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Новости Политика Украины
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Зеленский (16483) рейтинг (1617) Разумков Дмитрий (1521) Офис Президента (1685) Подоляк Михаил (243)

Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк

В Офисе Президента заявили, что Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что спикер парламента Дмитрий Разумков фигурирует рядом с ним в рейтингах потенциальных кандидатов в президенты.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Рейтинги - это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство. Президент относится к этому совершенно спокойно - как к обычной борьбе ради борьбы в рамках старой политики (это же всегда у нас было на протяжении многих лет). Кто там получил в рейтингах процент или два - неважно (и не просто для президента не важно, а для общества неважно)", - сказал он.

По словам Подоляка, у Зеленского нет времени думать о следующих президентских выборах.

Касаемо отдельной позиции Разумкова по ряду вопросов, то, по словам Подоляка, все, кто пришел к власти вместе с Зеленским, давали обществу обещания, которые должны соблюдать.

Он также опроверг, что между Банковой и Верховной Радой есть напряжение из-за отдельной позиции Разумкова по ряду вопросов, заявив, что между ОПУ и ВР сохраняется "рабочая коммуникация", которая, впрочем, не исключает "острых дискуссий".

По результатам опроса социологической группы Центр Разумкова, украинцы больше всего доверяют спикеру парламента Дмитрию Разумкову, а после него - президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 23%, - опрос Центра Разумкова
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Топ комментарии
+7
Когда у вiслюка спросили:

Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3020
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10.02.2021 10:30
+6
ну да, ну даЗеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5632
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10.02.2021 10:32
+5
Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4695
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10.02.2021 10:30
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Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5024
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10.02.2021 10:27 Ответить
ну да, ну даЗеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5632
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10.02.2021 10:32 Ответить
Спокойний,шо табуретка.
Зеленський хотів би замінити Разумкова на Стефанчука - джерела
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10.02.2021 10:38 Ответить
Я за такую замену.
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10.02.2021 13:18 Ответить
Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8392
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10.02.2021 10:28 Ответить
Угу,если сейчас не начнет рекламировать,то реально спокойно относится
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10.02.2021 10:29 Ответить
Не понял, почему пристали к Розумкову? В рейтингах находится и 5-я колона Бойко и ху йловская крыса мертвечук - а к єтому как он относится???
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10.02.2021 10:38 Ответить
Ну я к нему не пристаю...но то что разумков-проекция рыг,не знает только ленивый в этой стране...
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10.02.2021 10:49 Ответить
Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4695
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10.02.2021 10:30 Ответить
Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 396
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10.02.2021 10:36 Ответить
Когда у вiслюка спросили:

Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3020
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10.02.2021 10:30 Ответить
обое рябое
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10.02.2021 10:31 Ответить
К чему этот словесный понос? Когда это в ОП правду говорили? Ответственности за вранье нет. Вот если бы перед интервью вкололи сыворотку правды, тогда было бы интересно послушать.
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10.02.2021 10:32 Ответить
Отой Падляк, вибачте, Подоляк - це власне і є той якір, який тримає Зєлєнского на посаді президента. Заберіть з ОПи Подоляка - і історія президента Зєлєнского закінчиться.
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10.02.2021 10:33 Ответить
А какой толк от Димы Разумкова? Дима, каой с тебя толк? Или просто хочется?
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10.02.2021 10:34 Ответить
А от потерпевшего вiслюка какой толк? Вот они и конкурируют в бестолковости.
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10.02.2021 10:39 Ответить
Чем мальчик отличается от мужчины? Стоимостью игрушек... возможно и этому мальчику хочется почувствовать себя мужчиной. Потому что, судя по всему, гордиться особо не чем...
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10.02.2021 10:39 Ответить
Чем комик отличается от президента? Тем, что комик дурак по профессии, а если дурака назвать хоть президентом, хоть разумковым - все равно все будут плеваться.
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10.02.2021 10:44 Ответить
Ага..... Зеленський ставиться спокійно до присутності Разумкова в рейтингах кандидатів у президенти, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8365

Молодой человек, но совковая падла, нейтральное такое .... субстанция якутского маэстро. Зеля, вы бы даже не обращал внимания как это.... Вас захотело "подсидеть".
А если реальный опрос..... = Идите вы все на Путина, раз-два, строем! Ах да, в армии не служили, ну тогда, ножка вперед и вторая тоже - и так воооон туда, на Ростов, там дядя Вротенберг даст на кулачок Путина, то есть леденец "Тузик", очень сладкая канхветка, бонус - пупок оголить, вас туда поц.елуют(или пулю туда пустят) - романтика чо)))
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10.02.2021 10:40 Ответить
Может и спокойно. Он же еще не рекламирует его в каждом гундосике, как Порошенка и рошеновские магазины и масло. 🙂
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10.02.2021 10:41 Ответить
Спокойно относится- 🤪🤪🤪🤪🤪
Зеленський ставиться спокійно до присутності Разумкова в рейтингах кандидатів у президенти, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 700
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10.02.2021 11:01 Ответить
Як дістали ці ШТАТНІ, оплачувані "мудрим" нарідом, дуполизи.
Такого трешу не було при жодному президенті.
В цьому ВАЗеленський дійсно ПЕРШИЙ.
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10.02.2021 10:44 Ответить
Разумков, разумков, разумков...
Разумков то, разумков это.
Это будет новый кандидат от слуг-уродов, как я понимаю.
Другой причины для пиара этого человека я не вижу.
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10.02.2021 10:44 Ответить
РАЗУМ К OFF!
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10.02.2021 10:53 Ответить
При кінці липня 1917 УЦР нараховувала формально 822 депутатів (за інформацією Павла Христюка; за даними мандатної комісії VI Загальних зборів УЦР - 798, Ісидор Нагаєвський називає цифру 848).
Члени УЦР належали до таких груп: Всеукраїнська Рада сільських депутатів - 212, Всеукраїнська Рада військових депутатів - 158 (лист), Всеукраїнська Рада робітничих депутатів - 100, представники неукраїнських рад робітничих і солдатських депутатів - 50, Української соціалістичної партії - 20, Російської соціалістичної партії - 40, Єврейської соціалістичної партії - 35, Польської соціалістичної партії - 15, представники від міст і губерній - 84, представники професійних, просвітних, економічних і громадських організацій та інших національних меншин (молдаван, німців, татар, білорусів) - 108.
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10.02.2021 10:48 Ответить
100% людей пользуются интернетом, - интернет опрос...
Так когда, произойдёт смена клоунов?
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10.02.2021 10:49 Ответить
Готовится постепенная передача власти этому кремлевскому бульдогу разумкову.
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10.02.2021 10:51 Ответить
Если оба пойдут на выборы, имеют все шансы оба не попасть во второй тур.
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10.02.2021 10:52 Ответить
призЕдент и прАзидент??? =)
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10.02.2021 10:57 Ответить
Да. У них общее электоральное поле, которого на двоих может не хватить.
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10.02.2021 11:01 Ответить
А чого хвилюватися, йому головне щоб не Порошенко, який і до цього часу для нього жупел.
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10.02.2021 11:53 Ответить
Разумков? Енто, что ль? новый раше-гауляйтер Украины? А куды ж - Бойка? Медведчука, урожденного в Красноярске? На мыло, что ли пустят? Или: это такой московский праймериз среди своих марионеток?
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10.02.2021 12:29 Ответить
А Стефанчук уже не очень спокоен. Он волнуется при виде Разумкова. При виде Зеленского - нет, но Разумков волнует их обоих. Хоть и пытаются это отрицать
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10.02.2021 12:41 Ответить
Это откуда уже в рейтингах взялся этот сторонник изменения закона о языках? Да 90% украинцев вообще не знают кто это такой! Или на него для рекламы просто обращают внимание? Готовят нам очередного кандидата из умнейшей нации?
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10.02.2021 13:08 Ответить
Разумков сильно хитрожопый.
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10.02.2021 13:14 Ответить
Разумков скорее соперник ОПЗЖ.
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10.02.2021 13:16 Ответить
 
 