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Снегопады, метели, гололедица и морозы до -20°С: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество

Снегопады, метели, гололедица и морозы до -20°С: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

В ближайшие дни на территории Украины ожидаются сильные снегопады, метели и сильное похолодание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прогнозам "Укргидрометцентра", 11 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидается значительный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, в западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (ІІ уровень опасности - желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности - оранжевый).

12 февраля в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях ожидается значительный снег, метели, снежные заносы, в Одесской, Николаевской областях образования снежного покрова; в центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед; в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

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На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица (І уровень опасности - желтый).

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.

12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 13-14 февраля в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 9-16 °С мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20 °С мороза, днем ​​до 7- 13 °С мороза.

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"Такие погодные условия могут привести к нарушению, а на отдельных участках дорог и улиц к прекращению движения автотранспорта.

ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега!" - сказано в сообщении.

Снегопады, метели, гололедица и морозы до -20°С: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине 01
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Топ комментарии
+1
ветер обещают стабильный 9 м\с,порывы до 20...а это как 20-22 градуса мороза
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10.02.2021 10:39
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ветер обещают стабильный 9 м\с,порывы до 20...а это как 20-22 градуса мороза
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10.02.2021 10:39 Ответить
Если б все так было просто как ты пишешь, то под мааасквой яблоки, виноград, абрикосы и персики собирали. А так не растут они там, потому что -20 это "да нормальная температура"
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10.02.2021 11:03 Ответить
Ну и инфраструктура в той же Одессе под эту "да нормальную температуру" не приспособлена.
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10.02.2021 11:05 Ответить
Да ладно, за окном +10 и солнышко.
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10.02.2021 10:23 Ответить
гарна погода, хоч бруду не видно під снігом, і не воняє.
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10.02.2021 10:41 Ответить
Теперь кацапам хоть будет чем оправдать то, что в поддержку кремлевского агитпропа не вышел ни один человек Снігопади, хуртовини, ожеледиця і морози до -20 °С: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 966
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10.02.2021 10:57 Ответить
В моем городе многие годы работала госметеостанция, которую благополучно развалили. Теперь погоду узнают у ворожек и ясновидящих. Прикольно, когда в интернете показывают -9 и ясно, а на улице за окном +5 и идет дождь. Моя квартирная метеостанция намного точнее.
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10.02.2021 10:59 Ответить
Согласен, есть еще идиоты, неспособные установить нормальное погодное приложение и узнающие погоду у ворожек и ясновидящих.
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10.02.2021 13:38 Ответить
Эх, в пятницу и в Одессу доберется морозяка.
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10.02.2021 11:01 Ответить
а как же всемирное потепление?
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10.02.2021 11:14 Ответить
Оно придёт, надо только верить. Снігопади, хуртовини, ожеледиця і морози до -20 °С: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 8182
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10.02.2021 12:10 Ответить
 
 