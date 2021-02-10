В Госархиве обнаружили 100-летний документ о необходимости введения закона об украинском языке. ДОКУМЕНТ

В Госархиве нашли 100-летний документ времен Украинской Державы гетмана Скоропадского о необходимости введения закона об украинском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, документ опубликован на сайте Центрального госархива высших органов власти, на него обратили внимание на странице в Facebook музей Шереметьевых.

Документ датирован 23 августа 1918 года, в нем старший прокуратор Генерального суда обращается к министру юстиции.

"Не касаясь права частных лиц на употребление русского языка в их отношениях с госинституциями, Генеральный суд на общих сборов 20 августа этого года<…>обратил внимание на желательность издания нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между Украинскими государственными институциями", – говорится в документе.





Прокуратор объясняет, что в 1906-м (времена Российской империи) был принят закон, который обязывал как госинституции, так и частных лиц общаться с государственными учреждениями исключительно на русском языке. После отмены этого закона в Украинской Державе граждане и институции вроде как получили право обращаться как органам госвласти на языках, которые больше употребляют.

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Фото: с сайта Лига

При отсутствии закона о госязыке на практике это привело к тому, что часть госинтстиутций и частных лиц продолжали употреблять русский в отношениях с Украинской Державой, аргументирует чиновник. В частности Генсуд практически ежедневно получал документы на русском от разных судебных учреждений.

СПРАВКА. Украинская Держава заменила УНР 29 апреля 1918 в результате гетьманского переворота. Во главе государства стал гетьман Павел Скоропадский. Одной из примечательных черт этого периода была политика национально-культурного возрождения (например, создана Украинская академия наук во главе с Владимиром Вернадским).

Держава прекратила свое существование в декабре 1918-го, когда к власти в результате восстания пришла Директория УНР, а Скоропадский отрекся от правления.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.

16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке

В Кремле в языковом законе увидели "руку Вашингтона". В СНБО Украины им ответили, что украинский язык – единственный госязык, статус которого закреплен в Конституции, и в "советах" России или любой другой страны по этому вопросу Украина не нуждается.