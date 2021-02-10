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Новости
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На горнолыжном курорте Куршевель рухнул вертолет с пятью людьми на борту: два человека погибли

На горнолыжном курорте Куршевель рухнул вертолет с пятью людьми на борту: два человека погибли

В результате падения вертолета на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека, еще трое ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

По данным префектуры французского департамента Савойя, состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, двое - в относительно тяжелом состоянии.

Предупреждение об аварии было подано вскоре после 17.00 свидетелем, который видел, как вертолет падал, а потом видел дым на высоте 1900 метров.

Вертолет вылетел из Куршевеля в 15:41.

По информации местных СМИ, вертолет принадлежит местному деятелю Патрику Лепейдри, президенту ассоциации торговцев курорта Тарентез и владельцу нескольких магазинов. Сам он является одним из трех раненых, который в тяжелом состоянии находится в университетской больнице Гренобля, но, по словам его окружения, его жизнь вне опасности.

Расследование было поручено исследовательской секции жандармерии воздушного транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во французском Куршевеле из-за пожара эвакуированы сотни туристов

На горнолыжном курорте Куршевель рухнул вертолет с пятью людьми на борту: два человека погибли 01
Фото: francebleu

авиакатастрофа (1719) Куршевель (11) Франция (3495) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+3
Авторотация.
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10.02.2021 10:55
+2
К слову, вертолеты, оказывается, с выкл. двиглом..... садятся(!)
я от видео чуть не обосрался - инструктор грит мученику - выключай - и тот садится с выкл. мотором(!!!!11)
не знал такого. реально есть видео.
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10.02.2021 10:17
+1
Пилота жаль.
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10.02.2021 10:16
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Ну слава Богу хоч наших "слуг" там не було...
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10.02.2021 10:01 Ответить
випадково нашого зепорноактриси не було?
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10.02.2021 15:39 Ответить
Пилота жаль.
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10.02.2021 10:16 Ответить
К слову, вертолеты, оказывается, с выкл. двиглом..... садятся(!)
я от видео чуть не обосрался - инструктор грит мученику - выключай - и тот садится с выкл. мотором(!!!!11)
не знал такого. реально есть видео.
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10.02.2021 10:17 Ответить
Авторотация.
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10.02.2021 10:55 Ответить
если виртальот не попал в вихревое кольцо и есть запас высоты,более 500 м., не развалился редуктор, винт, то может и сеть на авторотации.Учти что виртальотчиг не может выскачить с парашютом
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10.02.2021 13:27 Ответить
а, ок., а че не мож*т выскочить то? он то по любе быстрее падает чем "птичка". хотя если в Сирии, то лучше и не надо - сам пилотовальщик парашюту конец подрежет, ибо прожарят по приземлению так шо внукам не достанется и двух граммов "праха"
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10.02.2021 13:36 Ответить
Богатые тоже ПЛАЧУТ .
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10.02.2021 11:37 Ответить
Ну и к чему эта новость? Вот если б в вертолете был мертвечук....
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10.02.2021 14:58 Ответить
просто надо перестать летать
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10.02.2021 15:36 Ответить
 
 