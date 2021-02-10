Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, движение транспорта сейчас без соблюдения графика движения.
"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.
Также приостановлено движение автобусов №64. На место направлена ответственная служба города. Кроме того, "Киевпастранс" предупреждает, что задерживается движение троллейбусов №16, 23, 35.
Видео ТСН
По данным онлайн сервисов, по состоянию на 08:25 Киев стал в пробках.
Пресс-служба "Укравтодора" сообщает, что ухудшение погоды наблюдается и в других регионах. Значительный, местами сильный снег (прирост снега 5-10 см) в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -5-7.
Снег с дождем, местами ледяной дождь, в Винницкой, Киевской областях.
Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.
На перевальных участках дорог Львовской и Ивано-Франковской областей снег (за ночь от 10 до 25 см), в Закарпатской - дождь. Покрытие дорог местами заснеженное и мокрое соответственно. Температура воздуха 0-4.
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Поважайте авторські права А. П. Чехова, фраза " На деревне(ю) в дедушки" належить йому!
От люди пішли! Іван Суліма, з власної ініціативи обіцяє мішок пряників, але за базар не відповідає і не віддає. 5 копійок, живе в такому відомі місці що його аж ніхто не знає...Жах!
"Вообще-то речь идет об экстремальной ситуации" - вообще-то, снег зимой в средних широтах, это не экстремальная ситуация. Но быдлу по тиливизеру сказали - значить так и есть.
Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:
1 Прибирання прибудинкової території
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14 Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
здається, вузька спеціалізація хвойд із мертвечуківських каналів дозволяє їм працювати на рудниках в Жовтих Водах
А могут и в Киеве остаться -- лопат на всех хватит.
Ах вы гнойные вонючки, оказывается виноваты машины, да Кличко если не ссыкун, пусть уволит всю КМДА, как в Днепре, наберёт новых, и чудо случится - дороги будут почищены.
Около 10 утра весь Печерск от Лыбидской до Леси Украинки напоминал жидкое говно, снег по щиколотки (10-12 см). Мост Патона почистили - проспект Соборности нет. Такое впечатление, что чистят рандомно