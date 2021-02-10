Жители Украины, скорее всего, не смогут выбирать вид вакцины во время массовой госвакцинации от COVID-19, - ЦОЗ

Люди сами не смогут выбрать тот или иной вид вакцины от коронавируса во время массовой вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24".

"Скорее всего, нет, потому что в зависимости от того, какая вакцина когда приходит в страну, формируется перечень группы риска, которая будет вакцинироваться на так называемой платформе. Платформа - это использование одного вакцинного инструмента или одной вакцины путем использования единого подхода, то есть или мобильная бригада, или стационарный пункт прививки", - сказал он.

Кузин рассказал, какой вакцины придет больше.

"Мы понимаем, что наибольшее количество вакцин, которое должно прийти, это от 2 до 3,7 млн, от AstraZeneca. Те группы, которые подпадут под AstraZeneca, будут вакцинироваться только ею", - сказал он.

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