За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек

По состоянию на среду, 10 февраля, выявлены еще 3 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"3 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 10 февраля 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 046 человек;

летальных случаев - 163;

выздоровели - 7 768 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 43 767 (в том числе методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 253 055 человек;

выздоровели - 1 092 376 человек;

летальных случаев - 23 934;

проведено ПЦР-тестов - 6 447 576.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410) области, г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях", - рассказал Степанов.









