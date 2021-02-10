РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4616 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 824 16

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек

По состоянию на среду, 10 февраля, выявлены еще 3 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"3 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 10 февраля 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 03госпитализированы - 2 046 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 03летальных случаев - 163;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 03выздоровели - 7 768 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 43 767 (в том числе методом ПЦР - 27 795, методом ИФА - 15 972).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 08заболели - 1 253 055 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 08выздоровели - 1 092 376 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 08летальных случаев - 23 934;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 447 576.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410) области, г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Національне антикорупційне бюро 3 лютого зареєструвало кримінальне провадження за заявою Ради громадського контролю НАБУ, яка просила перевірити закупівлю китайської вакцини проти коронавірусу.

«Спочатку ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 доларів за дозу ... Проте згодом міністр Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech. Оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі - 17,85 долара» https://zaxid.net/nabu_perevirit_mozhlive_zavishhennya_vartosti_vaktsini_sinovac_n1514215
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб - Цензор.НЕТ 1379
показать весь комментарий
10.02.2021 12:57
+1
3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек\\\\\\\\\

Стебанова видать молят из ВОЗ-а шоб вышвырнул нигера Ибрейысуса и сам стал таким нигером - тогда вирус за пол-года обосрется и даже вернет взад умерших, лишь бы Стебанов прекратил настолько беспощадно с ним бороться)
показать весь комментарий
10.02.2021 08:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб - Цензор.НЕТ 7762заболели - 1 253 055 человек;
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб - Цензор.НЕТ 7762выздоровели - 1 092 376 человек.

Практически побороли пандемию!
показать весь комментарий
10.02.2021 08:20 Ответить
ЗЕпірімога!
показать весь комментарий
10.02.2021 08:23 Ответить
будет прикольно когда выздоровивших будет больше чем заболевших
показать весь комментарий
10.02.2021 08:25 Ответить
Мені цікаво чому збираються ширяти всіх підряд. Потрібно провести дослідження кому це можна, а кому ні. Про це кажуть вчоні, а зелень цього не знає.
показать весь комментарий
10.02.2021 08:32 Ответить
Так нечем же вакцЫн? чем ширять то? и я что-то пропустил - не слышал шо зебобы хотят всех вакцЫнировать
показать весь комментарий
10.02.2021 08:36 Ответить
вчоні кажуть що потрібно всіх і по кілька разів на рік і кілька років ширяти
показать весь комментарий
10.02.2021 08:39 Ответить
это бизнес, будет много истерики, главное для заработка это паника людей
показать весь комментарий
10.02.2021 13:46 Ответить
Початок був покладений ще до них, за 2 роки після свинячого грипу.
показать весь комментарий
10.02.2021 09:29 Ответить
3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек\\\\\\\\\

Стебанова видать молят из ВОЗ-а шоб вышвырнул нигера Ибрейысуса и сам стал таким нигером - тогда вирус за пол-года обосрется и даже вернет взад умерших, лишь бы Стебанов прекратил настолько беспощадно с ним бороться)
показать весь комментарий
10.02.2021 08:35 Ответить
Проведя небольшой анализ, тут - на Цензоре, мы увидим, что количество заболевших занижено минимум втрое. Брал соотношение данных умерших-заболевших пятимесячной давности.
показать весь комментарий
10.02.2021 09:39 Ответить
На сегодняшний день болеют https://covid19.rnbo.gov.ua/ 136 745 человек.
показать весь комментарий
10.02.2021 10:02 Ответить
Госпитализация за сутки 2046 человек, что составляет 60% от выявленных. Так сколько фактически за сутки заболело человек в Украине? Если ранее говорили врачи , что госпитализации подлежит 10% от выявленных. Пусть лучше ведут только статистику об госпитализациях и умерших, будет более ральная картина с КОВИДОМ в Украине.В октябре- декабре 2019 года прятали смерти от ковид в других заболеваниях, а теперь когда лаборатории успевают делать вовремя тесты, то труднее стало скрывать смертность от ковид.
показать весь комментарий
10.02.2021 10:36 Ответить
Госпитализация за сутки 2046 человек, что составляет 60% от выявленных. Так сколько фактически за сутки заболело человек в Украине? Если ранее говорили врачи , что госпитализации подлежит 10% от выявленных. Пусть лучше ведут только статистику об госпитализациях и умерших, будет более ральная картина с КОВИДОМ в Украине.В октябре- декабре 2019 года прятали смерти от ковид в других заболеваниях, а теперь когда лаборатории успевают делать вовремя тесты, то труднее стало скрывать смертность от ковид.
показать весь комментарий
10.02.2021 10:39 Ответить
Національне антикорупційне бюро 3 лютого зареєструвало кримінальне провадження за заявою Ради громадського контролю НАБУ, яка просила перевірити закупівлю китайської вакцини проти коронавірусу.

«Спочатку ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 доларів за дозу ... Проте згодом міністр Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech. Оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі - 17,85 долара» https://zaxid.net/nabu_perevirit_mozhlive_zavishhennya_vartosti_vaktsini_sinovac_n1514215
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб - Цензор.НЕТ 1379
показать весь комментарий
10.02.2021 12:57 Ответить
 
 