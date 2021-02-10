Сегодня в Киеве состоится открытие мемориальной доски австрийскому эрцгерцогу Василю Вышиваному

Сегодня, 10 февраля 2021 года, 126-я годовщина с Дня рождения украинского военного деятеля, политика, австрийского эрцгерцога династии Габсбургов, полковника Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Василя Вышиваного.

В Киеве сегодня состоится открытие мемориальной доски Василю Вышиваному, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение продюсера оперы "Вышиваный. Король Украины" Александры Саенко.

Мероприятие пройдет в рамках инициативы по установлению памятника Василю Вышиваному.

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"Памятник будет установлен на символической локации, возле м. Лукьяновская, в сквере по ул. Ильенко 29. Неподалеку от тюрьмы, где навсегда закрылись глаза Вильгельма фон Габсбург-Лотарингского, украинского патриота из австрийской императорской династии. Человека, который сделал судьбоносный выбор - быть украинцем. 10 февраля, в 12:00, в его день рождения на месте будущего памятника состоится открытие памятной доски", - рассказала Саенко.





Вильгельм Габсбург (Василь Вышиваный) (10 февраля 1895 - 18 августа 1948), украинский военный деятель, политик, дипломат, поэт, австрийский эрцгерцог династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов. Его знали в Украине как Василя Вышиваного. Он считался одним из неофициальных претендентов на украинский трон в случае образования монархического строя. В августе 1947 года был арестован советскими спецслужбами в Вене, в ноябре его перевели в Лукьяновскую тюрьму в Киев. Он скончался 18 августа 1948 года в тюремной больнице в Киеве от двухстороннего туберкулеза в возрасте 53 лет. Сведения о месте его захоронения не сохранились. В 1989 году его реабилитировали (посмертно).



