Посол Украины Ченцов о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка
Отчет Фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation) о завершении дополнительного изучения фактов относительно незакрытия воздушного пространства над востоком Украины на момент сбивания рейса МН17 расставил точки над "і" относительно закрытия неба в день катастрофы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу в Гааге сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
"Проведенное дополнительное изучение фактов, которое важно, в частности, для родственников погибших, было призвано расставить точки над "і" в вопросе закрытия неба в день трагедии. Украина с пониманием отнеслась к этой чувствительной теме и сотрудничала в рамках дополнительного изучения фактов в полном объеме, хотя уже предоставляла соответствующую информацию по данному вопросу в рамках технического расследования. Изложенные в отчете результаты подтверждают ранее сделанные выводы. Это отражено и в сопроводительном письме министра иностранных дел Стефа Блока в парламент. Соответственно, для Украины и всего мирового сообщества это подтверждение, что наше государство соблюдало существующие на тот момент нормы и правила, а также действовало в соответствии с имеющейся у компетентных органов власти информацией. Позиция правительства Нидерландов об отсутствии оснований для привлечения Украины к ответственности была выражена, в частности по итогам технического расследования, еще ранее и сейчас подтвердилась. Обнародованный 5 февраля отчет позволяет развеять сомнения - если они еще у кого-то оставались - и продвигаться в деле привлечения виновных к ответственности", - отметил Ченцов.
Он также отметил, что этот отчет был подготовлен в дополнение к техническому расследованию, которое также охватывало вопрос закрытия воздушного пространства и результаты которого представил Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года.
"Представленный же сейчас отчет сосредоточен исключительно на вопросе закрытия неба, и в его основе - наиболее подробная информация по данному вопросу. Эта информация указывает на то, что Украина действовала в соответствии со стандартами, применимыми на тот момент. И правительство Нидерландов сделало на основе этой информации соответствующие выводы", - подчеркнул он.
Как сообщалось, парламент Нидерландов обнародовал отчет о завершении дополнительного изучения фактов относительно незакрытия воздушного пространства над востоком Украины на момент сбивания рейса МН17. В отчете Flight Safety Foundation отмечается отсутствие фактов, которые могли бы свидетельствовать о том, что ответственные за безопасность гражданской авиации государственные органы Украины знали или могли знать о наличии угрозы безопасности гражданской авиации над востоком Украины. Поэтому правительство Нидерландов не усматривает оснований для пересмотра своей прежней позиции, а именно отсутствие убедительных юридических доказательств для привлечения Украины к ответственности согласно международному праву за неполное закрытие авиапространства.
В октябре 2019 года парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократической партии) относительно дополнительного изучения фактов вокруг воздушного пространства над востоком Украины в день сбивания самолета.
Украинские чиновники неоднократно заявляли, что Украина действовала в соответствии с действующими на тот момент правилами ІКАО и, опираясь на анализ имеющихся рисков, сообщала о вооруженном конфликте и вводила запреты на полеты гражданской авиации. Сначала нельзя было летать ниже, чем полтора километра, затем - ниже 7900 метров. 14 июля 2014 года Украина ввела запрет летать ниже 9800 метров.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.
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На годовщину этой трагедии 17 июля шестой президент Украины сказал, что самолет погиб в результате «катастрофы», и не называет при этом, какая конкретно страна виновна в этой «катастрофе» и кто конкретно отдал приказ на транспортировку российского «Бука» из Курска на украинский Донбасс.
Шесть лет назад, российские православные «Этонемы», убили в небе над украинским городом Снежное 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
«Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.
ну если боевики не захватили ни одно такое средство ПВО, то какой хрен должен закрывать что то?
и они бл., годами мусолят, ведясь на сортирные выпады Рашки?
да они Поехавшие. так надо было еще и ядерную тревогу по всему миру объявить - вдруг Быкоролла склепала бы бимбу, а ракету предоставил бы союзник в виде Смердостопольского уезда Кмыра, деревня ге
рой Пиндюкино?
Уважаемый посол Украины, к сожалению не читает сайт "ЦензорНет" не менее уважаемого редактора. Где 06.02.21 21:55 указывается что:
Пока, не существует убедительных юридических оснований обвинять Украину в неполном закрытии своего воздушного пространства над частью Донбасса, Источник: https://censor.net/ru/n3246440
А кома - це не крапка.
А вообще то
базарыинтерпретацию перевода с голландского фильтровать надо.
Пока у нас идут глупые разборки, какая церковь правильная, в Голландии объявился истинный Бог - "Фонд безопасности полетов", вещающий абсолютные и обязательные для Человечества истины, которые не могут быть оспорены никем и в ни в каком суде.
Since 1947, Flight Safety Foundation has helped protect everyone who benefits from air travel, everywhere in the world. The Foundation is an international non-profit organization exclusively chartered to provide impartial, independent, expert safety guidance and resources for the aviation and aerospace industry.
The Foundation is in a unique position to identify global safety issues, set priorities and serve as a catalyst to address these concerns through data collection and information sharing, education, advocacy and communications. The Foundation's effectiveness in bridging proprietary, cultural and political differences in the common cause of safety has earned worldwide respect. The common good of safer air travel continues to inspire individuals and organizations to rise above competitive interests towards shared objectives.
Today, membership includes more than 1,000 organizations and individuals in 150 countries. The Foundation is based in Alexandria, Virginia, U.S., has a regional office in Melbourne, Australia.
Лётчик Волошин и диспетчер Карлос бьют копытами?
Вот только обосрались вы со всеми сваими аргумэнтами....
Естественно, в суде в Нидерландах сидят идиоты, которые не знают общеизвестных фактов!
Черкни им письмишко и восстанови справедливость!
А был ли мальчик?