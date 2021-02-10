Зеленский относится спокойно к присутствию Разумкова в рейтингах кандидатов в президенты, - советник главы ОП Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Президента заявили, что Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что спикер парламента Дмитрий Разумков фигурирует рядом с ним в рейтингах потенциальных кандидатов в президенты.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Рейтинги - это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство. Президент относится к этому совершенно спокойно - как к обычной борьбе ради борьбы в рамках старой политики (это же всегда у нас было на протяжении многих лет). Кто там получил в рейтингах процент или два - неважно (и не просто для президента не важно, а для общества неважно)", - сказал он.
По словам Подоляка, у Зеленского нет времени думать о следующих президентских выборах.
Касаемо отдельной позиции Разумкова по ряду вопросов, то, по словам Подоляка, все, кто пришел к власти вместе с Зеленским, давали обществу обещания, которые должны соблюдать.
Он также опроверг, что между Банковой и Верховной Радой есть напряжение из-за отдельной позиции Разумкова по ряду вопросов, заявив, что между ОПУ и ВР сохраняется "рабочая коммуникация", которая, впрочем, не исключает "острых дискуссий".
По результатам опроса социологической группы Центр Разумкова, украинцы больше всего доверяют спикеру парламента Дмитрию Разумкову, а после него - президенту Владимиру Зеленскому.
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Зеленський хотів би замінити Разумкова на Стефанчука - джерела
Молодой человек, но совковая падла, нейтральное такое .... субстанция якутского маэстро. Зеля, вы бы даже не обращал внимания как это.... Вас захотело "подсидеть".
А если реальный опрос..... = Идите вы все на Путина, раз-два, строем! Ах да, в армии не служили, ну тогда, ножка вперед и вторая тоже - и так воооон туда, на Ростов, там дядя Вротенберг даст на кулачок Путина, то есть леденец "Тузик", очень сладкая канхветка, бонус - пупок оголить, вас туда поц.елуют(или пулю туда пустят) - романтика чо)))
Такого трешу не було при жодному президенті.
В цьому ВАЗеленський дійсно ПЕРШИЙ.
Разумков то, разумков это.
Это будет новый кандидат от слуг-уродов, как я понимаю.
Другой причины для пиара этого человека я не вижу.
Члени УЦР належали до таких груп: Всеукраїнська Рада сільських депутатів - 212, Всеукраїнська Рада військових депутатів - 158 (лист), Всеукраїнська Рада робітничих депутатів - 100, представники неукраїнських рад робітничих і солдатських депутатів - 50, Української соціалістичної партії - 20, Російської соціалістичної партії - 40, Єврейської соціалістичної партії - 35, Польської соціалістичної партії - 15, представники від міст і губерній - 84, представники професійних, просвітних, економічних і громадських організацій та інших національних меншин (молдаван, німців, татар, білорусів) - 108.
Так когда, произойдёт смена клоунов?