Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, движение транспорта сейчас без соблюдения графика движения.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также приостановлено движение автобусов №64. На место направлена ответственная служба города. Кроме того, "Киевпастранс" предупреждает, что задерживается движение троллейбусов №16, 23, 35.

Видео ТСН

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По данным онлайн сервисов, по состоянию на 08:25 Киев стал в пробках.





























Пресс-служба "Укравтодора" сообщает, что ухудшение погоды наблюдается и в других регионах. Значительный, местами сильный снег (прирост снега 5-10 см) в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -5-7.

Снег с дождем, местами ледяной дождь, в Винницкой, Киевской областях.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.

На перевальных участках дорог Львовской и Ивано-Франковской областей снег (за ночь от 10 до 25 см), в Закарпатской - дождь. Покрытие дорог местами заснеженное и мокрое соответственно. Температура воздуха 0-4.