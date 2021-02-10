Сегодня в Киеве состоится открытие мемориальной доски австрийскому эрцгерцогу Василю Вышиваному
Сегодня, 10 февраля 2021 года, 126-я годовщина с Дня рождения украинского военного деятеля, политика, австрийского эрцгерцога династии Габсбургов, полковника Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Василя Вышиваного.
В Киеве сегодня состоится открытие мемориальной доски Василю Вышиваному, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение продюсера оперы "Вышиваный. Король Украины" Александры Саенко.
Мероприятие пройдет в рамках инициативы по установлению памятника Василю Вышиваному.
"Памятник будет установлен на символической локации, возле м. Лукьяновская, в сквере по ул. Ильенко 29. Неподалеку от тюрьмы, где навсегда закрылись глаза Вильгельма фон Габсбург-Лотарингского, украинского патриота из австрийской императорской династии. Человека, который сделал судьбоносный выбор - быть украинцем. 10 февраля, в 12:00, в его день рождения на месте будущего памятника состоится открытие памятной доски", - рассказала Саенко.
Вильгельм Габсбург (Василь Вышиваный) (10 февраля 1895 - 18 августа 1948), украинский военный деятель, политик, дипломат, поэт, австрийский эрцгерцог династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов. Его знали в Украине как Василя Вышиваного. Он считался одним из неофициальных претендентов на украинский трон в случае образования монархического строя. В августе 1947 года был арестован советскими спецслужбами в Вене, в ноябре его перевели в Лукьяновскую тюрьму в Киев. Он скончался 18 августа 1948 года в тюремной больнице в Киеве от двухстороннего туберкулеза в возрасте 53 лет. Сведения о месте его захоронения не сохранились. В 1989 году его реабилитировали (посмертно).
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Ну і про бажання його очолити Україну можна було б говорити хіба році у 1918, але ж він не міняв своїх поглядів аж до смерті! Уже 20-30-х роках ідея створення монархічної України - це була 100% утопія, але від цього Василь Вишиваний не перестав бути проукраїнським!
"австрієць захопився Україною" - точно а некоторые другие титулованные немцы и австрийцы увлекались в свою очередь Грециями . Болгариями и разными прочими Румыниями
?
дело в том что в германских государствах ( в том числе и в Австрии ) расплодилось определенное количество безработных наследников которых еще с 19-ого века работоустраивали на работу в ново созданные государства царями и королями . кое где как в Греции . Болгарии и тд. эта схема прокатила а кое где нет . больше всех не повезло Максимилиану . глупые мексиканцы почему то не поняли его увлечения Мексикой и новоявленного амператора расстреляли . Вильгельм тоже из неудачников но его хоть ни кто к стенке не поставил
а если я скажу что о нем в свое время прочитал все что нашел . в том числе и википедику . а было это в ого го каком году ? не считайте себя умнее других
и если вы не знаете то напомню . википедию пишут такие же люди как мы с вами . у которых есть свои вподобання
во вторых советую не зацыкливайтесь на Вике . повторяю ее пишут обычные люди которые могут тоже ошибаться . кроме вики есть книги и статьи имеющие более полную информацию
в третьих повторяю . не считайте себя самым умным . есть и другие не глупее
хотите по больше узнать про Вильгельма набирайте в гугле . там инфы полно . для полной картинки читайте несколько статей . так же очень советую книгу " Двенадцать войн за Украину " и есть еще пару книг сейчас не вспомню . не полагайтесь на один источник
теперь отдельный вопрос не касающийся данного спора . вы часом не из славного города Сумы ?
Може тоді б не виглядали б повними йолопами.