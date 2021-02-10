РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4692 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
758 1

COVID-19: за сутки в мире умерли 13,1 тыс. человек, заразились - 383,6 тыс. ИНФОГРАФИКА

COVID-19: за сутки в мире умерли 13,1 тыс. человек, заразились - 383,6 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 февраля в мире зарегистрировали 383 614 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 166 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 107 411 555 случаев инфицирования, из них 383 614 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 351 195  человек, из них 13 166 за минувшие сутки.

COVID-19: за сутки в мире умерли 13,1 тыс. человек, заразились - 383,6 тыс 01

Побороли болезнь и вылечились 79,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До апреля-мая введение более жесткого карантина в Украине не планируется, - Степанов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

COVID-19: за сутки в мире умерли 13,1 тыс. человек, заразились - 383,6 тыс 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А реально, была где-то таблица - от чего отдают концы Яхве, Аллаху и прочим ссуществам жители планеты - вирус там нервно курит в сторонке, но почему-то усадил всех на бутылки. Хорошо шо наши не обосрались и допетрали - если меньше тестов = меньше поциентов = круче "борьба с вирусом" = )
показать весь комментарий
10.02.2021 08:40 Ответить
 
 