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Сегодня в Киеве состоится открытие мемориальной доски австрийскому эрцгерцогу Василю Вышиваному

Сегодня в Киеве состоится открытие мемориальной доски австрийскому эрцгерцогу Василю Вышиваному

Сегодня, 10 февраля 2021 года, 126-я годовщина с Дня рождения украинского военного деятеля, политика, австрийского эрцгерцога династии Габсбургов, полковника Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Василя Вышиваного.

В Киеве сегодня состоится открытие мемориальной доски Василю Вышиваному, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение продюсера оперы "Вышиваный. Король Украины" Александры Саенко.

Мероприятие пройдет в рамках инициативы по установлению памятника Василю Вышиваному.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьеру оперы о претенденте на украинский престол Василии Вышиваном перенесли на апрель 2021 года, - продюсер Саенко. ФОТО

"Памятник будет установлен на символической локации, возле м. Лукьяновская, в сквере по ул. Ильенко 29. Неподалеку от тюрьмы, где навсегда закрылись глаза Вильгельма фон Габсбург-Лотарингского, украинского патриота из австрийской императорской династии. Человека, который сделал судьбоносный выбор - быть украинцем. 10 февраля, в 12:00, в его день рождения на месте будущего памятника состоится открытие памятной доски", - рассказала Саенко.

Сегодня в Киеве состоится открытие мемориальной доски австрийскому эрцгерцогу Василю Вышиваному 01
Сегодня в Киеве состоится открытие мемориальной доски австрийскому эрцгерцогу Василю Вышиваному 02

Вильгельм Габсбург (Василь Вышиваный) (10 февраля 1895 - 18 августа 1948), украинский военный деятель, политик, дипломат, поэт, австрийский эрцгерцог династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов. Его знали в Украине как Василя Вышиваного. Он считался одним из неофициальных претендентов на украинский трон в случае образования монархического строя. В августе 1947 года был арестован советскими спецслужбами в Вене, в ноябре его перевели в Лукьяновскую тюрьму в Киев. Он скончался 18 августа 1948 года в тюремной больнице в Киеве от двухстороннего туберкулеза в возрасте 53 лет. Сведения о месте его захоронения не сохранились. В 1989 году его реабилитировали (посмертно).

Сегодня в Киеве состоится открытие мемориальной доски австрийскому эрцгерцогу Василю Вышиваному 03
Сегодня в Киеве состоится открытие мемориальной доски австрийскому эрцгерцогу Василю Вышиваному 04

Автор: 

Киев (25475) памятник (2238) память (1491) мемориальная доска (217) Вышиваный Василь (4)


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Топ комментарии
+11
Емм, лікбез від людини з червоним дипломом історика... Зацікавився він українською тематикою в роки Першої світової десь - саме тоді він очолював січових стрільців... Тоді Західна Україна була в Австро-Угорщині. Ви дійсно думаєте, що член правлячої династії Габсбургів мав на меті розвалити Австро-Угорщину, щоб очолити новоутворену Україну?


Ну і про бажання його очолити Україну можна було б говорити хіба році у 1918, але ж він не міняв своїх поглядів аж до смерті! Уже 20-30-х роках ідея створення монархічної України - це була 100% утопія, але від цього Василь Вишиваний не перестав бути проукраїнським!
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10.02.2021 09:52
+10
І у чому ж його неоднозначність? У тому, що австрієць захопився Україною?
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10.02.2021 09:30
+7
Дядя, вы дурак?
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10.02.2021 09:32
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очень неоднозначная личность . с другой стороны уж пусть ему будет доска чем какому нибудь Муравьеву
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10.02.2021 09:26 Ответить
І у чому ж його неоднозначність? У тому, що австрієць захопився Україною?
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10.02.2021 09:30 Ответить
если быть объективным то заинтересовался он Украиной только с одной единственной целью стать ее государем . просто ему показалось что территория бесхозная а народ только и ждет его прихода . хотя во многом такую идею ему навязали окружающие
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10.02.2021 09:38 Ответить
Емм, лікбез від людини з червоним дипломом історика... Зацікавився він українською тематикою в роки Першої світової десь - саме тоді він очолював січових стрільців... Тоді Західна Україна була в Австро-Угорщині. Ви дійсно думаєте, що член правлячої династії Габсбургів мав на меті розвалити Австро-Угорщину, щоб очолити новоутворену Україну?


Ну і про бажання його очолити Україну можна було б говорити хіба році у 1918, але ж він не міняв своїх поглядів аж до смерті! Уже 20-30-х роках ідея створення монархічної України - це була 100% утопія, але від цього Василь Вишиваний не перестав бути проукраїнським!
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10.02.2021 09:52 Ответить
По аналогіі згадайте Андрея Шептицького...Польський граф,перейшов з католицизму в грекокатолики,став митрополитом,очолив УГКЦ...Користувався неймовірним авторитетом у галичан...Але по суті це була звикла експансія Польщі через релігію...Та сама історія з Василем Вишиваним...Він,звичайно,не розвалював Австро-Угорську імперію,вона розвалилась сама (на превеликий жаль,бо ні в якій іншій імперіі до українців не ставились краще) але Габсбурги мали надію зібрати її знову вже як союз автономій...І ця надія була ще навіть до 1938-го року,коли утворилася Карпатська Україна і проіснувала цілих п"ять днів...І ще...Шептицьких хоч щось робив - будував лікарні,притулки,школи,а Василь Вишиваний лишень носив вишиванку...
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10.02.2021 10:23 Ответить
а вы действительно думаете что Васыль . точнее Вильгельм воспринимал Украину и Галичину как единое государство ? он хотел стать гетьманом Украины в тех границах в которых ее воспринимала на тот момент Центральная Рада . австрийцы прочно удерживали Галичину и отдавать ее кому нибудь не планировали

"австрієць захопився Україною" - точно а некоторые другие титулованные немцы и австрийцы увлекались в свою очередь Грециями . Болгариями и разными прочими Румыниями

?
дело в том что в германских государствах ( в том числе и в Австрии ) расплодилось определенное количество безработных наследников которых еще с 19-ого века работоустраивали на работу в ново созданные государства царями и королями . кое где как в Греции . Болгарии и тд. эта схема прокатила а кое где нет . больше всех не повезло Максимилиану . глупые мексиканцы почему то не поняли его увлечения Мексикой и новоявленного амператора расстреляли . Вильгельм тоже из неудачников но его хоть ни кто к стенке не поставил
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10.02.2021 10:28 Ответить
Для того ,щоб судити про цю людину,й його погляди,МІНІМАЛЬНО,треба хоча б прочитати статтю в українській Вікіпедії.Думаю,ви цього не зробите.
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10.02.2021 10:51 Ответить
ух ты какой учительский тон
а если я скажу что о нем в свое время прочитал все что нашел . в том числе и википедику . а было это в ого го каком году ? не считайте себя умнее других

и если вы не знаете то напомню . википедию пишут такие же люди как мы с вами . у которых есть свои вподобання
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10.02.2021 10:57 Ответить
Аякже.Особливо якщо читати кацапську. Перший же абзац :"Известен главным образом как неудавшийся кандидат на престол Украины",хоч достеменно відомо,що ерцгерцог ніколи не мав таких намірів.
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10.02.2021 11:15 Ответить
во первых . если все таки обращаюсь к Вике и есть статья на украинском начинаю всегда с нее . как правило она информативнее чем российская

во вторых советую не зацыкливайтесь на Вике . повторяю ее пишут обычные люди которые могут тоже ошибаться . кроме вики есть книги и статьи имеющие более полную информацию

в третьих повторяю . не считайте себя самым умным . есть и другие не глупее
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10.02.2021 11:22 Ответить
Ага.Добираємся до суті.Українська Вікі-ненадійне джерело (постійно зустрічаю це твердження).Тобто, у вас є джерело надійніше,з якого ви зробили висновок,що "он хотел стать гетьманом Украины в тех границах в которых ее воспринимала на тот момент Центральная Рада . австрийцы прочно удерживали Галичину и отдавать ее кому нибудь не планировали" ?
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10.02.2021 12:00 Ответить
украинская Вика лучше чем российская но не идеал . читайте внимательнее что я вам пишу

хотите по больше узнать про Вильгельма набирайте в гугле . там инфы полно . для полной картинки читайте несколько статей . так же очень советую книгу " Двенадцать войн за Украину " и есть еще пару книг сейчас не вспомню . не полагайтесь на один источник

теперь отдельный вопрос не касающийся данного спора . вы часом не из славного города Сумы ?
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10.02.2021 12:13 Ответить
От видно, що він не в темі - він у січових стрільцях був взагалі-то ще ДО утворення Центральної Ради. І саме у січових стрільцях почав носити вишиванку і тд! Січові стрільці це ЗАХІДНІ українці з Галичини і Буковини!
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10.02.2021 11:25 Ответить
вы собственно что хотите доказать ? я не опровергаю что Вильгельм носил вышиванку или что личный состав . по крайней мере рядовой УСС это галичане
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10.02.2021 11:35 Ответить
Я хочу довести, що це був просто романтик без будь-яких реальних шансів очолити Україну. Та й розмови про те, щоб зробити його монархом, почалися ПІСЛЯ РОЗПАДУ Австро-Угорщини. При Австро-Угорщині він був просто офіцером бойовим і ні про який трон не думав!
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10.02.2021 12:09 Ответить
с этим полностью согласен
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10.02.2021 12:14 Ответить
То, шо він захопився Україною - це не дивно, у нас дуже гарна країна, а ось то, що він з Габсбургів ... Росією 300 років правили чужинці, ні до чого гарного це не привело.
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10.02.2021 10:24 Ответить
Дядя, вы дурак?
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10.02.2021 09:32 Ответить
а ты сынок дибил ?
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10.02.2021 09:41 Ответить
..."неоднозначность" Вышиваного была понятна не только историкам советской выучки, но и нквд-мгб-кгбшникам и их нынишним последышам...если прикажут, то и про "неоднозначность" Шептицкого, Слипого, Валленберга и многих-многих других много чего "расскажут", а если не одумаются, не станут однозначными,тогда тюрьмы, лагеря... или судоплатовы со сташинскими
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10.02.2021 11:05 Ответить
Деяким коментаторам, перш ніж висловлювати свою думку, варто було б хоча б мінімально ознайомитися з матчастиною. Не подобаються українські байопіки - почитайте хоча б "Червоний князь" Тімоті Снайдера. Те саме стосується і "шептицькознавців".
Може тоді б не виглядали б повними йолопами.
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10.02.2021 15:43 Ответить
 
 