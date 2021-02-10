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Новости Языковой вопрос
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В Госархиве обнаружили 100-летний документ о необходимости введения закона об украинском языке. ДОКУМЕНТ

В Госархиве нашли 100-летний документ времен Украинской Державы гетмана Скоропадского о необходимости введения закона об украинском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, документ опубликован на сайте Центрального госархива высших органов власти, на него обратили внимание на странице в Facebook музей Шереметьевых.

Документ датирован 23 августа 1918 года, в нем старший прокуратор Генерального суда обращается к министру юстиции.

"Не касаясь права частных лиц на употребление русского языка в их отношениях с госинституциями, Генеральный суд на общих сборов 20 августа этого года<…>обратил внимание на желательность издания нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между Украинскими государственными институциями", – говорится в документе.


В Госархиве обнаружили 100-летний документ о необходимости введения закона об украинском языке 01

Прокуратор объясняет, что в 1906-м (времена Российской империи) был принят закон, который обязывал как госинституции, так и частных лиц общаться с государственными учреждениями исключительно на русском языке. После отмены этого закона в Украинской Державе граждане и институции вроде как получили право обращаться как органам госвласти на языках, которые больше употребляют.

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В Госархиве обнаружили 100-летний документ о необходимости введения закона об украинском языке 02
Фото: с сайта Лига

При отсутствии закона о госязыке на практике это привело к тому, что часть госинтстиутций и частных лиц продолжали употреблять русский в отношениях с Украинской Державой, аргументирует чиновник. В частности Генсуд практически ежедневно получал документы на русском от разных судебных учреждений.

СПРАВКА. Украинская Держава заменила УНР 29 апреля 1918 в результате гетьманского переворота. Во главе государства стал гетьман Павел Скоропадский. Одной из примечательных черт этого периода была политика национально-культурного возрождения (например, создана Украинская академия наук во главе с Владимиром Вернадским).

Держава прекратила свое существование в декабре 1918-го, когда к власти в результате восстания пришла Директория УНР, а Скоропадский отрекся от правления.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.

16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке

В Кремле в языковом законе увидели "руку Вашингтона". В СНБО Украины им ответили, что украинский язык – единственный госязык, статус которого закреплен в Конституции, и в "советах" России или любой другой страны по этому вопросу Украина не нуждается.

закон (3175) украинский язык (1189) язык (3778)


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Топ комментарии
+23
В мертвечука з його шоблою ще тоді підгорало?)
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10.02.2021 08:30
+18
Ага «укрофашисти» вже тоді були.😁
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10.02.2021 08:36
+16
країна довгі сторіччя була окупована російською імперією, яка робила все аби знищити українську культуру, історію, національну свідомість, частина окупована й сьогодні.

тож, все це має призвести до усвідомлення одного просто факту - росія споконвічний ворог.
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10.02.2021 09:08
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В мертвечука з його шоблою ще тоді підгорало?)
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10.02.2021 08:30 Ответить
Ага «укрофашисти» вже тоді були.😁
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10.02.2021 08:36 Ответить
І бандєровці тоже
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10.02.2021 10:11 Ответить
А ти чого хотів?!... Мені один придурок ще в 2015-му написав, що "бандєравци" в Холодному яру "схрони" копали і "против Савецкай власти ваєвали, с немцами снюхавшись"...
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10.02.2021 10:31 Ответить
Так придурок наш чи кацап?
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10.02.2021 10:44 Ответить
+++
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10.02.2021 10:17 Ответить
100-летний документ времен Украинской Державы гетьмана Скоропадского о необходимости введения закона об украинском языке / Власть от Скоропадского перешла к мафии где то Бланка и Украинская Держава была уничтожена. Сейчас Украинскую Державу уничтожают две мафии- где то Шаломова и Коломойского. История учит что она ничему не учит.
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10.02.2021 08:39 Ответить
А Скоропадській помер тут недалеко. В селі Меттен, в Баварськіх горах в нижній баварії.
Він з донькою та іншими людьми переховувались у центральному вокзалі станціх Платтлінг. Куди потрапила авіабомба. Доречі тут бомбили Американці. Стеля обвалилася й його придавило уламками. Його повезли за 7 км до лікарні монастиря в село Меттен. Там у лікарні він згодом й помер.
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10.02.2021 09:18 Ответить
Уверен, если бы не зеленский, этот документ не нашли бы!
Возможно даже, что подписывал документ лично зеленский...
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10.02.2021 08:41 Ответить
Слава найвеличнішому ЗЕ! Ура!
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10.02.2021 08:44 Ответить
Нашли благодаря твитам Мундели
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10.02.2021 08:56 Ответить
100 лет барахтаемся и всё на том же месте. Это совпадение? Это закономерность...
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10.02.2021 08:45 Ответить
Азатоунасчерноземы!!!!!111
И мова на втором месте по "милозвучности", да и то первое итальяшки у нас украли, вот так вот!!!!111
И вообще, НАТО нам еще и платить должен, а не условия ставить(кстати - реально это так)
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10.02.2021 08:52 Ответить
країна довгі сторіччя була окупована російською імперією, яка робила все аби знищити українську культуру, історію, національну свідомість, частина окупована й сьогодні.

тож, все це має призвести до усвідомлення одного просто факту - росія споконвічний ворог.
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10.02.2021 09:08 Ответить
А мы сами уже 30 лет в стороне стоим и нам это нравится ?
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10.02.2021 09:34 Ответить
от, наприклад, ви, який дивується, що сто років тому так само як і сьогодні намагалися повернути українську мову в Україну, висловлюєте своє здивування російською.
тож і не знаю, кому ви закидаєте стояння осторонь та ставите питання про подобається це чи ні.
я ж веду мову про те, що не ми "барахтаемся" на одному місці - країна довгі роки перебувала в агресивній окупації, яка не дозволяла національний розвиток.
до речі, не всі стояли осторонь, були й повстання, були й визвольні змагання, були й дисиденти, були й митці, які заявляли про українську Україну. ви просто, мабуть, не дуже цікавились такими фактами. українці весь час перебування під російською навалою опиралися їй як могли.
й 30 років після 1991-ого осторонь стояли й стоять не всі.
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10.02.2021 09:57 Ответить
100 лет, да он давно устарел.
Предлагаю имплементировать более ранние законы. Например Законы Драконта. Вмещаются на одной странице и всем всё понятно.
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10.02.2021 08:54 Ответить
А что же вы, кацапы, делать будете тогда? Ведь придётся отказаться от постулата "Масква - третий Рим, четвёртаму не бывать!...", и опять примерить лапти и звериные шкуры... Да и о "православии" забыть, поклоняться богине болота, Мокоши. Язык сменить - в донесении агента Великого князя Литовского, из окупированого московитами Смоленска, о том, что они "руськой мовы не разумеють...", пишется...
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10.02.2021 10:38 Ответить
Не кацапы а Русы! Пора уже научиться отличать друзей от врагов.
Москву основал Олег, как крепость для защиты интересов Киева на севере.
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10.02.2021 10:54 Ответить
Уточни, який саме "Олег" Москву заснував? Ви, кацапи, зі своїм переписуванням історії, вже остаточно " з плигу збилися..." - самими ж придумане забувать стали...
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10.02.2021 11:58 Ответить
Олег, который князь Киевский с 882 года.
Историю переписывают кто попало. Историю нужно записывать а не писать! Тогда невозможно переписывать.
Что бы докопаться до правды - нужно свои мозги включать.
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10.02.2021 12:39 Ответить
Та ти що?!!! А коли це родич "Хререкра" (Рюрика, по-слов"янськи), став "князем київським"? І чому династія іменується "Рюриковичі", а не "Ольговичі"? Олег,згідно з літописами - лише "регент", при малолітньому синові Рюрика, "воєначальник", і не більше... Це, як у поляків - "коронний гетьман" (міністр оборони), і "наказний гетьман" - "командувач військами у військовій кампанії"... І в яких літописах ІХ століття Москва згадується?
Ви, кацапи, вже "вусмерть" забрехалися...
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10.02.2021 12:59 Ответить
Что же вы все лелеете рашко-пропаганду? Нет материальных доказательств норманской теории, кроме фальшивой летописи. А археологические находки, да еще правильно датированные говорят совсем о другом мироустройстве в те времена.
Кстати, и христианство в Украине гораздо моложе.
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10.02.2021 14:25 Ответить
Од того, що ти мене звинувачуєш у "рашко-пропаганді", у тебе аргументів не збільшилося... Ти, "москалику", дай відповіді на поставлені мною питання, а не ліпи мені "ярлик" "ахента Маскви"... Тобі тут, просто, не повірять... Надто мене тут добре знають авторитетні форумчани... Так що не тужся, "накидаючи лайно на вентилятор..." - воно до мене не прилипне...
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10.02.2021 14:37 Ответить
Не обвиняю а так оно и есть! Верят ли мне здесь? Мне пофиг, не нужна людям правда - их проблема.
А если включить логику: В реальной жизни москалем меня называют только "рогулi".
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11.02.2021 08:24 Ответить
Так мені, тим більше, не цікава твоя брехня, як "джерело інформації"... Мені цікаво одне - з яких помийниць вас зараз на "Лахту" набирають? Мабуть, студенти у Москві і СПБ, вже кінчилися... Розумна молодь з Криму та ОРДЛО повтікала в Європу та в Україну... Залишилися лише "упороті ідіоти", які про історію чули між двома кухлями пива та з методички, яку такий же телепень нашкрябав, який учився по совковських підручниках...
Про логіку ти лише чув, але, що це таке, і як її застосовувать, ти поняття не маєш.. У мене її, тут, набагато більше, навіть, без будування складних логічних конструкцій - ти не вартий цього...
Щодо "обзивачок, типу "рогуля" - я на них не реагую... Я, по роботі, такого наслухався, у перервах між судовими засіданнями, що твоя "лайка, для мене - "шо слону - дробина...".
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11.02.2021 08:47 Ответить
Рогуль это не оскорбление, а национальность!
Чем твоя брехня отличается от их брехни?
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11.02.2021 08:50 Ответить
А ти доведи, що Я "брешу"... Те, що брешеш ти - я довів....
І, взагалі - якщо тобі "пофіг", чи тобі тут вірять, то чого ж ти в мене вчепився, як реп"ях у собачий хвіст?!... Мені, наприклад, цікаво, коли ти "зірвешся на псіхи", і я тебе, з задоволенням, "повожу мордою по столу", за твої брехні стосовно історії України та Росії. А якщо тобі "пофіг", то покинь цю справу і піди попий пива, в ближньому ганделику... А то ти мені нагадуєш баришню з анекдоту:
- Ах, месье, я бежала за Вами три квартала!...
- Зачем, мадмуазель?
- Чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!!!...
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11.02.2021 09:03 Ответить
надо же как австрийские агенты распоясались . как известно всем (кто смотрит российские каналы ) украинский язык придумали австрийцы что бы расколоть "один народ "

ну и каждому (россиянину и малороссу ) понятно что в 1918-ом по любому не обошлось без Бандеры . правда ему тогда шел десятый годок но он уже тогда ненавидел все российское и имел не шуточное влияние
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10.02.2021 09:02 Ответить
Історія повторюється...
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10.02.2021 09:03 Ответить
Нашли???
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10.02.2021 09:23 Ответить
сто років тому бидло проміняло шлях до цивілізації на казки більшовиків про свєтлоє будущіє, і тепер бидло проміняло дорогу в Європу на казки шута-імбецила про кінець епохи бідності. бидло стабільне, як число Пі
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10.02.2021 09:27 Ответить
Є в Києві зупинка швидкісного трамваю "Олекси Тихого". Мені було соромно, що я не знаю хто це. Сьогодні прочитала про нього і дізналась, що він, як і Василь Стус, з Донеччини, лінгвіст і правозахисник, який жив і помер в муках за те, щоб розвивалась українська мова і культура. "Я - для того, щоб жив мій народ, щоб підносилась його культура, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури. Я - для того, щоб мої земляки-донбасівці давали не лише вугілля, сталь, машини, пшеницю, молоко та яйця. Для того, щоб моя Донеччина давала не тільки уболівальників футболу, учених-безбатченків, російськомовних інженерів, агрономів, лікарів, учителів, а й українських спеціалістів-патріотів, українських поетів та письменників, українських композиторів та акторів." "
Не біда, а вина кожного інтеліґента, кожного, хто здобув вищу освіту, займає керівні посади, а живе тільки натоптуванням черева, байдужий, як колода, до долі свого народу, його культури, мови.І чи не злочином годилось би кваліфікувати діяльність органів народної освіти, вчителів, діячів закладів культури та всіх керівників на ниві асиміляції мільйонів українців Донеччини. Адже таку масову асиміляцію не можна назвати інакше, як тільки інтелектуальним геноцидом." http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/3/70406/
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10.02.2021 10:05 Ответить
Ватани, совкодрочери і прочіє русофіли, зверніть увагу - " ..об обязательности употребления украинского языка в отношениях между Украинскими Державными институциямиИсточник: https://censor.net/ru/n3247021". ***, ущемльонние, уіопуйте на раху "где так вольно дишит челавек".
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10.02.2021 10:08 Ответить
Блювотно викладено мосязьіком(((
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10.02.2021 10:33 Ответить
я думал 30 лет дохрена , что до-сих пор идут споры о гос. языке , а тут ВООБЩЕ выскочила цифра СТО ЛЕТ тому !!!! отсюда вытекает : что им эта страна не нужна !!! кто хочет делать ищет СПОСОБ как , а кто не хочет тот ищет ПРИЧИНУ !!!
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10.02.2021 10:46 Ответить
Человек живет не в стране, он живет внутри языка. Родина - это язык и ничего больше.
"Эмиль Чоран"
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10.02.2021 12:36 Ответить
Какие молодцы, как вовремя обнаружили! Точно по графику!
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10.02.2021 13:04 Ответить
русских скоро будет меньшинство в єрєфии
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10.02.2021 14:38 Ответить
Вони не русскіє,вони рассєянє, кацапо-орда,коротше... азіопське збіговисько, орда.
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11.02.2021 00:36 Ответить
Українізація від Скоропадського... (https://www.youtube.com/watch?v=i0TNp-_Ni5E )
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10.02.2021 19:04 Ответить
Коли це в еРеФії почнуть відкривати українські школи у містах компактного
проживання етнічних українців ?
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10.02.2021 19:37 Ответить
Перемикаючи з кацапської версії на українську, весь час дивуюсь наскільки краща, милозвучніша на слух українська...

Наскільки ж за століття гонінь на все українське, століття асиміляції та знущань були засрані мізки хАхлів-малороссів, які до цієї пори думають що спілкуючись поганим кацапським, вони виглядають розумнішими, чи більш освіченими... Ідіоти.

Українська просто чудова, це достеменний факт.
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11.02.2021 00:34 Ответить
 
 