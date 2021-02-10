За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек
По состоянию на среду, 10 февраля, выявлены еще 3 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"3 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 10 февраля 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 046 человек;
летальных случаев - 163;
выздоровели - 7 768 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 43 767 (в том числе методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 253 055 человек;
выздоровели - 1 092 376 человек;
летальных случаев - 23 934;
проведено ПЦР-тестов - 6 447 576.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410) области, г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях", - рассказал Степанов.
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выздоровели - 1 092 376 человек.
Практически побороли пандемию!
Стебанова видать молят из ВОЗ-а шоб вышвырнул нигера Ибрейысуса и сам стал таким нигером - тогда вирус за пол-года обосрется и даже вернет взад умерших, лишь бы Стебанов прекратил настолько беспощадно с ним бороться)
«Спочатку ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 доларів за дозу ... Проте згодом міністр Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech. Оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі - 17,85 долара» https://zaxid.net/nabu_perevirit_mozhlive_zavishhennya_vartosti_vaktsini_sinovac_n1514215