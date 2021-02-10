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Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, движение транспорта сейчас без соблюдения графика движения.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также приостановлено движение автобусов №64. На место направлена ответственная служба города. Кроме того, "Киевпастранс" предупреждает, что задерживается движение троллейбусов №16, 23, 35.

Видео ТСН

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР, на въезде скопились 1400 фур. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным онлайн сервисов, по состоянию на 08:25 Киев стал в пробках.

Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 01
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 02
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 03

Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 04
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 05
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 06
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 07
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 08
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 09
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 10
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 11
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 12
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 13
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта 14

Пресс-служба "Укравтодора" сообщает, что ухудшение погоды наблюдается и в других регионах. Значительный, местами сильный снег (прирост снега 5-10 см) в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -5-7.

Снег с дождем, местами ледяной дождь, в Винницкой, Киевской областях.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.

На перевальных участках дорог Львовской и Ивано-Франковской областей снег (за ночь от 10 до 25 см), в Закарпатской - дождь. Покрытие дорог местами заснеженное и мокрое соответственно. Температура воздуха 0-4.

Автор: 

Киев (25475) Киевпастранс (121) транспорт (1757) Укравтодор (663) снегопад (787)


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Топ комментарии
+22
Сказано сто раз-не выезжайте без надобности на авто,дайте почистить город. Нет,каждый считает себя умнее всех и ложил болт. Все сильно занятые. Не провезут свою важную жопу в метро и на маршрутке. Дебилы,блеать.
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10.02.2021 08:38
+12
Вот сейчас вдоль обочин машины стоят припаркованные . Кто их сдвинет, чтобы полосу почистить ? вот тут нужны штрафы на стекло и срок оплаты 10 дней
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10.02.2021 08:34
+12
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта - Цензор.НЕТ 6587
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10.02.2021 08:37
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Правила форума Совет форумчан
Начнём с того, что РАНЬШЕ , при Кучме, в городе сташевский проводил ночные штабы .надо например в 12-00 штаб в мэрии , потом все замы не по домам , а по своим районам куролесят . В 4 утра опять штаб и отчеты , потом опять все едут в город
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10.02.2021 08:32 Ответить
Вот сейчас вдоль обочин машины стоят припаркованные . Кто их сдвинет, чтобы полосу почистить ? вот тут нужны штрафы на стекло и срок оплаты 10 дней
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10.02.2021 08:34 Ответить
можно просто гвоздем нацарапать матерное слово 😇.
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10.02.2021 08:39 Ответить
Можно просто слово, матерное, и не одно, добавит владелец машины...
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10.02.2021 09:23 Ответить
Он этих жлобов сдвинет.
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта - Цензор.НЕТ 3092
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10.02.2021 08:39 Ответить
😀😀😀
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10.02.2021 09:22 Ответить
Горнуть вместе с машинами.
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10.02.2021 08:39 Ответить
Засыпать снегом. Весной растает.
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10.02.2021 08:50 Ответить
Спокойно бестолковые! Уже вторые сутки кричат ,что в городе работает Зеленый БТР!!!......зачем вы еще на своих тазиках в город претесь?
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10.02.2021 09:12 Ответить
И что смешно - все эти тазики кацапского производства 😀😀😀
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10.02.2021 09:21 Ответить
смешные фантазии
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10.02.2021 09:54 Ответить
Потому как у нас паркинги строить не принято. А там, где люди стоят, парковка не запрещена.
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10.02.2021 09:53 Ответить
лопатой по стеклу !
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10.02.2021 09:59 Ответить
Я извиняюсь, но имею таки спросить, за когда Кучма был мэром города Киева. Или я, что то пропустил за последнии 30 лет и выборы Кучмы в мэры Киева прошли мимо меня?
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10.02.2021 10:20 Ответить
Хм. А у нас третій день поспіль ні тепла ні холоду зранку. Нуль. В обід +2,+3, без опадів.
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10.02.2021 08:36 Ответить
Де, в нас?
Поважайте авторські права А. П. Чехова, фраза " На деревне(ю) в дедушки" належить йому!
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10.02.2021 09:26 Ответить
Тут маже всі знають де це, а ти не знаєш..
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10.02.2021 09:39 Ответить
Не всі, вчора це питання теж звучало, і так само як і сьогодні на нього не відповіли.
От люди пішли! Іван Суліма, з власної ініціативи обіцяє мішок пряників, але за базар не відповідає і не віддає. 5 копійок, живе в такому відомі місці що його аж ніхто не знає...Жах!
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10.02.2021 10:06 Ответить
а я вже замахався розкапувати свою хату
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10.02.2021 12:03 Ответить
Бог в поміч. Вже почало дощити. За вікном +4.
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10.02.2021 12:28 Ответить
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта - Цензор.НЕТ 6587
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10.02.2021 08:37 Ответить
Сказано сто раз-не выезжайте без надобности на авто,дайте почистить город. Нет,каждый считает себя умнее всех и ложил болт. Все сильно занятые. Не провезут свою важную жопу в метро и на маршрутке. Дебилы,блеать.
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10.02.2021 08:38 Ответить
Ты уже отстоял очередь на загрузку в транспорт?
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10.02.2021 10:30 Ответить
Да. Для тебя это западло?
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10.02.2021 11:00 Ответить
Для всех уважающих себя людей это западло
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10.02.2021 11:16 Ответить
Не знал,что "уважающие себя люди"-это обычное быдло. А других уважать? Не,не слышали? Вообще-то речь идет об экстремальной ситуации в Киеве а не летнем авторалли.
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10.02.2021 11:26 Ответить
"Да. Для тебя это западло?" - я не пользуюсь таким слэнгом. Это как раз для быдла.

"Вообще-то речь идет об экстремальной ситуации" - вообще-то, снег зимой в средних широтах, это не экстремальная ситуация. Но быдлу по тиливизеру сказали - значить так и есть.
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10.02.2021 11:49 Ответить
Быдло не видит что за окном? Похмелье что ли?
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10.02.2021 11:54 Ответить
Да ты холоп не уймешься!
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10.02.2021 11:56 Ответить
Иди-броди,чучело.
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10.02.2021 11:58 Ответить
За окном полностью провалена работа коммунальных служб и графа в платежке "за утримання прибудинкової території"
Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

1 Прибирання прибудинкової території
.......

14 Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
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10.02.2021 12:10 Ответить
Кааак можно убирать, если пробка? Подскажите варианты. Быдло создало затор, оно ехало на работу... а стоит в пробке. Оно "себя уважает" и делает невозможным уборку улиц, а потом скулит, что на работу так и не попало. Это быки колхозные, а не горожане.
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10.02.2021 13:48 Ответить
Не видел пробок ни в 2:00, ни в 6:00. Вы на какой планете?
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11.02.2021 10:23 Ответить
И насчёт сленга-не надо. Может ты ещё матерных слов не знаешь?
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10.02.2021 11:56 Ответить
Отчего же, знаю. И даже употребляю, но исключительно к месту.
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10.02.2021 12:19 Ответить
Как раз наоборот Но думаю ты и так об этом догадывался
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10.02.2021 11:55 Ответить
Да я уже обо всём догадался.)
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10.02.2021 11:57 Ответить
Моя телега второй день во дворе стоит. Смысл рыпаться,если со двора даже выехать нельзя,такие сугробы. Езжу на метро.
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10.02.2021 08:41 Ответить
Ну ты жук и богатый, ездишь на собственном метро...
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10.02.2021 09:28 Ответить
Щас самое время погонять на Ферарти! ну..чайники..вперед!
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10.02.2021 08:44 Ответить
Наконец справедливость. Вышел в магазин в своем райцентре, а разницы нет, вроде как в Киеве.
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10.02.2021 08:53 Ответить
Я, в ещё лучшем положении, теперь у меня в селе, как в твоем райцентре...
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10.02.2021 09:30 Ответить
Только городской транспорт едет с сидячи и все. Попробуйте в маршрутку втиснуться с Троещины или Виноградаря
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10.02.2021 09:12 Ответить
Пробовал. Вместе с жигулями, точно влезть не получается...
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10.02.2021 09:31 Ответить
Борщаговка вся стоит снег во дворах не убирается 3 сутки
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10.02.2021 09:19 Ответить
вот с*ка такая, цей сніг... нє убіраєцца васваясі... удівітєльно просто
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10.02.2021 09:27 Ответить
взяли осбб и прилегающие территории убрали. Нет - терпите терпилы, может за вас кто-то сделает....
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10.02.2021 09:31 Ответить
Удивлен,что до сих пор никто в снегопаде не обвинил Зеленского и 73% избирателей,
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10.02.2021 09:38 Ответить
всі вже давно зрозуміли, що воно малохольне і ніза що не відповідає
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10.02.2021 11:59 Ответить
..так Порох же гадить Зе.... Он які катаклізми вставляє у колеса.....)))
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10.02.2021 13:18 Ответить
Кому война а кому и мать родная. Пока киевляне стоят в пробках и сами чистят снег, городские чиновники существенно улучшают своё материальное положение... чему несказанно рады дилеры элитных авто и продавцы недвижимости..
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10.02.2021 09:40 Ответить
Хватіт скігліти,берітє лопіту і копайте сніг😀
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10.02.2021 09:42 Ответить
лопатою по склу !
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10.02.2021 10:02 Ответить
...розкапуйте вагіни, що рібітнікі зміглі дістатися ріботи
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10.02.2021 12:00 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13526779.html Куда пойти работать слугам Медведчука (на правах рекламы)

здається, вузька спеціалізація хвойд із мертвечуківських каналів дозволяє їм працювати на рудниках в Жовтих Водах

Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 9075

А могут и в Киеве остаться -- лопат на всех хватит.
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10.02.2021 09:46 Ответить
Просто киянам треба обирати мера,який знає,чим відрізняється трактор від лопати...
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10.02.2021 10:30 Ответить
это ты про притулу с донецкой тёщей?
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10.02.2021 11:18 Ответить
Який же тупенький народ ці українці... Знаючи, що буде страждати, виїжджає на авто в снігопад, голосує за клоуна....
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10.02.2021 11:16 Ответить
Читаєш що Кличко такий поганий. Дороги не чищені і тд. і тп. А техніка повинна телепортуватися через пробки?! Сиди вдома, або якщо виробництво то їдь на метро чи громадському транспорті... Безвідповідальність перед суспільством основна риса багатьох українців.
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10.02.2021 11:46 Ответить
друзі нещодавно писали, що у в них, в вишневому ніхто не прибирає дороги і всі скаржаться на Кличка ))))
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10.02.2021 12:02 Ответить
Новое в философии: в том, что дороги для машин в Киеве не чищены, виноваты машины, которые по ним ездят.

Ах вы гнойные вонючки, оказывается виноваты машины, да Кличко если не ссыкун, пусть уволит всю КМДА, как в Днепре, наберёт новых, и чудо случится - дороги будут почищены.

Около 10 утра весь Печерск от Лыбидской до Леси Украинки напоминал жидкое говно, снег по щиколотки (10-12 см). Мост Патона почистили - проспект Соборности нет. Такое впечатление, что чистят рандомно
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10.02.2021 13:46 Ответить
 
 