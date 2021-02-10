В Госархиве обнаружили 100-летний документ о необходимости введения закона об украинском языке. ДОКУМЕНТ
В Госархиве нашли 100-летний документ времен Украинской Державы гетмана Скоропадского о необходимости введения закона об украинском языке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, документ опубликован на сайте Центрального госархива высших органов власти, на него обратили внимание на странице в Facebook музей Шереметьевых.
Документ датирован 23 августа 1918 года, в нем старший прокуратор Генерального суда обращается к министру юстиции.
"Не касаясь права частных лиц на употребление русского языка в их отношениях с госинституциями, Генеральный суд на общих сборов 20 августа этого года<…>обратил внимание на желательность издания нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между Украинскими государственными институциями", – говорится в документе.
Прокуратор объясняет, что в 1906-м (времена Российской империи) был принят закон, который обязывал как госинституции, так и частных лиц общаться с государственными учреждениями исключительно на русском языке. После отмены этого закона в Украинской Державе граждане и институции вроде как получили право обращаться как органам госвласти на языках, которые больше употребляют.
При отсутствии закона о госязыке на практике это привело к тому, что часть госинтстиутций и частных лиц продолжали употреблять русский в отношениях с Украинской Державой, аргументирует чиновник. В частности Генсуд практически ежедневно получал документы на русском от разных судебных учреждений.
СПРАВКА. Украинская Держава заменила УНР 29 апреля 1918 в результате гетьманского переворота. Во главе государства стал гетьман Павел Скоропадский. Одной из примечательных черт этого периода была политика национально-культурного возрождения (например, создана Украинская академия наук во главе с Владимиром Вернадским).
Держава прекратила свое существование в декабре 1918-го, когда к власти в результате восстания пришла Директория УНР, а Скоропадский отрекся от правления.
В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.
16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке
В Кремле в языковом законе увидели "руку Вашингтона". В СНБО Украины им ответили, что украинский язык – единственный госязык, статус которого закреплен в Конституции, и в "советах" России или любой другой страны по этому вопросу Украина не нуждается.
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Він з донькою та іншими людьми переховувались у центральному вокзалі станціх Платтлінг. Куди потрапила авіабомба. Доречі тут бомбили Американці. Стеля обвалилася й його придавило уламками. Його повезли за 7 км до лікарні монастиря в село Меттен. Там у лікарні він згодом й помер.
Возможно даже, что подписывал документ лично зеленский...
И мова на втором месте по "милозвучности", да и то первое итальяшки у нас украли, вот так вот!!!!111
И вообще, НАТО нам еще и платить должен, а не условия ставить(кстати - реально это так)
тож, все це має призвести до усвідомлення одного просто факту - росія споконвічний ворог.
тож і не знаю, кому ви закидаєте стояння осторонь та ставите питання про подобається це чи ні.
я ж веду мову про те, що не ми "барахтаемся" на одному місці - країна довгі роки перебувала в агресивній окупації, яка не дозволяла національний розвиток.
до речі, не всі стояли осторонь, були й повстання, були й визвольні змагання, були й дисиденти, були й митці, які заявляли про українську Україну. ви просто, мабуть, не дуже цікавились такими фактами. українці весь час перебування під російською навалою опиралися їй як могли.
й 30 років після 1991-ого осторонь стояли й стоять не всі.
Предлагаю имплементировать более ранние законы. Например Законы Драконта. Вмещаются на одной странице и всем всё понятно.
Москву основал Олег, как крепость для защиты интересов Киева на севере.
Историю переписывают кто попало. Историю нужно записывать а не писать! Тогда невозможно переписывать.
Что бы докопаться до правды - нужно свои мозги включать.
Ви, кацапи, вже "вусмерть" забрехалися...
Кстати, и христианство в Украине гораздо моложе.
А если включить логику: В реальной жизни москалем меня называют только "рогулi".
Про логіку ти лише чув, але, що це таке, і як її застосовувать, ти поняття не маєш.. У мене її, тут, набагато більше, навіть, без будування складних логічних конструкцій - ти не вартий цього...
Щодо "обзивачок, типу "рогуля" - я на них не реагую... Я, по роботі, такого наслухався, у перервах між судовими засіданнями, що твоя "лайка, для мене - "шо слону - дробина...".
Чем твоя брехня отличается от их брехни?
І, взагалі - якщо тобі "пофіг", чи тобі тут вірять, то чого ж ти в мене вчепився, як реп"ях у собачий хвіст?!... Мені, наприклад, цікаво, коли ти "зірвешся на псіхи", і я тебе, з задоволенням, "повожу мордою по столу", за твої брехні стосовно історії України та Росії. А якщо тобі "пофіг", то покинь цю справу і піди попий пива, в ближньому ганделику... А то ти мені нагадуєш баришню з анекдоту:
- Ах, месье, я бежала за Вами три квартала!...
- Зачем, мадмуазель?
- Чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!!!...
ну и каждому (россиянину и малороссу ) понятно что в 1918-ом по любому не обошлось без Бандеры . правда ему тогда шел десятый годок но он уже тогда ненавидел все российское и имел не шуточное влияние
Не біда, а вина кожного інтеліґента, кожного, хто здобув вищу освіту, займає керівні посади, а живе тільки натоптуванням черева, байдужий, як колода, до долі свого народу, його культури, мови.І чи не злочином годилось би кваліфікувати діяльність органів народної освіти, вчителів, діячів закладів культури та всіх керівників на ниві асиміляції мільйонів українців Донеччини. Адже таку масову асиміляцію не можна назвати інакше, як тільки інтелектуальним геноцидом." http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/3/70406/
"Эмиль Чоран"
проживання етнічних українців ?
Наскільки ж за століття гонінь на все українське, століття асиміляції та знущань були засрані мізки хАхлів-малороссів, які до цієї пори думають що спілкуючись поганим кацапським, вони виглядають розумнішими, чи більш освіченими... Ідіоти.
Українська просто чудова, це достеменний факт.