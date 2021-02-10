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Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский

Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом

Переговоры в Трехсторонней контактной группе - это единственная площадка, на которой Украина может демонстрировать свое стремление и государственную позицию относительно того, что происходит на Востоке страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Европейской Солидарности", участник войны против российских оккупантов Михаил Забродский.

По словам парламентария, на войне самое страшное не тогда, когда принимаются неправильные решения, а когда их вообще нет.

"То есть когда у людей наступает паралич воли, и они забывают все, начиная с базовых знаний. Этот ступор - кратчайший путь к поражению. А среди нас тогда были те, кто на всех уровнях, начиная от государственного, заканчивая солдатом, могли принять решения и приступить к их реализации", - подчеркнул Забродский.

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Отвечая на вопрос, как он расценивает нынешний переговорный процесс по Донбассу, нардеп сказал: "Он больше напоминает бег по кругу, которые остается неизменным, но на каждом "повороте" появляется что-то новое. Например, очередная договоренность о так называемых пленных (подчеркиваю - "так называемых", потому что люди, которых меняют, это далеко не военнопленные, а задержанные). Так вот здесь время от времени всплывают какие-то нелепые инициативы, которые подают обществу, как новые шаги навстречу. Параллельно - взаимные требования, что нужно сделать каждой стороне. Периодически апеллируют к Минским соглашения, причем то по их поддержке, то вообще отвержению".

В то же время, Забродский отметил, что переговоры в Трехсторонней контактной группе - это единственная площадка, на которой Украина может демонстрировать свое стремление и государственную позицию относительно того, что происходит на Востоке.

"Как это делается - другое дело. Мы помним резонансные заявления отдельных деятелей из состава ТКГ, а также переоцененные надежды, которые некоторые возлагали на очередной этап работы группы. Однако в любом случае, сегодня альтернативы этой переговорной площадке просто не существует. Мы должны ее использовать", - подчеркнул парламентарий.

Полный текст интервью с нардепом "Европейской Солидарности" Михаилом Забродским читайте здесь.

Читайте: Минобороны планировало купить САУ "Дана" по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье "госизмена", - нардеп "ЕС" Забродский

Автор: 

обмен (1367) Донбасс (26955) Забродский Михаил (65) пленные (2127)


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Топ комментарии
+5
РФ последовательна в своей имперской политике на протяжении столетий, и они сделают все для достижения своей цели несмотря ни на что, убьют сколько только можно, отравят, затопчут ногами, и даже развалят собственную страну, все к тому идет. Вопрос в том, когда наконец Украинцы и Украина сформируют свое понимание собственного будущего и сплотятся в достижении собственной цели?
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10.02.2021 09:40
+3
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 4296Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 9702
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10.02.2021 09:44
+3
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 3358
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10.02.2021 09:51
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РФ последовательна в своей имперской политике на протяжении столетий, и они сделают все для достижения своей цели несмотря ни на что, убьют сколько только можно, отравят, затопчут ногами, и даже развалят собственную страну, все к тому идет. Вопрос в том, когда наконец Украинцы и Украина сформируют свое понимание собственного будущего и сплотятся в достижении собственной цели?
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10.02.2021 09:40 Ответить
Мавзолейные Хмыри объявили Украину рюсским миром..., Осколок Золотой орды хана Батыя стали славянами... меря,чудь,водь,весь,ижора,эсты и прочие калмыки,чукчи славяне блин...угораю..
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10.02.2021 09:40 Ответить
Это было бы смешно, если бы не было так грустно...
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10.02.2021 09:41 Ответить
Всі хто вміє ґаваріть парускі, ті і славянє. Навіть негри. Така доктрина у лаптєй.
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10.02.2021 09:45 Ответить
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 5328 Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 1598
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10.02.2021 09:42 Ответить
Иллюстрация к выражению "толочь воду в ступе".
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10.02.2021 09:42 Ответить
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 4296Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 9702
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10.02.2021 09:44 Ответить
Щирлиц ехал на машине, вдруг за поворотом он увидел Бормана и обдал его грязью. Щирлиц ехал дальше, вдруг за поворотом он увидел Бормана и обдал его грязью. Щирлиц поехал дальше, вдруг за поворотом он опять увидел Бормана и обдал его грязью. Кольцевая - подумал Щирлиц. Издевается - подумал Борман.
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10.02.2021 09:48 Ответить
В августе 1991 года произошла крупнейшая геополитическая катастрофа века.
вв.Путлер-Капут.2012 год.
Ошибаешься Крыса,катастрофа произошла много веков и лет назад,когда Хан Батый в 1235 году придумал ваше Москальское дерьмо...
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10.02.2021 09:49 Ответить
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 3358
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10.02.2021 09:51 Ответить
Переговорный процесс по Донбассу напоминает бег по кругу, но на каждом "повороте" появляется что-то новое, - Забродский - Цензор.НЕТ 7429
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10.02.2021 09:56 Ответить
История вообще - развивается по спирали.
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10.02.2021 09:57 Ответить
Поэтому участники процесса не беременны умом.))
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10.02.2021 10:02 Ответить
Он безусловно прав! И это что то новое без конца ...всплывает наружу. И новое весьма неприглядное об этой уродливой стране.....ну что русские!!!, вы надеюсь помните, что я говорил бедная несчастная страна??? Вы тогда улыбались??? Ню-ню, ню-ню а вот и новое.....

Человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, заявляет на записи, что есть «тысяча возможностей» для объяснения сбития самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех «лазутчиков».
Он также утверждает, что правда никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне правительства и вооруженных сил Ирана.
«Есть причины, по которым это может никогда не раскрыться. Они не скажут нам или кому-либо другому, поскольку сделав это, будет открыта некоторая дверь в оборонных системах стран, публичное обсуждение чего не будет в национальных интересах», - отмечается в аудиозаписи.
Кроме этого человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, указывает на Россию как на пример страны, которая была обвинена в причастности к сбитию самолета (рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 году), но никогда не призналась в этом.
Также на записи этот человек неоднократно ссылался на компенсацию как на средство решения «проблемы» и говорил, что Иран выплатит компенсацию семьям жертв, чтобы другие страны не превратили катастрофу в «международное преступление».
Как заявил относительно катастрофы специальный представитель премьер-министра Канады Ральфа Гудейл, правительство и разведывательные органы Канады получили эту аудиозапись в ноябре.
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10.02.2021 09:59 Ответить
https://lenta.ua/okkupanty-otklyuchili-vodu-v-mestah-prozhivaniya-krymskih-tatar-85881/ Оккупанты отключили воду в местах проживания крымских татар ...такого даже не было при германском Фюрере
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10.02.2021 10:05 Ответить
Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев говорит что на РАБссии действует международный "эскадрон смерти",которые ездят по всему Миру убивая неугодных политиков,бизнесменов,журналистов и тд...,Их можно отследить по перемещениям и перелетам из страны в страну...,ибо регистрацию они проходят в международных аэропортах...
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10.02.2021 10:06 Ответить
Це правда...Бігають по колу,але весь час щось підбирають по дорозі і з того непогано кормляться...
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10.02.2021 10:26 Ответить
 
 