
Героям слава !!!
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10.02.2021 08:06
+3
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014

Олександр Погребиський

@nasia014


На даний момент заборона на роботу контрснайперських груп не знята. Заборона на роботу наших розвідгруп не знята Заборона на роботу безпілотників не знята Конфлікт між міністром оборони Тараном і Головнокомандувачем Хомчаком не вирішенний і не залагоджений.
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10.02.2021 09:28
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Героям слава !!!
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10.02.2021 08:06 Ответить
смерть ворогам !!!
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10.02.2021 09:06 Ответить
https://twitter.com/nasia014
https://twitter.com/nasia014

Олександр Погребиський

@nasia014


На даний момент заборона на роботу контрснайперських груп не знята. Заборона на роботу наших розвідгруп не знята Заборона на роботу безпілотників не знята Конфлікт між міністром оборони Тараном і Головнокомандувачем Хомчаком не вирішенний і не залагоджений.
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10.02.2021 09:28 Ответить
не треба пи-пи.
3-300, підрив транспорту на ТМ.
Чи це не втрати?
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10.02.2021 10:13 Ответить
Потому что в тренде внимание нужно вы понимаете о чём речь пошла?
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10.02.2021 10:53 Ответить
Слава Славе и немножко трупиков для разбега
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10.02.2021 10:55 Ответить
Кому если нет хозяев то прогнуться это милость попа и его Поповский увлечениям, Гейтс говорил что нафих не нушнл
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10.02.2021 10:57 Ответить
Хотя они ведь не индейцы, они вымерзают под эгидой убийц потому что ******** овцы радужные
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10.02.2021 10:59 Ответить
Скот одним словом, часто голова бо бо у таких слушателей
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10.02.2021 11:02 Ответить
А так то просто шваль понаехавшая здесь магию сорную деребанят на любой сдучай
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10.02.2021 11:03 Ответить
 
 