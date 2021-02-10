Посол Украины Ченцов о деле МН17: В вопросе незакрытия неба поставлена точка

Отчет Фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation) о завершении дополнительного изучения фактов относительно незакрытия воздушного пространства над востоком Украины на момент сбивания рейса МН17 расставил точки над "і" относительно закрытия неба в день катастрофы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу в Гааге сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Проведенное дополнительное изучение фактов, которое важно, в частности, для родственников погибших, было призвано расставить точки над "і" в вопросе закрытия неба в день трагедии. Украина с пониманием отнеслась к этой чувствительной теме и сотрудничала в рамках дополнительного изучения фактов в полном объеме, хотя уже предоставляла соответствующую информацию по данному вопросу в рамках технического расследования. Изложенные в отчете результаты подтверждают ранее сделанные выводы. Это отражено и в сопроводительном письме министра иностранных дел Стефа Блока в парламент. Соответственно, для Украины и всего мирового сообщества это подтверждение, что наше государство соблюдало существующие на тот момент нормы и правила, а также действовало в соответствии с имеющейся у компетентных органов власти информацией. Позиция правительства Нидерландов об отсутствии оснований для привлечения Украины к ответственности была выражена, в частности по итогам технического расследования, еще ранее и сейчас подтвердилась. Обнародованный 5 февраля отчет позволяет развеять сомнения - если они еще у кого-то оставались - и продвигаться в деле привлечения виновных к ответственности", - отметил Ченцов.

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Он также отметил, что этот отчет был подготовлен в дополнение к техническому расследованию, которое также охватывало вопрос закрытия воздушного пространства и результаты которого представил Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года.

"Представленный же сейчас отчет сосредоточен исключительно на вопросе закрытия неба, и в его основе - наиболее подробная информация по данному вопросу. Эта информация указывает на то, что Украина действовала в соответствии со стандартами, применимыми на тот момент. И правительство Нидерландов сделало на основе этой информации соответствующие выводы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, парламент Нидерландов обнародовал отчет о завершении дополнительного изучения фактов относительно незакрытия воздушного пространства над востоком Украины на момент сбивания рейса МН17. В отчете Flight Safety Foundation отмечается отсутствие фактов, которые могли бы свидетельствовать о том, что ответственные за безопасность гражданской авиации государственные органы Украины знали или могли знать о наличии угрозы безопасности гражданской авиации над востоком Украины. Поэтому правительство Нидерландов не усматривает оснований для пересмотра своей прежней позиции, а именно отсутствие убедительных юридических доказательств для привлечения Украины к ответственности согласно международному праву за неполное закрытие авиапространства.

В октябре 2019 года парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократической партии) относительно дополнительного изучения фактов вокруг воздушного пространства над востоком Украины в день сбивания самолета.

Украинские чиновники неоднократно заявляли, что Украина действовала в соответствии с действующими на тот момент правилами ІКАО и, опираясь на анализ имеющихся рисков, сообщала о вооруженном конфликте и вводила запреты на полеты гражданской авиации. Сначала нельзя было летать ниже, чем полтора километра, затем - ниже 7900 метров. 14 июля 2014 года Украина ввела запрет летать ниже 9800 метров.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.