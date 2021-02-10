Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом соообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники осуществляли адекватный ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами", - добавили в пресс-центре ОС.
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Олександр Погребиський
@nasia014
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3-300, підрив транспорту на ТМ.
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